Серебро +144% за 2025 и ещё +28.7% за 2026

Аналитики FreshForex отмечают, что для серебра (XAGUSD) в 2026 году ключевыми ориентирами останутся решения ФРС, динамика доллара и реальной доходности, баланс спроса/предложения и потоки инвесторов в металлы.

Спрос на серебро (XAGUSD) оживает: что стоит за его ростом:

ФРС может снижать ставки → держать деньги в облигациях/депозитах менее выгодно, интерес к металлам растёт.

→ держать деньги в облигациях/депозитах менее выгодно, интерес к металлам растёт. Доллар слабеет → серебро в долларах обычно становится дороже.

→ серебро в долларах обычно становится дороже. На рынках нервно → инвесторы чаще покупают “защитные” активы, в том числе серебро.

→ инвесторы чаще покупают “защитные” активы, в том числе серебро. Серебро нужно промышленности (электроника, солнечные панели) → спрос поддерживает цену.

(электроника, солнечные панели) → спрос поддерживает цену. Подключаются спекулянты и фонды → на росте приходят новые покупатели, тренд усиливается.

Серебро (XAGUSD) поддерживают сразу два фактора - защитный спрос и промышленное потребление, поэтому серебро может расти быстрее золота.

