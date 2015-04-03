Дайджест с 30.03. по 3.04: AIIB против господства США, реакция нефти на Иран, алгоритмический трейдинг

0
1 150
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - вызов долларовому альянсу?
- Вести Экономика: AIIB - шанс уйти из-под давления США
- РИА Новости: СМИ: главой AIIB может стать бывший замминистра финансов Китая
- Коммерсант: Заявки на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подали 52 экономики
- Южный Китай: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: вызов мировой гегемонии США
- inoСМИ.ru: Могут ли США отправить Японию в AIIB как «троянского коня»?
- РИА Новости: Лукашевич: Россия надеется играть весомую роль в азиатском банке AIIB
- Международное радио Китая: Средства нового азиатского банка могут направить на инфраструктурные проекты РФ
- MQL5 Blogs: Всё, что вы должны знать об Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Почему именно Набиуллина спасла экономику РФ; Чиновники вступились за пенсионные накопления; Алгомитрические стратегии и их важность для трейдеров
- Коммерсант: Чужого не надо. Импорт вытеснят квотами и слабым рублем
- РБК: В правительстве допустили снижение фискальной нагрузки на бизнес
- РБК: Кудрин предсказал пять лет стагнации в российской экономике
- Ведомости: HSBC: Индекс PMI сферы услуг России в марте вырос до 46,1 балла
- MQL5 Blogs: Краткий обзор: за чем следим во II квартале
- РБК: Катастрофы не случилось: бизнес избежал больших потерь в начале 2015 года
- Deutsche Welle: Амнистия капиталов в России: нужна ли бизнесу индульгенция?
- MQL5 Blogs: Эльвира Набиуллина: человек, который, возможно, спас российскую экономику
- Коммерсант: Вступились за пенсии. Эльвира Набиуллина и Игорь Шувалов выступают за сохранение накопительного компонента пенсионной системы
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. "Долг" - слово неприличное
- MQL5 Blogs: Moscow ALGO-2014, часть VI : Облигации. Новые возможности алгоритмической торговли
- Ведомости: Трейдеры все больше зависят от алгоритмических стратегий
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 3 апреля
- Вести Экономика: Рубль. Коррекция закончена?
- FXStreet: EUR/USD колеблется в районе 1.0880
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 3 апреля 2015 года, технический анализ
- FXEmpire: Прогноз по GBP/USD на 3 апреля 2015 года, технический анализ
- Вести Экономика: Рубль подрос к доллару и евро
- FXStreet: USD/CHF обновит максимум – EW-Forecast
- Свободная пресса: Юань заставил доллар нервничать
- Вести Экономика: Центральные банки потеряли контроль над долларом
Новости сырьевого рынка: Обзор
- MQL5 Blogs: Рамочное соглашение по Ирану достигнуто. Нефть падает в цене
- Нефть России: FxPro: Нефть откатилась, рубль может последовать за ней
- MQL5 Blogs: Комментарий по рынку драгметаллов: Палладий
- Investing.com: Фьючерсы на золото выросли во время азиатской сессии
- FXStreet: Золото может упасть к отметке $1180 на сильных данных NFP – FXStreet
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 3 апреля 2015, технический анализ
- MQL5 Blogs: Bank of America, похоже, единственный, кто ждет роста цен на золото при повышении ставок ФРС
- MQL5 Blogs: Через 20 лет в мире кончится всё золото?
Новости компаний: Споры с компаниями Yukos; Заводы Toyota; Переезд Airbnb на Кубу; раздутый финансовый сектор РФ; Убытки АФК "Система"
- MQL5 Blogs: То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Компании, которые выиграли во время кризиса в России
- Вести Экономика: Капитализация Samsung выросла на $11 млрд за месяц
- Коммерсант: Airbnb поселилась на Кубе.В базу данных сервиса добавлено более тысячи объектов недвижимости на острове
- РБК: АФК «Система» оценила убыток от потери «Башнефти» почти в $5 млрд
- РБК: Золото ЮКОСа: кто претендует на оставшиеся от компании деньги
- Deutsche Welle: "Роснефть" урегулировала споры с компаниями группы Yukos
- Deutsche Welle: Exxon Mobil подала иск к РФ в Стокгольмский арбитраж
- РИА Новости: Toyota инвестирует $1,3 млрд в строительство заводов в Китае и Мексике
- Ведомости: Chrysler заплатит жертвам $150 млн за ошибки в конструктиве Jeep Grand Cherokee
- РБК: Сорвали кассу: чем грозит бизнесу введение онлайн-контроля со стороны ФНС
- Forbes: Глобальный венчур: как Юрий Мильнер заработал миллиарды в Китае
- Forbes: Ненужные банки: почему финансовый сектор России раздут
- РИА Новости: Банки взяли на аукционе РЕПО под залог ОФЗ 18,1 миллиарда рублей
В мире: Что мешает расцвету Европы и что ждет Ципрас от визита в Москву; Выборы в Великобритании; нефть на Фолклендах и почему Аргентина против иностранных нефтяных компаний на островах
- MQL5 Blogs: Morgan Stanley: ставки в США повысят не раньше ноября
- MQL5 Blogs: Что мешает экономическому расцвету Европы?
- Deutsche Welle: Экономика еврозоны превзошла ожидания
- MQL5 Blogs: Новый проект греческих реформ не устроил кредиторов
- Вести Экономика: Чего Ципрас ждет от поездки в Москву?
- Deutsche Welle: Немецкий бизнес рассчитывает на многомиллиардные контракты с Ираном
- BBC Русская служба: Британия: лидеры семи партий схлестнулись в теледебатах
- Международное радио Китая: Прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились на 17%
- Коммерсант: Саудовскую Аравию ждут на долговом рынке. Эксперты прогнозируют первый за восемь лет выпуск гособлигаций королевства
- РИА Новости: Британские компании нашли нефть и газ на Фолклендских островах
- Вести Экономика: Аргентина против нефтяных компаний на Фолклендах