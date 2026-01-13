Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 16 января 2026

Новогодний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод MASTER26 в Личном кабинете и участвуй! Условия





Золото открывает неделю у $4 570 за унцию, обновляя рекорды на фоне повышенного спроса на защитные активы. Поддержку дают новости о росте геополитической напряжённости и ослабление доллара из-за сомнений инвесторов в стабильности денежной политики США.

В ближайшие дни ключевым драйвером станут данные по инфляции в США и риторика ФРС: если рост цен окажется умеренным, ожидания снижения ставки усилят интерес к золоту. Сдерживающим фактором может стать резкий рост доходности гособлигаций, но покупки со стороны центробанков сохраняют фундаментальную опору.

Торговая рекомендация: BUY 4570.00, SL 4540.00, TP 4660.00





S&P 500 входит в неделю вблизи 6 966 пунктов после обновления исторических максимумов. Настроение поддерживают ожидания устойчивой прибыли компаний, но рынок стал чувствительнее к новостям вокруг ФРС и возможным политико-правовым факторам в США.

Главные ориентиры недели — данные по инфляции в США и старт сезона отчётности крупных банков и технологических компаний. Мягкая инфляция и сильные результаты могут удерживать интерес к акциям, тогда как рост цен и новая волна неопределённости способны усилить осторожность инвесторов и временно охладить спрос на риск.

Brent начинает неделю около $63,39 за баррель: геополитические риски на Ближнем Востоке добавляют премию к цене, но рынок не спешит закладывать серьёзные перебои поставок. Одновременно усиливается внимание к возможному восстановлению экспорта Венесуэлы.

В недельном горизонте давление сохраняют ожидания избытка предложения в 2026 году и осторожные оценки спроса. Поддержку могут дать любые признаки сокращения добычи или новых ограничений на поставки из крупных производителей, однако при отсутствии таких новостей баланс факторов остаётся скорее в пользу умеренного снижения Brent.

