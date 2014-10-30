Торговая панель 'EASY AND FAST' для ручной и полуавтоматической торговли

В последнее время разработчики компании MetaQuotes порадовали нас обновлениями своих торговых платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Появилось очень много удобных опций, которые существенно облегчают торговлю штатными средствами терминалов. Давайте кратко рассмотрим только те, которые относятся к совершению торговых операций. Включив опцию Торговля в один клик в настройках терминала на вкладке Торговля , можно очень быстро совершать торговые операции без подтверждений. Заключать сделки Buy/Sell теперь можно прямо на графике с помощью панели Торговля одним кликом .

на вкладке . Также удаление/закрытие можно произвести из контекстного меню торгового уровня, если кликнуть правой кнопкой мыши по нему на графике. Быстро установить лимитный отложенный ордер можно из контекстного меню графика кликнув на нём правой кнопкой мыши. Если нужно установить стоповый отложенный ордер, Take Profit, Stop Loss или уровень оповещения (алерт), то в контекстном меню нужно открыть выпадающий список Торговля. Установить Take Profit и Stop Loss можно также перетаскиванием от цены позиции. Всё это очень хорошо, но недостаточно. К этому выводу очень быстро приходишь, когда начинаешь торговать только с тем, что есть. Трейдерам всегда нужно ещё лучше, больше, легче и быстрее. И мало этого быть не может. Поэтому была разработана торговая панель Easy And Fast! Далее рассмотрим возможности торговой панели Easy And Fast, которая сделает Вашу торговлю намного проще и эффективнее: 1. Панель можно свободно перемещать в любое удобное место на графике.

2. В поле ввода Lot можно установить объём для покупки, продажи или отложенного ордера. Можно ввести значение вручную или воспользоваться переключателями вверх/вниз.

Все переключатели на панели могут работать в режиме ускоренной перемотки значения. Для этого нужно зажать левую кнопку мыши на переключателе.

Шаг для уменьшения/увеличения объёма при использовании переключателей задаётся в поле ввода Step. Если было введено неправильное значение, то программа скорректирует его. Если нужно быстро сбросить значения в полях ввода Lot или Step до минимального возможного (с учётом спецификации финансового инструмента), нужно просто нажать на их названиях.

3. Для того, чтобы произвести продажу нужно нажать на кнопку SELL. Для покупки нажмите на кнопку BUY.

4. Для установки отложенных ордеров на панели есть кнопки LIMIT и STOP. Для продаж эти кнопки красного цвета и расположены под кнопкой SELL, а для покупок - синего и расположены под кнопкой BUY. Если нажать на одну из этих кнопок цвет текста изменится с белого на жёлтый и кнопка перейдёт в режим "нажата". Когда кнопка нажата, то это означает, что программа готова для установки указанного отложенного ордера. Для установки отложенного ордера теперь остаётся только кликнуть на графике левой кнопкой мыши именно на ту цену, которая Вам нужна. При необходимости Вы можете делать это включив перекрестье (средней кнопкой мыши), чтобы видеть значение цены. Пока кнопка нажата можно быстро установить нужное количество указанных отложенных ордеров (см. видео ниже).

Во внешних параметрах программы можно включить режим (Enable installing pending orders with 'Ctrl' key), когда для того, чтобы установить отложенный ордер нужно ещё зажать клавишу Ctrl (см. скриншот ниже). По умолчанию этот режим отключен (false).

5. Когда позиция открыта может возникнуть необходимость быстро изменить её направление (перевернуть). Для этого есть кнопка REVERSE POSITION. Вы можете управлять объёмом конечного направления позиции. Например, если открыта позиция Buy и её объём 1 лот, а Вам нужно её перевернуть так, чтобы в итоге объём позиции Sell был 3 лота. Значит, прежде чем нажать на кнопку REVERSE POSITION, установите значение в поле ввода Lot равным 3.

6. Вы можете закрыть позицию на текущем символе нажав на кнопку CLOSE POSITION.

7. Если нужно удалить все отложенные ордера на текущем символе, то нужно нажать на кнопку DELETE PENDING ORDERS.

8. Программа позволяет включить трейлинг-стоп для автоматического перетаскивания защитного уровня Stop Loss за текущей ценой, если она идёт в сторону прибыли. Для включения этой функции нужно установить флажок в чек-боксе Trailing stop loss. В поле ввода можно указать значение шага, через который будет осуществляться проверка на модификацию Stop Loss. В любой момент Вы можете вручную изменить расстояние Stop Loss от текущей цены, если в этом есть такая необходимость. Программа запомнит новое расстояние и продолжит исполнять функцию с учётом этой корректировки.

9. Есть возможность установить звуковые оповещения (алерты). Чек-бокс Levels of alerts создаёт на графике два горизонтальных уровня Top Alert (верхнее оповещение) и Bottom Alert (нижнее оповещение). Если цена поднимется выше уровня Top Alert, то программа начнёт воспроизводить звуковое оповещение. Тоже самое с уровнем Bottom Alert только цена должна опуститься ниже этой линии. Расстояние, на которое устанавливаются уровни от текущей цены, можно ввести с клавиатуры в поле ввода или изменить переключателями. Ещё одно звуковое оповещение можно установить чек-боксом Line-time alert. Это вертикальная линия на временной шкале. Как только время станет больше, чем то, на котором установлена линия, программа начнёт воспроизводить звуковое оповещение. Звуковой файл для оповещений, временной интервал (в секундах), через который будет повторяться оповещение и цвет уровней, можно установить во внешних параметрах программы (см. скриншот ниже). Снятие флажка с чек-бокса удаляет алерты с графика. Для каждой линии можно установить свой звуковой файл, чтобы уже при воспроизведении понимать, какой уровень пересекла цена.

10. Ещё один чек-бокс Show deals on chart устанавливает на график, на котором находится эксперт Easy And Fast, стрелки всех сделок истории счёта и продолжает создавать новые в момент совершения торговых операций. Снятие флажка с чек-бокса удаляет все стрелки с графика.

11. Во внешних настройках программы (см. скриншот ниже) в параметре Async Mode можно установить режим, в котором будут совершаться торговые операции. Если параметр в положении true, то операции будут совершаться в асинхронном режиме. То есть, не дожидаясь ответа от сервера. Таким образом можно за короткий временной интервал заключить большее количество сделок, что может иметь существенное значение для трейдера.

12. Значение во внешнем параметре Slippage указывает программе максимальное отклонение (проскальзывание) при совершении торговой операции.

13. Внешний параметр Show Stop And Freeze Levels включает/выключает показ на графике уровней ограничений.