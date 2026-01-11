Форекс и крипто прогноз на 12 – 16 января 2026 года

Опубликованные на прошедшей неделе макроэкономические данные в США не дали сигналов к резкому ухудшению ситуации в экономике. Показатели ISM PMI и статистика по рынку труда, включая отчет ADP, заявки на пособие по безработице и декабрьский non-farm payrolls, подтвердили устойчивые условия на рынке труда. В еврозоне данные по инфляции оказались близкими к прогнозам, не изменив баланс ожиданий в отношении политики ЕЦБ. В совокупности эти факторы способствовали росту осторожности инвесторов и укреплению доллара.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на уровне 1.1633, продолжив коррекционное снижение от декабрьских максимумов. Пара остается крайне чувствительной к макроэкономическим данным США и изменениям прогнозов по процентным ставкам. Одновременно евро испытывает сложности с восстановлением восходящего импульса на фоне осторожных рыночных настроений. При этом нельзя исключить попытку роста в направлении зоны сопротивления 1.1700-1.1720. Неспособность закрепиться выше этого диапазона может привести к возобновлению давления продаж с движением к 1.1575-1.1615. При усилении медвежьего импульса возможно более глубокое падение в направлении 1.1540 и далее – 1.1470-1.1510. Уверенный пробой и закрепление выше 1.1720 отменят медвежий сценарий и откроют путь к 1.1780-1.1820 с прицелом на 1.1900.

₿ BTC/USD

Биткойн продолжает игнорировать укрепление доллара, двигаяcь вдоль Pivot Point 90,000 в пределах диапазона консолидации 83,800-94,500. Очередная попытка прорвать верхнюю границу этого канала закончилась очередной неудачей, и пара BTC/USD завершила пятничную сессию на отметке 90,430. Если биткойн все-таки отреагирует на растущий доллар и низкие риск-аппетиты инвесторов, можно ожидать его падения к поддержке 86,600, и далее к нижней границе канала – в зону 83,800-85,100. В случае пробоя поддержки 83,800, следующей медвежьей целью станет 80,540. Пробой выше 95,000 укажет на возобновление бычьего импульса, открывая путь к 98,000–100,000.

🛢️ Brent

Нефть Brent закрыла неделю на уровне 62.71 доллара за баррель, поднимаясь на пике к верхней границе нисходящего канала – до 63.60. Покупателям помогает ситуация с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и морской блокадой этой страны. Теперь к этому добавились аресты американцами российских танкеров. При этом большинство аналитиков говорит о том, что в этом году ожидается огромный переизбыток нефти, что может привести к падению котировок до 50-52 и даже до 30-40 долларов. В новую торговую неделю Brent может протестировать зону сопротивления 63.90-65.00, что откроет путь к 66.80-68.00. При ослаблении бычьего импульса нельзя исключать снижение к 60.10-61.00 и ниже – к 59.60.

🥇 XAU/USD

Золото завершило пятницу на уровне 4,509, возвращаясь к историческим максимумам и продолжая получать поддержку со стороны спроса инвесторов на защитные активы. Ближайшая цель быков 4,550. Пробой выше откроет путь к 4,600-4,680. Однако, нельзя исключать временной коррекции до зоны 4,400-4,450. Следующие уровни поддержки 4,350 и 4,300-4,250.

🧭 Заключение

На предстоящей неделе ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США – во вторник выйдет индекс потребительских цен (CPI) за декабрь. В среду будут опубликованы данные по индексам цен производителей (PPI). На следующий день внимание рынков будет сосредоточено на розничных продажах и статистике по рынку труда США.

Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий, пока пара остается ниже 1.1720, с ростом рисков снижения при пробое 1.1575. BTC/USD – нейтральный. Brent – нейтрально-бычий, пока Brent остается выше 61.80, при ключевом сопротивлении 63.90-65.00. XAU/USD –бычий, покупки на откатах, пока золото удерживается выше 4,450.

