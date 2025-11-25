Trade Panel - как открыть ордер с объемом, превышающим максимальный объем, установленный брокером

Как открывать сделки, если ваш рабочий объем на сделку превышает максимальный объем, установленный вашим брокером?

Единственный способ решить эту проблему — разделить объём на несколько сделок. С помощью TradePanel это можно сделать автоматически, одним кликом. TradePanel рассчитает объём сделки и, если он превысит максимально допустимый, разделит его на несколько сделок.

Перейдите на секцию "Сетка ордеров" и выберите:

1️⃣ Тип - Дублировать,

2️⃣ Количество - Объем/Максимальный объем,

3️⃣ Тейк профит - Мастер ТП цена или любой другой подходящий вам вариант,

4️⃣ Стоп лосс - Мастер СЛ цена или любой другой подходящий вам вариант.

✅ Готово! Теперь, если рассчитанный объём превысит максимально допустимый, TradePanel распределит излишек по нескольким сделкам.

Например, максимально допустимый объем брокера составляет 500 лотов, расчетный объем составляет 668,09 лота.

Нажимаем кнопку Открыть Sell, и TradePanel открывает две позиции:

✅ с объёмом 500 лотов (максимально допустимый объём)

✅ с объёмом 168.09 (остаток объёма)