Мнение: и все-таки Grexit произойдет

Вольфганг Мюнхау, колумнист одного из ведущих экономических изданий мира, сомневается в том, что Греция останется в еврозоне. Слишком глубоки системные повреждения ее экономики. Слишком стандартно действует Ципрас, несмотря на свою нестандартную риторику сначала. Всё происходит очень уж "слишком".

Алексис Ципрас не должен был брать Яниса Варуфакиса на должность своего министра финансов — или, если взял, нужно было продолжать его слушаться. Однако вместо этого греческий премьер выбрал наихудший вариант из всех возможных. Он следовал советам Варуфакиса до прошлой недели. Но Ципрас совершил критическую ошибку, отвергнув план своего министра в тот критический момент, когда были закрыты банки страны: Варуфакис предлагал немедленно ввести параллельную валюту — долговые расписки, выпускаемые греческим правительством и номинированные в евро. Параллельная валюта позволила бы грекам осуществлять их регулярные денежные платежи, когда снятие наличных было ограничено 60 евро в день. Общего экономического коллапса можно было бы избежать.

Но Ципрас не пошел ни на это, ни на любой другой план «Б». Вместо этого он капитулировал. В какой-то момент он даже потерял возможность относительно безопасного выхода из еврозоны.

Так же, как и его предшественники, Ципрас «сдулся», закончив дело очередной «сделкой по спасению». Всё это несет в себе точно те же фундаментальные проблемы, что и работа прежних греческих властей. Это заставляет думать, что Grexit остается наиболее вероятным окончательным результатом (при каком бы то ни было правительстве).

Есть три основных варианта, по которым может быть запущен процесс расставания Греции с единым валютным пространством.

Первый — это возможность того, что сделку просто не смогут заключить. Ведь если посмотреть внимательно, то все, до чего договорились на прошлой неделе — это туманное «начало переговоров» и небольшой объем промежуточного финансирования. Сделка может сорваться: ее ключевые участники настроены крайне скептически. Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявляет, что готов вынуть из-под стола предложение о Grexit'е в любой момент. Ципрас на прошлой неделе уже успел денонсировать несколько пунктов соглашения. МВФ говорит, что цифры не сходятся, и что представители Международного Валютного Фонда ничего не подпишут, если европейские кредиторы не согласятся облегчить долговое бремя Греции (иными словами — простить существенную часть долга). Немцы отказываются что-либо обсуждать по этому поводу, ссылаясь на правила, по которым странам еврозоны не позволено объявлять дефолт. С юридической точки зрения эти правила, мягко говоря, имеют слабую силу, однако цель немцев понятна: очертить новые «красные линии» в переговорах. В конечном итоге, есть вероятность, что в конечном итоге господин Шойбле уклонится от сделки, но сделает это умно, не в лоб: он всего лишь облегчит долговое бремя чуть меньше, чем нужно, а от Греции будет требовать чуть больше жесткой экономии бюджета, чем та может вынести.

Второй вариант Grexit, более вероятный: стороны достигнут соглашения, но потом, в процессе выполнения, программа провалится. Афинское правительство может даже честно осуществлять все меры, требуемые кредиторами, однако экономика будет уже не в состоянии восстановиться, а долговых целей достигнуть будет сложнее, чем переселить весь Пелопоннес на Марс. Интересно, что Ципрас уже договорился на прошлой неделе, что если такая ситуация возникнет, то он ужесточит меры экономии. Так что если экономика в будущем ни с того ни с сего волшебным образом не начнет вести себя иначе, чем раньше, то греки будут оставаться в ловушке порочного круга в течение многих десятилетий. Осознав это, Ципрас или его преемник может признать свое поражение и выбрать Grexit в качестве наименее болезненного варианта. Кроме того, выгнать из еврозоны Грецию однажды могут захотеть кредиторы.

Третий сценарий — силовой, через восстание. Вспомним: еще на прошлой неделе Дональд Туск, президент Европейского Совета, намекнул на это в своем интервью газете The Financial Times, когда сказал, что чувствует «что-то революционное» в воздухе. Это не была фигура речи. Ничего удивительного не будет в том, что года через три Grexit станет знаменем греческой революции.

Сейчас Греция еще далека от точки кипения, даже несмотря на 8 лет нескончаемого спада. Опросы общественного мнения по-прежнему показывают, что большинство граждан страны по-прежнему в пользу сохранения евро в качестве своей валюты. В реальной жизни люди выбирают между небольшим числом политических альтернатив и выбрать, по сути, «лучшее среди худших», хотя бы какую-то альтернативу. Они проголосовали за Ципраса и Syriza потому что другие партии не нашли в себе сил пообещать Греции независимость. Syriza пообещала, но не в состоянии выполнить свое обещание. Это означает только одно: у греков больше нет демократического выбора.

Может ли Ципрас сейчас предотвратить катастрофу? Объявив досрочные выборы осенью, он может их выиграть, а затем в какой-то момент эксгумировать идею Варуфакиса с параллельной валютой. Но думаю, что идея эта уже окончательно мертва. Мне кажется, что Ципрас опять проведет красивую политическую кампанию с большим количеством «противокредиторной» риторики, но потом внезапно согласится на все требования кредиторов — и запустит программу своего драматического свержения.



