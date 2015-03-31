Bank of America, похоже, единственный, кто ждет роста цен на золото при повышении ставок ФРС
Прогнозы

Bank of America, похоже, единственный, кто ждет роста цен на золото при повышении ставок ФРС

31 марта 2015, 14:29
MarioMeta
MarioMeta
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Либо это провокация, либо реальный прогноз, но факт в том, что аналитики Standard Chartered и Bank of America серьезно считают, что цены на золото будут расти в конце 2015 года даже после повышения ставок ФРС. Согласно их версии, золото будет торговаться в районе $1320 за тройскую унцию уже в IV квартале этого года, потому что рост стоимости заимствований после первого повышения ставок в США будет плавным. Так, по крайней мере, говорится в обзоре Standard Chartered.

Средняя цена унции золота в октябре-декабре 2015 года будет $1300, потому что ФРС будет ужесточать политику "сдержанными темпами", заявил аналитик Bank of America Майкл Видмер.

На данный момент, как пишет Bloomberg, золото торгуется в минусе второй месяц подряд из-за падения вложений в обеспеченные металлом биржевые продукты и укрепления доллара перед ожидаемым повышением ставок.

Прогнозы BofA и StanChart серьезно противоречат прогнозам аналитиков Goldman Sachs, Deutsche Bank и UBS, которые ждут снижения цен на золото. Те уверены, что котировки золота, как обычно, пойдут в противоположном направлении по отношению к доллару — чаще всего так и бывает на рынке. Укреплению доллара продолжит помогать также мягкая политика ряда центробанков за пределами США.

"Масштабы количественного смягчения за пределами США, геополитические события, дерегулирование в Индии, спрос со стороны китайских потребителей и проблемы в еврозоне окажут поддержку золоту", - говорится в обзоре StanChart. Эксперты банка уверены, что после первого повышения ставки в США внимание переключится на плавный характер цикла и тогда появятся основания для более резкого роста цен на золото.

Фьючерсы на золото с поставкой в мае торгуются на уровне $1181,9 за унцию. Активы золотых биржевых фондов сократились в марте на 3,4%, это максимум с декабря 2013 года.

#золото, аналитика, прогноз, Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, Bank of America