Простые движенья трейдера-интрадейщика. Достаточно просто, красиво и динамично. И конечно музыка !

С музыки и начать :





а дальше всё действительно просто :

в обратную сторону так-же. Конкретные значения параметров можете подобрать сами.

с единственным нюансом - на EURUSD и XAUUSD в начале дня, в азиатскую сессию должна быть какая-никакая волатильность.

Если день там начинается с "висячего хвостика", цена уныло идёт в одну сторону без шатаний в обратку - это выходной на всех инструментах

Всем всех благ в наступающем году !







