Комментарий по рынку драгметаллов: Палладий

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на палладий

Месячный график





В марте палладий сильно разочаровал инвесторов. Весь месяц продолжалось бегство из палладиевых ETF. В открытых источниках сообщали об уходе, например, на неделе 16-20 марта Iohannesburg-listed New Gold Palladium ETF 32000 унций металла. Этот южноафриканский ETF является вторым по величине в мире. Перед лицом повышения ставки ФРС в 2015г. инвесторы спешат зафиксировать прибыли 2014г. (закр.31.12. 2013 - 716.45). При этом игнорируется рост дефицита физического металла на рынке и перспективы развития автопроизводства в Америке и Европе. В отличие от золота, платины, серебра цена палладия слабее реагировала на выступление Йеллен 18 марта, в котором та говорила о неспешности в повышении ставок ФРС. В результате цена вышла в конце марта на критический уровень поддержки 730$ унция.

На месячном графике цены на палладий видим, что за последние двадцать лет времена острого увлечения активом сменялись столь же резкими разочарованиями. Однако после кризиса 2008-2009гг. по металлу, совмещающему промышленные и драгоценные свойства, стала прослеживаться восходящая тенденция. Её целью в долгосрочном периоде может быть исторический максимум 30.01.2001г 1125$ унция.

Движение цены палладия, как и любого другого актива, носит волнообразный характер. Предположим, что в какой-то момент времени она подчиняется 5-волновой схеме Эллиотта. Один из вариантов подобного рассмотрения в 2012-2015гг. дает следующую картину. Движение вверх 556-786 – первая повышательная волна, движение 786-630 - вторая волна (коррекционная), движение 630-912 – третья волна (повышательная), движение 912 – 730 – четвертая волна (коррекция), движение 730 – прогноз выше 912 – пятая повышательная волна. В этом случае основной поддержкой актива выступает уровень 730. Движение цены ниже 730 (если) опровергнет указанный сценарий.

Недельный график





В отличие от месячного графика на недельном графике трехлетний повышательный коридор пробит вниз. Зафиксирован пробой уровня январского локального минимума 746. Первая цель Фибоначчи этого пробоя 691.9. Однако крупная поддержка 730 пока не пробита.

Резкий взлет цены на палладий в 2009-2011г. сменился более умеренными движениями. В 2012г.-2014гг. по палладию сформировался умеренный повышательный коридор, который нарушался дважды - сначала быками в августе-сентябре 2014г, а потом медведями в январе и марте 2015г.



Дневной график





Помимо пробоя уровня 746 на дневном графике фиксируется пробой вниз локального минимума 757.65. Первая цель Фибоначчи этого пробоя – отметка 739.1 достигнута. При постоянных закрытиях ниже 739.1 (трекер события) – вторая цель Фибоначчи указанного пробития – 709.2