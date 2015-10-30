Видео: Макс Кайзер. Последние дни американской империи

В этом выпуске ведущие говорят о том, что империя США рушится – точно так же, как много веков назад разрушилась Римская империя. Об этом еще недавно сказал бывший руководитель аппарата госсекретаря Колин Пауэлл. Макс Кайзер с ним соглашается: мировую «долговую империю», которую выстроила Америка, ожидает неминуемый крах. Для того, чтобы расплатиться по одному кредиту, компании и банки берут другой – с более низкой ставкой, и многие десятилетия такая «гениальная» формула помогала стимулировать мировое потребление и рост экономики. Но эта долговая пирамида, как и любая другая, рано или поздно рухнет.



Из этого выпуска «Обзора Макса Кайзера» вы узнаете, почему это должно произойти, какую роль играет финансовая инженерия в ожидаемой гибели западной экономической модели, а также поймете, есть ли у России шансы уцелеть в грядущем катаклизме. Во второй части программы блогер Дмитрий Орлов из Северной Каролины расскажет о признаках падения американской империи.

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