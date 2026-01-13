Бурить и давить: нефтяная стратегия Трампа и прогноз 2026

Drill, baby, drill (бури, детка, бури) – лозунг Трампа, который в 2026 году окончательно превратился в рабочую стратегию. Президент США сделал ставку на максимальную добычу нефти как инструмент экономического и геополитического давления. Дешевая нефть означает снижение инфляции, рост конкурентоспособности Соединенных Штатов и постоянное давление на конкурентов.

Ключевым фактором стало даже не само наращивание добычи, а сигнал рынку: любое укрепление Brent будет встречено ростом предложения со стороны США. Это подорвало влияние ОПЕК и лишило рынок ощущения долгосрочного дефицита. США фактически действуют как «теневой регулятор», не связывая себя соглашениями, но влияя на цены сильнее остальных.

Геополитика лишь усиливает этот эффект. Ситуация вокруг Венесуэлы, давление на Иран и риски в Ормузском проливе повышают волатильность, но не формируют устойчивого роста цен. Рынок исходит из того, что при любом резком движении вверх последует интервенция - либо физическая, либо политическая.

В итоге нефть в 2026 году остается в режиме напряженного равновесия. Brent держится в диапазоне, включающем в себя и профицит предложения, и геополитическую премию. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену в 56, JPMorgan – 58, Reuters публикует консенсус в 61.3, а независимый аналитик Harshad Shah указывает на 55.

Различия в прогнозах отражают не спор о направлении, а разную оценку масштабов давления со стороны США. От бурения до перехвата танкеров, от вербальных атак на ОПЕК до фактического управления ценовыми ожиданиями – политика Трампа формирует новую архитектуру нефтяного рынка. В этой модели он остается крупнейшим «медведем» отрасли, а его стратегия – самой жесткой и системной попыткой изменить глобальный энергетический порядок.