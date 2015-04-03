Рамочное соглашение по Ирану достигнуто. Нефть падает в цене

В четверг Иран и 6 крупнейших мировых держав заключили рамочное соглашение о сдерживании ядерной программы, по крайней мере, в течение десяти лет. Это главный шаг к окончательному договору, который имеет все шансы закончить 12-летний период балансирования на грани войны, угроз и конфронтации.
«Черное золото»
незамедлительно отреагировало на
новости: сразу после появления новости
об окончании переговоров Brent
упала до $54,10,
а WTI – до
$48,22. Правда,
к утру пятницы на дальнейшем ослаблении
доллара нефть чуть восстановила свои
потери. На момент 8.22 мск Brent
торгуется по 55,13 доллара
за баррель (майский фьючерс), WTI
– по $ 49,53.
Предварительное соглашение было достигнуто в швейцарской Лозанне после восьмидневного марафона переговоров. Основное влияние этого события на рынки — потенциальное снятие экономических санкций в отношении Ирана, который занимает четвертое место в мире по запасам нефти. Следовательно, в долгосрочной перспективе предложение нефти на рынках резко возрастет. Правда, дипломаты, близкие к заключению переговоров, отмечают, что договоренности очень хрупкие и не исключают, что до 30 июня сделка может развалиться.
По условиям рамочного соглашения, Иран должен будет прекратить свое производство урана, демонтировать плутониевый реактор и обеспечить максимальную прозрачность своей ядерной программы для международных наблюдателей. Барак Обама уже обещал, что «контроль будет беспрецедентным».