Европу от кризиса спасет... выход Германии из еврозоны

Еще недавно многие мировые СМИ дружно писали статьи о том, что Греция должна была покинуть еврозону, но сейчас все на время устаканилось и этот вопрос поднимается намного реже. К тому же, некоторые экономисты категорически не согласны с той формулировкой, что покинуть еврозону должна Греция. По их мнению, для выживания союза из еврозоны должна уйти Германия, потому что Grexit по сути ничего не изменит.

Как ни странно, эксперты даже приводят разумные основания, почему именно Германию нужно исключить из числа участников единого валютного союза. Если Германия выйдет из состава еврозоны, евро ожидает девальвация, а это, в свою очередь, будет спасительным глотком воздуха для таких стран, как Греция, Испания, Италия и Португалия. Этим странам очень нужна слабая валюта, чтобы восстановить конкурентоспособность своих товаров на международных рынках. После девальвации евро южноевропейские страны смогут нарастить объемы экспорта, восстановить платежный баланс, увеличить масштабы внутреннего потребления и, наконец, добьются нормальных уровней инфляции.

Но сейчас все эти страны находятся в каком-то подвешенном состоянии, пытаясь, с одной стороны, добиться роста экономики, а с другой, стараясь сократить государственные расходы под давлением мер жесткой экономии, которые навязал союз и - в большей степени - Германия.

И правда, нынешний высокий курс евро во многом держится только благодаря "весу" крупной германской экономики и ее требовательных политиков. Спрос инвесторов на немецкие активы до сих пор высок и это способствует притоку капитала в евро, что, в свою очередь, как раз и не позволяет валюте снизиться.

По мнению профессора из Принстонского университета Ашока Моди, вслед за Германией еврозону должны покинуть Нидерланды, Бельгия, Австрия. Они, если хотят, могут создать новый, свой собственный валютный союз. "Выход этих стран из еврозоны позволит еще сильнее ослабить евро, и, следовательно, дать шанс на восстановление странам юга", - считает Моди. Он также утверждает, что Германия и сама выиграет от этого процесса, потому что новая немецкая марка будет стоить дороже нынешнего евро, а сами немецкие потребители получат доступ к дешевым товарам. Текущий профицит торгового баланса Германии только вредит мировой экономике, говорит Моди.

Недавно похожими мыслями делился бывший глава ФРС Бен Бернанке. Превосходных результатов Германии удается добиться за счет мощного экспорта, благодаря которому наращивается профицит торгового баланса и удерживается капитал внутри страны. Если бы не единая валюта, этого добиться было бы невозможно. Бернанке говорил, что при варианте, когда Германия использует немецкую марку, дисбалансы в экономиках европейских стран устранялись бы за счет изменения валютных курсов. То есть немецкая валюта была бы чуть дороже по отношению к валютам Греции, Италии и Испании, и это позволило бы их товарам сохранять конкурентоспособность (цена на них, скорее всего, будет намного ниже немецких аналогов). Но, как мы знаем, с переходом на евро производственные отрасли на юге Европы вымерли, так и не сумев побороть конкурентов - немецких производителей - на едином валютном поле.