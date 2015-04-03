Morgan Stanley: ставки в США повысят не раньше ноября

Вечером в пятницу должен выйти отчет по занятости за март, а пока трейдеры и банки дают новые прогнозы на дату повышения ставок ФРС. Теперь многие стали сомневаться, начнет ли вообще ФРС делать какие-то подвижки в этом году, ведь статистика в последнее время совсем не позитивная.

Аналитики из Morgan Stanley говорят, что нынешний прогноз — повышение в ноябре 2015 года. Хотя еще 2 недели назад (до мартовского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке) эти же эксперты прогнозировали повышение ставки в сентябре. Почему изменились прогнозы?



В последних заявлениях представители ФРС рассказали о своем беспокойстве за последствия для экономики из-за сильного курса доллара. Нацвалюта давит на будущее экономического роста и инфляцию. Вместе с тем, политики также сократили свои оценки уровня безработицы, потому что теперь думают, что экономика дальше от своих целей, чем считалось ранее. Плюс к этому, темпы прироста рабочих мест (в среднем в США появлялось 275 тыс. рабочих мест ежемесячно в 2014 году) тоже сократятся на фоне замедления роста экономики. Если сегодняшний отчет покажет рост числа рабочих мест в марте и совпадет с прогнозом в 245 тыс., экономисты вновь передвинут сроки ожидаемого повышения ставки.

Инвесторы тоже в ожидании отчета — они настроены не совсем оптимистично, потому что в среду уже оценили слабые отчеты по занятости в частном секторе от ADP — те данные показали, что частные работодатели наняли только 189 тыс. сотрудников в прошлом месяце.

Напомним, что две недели назад после встречи FOMC заявил, что "было бы целесообразно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, когда дальнейшее улучшение на рынке труда будет идти высокими темпами и мы будем достаточно уверены, что инфляция вернется к 2 % в среднесрочной перспективе".

Тогда же Джанет Йеллен сделала важное уточнение: разумная уверенность в перспективах инфляции будет больше всего зависеть от сильных данных о доходах рабочих, и даже не обязательно на фактическом повышении цен или роста заработной платы. "Значительный рост индексов базовой инфляции не будет являться предварительным условием для увеличения ставки по федеральным фондам,"- сказала Йеллен.

В конце концов, Йеллен тогда сказала, что повышение ставки будет маловероятным, «если показатели роста заработной платы, основных потребительских цен и других показателей основных инфляционных давлений будут ослабевать». В феврале средняя почасовая оплата низкоквалифицированных работников и работников в производственных секторах выросла всего на 1,6%, а до этого росла на 2,5% в течение 12 месяцев до августа 2014 года.