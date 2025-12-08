Австралийский доллар к доллару: прогноз на 2026 от банков

В то время как мировые центральные банки G10 начинают рассматривать перспективы смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году, австралийский доллар к доллару оказывается в центре внимания, сталкиваясь с противоречивыми прогнозами и потенциальными препятствиями. Аналитики BNY, Bank of America, Rabobank и ANZ предлагают различные сценарии развития событий, подчеркивая как возможности для роста, так и риски ослабления австралийской валюты.

BNY: Сигнал к смягчению и потенциал роста AUD/USD

BNY ожидает, что один из центральных банков G10 может стать пионером в смягчении денежно-кредитной политики в 2026 году, и считает, что предстоящее решение, которое будет принято на следующей неделе, может стать отправной точкой для этого процесса. В этом контексте, BNY прогнозирует, что пара AUD/USD может продолжить расти за счет позиционирования и поддержки. Однако, аналитики предупреждают инвесторов о необходимости быть готовыми к периодическим разочарованиям в отношении спотового курса до тех пор, пока не произойдет повышение производительности или внутренняя доходность не станет более конкурентоспособной.

Bank of America: Пессимистичный взгляд на AUD/USD в начале 2026 года

В отличие от BNY, Bank of America (BofA) прогнозирует ослабление австралийского доллара по отношению к доллару США в начале 2026 года, ожидая достижения парой уровня AUD/USD 0,63 в первом квартале. Этот прогноз сделан несмотря на «ястребиную» позицию Резервного банка Австралии (РБА). Аналитики BofA связывают свои ожидания с «однозначно слабыми» производственными показателями Китая, который является ключевым торговым партнером Австралии.

ANZ: Стабильность ставки и отсутствие повышения в 2026 году

Аналитики ANZ теперь ожидают, что ставка по депозитам останется на уровне 3,60% в течение «длительного» периода, что существенно отличается от их предыдущих прогнозов, предполагавших дополнительное смягчение в 2026 году. В то же время, ANZ заявляет, что «повышение ставки в 2026 году маловероятно», указывая на рост безработицы за последний год и противоречивые сигналы в индикаторах спроса.

Резервный банк Австралии (РБА) и его роль

Резервный банк Австралии (РБА) может подготовить почву для новых рекомендаций по денежно-кредитной политике на следующей неделе, что потенциально может сигнализировать о начале цикла смягчения. Однако, как отмечает макростратег BNY по региону EMEA Джефф Ю, рост австралийского доллара в этом случае не гарантирован.

Китайские риски: Потенциальные препятствия для австралийской экономики

Rabobank подчеркивает потенциальные препятствия для австралийской экономики, связанные с Китаем. «Китай является крупнейшим экспортным партнёром Австралии, и вполне возможно, что попытки Китая справиться с дефляцией и избыточными производственными мощностями создадут препятствия для экономики Австралии», — говорит Фоли из Rabobank.

Ожидания повышения ставок: Не только Австралия

Важно отметить, что ожидания повышения процентной ставки центральными банками не являются уникальными для Австралии. «Резервный банк Австралии — не единственный центральный банк G10, который стал объектом рыночных спекуляций о рисках повышения ставок в 2026 году», — отмечает Фоули. Rabobank продолжает прогнозировать «лишь незначительный рост AUD/USD до 0,69 в перспективе 12 месяцев», что отражает осторожный взгляд на перспективы австралийской валюты.

Выводы для инвесторов:

Рынок австралийского доллара находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, потенциальное смягчение политики центральными банками G10 может создать благоприятные условия для роста AUD/USD (Австралийский доллар к доллару). С другой стороны, слабые экономические показатели Китая и внутренние проблемы австралийской экономики могут оказать давление на валюту. Инвесторам следует внимательно следить за заявлениями РБА, данными по инфляции и производственной активности в Китае, а также за общим настроением на мировых рынках, чтобы принимать обоснованные решения. Разнообразие прогнозов от ведущих аналитических компаний подчеркивает сложность текущей ситуации и необходимость диверсификации стратегий.