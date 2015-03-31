Bank of America, похоже, единственный, кто ждет роста цен на золото при повышении ставок ФРС

Либо это провокация, либо реальный прогноз, но факт в том, что аналитики Standard Chartered и Bank of America серьезно считают, что цены на золото будут расти в конце 2015 года даже после повышения ставок ФРС. Согласно их версии, золото будет торговаться в районе $1320 за тройскую унцию уже в IV квартале этого года, потому что рост стоимости заимствований после первого повышения ставок в США будет плавным. Так, по крайней мере, говорится в обзоре Standard Chartered.

Средняя цена унции золота в октябре-декабре 2015 года будет $1300, потому что ФРС будет ужесточать политику "сдержанными темпами", заявил аналитик Bank of America Майкл Видмер.

На данный момент, как пишет Bloomberg, золото торгуется в минусе второй месяц подряд из-за падения вложений в обеспеченные металлом биржевые продукты и укрепления доллара перед ожидаемым повышением ставок.

Прогнозы BofA и StanChart серьезно противоречат прогнозам аналитиков Goldman Sachs, Deutsche Bank и UBS, которые ждут снижения цен на золото. Те уверены, что котировки золота, как обычно, пойдут в противоположном направлении по отношению к доллару — чаще всего так и бывает на рынке. Укреплению доллара продолжит помогать также мягкая политика ряда центробанков за пределами США.

"Масштабы количественного смягчения за пределами США, геополитические события, дерегулирование в Индии, спрос со стороны китайских потребителей и проблемы в еврозоне окажут поддержку золоту", - говорится в обзоре StanChart. Эксперты банка уверены, что после первого повышения ставки в США внимание переключится на плавный характер цикла и тогда появятся основания для более резкого роста цен на золото.

Фьючерсы на золото с поставкой в мае торгуются на уровне $1181,9 за унцию. Активы золотых биржевых фондов сократились в марте на 3,4%, это максимум с декабря 2013 года.