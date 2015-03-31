Через 20 лет в мире кончится всё золото?

Через пару десятков лет запасы некоторых ресурсов на Земле могут существенно сократиться. Согласно расчетам Goldman Sachs, золота, алмазов и цинка на планете осталось примерно лет на 20. Разумеется, имеется в виду та часть запасов, которую реально хоть как-то извлечь. Платины, меди и никеля осталось побольше — их хватит примерно на 40 лет.

«Качественных месторождений этих металлов очень мало, а учитывая их крайне низкую концентрацию в земной коре — можно сделать вывод, что рано или поздно они закончатся. То же самое касается алмазов», — написал недавно в своей аналитической заметке Юджин Кинг, специалист Goldman Sachs по металлургии и добывающей отрасли.



«Вот уже более 4000 лет золото используется человеком как мера богатства, ведь еще древние египтяне быстро поняли, что оно не только красиво блестит, но и редко встречается», — пишет Кинг. Всё говорит о том, что «скоро начнется их дефицит и подъем цены, ведь вера рынка в редкость и уникальность товара — основной драйвер его подорожания».

В прошлом году были опубликованы графики, согласно которым 2015 год станет годом пика золотодобычи. Однако это делу не поможет. Питер Грант, аналитик по драгоценным металлам, говорит: «Добыча золота была относительно ровной в течение многих лет, но надо понимать, что открытие новых месторождений случается все реже и реже — и никакой интенсификации этого процесса произойти уже не может».

По словам Гранта, даже если мы действительно достигнем пика золотодобычи в ближайшее время, можно будет логически ожидать, что это будет поддерживать цены на металл в ближайшие годы.