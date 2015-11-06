Видео: Макс Кайзер. Банки - это самая непонятная структура

В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие продолжают обсуждать самые свежие и скандальные новости иностранной прессы. Макс Кайзер говорит, что банковский сектор экономики – тёмная материя: почти никто не может понять, что там творится. «Финансовые преступления стали слишком сложными, чтобы привлекать за них к суду» - именно такие мысли возникают у наблюдателей в финансовой сфере. Получается, что банкиров становится слишком сложно поймать и наказать.

Посудите сами - почему банкиры-мошенники редко оказываются за решёткой? Да просто потому что суды не в состоянии разобраться во всех хитросплетениях их преступной деятельности, поэтому и приходится выносить оправдательные вердикты. Макс Кайзер и Стейси Херберт хотят узнать, как преодолеть эту порочную практику.

Во второй части программы их гость Роуэн Босуорт-Дейвис, бывший детектив лондонской полиции по делам о финансовых преступлениях, расскажет, как в Лондон стекаются грязные деньги.

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