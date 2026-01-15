Серебро +144% за 2025 и ещё +28.7% за 2026
15 января 2026, 14:42
Аналитики FreshForex отмечают, что для серебра (XAGUSD) в 2026 году ключевыми ориентирами останутся решения ФРС, динамика доллара и реальной доходности, баланс спроса/предложения и потоки инвесторов в металлы.

Спрос на серебро (XAGUSD) оживает: что стоит за его ростом:

  • ФРС может снижать ставки → держать деньги в облигациях/депозитах менее выгодно, интерес к металлам растёт.
  • Доллар слабеет → серебро в долларах обычно становится дороже.
  • На рынках нервно → инвесторы чаще покупают “защитные” активы, в том числе серебро.
  • Серебро нужно промышленности (электроника, солнечные панели) → спрос поддерживает цену.
  • Подключаются спекулянты и фонды → на росте приходят новые покупатели, тренд усиливается.

 

Серебро (XAGUSD) поддерживают сразу два фактора - защитный спрос и промышленное потребление, поэтому серебро может расти быстрее золота.

##xagusd #silver #серебро #металлы #фундаментальныйанализ