Новые рекорды XAUUSD - $4600!

За последний месяц золото к доллару (XAUUSD) подорожало более чем на 10%: с отметки 4 170 $ за унцию до новых исторических максимумов выше 4 600 $. Ралли развивается на фоне ожиданий более мягкой политики ФРС, слабости доллара и всплеска спроса на защитные активы. Аналитики FreshForex ранее указывали на потенциал роста котировок на фоне активности центральных банков — и этот драйвер по-прежнему остаётся одним из ключевых.

Последний день Новогодней акции 126% на пополнение от 202$. Введи промокод MASTER26 в Личном кабинете и участвуй! Условия

Пять факторов роста:

ФРС снижает ставки. Доходность по вкладам и облигациям становится ниже — золото выглядит привлекательнее. Доллар слабеет. Когда доллар дешевеет, золото в долларах обычно дорожает, а для инвесторов это ещё и защита от падения USD. Нервный фон в мире. Конфликты и политические риски усиливают нервозность на рынках и повышают спрос на защитные активы — в первую очередь на золото. Центробанки активно покупают золото. Стабильный спрос со стороны государств поддерживает цену и снижает риск глубоких падений. Деньги идут в фонды на золото + эффект рекордов. На исторических максимумах подключаются новые покупатели, и тренд сам себя усиливает.

Золото остаётся одним из главных бенефициаров эпохи повышенной неопределённости. Аналитики FreshForex отмечают: в 2026 году рассматривать покупку актива, но с жёстким риск-менеджментом — внимательно следить за решениями ФРС, динамикой доллара, всплесками геополитики и потоками в фонды на металлы. Локальные откаты на сильном рынке часто можно рассматривать как точки для более аккуратного перезахода — при дисциплине и понятном стоп-контроле.

FreshForex предлагает 250 инструментов для торговли, включая металлы с кредитным плечом до 1:1000, введи промокод MASTER26 и активируй Новогодний бонус 126% на пополнение от 202$.

Заработать на росте