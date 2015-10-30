Видео: Макс Кайзер. Последние дни американской империи

В этом выпуске ведущие говорят о том, что империя США рушится
– точно так же, как много веков назад
разрушилась Римская империя. Об этом
еще недавно сказал бывший руководитель
аппарата госсекретаря Колин Пауэлл.
Макс Кайзер с ним соглашается: мировую
«долговую империю», которую выстроила
Америка, ожидает неминуемый крах. Для
того, чтобы расплатиться по одному
кредиту, компании и банки берут другой
– с более низкой ставкой, и многие
десятилетия такая «гениальная» формула
помогала стимулировать мировое
потребление и рост экономики. Но эта
долговая пирамида, как и любая другая,
рано или поздно рухнет.
Из этого выпуска «Обзора Макса Кайзера» вы узнаете, почему это должно произойти, какую роль играет финансовая инженерия в ожидаемой гибели западной экономической модели, а также поймете, есть ли у России шансы уцелеть в грядущем катаклизме. Во второй части программы блогер Дмитрий Орлов из Северной Каролины расскажет о признаках падения американской империи.
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