Маржинальный анализ рынка за 15.01.2026 XAUUSD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4215.00–4255.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.











Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4605.00-4620.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей.





Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.01.2026.





Котировка верхней границы зоны 1/4–4586.15.





Котировка верхней границы зоны 1/2–4526.15.





Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.01.2026–4646.15.





Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-4879.95.





Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.





Buy: 4526.15–4586.15, Take Profit 1–4646.15, Take Profit 2–4879.95.

