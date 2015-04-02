Новый проект греческих реформ не устроил кредиторов

В среду греческое правительство представило международным кредиторам очередной план экономических реформ. Новый документ в значительной мере детализирован и изложен на 26 страницах. Предъявление плана было условием, которое поставили кредиторы перед Грецией, прежде чем выделить ей новый кредитный транш. Серьезность ситуации состоит в том, что сейчас страна находится на грани дефолта по долгам. В частности, только в Международный валютный фонд Греция должна перевести 460 млн евро 9 апреля и еще 770 млн — 12 мая. Однако, по информации, опубликованной вчера газетой Financial Times со ссылкой на информированные источники, шансы на достижение согласия сейчас очень малы. Европу снова не устроили предложения Греции: документ, по словам участников переговоров, далек от того, чтобы стать основой для прочного соглашения.



От Греции по-прежнему хотят либерализации рынка труда, снижения субсидий пенсионной системы. Прогноз Греции о том, что ее экономика вырастет в 2015 году на 1,4%, кажется кредиторам излишне оптимистичным.

При этом Греция настаивает на том, чтобы отказаться от жесткой экономии бюджета и намекает на свою скорую несостоятельность в обслуживании долгов. К примеру, если в ближайшие дни транш от кредиторов не состоится, то правительство вынуждено будет обратиться в МВФ с просьбой об отсрочке выплаты долга.