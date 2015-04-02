Новый проект греческих реформ не устроил кредиторов

В
среду греческое правительство представило
международным кредиторам очередной
план экономических реформ. Новый документ
в значительной мере детализирован и
изложен на 26 страницах. Предъявление
плана было условием, которое поставили
кредиторы перед Грецией, прежде чем
выделить ей новый кредитный транш.
Серьезность ситуации состоит в том, что
сейчас страна находится на грани дефолта
по долгам. В частности, только в
Международный валютный фонд Греция
должна перевести 460 млн евро 9 апреля и
еще 770 млн — 12 мая. Однако,
по информации, опубликованной вчера
газетой Financial
Times со ссылкой
на информированные источники, шансы на
достижение согласия сейчас очень малы.
Европу снова не устроили предложения
Греции: документ, по словам участников
переговоров, далек от того, чтобы стать
основой для прочного соглашения.
От Греции по-прежнему хотят либерализации рынка труда, снижения субсидий пенсионной системы. Прогноз Греции о том, что ее экономика вырастет в 2015 году на 1,4%, кажется кредиторам излишне оптимистичным.
При этом Греция настаивает на том, чтобы отказаться от жесткой экономии бюджета и намекает на свою скорую несостоятельность в обслуживании долгов. К примеру, если в ближайшие дни транш от кредиторов не состоится, то правительство вынуждено будет обратиться в МВФ с просьбой об отсрочке выплаты долга.