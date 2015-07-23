Золото — не самый большой неудачник среди товаров

Недавние резкие распродажи золота изрядно напугали инвесторов. Несколько дней подряд в прессе пестрели заголовки типа «Цены на золото сильно падают», особенно когда цены упали до пятилетних минимумов. Но, как говорят аналитики, этот год является трудным не только для золота, но и для многих товаров в целом.

Ожидания того, что ФРС изменит ставки в этом году, что может дать больше сил доллару, виноваты больше всего в этих скачках цен. Большинство товаров оцениваются в долларах, что делает их более дорогими для держателей других валют, когда доллар укрепляется.

Индекс доллара, показывающий динамику американского доллара против корзины из шести основных валют, вырос примерно на 7,8% за год. "Широкий рынок сбыта отмечает большое понижательное давление из-за постоянного укрепления доллара", - говорит Крейг Эрлам, рыночный аналитик из Oanda.

Данный список основан на данных о производительности с конца прошлого года до 21 июля 2015 года — это лишь некоторые из наиболее продаваемых товаров, за которыми внимательно следит Bloomberg Commodity Index. Сам индекс, кстати, упал на 7.6%. Учтите, список не полный:

Какао (NYMEX) +14,7%;

Хлопок (NYMEX) +6,8%;

Кукуруза (ТОС) +5,2%;

Природный газ (NYMEX) -0,3%;

Brent (ICE) -0,5%;

Соевые бобы (CBT) -1,9%;

Нефть WTI (NYMEX) -4,6%;

Серебро (COMEX) -5,2%;

Свинина (CME) -6,4%;

Золото (Comex) -7,2%;

Пшеница (ТОС) -11%;

Крупный рогатый скот (CME) -11,2%;

Медь (COMEX) -12,3%;

Кофе (IFUS) -23,5%;

Единственная вещь, которая выделяется, это то, что золото - не самый большой неудачник. С большим отрывом падают цены фьючерсов на кофе, которые упали на 23,5%. Кофе чувствует острую боль из-за слабого бразильского реала, но благоприятные условия для урожая в этой стране еще дают надежду на рост запасов. Цены на кофе поднялись осенью 2014 года, когда выросли страхи за урожай на полях из-за засухи в Бразилии.



Между тем, фьючерсы на какао показали отличные результаты, хотя недавно еще были в крайне нестабильном положении. Цены на какао упали в начале года, но в конечном итоге восстановились, когда пропали страхи за урожай из-за сильного ветра в Кот-д'Ивуаре (крупнейший производитель в мире) и Гане (№2 в мире), говорят аналитики Capital Economics. Этот рост прекратился, поскольку опасения снизились, но озабоченность по поводу сухой погоды и неэффективного применения удобрений в Гане в конце концов отправили фьючерсы вновь вверх, отмечают аналитики.