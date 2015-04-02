Что мешает экономическому расцвету Европы?

На портале MartketWatch рассматривают, что же в конечном итоге мешает экономическому восстановлению Европы и как сделать попытки сегодняшнего роста более уверенными и активными. Вывод делается необычный: во многих бедах виновата даже не Греция со своим надвигающимся дефолтом, а... Германия.



"Макростатистика по еврозоне, выходящая в последнее время, говорит о возможности скорого восстановления европейского экономического роста. Что же становится движущей силой этого подъема, какие препятствия стоят на его пути и что можно сделать для поддержки этой тенденции? Непосредственная причина восстановления — не секрет, она находится на поверхности. В прошлом году еврозона оказалась на грани рецессии. Недавняя техническая дефляция подтолкнула ЕЦБ к началу агрессивной программы количественного смягчения (в том числе и скупки суверенных облигаций) и к введению отрицательной ставки рефинансирования.



Финансовый результат ввведения этих мер был немедленным. В ожидании смягчения монетарной политики и после его начала резко резко упал евро. Доходность облигаций в еврозоне тоже упала до крайне низкого уровня, и началось резкое ралли фондовых рынков. Наряду с резким падением цен на энергоносители, это помогло усилить экономический рост.

Помогли и другие факторы. Ослабление кредитных условий ЕЦБ эффективно субсидировало банковскую деятельность. Еврокомиссия становится более мягкой — требования жесткой экономии финансов в этом году тоже смягчаются. Помогает и начало сотрудничества между банками. Согласно последним стресс-тестам и обзорам качества активов, банки имеют большую ликвидность и больше капитала для кредитования частного сектора.

В результате всех этих мер рост еврозоны возобновился, и фондовый рынок развивается быстрее, чем американский. Ослабление евро и агрессивные меры ЕЦБ, вполне возможно, даже остановят дефляционное давление в конце этого года.

Однако более надежный и устойчивый подъем по-прежнему наталкивается на многие проблемы и трудности.

Во-первых, процесс могут нарушить политические риски. Хочется надеяться, что Греция останется в еврозоне. Но трудные переговоры между правительством Сириза и «тройкой» (ЕЦБ, Еврокомиссией и МВФ) могут окончиться непреднамеренной аварией (многие экономисты уже называют ее Grexident), особенно если соглашение о финансировании Греции не будет достигнуто в ближайшие несколько недель.

Плюс к тому, в Испании к власти может прийти очередная левая партия — Podemos. Популисты, выступающие против евро и Евросоюза, набирают силу в Италии. Марин Ле Пен со своим ультраправым «Национальным фронтом» - и вовсе имеет шансы занять кабинет президента Франции в 2017 году. Строгие правила расходования средств, усталость от реформ на периферии еврозоны накладываются на усталость «ядра» сообщества, которое вынуждено кормить своих соседей. Целый ряд партий, выступающих против евро, набирает уже массу голосов в Германии, Нидерландах и Финляндии.

Второе препятствие для устойчивого восстановления еврозоны — беспокойные соседи. Россия увеличивает напор в Украине, Прибалтике и даже на Балканах, в то время как санкции против России бьют по многим европейским экономикам. По соседству пылает Ближний Восток. Недавние террористические акты в Париже и Копенгагене, убийство туристов в тунисском музее — всё это напомнило Европе, что сотни доморощенных джихадистов в любой момент могут вернуться с полей сражения в Сирии или Ираке в свои уютные европейские квартиры.

В-третьих, политика ЕЦБ сдерживает затраты по займам на низких уровнях, и во многом за счет этого частный и государственный долг, равно как и его доля в ВВП многих стран, очень высоки. Номинальный ВВП еле растет. Таким образом, устойчивость долга в среднесрочной перспективе будет оставаться для этих стран проблемой.

В-четвертых, налогово-бюджетная политика остается ограничительной: Германия по-прежнему отвергает растущий хор советов о том, что она должна провести краткосрочное стимулирование. Таким образом, немецкие расходы не вырастут и не будут компенсировать влияние жесткой экономии на периферии.

В-пятых, структурные реформы, столь необходимые странам еврозоны, по-прежнему движутся черепашьими темпами, сдерживая потенциальный рост экономики. Плюс к тому, мы получаем небольшой парадокс. С одной стороны, либерализация рынка труда и пересмотр пенсионных законов жизненно нужны для «разгона» экономической системы. С другой стороны, это может повысить уровень экономии в еврозоне (за счет частных капиталов) и, таким образом, ослабить совокупный спрос в дальнейшем. За примером далеко ходить не нужно: просто вспомним ту же Германию десять лет назад после ее структурных реформ.

И, наконец, валютный союз в Европе остается неполным. Его долгосрочная жизнеспособность требует развития и — со временем — полного банковского, фискального, экономического и в конечном итоге политического единения. Однако процесс дальнейшей евроинтеграции зашел в тупик и не развивается.

Если безработица в еврозоне к концу 2016 года будет по-прежнему так же высока, годовая инфляция будет ниже 2%, а фискальная политика и структурные реформы ни к чему не приведут — единственным выходом будет продолжение количественного смягчения. Такая политика приведет к дальнейшему ослабеванию евро, а это, в свою очередь, будет способствовать росту профицита текущего счета еврозоны.

Смотрите сами: по мере ослабевания евро внешние счета периферических стран качнулись от дефицита к балансу и — всё чаще — к профициту. Германия и другие страны «ядра» еврозоны уже в крупном профиците. В отсутствие политики по стимулированию внутреннего спроса эти излишки просто вырастут еще сильнее. Таким образом, денежно-кредитная политика ЕЦБ будет усиливать валютную напряженность в отношениях с США и другими торговыми партнерами.

Чтобы избежать такого исхода, на Германию сейчас идет давление со стороны партнеров: устойчивое и активное восстановление экономики еврозоны не начнется, пока немцы не введут политику финансового стимулирования, не начнут тратить больше на инфраструктуру и государственные инвестиции, на рост заработной платы. Это увеличит внутренние расходы и уменьшит платежный баланс страны".



Nouriel Rubini, обозреватель MarketWatch. Перевод — Lesnik007

