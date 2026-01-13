Высокодоходный способ входа в направлении тренда

Что делать если тренд начался, а мы остались вне рынка?! Можно конечно подождать следующего тренда, но обычно после хорошего тренда следует затяжной период консолидации. А можно поступить эффективней - найти хорошую высокодоходную точку входа и присоединиться к уже разогнавшемуся денежному поезду.





Знакомьтесь, паттерн "Касание тени" - простой, но при этом эффективный способ входа в рынок



Необходимые инструменты: 2 скользящие средние и график в виде японских свечей.

Правила входа для покупок: 1) Быстрая средняя выше медленной. 2) Бар открылся выше скользящих средних. 3) Минимум бара ниже быстрой скользящей средней. 4) Закрытие бара выше быстрой скользящей средней. 5) Тень свечи больше тела. 6) Для дополнительно подтверждения - дождитесь пробития максимума бара, сформировавшего сигнал. 7) Стоп лосс можно устанавливать на минимуме бара, образовавшего сигнал.

Как можно заметить, условия простые, но фильтрация сигналов очень качественная.

Правила для продаж полностью противоположные.





Для удобства, я добавил этот паттерн входа в свой универсальный индикатор двух скользящих средних "Moving Average Cross Signal". Индикатор можно скачать совершенно бесплатно с MQL Market.





В итоге



Паттерн «Касание тени» — это эффективный и логичный ответ на один из самых неприятных вопросов трейдера: «Что делать, если тренд ушел без вас?». Вместо того чтобы в панике догонять рынок или пассивно ждать следующей возможности, эта стратегия предлагает дисциплинированный алгоритм действий.

Его сила заключается в трех ключевых аспектах:

Фильтрация. Правила паттерна — это не просто сигнал, а многоуровневый фильтр. Он учитывает и общий тренд (положение скользящих), и динамику движения внутри бара (пробой и возврат), и силу импульса (длинная тень). Это значительно повышает качество сигналов. Логика. Паттерн ловит не сам факт роста, а корректировку внутри тренда — момент, когда рынок на мгновение «передохнул», но сила тренда подтвердилась быстрым отскоком. Это позволяет войти в уже сформировавшееся движение по более выгодной цене. Простота и универсальность. Используя всего два индикатора и свечной анализ, стратегия остается доступной даже для новичков, при этом ее правила зеркальны для продаж, что делает ее применимой на любом рынке.

Однако важно помнить: ни одна стратегия не работает в вакууме. «Касание тени» наиболее эффективно на выраженных трендовых движениях и может генерировать ложные сигналы в периоды боковика или высокой волатильности. Поэтому ее стоит использовать как часть комплексного подхода, подкрепляя анализом объемов и ключевых уровней поддержки/сопротивления.

Таким образом, освоив этот паттерн, вы получаете не просто точку входа, а стратегическое преимущество — возможность спокойно и уверенно «садиться в разогнавшийся денежный поезд», когда другие уже машут ему вслед.







