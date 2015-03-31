Всё, что вы должны знать об Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций

О чем говорят сейчас в министерствах финансов по всему миру? Именно о нем. Об Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций (AIIB), который организуется с подачи Китая в качестве новоиспеченного регионального международного кредитора.

Некоторые экономисты видят в AIIB конкурента таких мировых институтов, как Всемирный банк и МВФ, которые, хоть и работают под эгидой ООН, но, тем не менее, рассматриваются большинством критиков как марионетки США и стран Запада. Не стоит забывать и про уже существующий Азиатский Банк Развития (АБР), основанный в Маниле и также находящийся в ведении ООН. Он обвиняется критиками в подконтрольности всё тем же США, но уже в компании с Японией.

По мнению многих аналитиков, AIIB — это сигнал о том, что Китай решил увеличить долю своего влияния на глобальное развитие и финансовое управление. Некоторые даже надеются на полную смену финансового мирового порядка.



Сегодня — последний срок подачи заявок для стран, которые хотят присоединиться к банку в качестве учредителей нового многонационального кредитора. По этому случаю портал MarketWatch собрал для вас своеобразные карточки, описывающие, что же такое AIIB и какие цели преследуют его создатели.

Для чего нужен AIIB?

Официально созданный в Пекине в октябре 2014 года, AIIB преследует цель повышения регионального финансового взаимодействия и финансирование инфраструктурных объектов в Азии — начиная от дорог и аэропортов, заканчивая вышками для мобильной связи и недорогим жильем.

Однако на более глубоком уровне экономисты отмечают, что создание AIIB — результат давней обиды со стороны Китая: ни Всемирный Банк, ни АБР в системе своего управления не предлагают сколь-нибудь серьезных ролей развивающимся странам

Причем в то время как в название нового института входит слово «Азия», страны-учредители банка разбросаны по всему миру, включая и африканские, и европейские государства.

Кто участвует?

Сегодня заканчивается прием заявок на членство в новой организации. В списке уже есть заявки более чем от сорока стран.



Первоначально интерес к AIIB сложно было назвать подавляющим. На церемонии создания банка, в 2014 году, присутствовали представители 21 страны, среди которых, конечно, фигурировали Индия, Таиланд и Сингапур, но большинство составляли маленькие и бедные азиатские государства: Лаос, Непал, Камбоджа, Узбекистан. Перелом в развитии событий наступил в начале января, когда на борт поднялись несколько крупных европейских государств. На данный момент среди членов-учредителей банка есть Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Бразилия, Австралия, Южная Корея, Россия. Сильный отклик поступил с Ближнего Востока: среди подписавших меморандум о вступлении в состав новой структуры — Саудовская Аравия, Оман, Катар, Египет. Окончательный список стран пока не опубликован.

Как и следовало ожидать, к идее крайне негативно отнеслись США. С самого начала объясняя решение Вашингтона не участвовать в этой затее, Джен Псаки заявила, что хотя американская администрация «приветствует идею создания нового инфраструктурного банка для Азии, у нас, тем не менее, есть опасения по поводу неоднозначного характера организации AIIB. Мы настоятельно призываем новую структуру к полному соответствию международным стандартам управления и прозрачности».

Впрочем, с тех пор Вашингтон немного «откатил» свою риторику назад: в понедельник во время поездки в Пекин американский министр финансов Джейкоб Лью заявил, что США надеются на сотрудничество с AIIB.

Япония тоже для начала примкнула к США в своем отказе от присоединения к новой структуре, вчерашняя статья в Finantial Times процитировала слова посла Японии в Пекине о том, что Страна Восходящего Солнца тоже может впоследствии присоединиться к своим азиатским коллегам.

Откуда возьмутся деньги?

Согласно октябрьскому меморандуму, AIIB будет запущен с уставным капиталом в 100 млрд доларов, половина из которых будет внесена Китаем. В то время как непропорциональный вклад Поднебесной, казалось бы, дает Пекину де-факто контроль над новой организацией, китайский министр финансов Лу Дживей заявил, что его стране «не обязательно должны принадлежать 50% акций нового банка». Китай утверждает, что половина первоначального капитала — это знак поддержки, и по мере присоединения новых стран-участниц доля Китая будет ослабевать и размываться.

Пока неясно, каким образом средства будут привлекаться в будущем, но предполагается, что участникам банка будут предлагаться два пути: либо межбанковские кредиты, либо выпуск суверенных облигаций.

Как AIIB вписывается в цельную картину Китая?

Создание AIIB совпадает с планом «Нового Шелкового Пути»: Китай собирается развивать торговлю и экономические отношения с остальной частью Евразии и с Африков. В частности, планируется развивать инфраструктуру в Азии и выводить ее к соседям по континенту. AIIB предоставит платформу для того, чтобы Китай экспортировал свой капитал, труд и опыт в создание инфрастуктуры для развивающихся стран региона. Для экономики Китая это было бы, несомненно, полезно.

Новый банк отлично сочетается и с широкими целями Китая проецировать на себя роль новой мировой державы, возможно даже держателя новой резервной валюты. В любом случае, Китай наращивает свое присутствие в мировой финансовой и экономической системе- и создание AIIB прекрасно этому отвечает.