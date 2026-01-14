Фундаментальный анализ рынка за 14.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Индекс цен производителей

EURUSD:

На FreshForex $1=70 ₽! Введите промокод RUB70 → пополните счёт рублёвым способом от 20 000₽ → получайте конвертацию к пополнению по выгодному курсу $1=70 ₽!

EUR/USD 14 января держится около 1,1640–1,1650 и уступает доллару, так как инвесторы переоценивают траекторию ставок в США. Последние данные по инфляции выглядят умеренными, но рынок не видит оснований для скорого снижения ставки, поэтому спрос на доллар поддерживается ожиданиями более высокой доходности.

Курс реагирует и на политические новости в США: дискуссии вокруг статуса регулятора усиливают нервозность и подогревают спрос на защитные активы. В такие периоды доллар получает приток ликвидности, а евро отстает, поскольку участники рынка не спешат наращивать риск.

В еврозоне фон остается сдержанным: ожидания по росту и кредитованию слабее, чем в США, а траектория ставок в регионе, по оценкам рынка, будет ниже американской. При сохранении осторожных настроений пара может продолжить снижение, особенно если сегодняшняя статистика США подтвердит устойчивость потребительского спроса.

Торговая рекомендация: SELL 1.1650, SL 1.1680, TP 1.1560





GBPUSD:

GBP/USD 14 января находится около 1,3420–1,3470. Поддержка фунта в последние сессии во многом была связана с временным ослаблением доллара на фоне политических новостей в США, но рынок быстро возвращается к оценке процентных ставок и реальной динамики экономики.

В фокусе — британская статистика: на этой неделе ожидаются данные по ВВП, а далее выйдут отчеты по занятости и инфляции. Если показатели окажутся слабее ожиданий, участники рынка усилят ставки на снижение стоимости заимствований Банком Англии в первой половине года, что традиционно ограничивает потенциал фунта.

США, напротив, сохраняют аргументы в пользу более высокой доходности активов и, как следствие, спроса на доллар, особенно в периоды роста мировой неопределенности. При отсутствии сигналов о скором смягчении политики Федеральной резервной системы вероятность продолжения снижения пары остается повышенной.

Торговая рекомендация: SELL 1.3425, SL 1.3460, TP 1.3320





USDJPY:

USD/JPY 14 января торгуется около 159,20–159,30 и остается у максимумов с лета 2024 года. Иена слабеет из-за внутренней политической неопределенности: обсуждения возможных досрочных выборов и идеи дополнительных бюджетных мер повышают ожидания более мягких финансовых условий.

Для пары ключевыми остаются ожидания по ставкам в США и доходность казначейских облигаций. Свежая статистика по инфляции выглядит умеренной, но рынок не видит оснований для быстрого снижения ставки, поэтому разница в доходности между США и Японией поддерживает доллар. Новостной фон вокруг статуса американского регулятора добавляет всплески волатильности.

Когда глобальные рынки спокойны, спрос на защитные активы снижается, и иене сложнее отыгрывать потери. Базовый сценарий на день — сохранение давления на японскую валюту и попытка пары закрепиться выше, при том что резкие рывки могут усилить риск сигналов со стороны японских властей.

Торговая рекомендация: BUY 159.25, SL 158.95, TP 160.15





До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте