Серебро +144% за 2025 и ещё +28.7% за 2026

Аналитики FreshForex отмечают, что для серебра (XAGUSD) в 2026 году ключевыми ориентирами останутся решения ФРС, динамика доллара и реальной доходности, баланс спроса/предложения и потоки инвесторов в металлы.
Спрос на серебро (XAGUSD) оживает: что стоит за его ростом:
- ФРС может снижать ставки → держать деньги в облигациях/депозитах менее выгодно, интерес к металлам растёт.
- Доллар слабеет → серебро в долларах обычно становится дороже.
- На рынках нервно → инвесторы чаще покупают “защитные” активы, в том числе серебро.
- Серебро нужно промышленности (электроника, солнечные панели) → спрос поддерживает цену.
- Подключаются спекулянты и фонды → на росте приходят новые покупатели, тренд усиливается.
Серебро (XAGUSD) поддерживают сразу два фактора - защитный спрос и промышленное потребление, поэтому серебро может расти быстрее золота.
