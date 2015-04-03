Дайджест с 30.03. по 3.04: AIIB против господства США, реакция нефти на Иран, алгоритмический трейдинг

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Новость недели: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - вызов долларовому альянсу?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Почему именно Набиуллина спасла экономику РФ; Чиновники вступились за пенсионные накопления; Алгомитрические стратегии и их важность для трейдеров



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Новости компаний: Споры с компаниями Yukos; Заводы Toyota; Переезд Airbnb на Кубу; раздутый финансовый сектор РФ; Убытки АФК "Система"



В мире: Что мешает расцвету Европы и что ждет Ципрас от визита в Москву; Выборы в Великобритании; нефть на Фолклендах и почему Аргентина против иностранных нефтяных компаний на островах

