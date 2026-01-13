Волновой анализ рынка за 13.01.2026 NQ100

#NQ100: BUY 25850, SL 25600, TP 26500. Новогодний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод MASTER26 в Личном кабинете и участвуй! Условия







Индекс продолжает топтаться на месте, а волатильность медленно но верно умирает. Похоже на затишье перед бурей. Но вот в каком направлении будет бушевать цена сказать однозначно не получится.





Рассматриваемая волновая картина пока по-прежнему рассматривается как развитие конечного диагонального треугольника в рамках развития волны (v) восходящего импульса.





В этой модели, предположительно, формируется волна 3. Тогда в ближайшее время мы можем увидеть рост. По этой причине рекомендуется ранее открытые сделки на покупку держать открытыми, а также по возможности открывать новые.





Инвестиционная идея: BUY 25850, SL 25600, TP 26500.

