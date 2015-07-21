Financial Times: Скоро паника пройдет и нефть подорожает

Плохие настроения на рынке по поводу цен на нефть, которые наблюдаются последние недели из-за соглашения по ядерной программе Ирана и кризисов на китайском и европейском рынках, скоро пройдут, уверены аналитики газеты Financial Times. «Весной нефть стабилизировалась, но летом упала в обморок, – пишет FT. – Brent снизилась до $55 за баррель, хотя во втором квартале средняя цена составляла $65 за баррель. А нефть WTI едва удерживается около отметки $50 за баррель, это тоже примерно на $10 ниже средней цены во втором квартале. Стоимость фьючерсов на нефть Brent также упала».

Сегодня нефтяные фьючерсы падали до самого низкого уровня с апреля из-за опасений насчет излишних запасов сырья и слишком высоких темпов добычи нефти. Так, к 16:26 мск фьючерсы на WTI с поставкой в сентябре торговались около отметки $50,67, а на Brent – около уровня $56,83 за баррель.

Financial Times пыталась выяснить, почему рынок настроен так пессимистично по отношению к рынку нефти. «Опасения относительно выхода Греции из еврозоны и кризис на китайском фондовом рынке сыграли свою роль. В обоих случаях худшее уже позади, но даже если бы греческая экономика рухнула и китайские акции продолжили падать, ударив по глобальному экономическому росту, спрос на нефть был бы минимальным. Греция не настолько велика, и не так уж сильно фондовый рынок зависит от экономики Китая. На самом деле, хотя китайская экономика и остается уязвимой, она должна показать умеренный рост в течение лета, в то время как последние данные из США (имеющие гораздо большее влияние на рынок) выглядят гораздо оптимистичнее», – пишут аналитики издания.

С другой стороны, инвесторы сильно переживают за поставки — и все из-за скорого возвращения на рынок иранской нефти. Кроме того, не остановилась добыча американской сланцевой нефти, которая в прошлом году сильно обвалила цены на нефть в мире. По некоторым оценкам, пока Иран увеличит объемы поставок до максимальных значений, должно пройти минимум полгода. А перед этим еще нужно дождаться снятия санкций, но для этого стране требуется выполнить длинный список политически и технически сложных требований, чтобы демонтировать или законсервировать программу по атому. До этого времени в Азию могут просочиться лишь небольшие порции уже имеющейся в запасах нефти, но до того, как Иран сможет нарастить добычу до запланированных 500-700 тыс. баррелей в день, пройдет еще минимум год, считают аналитики Medley Global Advisors.

Непрекращающаяся несмотря ни на что добыча сланцевой нефти в США заставляет помучиться многих аналитиков, а производители и так уже снизили расходы, чтобы компенсировать снижение цен. «На самом деле, количество буровых установок в США, по-видимому, стабилизировалось после резкого падения с начала года. Но последние данные показывают, что производство на одном из крупных сланцевых месторождений Северной Дакоты достигло своего пика в декабре прошлого года и постепенно сокращается, а традиционная нефтедобыча в Калифорнии также снизилась», – пишет Financial Times.

Тем временем, поставки во многих странах вне ОПЕК также продолжают снижаться. Бразильская Petrobras снизила прогноз производства на ближайшие пять лет до 2,8 млн баррелей в день с 4,2 млн, а в Колумбии снизилось число буровых установок.

По мнению Medley Global Advisors, скоро должна пройти паника насчет переизбытка сырья в мире, и тогда цены начнут расти. Аналитики компании подсчитали, что если ОПЕК не будет менять квоты и продолжит стабильно производить 30 млн баррелей в день, а производство вне ОПЕК будет снижаться по 5% в год, то к концу 2018 года добыча упадет примерно на 10 млн баррелей в сутки, тогда как спрос на нефть будет расти примерно на 1,2 млн баррелей в сутки в течение ближайших нескольких лети – это еще 5 млн баррелей в день. «Это означает, что мир должен будет найти дополнительные 15 млн баррелей в сутки в течение следующих четырех лет, чтобы оправдать текущие цены на нефть. Даже если США возобновит рост добычи сланцевой нефти до 1 млн баррелей в день за год, а Иран и Ирак добавят по 1,5 млн баррелей в день, а Россия и Бразилия пересмотрят в сторону повышения свои предыдущие прогнозы, этого все равно будет недостаточно», – считают в Financial Times.



Аналитики газеты делают такой вывод: как только паника на рынке пройдет, цена на нефть восстановится. Кстати, некоторые аналитики вновь говорят, что нефть должна подорожать минимум до $100 за баррель.

