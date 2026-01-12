Фундаментальный анализ рынка за 12.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD в понедельник, 12 января, держится у 1,1660, отыгрывая ослабление доллара после сообщений о расследовании вокруг руководства ФРС и росте нервозности на рынках. Инвесторы закладывают повышенную неопределённость в ожиданиях по ставке США и временно снижают спрос на доллар, параллельно уходя в защитные активы и золото.

На стороне США картина смешанная: свежая статистика по рынку труда указывает на устойчивость занятости, поэтому вероятность быстрого смягчения политики ФРС сократилась. При этом рынок ждёт публикации декабрьских данных по потребительским ценам — сюрприз вверх может быстро вернуть поддержку доллару, тогда как умеренная инфляция усилит разговоры о снижении ставки позже в 2026 году.

Евро поддерживают данные по еврозоне: инфляция в декабре вернулась к уровню около 2%, что усиливает аргументы в пользу паузы ЕЦБ после серии снижений ставки в 2024–2025 годах. Если ЕЦБ сохранит текущие параметры политики, а ФРС будет ограничена как инфляционными рисками, так и политическим шумом, баланс факторов остаётся в пользу постепенного укрепления EUR/USD.

Торговая рекомендация: BUY 1.1660, SL 1.1640, TP 1.1720





GBPUSD:

GBP/USD 12 января торгуется вблизи 1,3420 и пытается стабилизироваться после снижения прошлой недели. Движения пары остаются во многом «долларовыми»: новости о напряжённости вокруг независимости ФРС усилили волатильность и временно снизили привлекательность доллара, но рынок по-прежнему ориентируется на макростатистику США.

Сильные сигналы с американского рынка труда удерживают ожидания по ставке ФРС от слишком быстрого снижения: даже при умеренном росте рабочих мест безработица остаётся низкой, а доходности казначейских бумаг реагируют на риск ускорения инфляции. Ключевой триггер недели — декабрьский индекс потребительских цен США: более высокие значения могут вернуть спрос на доллар и усилить давление на фунт.

В Великобритании фон менее уверенный: экономика показывает слабую динамику, а сочетание высокой стоимости заимствований и бюджетной консолидации ограничивает внутренний спрос. Банк Англии уже начал цикл снижения ставки, и рынок допускает ещё одно-два уменьшения в 2026 году, что сужает поддержку фунту по процентному фактору. В таких условиях базовый сценарий — преимущество доллара и откат GBP/USD.

Торговая рекомендация: SELL 1.3420, SL 1.3440, TP 1.3360





USDJPY:

USD/JPY 12 января держится у 158,10, откатываясь от недавних максимумов на фоне ослабления доллара и роста спроса на защитные активы. Поводом стали новости о политическом давлении вокруг ФРС, из-за чего часть участников рынка сокращает долларовые позиции перед ключевыми данными по инфляции США.

Перспективы пары в ближайшие сессии во многом зависят от доходностей в США: устойчивый рост потребительских цен способен удержать ожидания более высокой ставки и поддержать доллар, а значит — сохранять давление на иену. Однако любая переоценка траектории ставок ФРС в сторону более низких уровней, а также снижение доходностей на фоне повышенной неопределённости, обычно работает в пользу укрепления JPY.

С японской стороны ситуация неоднозначна: Банк Японии уже поднял ставку до 0,75%, но осторожные сигналы по дальнейшим шагам пока не дают рынку уверенности в быстром ужесточении. Тем не менее устойчивый рост зарплат и инфляционные ожидания поддерживают дискуссию о возможном продолжении повышения ставки в первом квартале 2026 года. При сочетании снижения долларовых доходностей и ожиданий более жёсткой политики Банка Японии перекос факторов смещается в пользу укрепления иены.

Торговая рекомендация: SELL 158.10, SL 158.70, TP 156.30



