Видео: Макс Кайзер. "Долг" - слово неприличное

Программа "Обзор Макса Кайзера" продолжает знакомить зрителей с последними новостями и комментариями событий, которые происходят в экономике и политике мира. В этом выпуске ведущие обсуждают экономики стран Европы, сравнивают их ВВП и госдолги. К примеру, британские СМИ пишут, что экономическое положение Соединённого Королевства намного оптимистичнее, чем Франции. Но с другой стороны, соотношение долгов и доходов обеих стран говорит об обратном.



Ведущие утверждают, что мировая система накопила сейчас такое количество долгов, что для их выплаты на Земле просто не наберется ресурсов. И в нынешний момент неуклонно растет объём мошеннических операций на финансовом рынке. Размышления о долговом кризисе, долговой "игле" смотрите в свежем выпуске передачи.

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