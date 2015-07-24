МВФ предупреждает: Япония продолжает накапливать ошеломляющий госдолг

Долг Японии может составить 300% от ВВП к 2030 году, если правительство не начнет действовать сейчас, предупреждает Международный валютный фонд. На данный момент долг Японии составляет уже около 245% от ВВП страны - более чем 1 квадриллион иен ($11 трлн). "Государственный долг Японии является неустойчивым при текущей политике, - заявили представители МВФ в своем докладе вчера. - Необходимо укрепление среднесрочного финансового плана... который будет стремиться к снижению долгов".

МВФ неоднократно призывал Японию контролировать свой громадный долг. Страна еще не оправилась от многолетней дефляции, в течение которой Токио очень амбициозно занимал, чтобы финансировать программы, стимулирующие рост. Забегая вперед, МВФ говорит, что третья по величине экономика в мире должна найти баланс между экономическим ростом и сокращением задолженности.

Например, второй этап подъема потребительского налога планируется в апреле 2017 года, что означает приток новых денег в казну, но есть риск замедления роста. МВФ рекомендует Японии начать работать над планом уже сейчас, чтобы найти способы компенсировать это сопротивление экономики.

Япония также должна выставить приоритеты в структурных реформах. Страна уже сделала несколько серьезных изменений в рамках "абэномики", которую проводил премьер-министр Синдзо Абэ, но можно сделать еще больше. Конкретный план «обеспечит уверенность частного сектора в том, какое будущее у фискальной политики, и, следовательно, положительно скажется на потреблении и инвестициях", - говорит Калпана Кочхар, заместитель директора МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону.