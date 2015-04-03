Рамочное соглашение по Ирану достигнуто. Нефть падает в цене

В четверг Иран и 6 крупнейших мировых держав заключили рамочное соглашение о сдерживании ядерной программы, по крайней мере, в течение десяти лет. Это главный шаг к окончательному договору, который имеет все шансы закончить 12-летний период балансирования на грани войны, угроз и конфронтации.

«Черное золото» незамедлительно отреагировало на новости: сразу после появления новости об окончании переговоров Brent упала до $54,10, а WTI – до $48,22. Правда, к утру пятницы на дальнейшем ослаблении доллара нефть чуть восстановила свои потери. На момент 8.22 мск Brent торгуется по 55,13 доллара за баррель (майский фьючерс), WTI – по $ 49,53.



Предварительное соглашение было достигнуто в швейцарской Лозанне после восьмидневного марафона переговоров. Основное влияние этого события на рынки — потенциальное снятие экономических санкций в отношении Ирана, который занимает четвертое место в мире по запасам нефти. Следовательно, в долгосрочной перспективе предложение нефти на рынках резко возрастет. Правда, дипломаты, близкие к заключению переговоров, отмечают, что договоренности очень хрупкие и не исключают, что до 30 июня сделка может развалиться.

По условиям рамочного соглашения, Иран должен будет прекратить свое производство урана, демонтировать плутониевый реактор и обеспечить максимальную прозрачность своей ядерной программы для международных наблюдателей. Барак Обама уже обещал, что «контроль будет беспрецедентным».