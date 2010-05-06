MetaTrader 5: Публикация торговых прогнозов и отчетов реальной торговли по e-mail в блогах, социальных сетях и специализированных сайтах

Введение

Автоматическая публикация торговых прогнозов на сайтах стала широко распространенной тенденцией в трейдинге. Некоторые трейдеры и компании используют Интернет для продажи торговых сигналов по подписке, некоторые используют свои собственные блоги для информирования о своих торговых действиях, некоторые делают это с целью предложить консультационные услуги или услуги по программированию. Другие публикуют сигналы для славы или ради собственного удовольствия.

Цель данной статьи - представить готовые решения для публикации прогнозов с использованием MetaTrader 5. Рассмотрен ряд идей: от использования специализированных сайтов для публикации торговых отчетов до создания своего собственного блога и финальной интеграцией с социальными микроблогами, которые позволяют объединить множество трейдеров, использующих прогнозы.



Все представленные здесь решения на 100% бесплатные и могут быть использованы всеми, кто знаком с базовыми понятиями почтовых и ftp-сервисов. Данные методы могут быть легко использованы и в коммерческих сервисах по предоставлению торговых прогнозов.

1. Настраиваем MetaTrader 5 для работы с E-mail



1.1. Шаг 1: Создаем внешний e-mail аккаунт



Для того, чтобы начать автоматическую публикацию торговых прогнозов через MetaTrader 5, сначала нужно создать и настроить внешний почтовый (e-mail) аккаунт. Для целей данной статьи был выбран один из самых больших и широко известных провайдеров сервисов электронной почты - Gmail от Google. Автор предполагает, что читатель пока не имеет акканута на Gmail, поэтому шаг за шагом рассмотрим процесс его создания.



Для создания аккаунта на Gmail, нужно ввести в браузере http://gmail.com и нажать кнопку "Create an account":



Рис. 1 Кнопка создания нового аккаунта на gmail.com



Google попросит заполнить данные Имя (First Name), Фамилия (Last Name), желаемое имя аккаунта (Desired Login Name), пароль и секретный вопрос для случая утери пароля. Сверху есть опция выбора языка, вы можете его выбрать и производить регистрацию на выбранном вами языке.







Рис. 2 Форма создания аккаунта



После проверки CAPTCHA (проверочный код в виде картинки) и согласия с условиями использования, аккаунт будет создан. Он уже готов к работе.

В данной статье будет использоваться mql5signals@gmail.com как основной e-mail адрес. Данный адрес был создан для образовательных целей, а не для предложения каких-либо реальных торговых прогнозов.

Для проверки аккаунта можно в него зайти, введя учетные данные и пароль в браузере.

В почтовом ящике должны быть несколько приветственных сообщений.



Рис. 3 Приветственные сообщения от gmail.com

После создания аккаунта на Gmail, пришло время интегрировать его с MetaTrader 5.

1.2. Шаг 2: Настраиваем E-Mail в MetaTrader 5



После запуска MetaTrader 5 пожалуйста убедитесь, что терминал подключен и синхронизирован.



Журнал в окне "Инструменты" должен содержать строки, подобные приведенным ниже:



2010.04.26 21:49:38 Network '80360': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Network '80360': authorized on MetaQuotes-Demo

После того, как мы убедились в том, что терминал подключен, пожалуйста нажмите Ctrl-O или выберите "Настройки.." в подменю "Сервис" главного меню. Должен появится диалог:







Рис. 4 Диалог "Настройки"

Вкладка "Почта" содержит настройки, которые должны быть вставлены в соответствующие поля:

Рис. 5 Вкладка "Почта"



Для изменения настроек почтового ящика, нужно выбрать опцию "Разрешить". Поля почтовых настроек должны содержать:



SMTP сервер: smtp.gmail.com – SMTP-сервер по умолчанию, предоставляемый Google для отправки почтовых сообщений; SMTP логин: mql5signals@gmail.com – пожалуйста введите свой собственный аккаунт вместо myforexsignal@gmail.com, или другой, если вы используете другой почтовый сервер; SMTP пароль: пароль, ранее введенный при регистрации аккаунта на Gmail;

От: mql5signals@gmail.com – это поле содержит адрес отправителя; Кому: mql5signals@gmail.com – это поле содержит адрес получателя.

Для того, чтобы проверить настройки, нажмите кнопку "Тест". Если соединение успешно, должны произойти две вещи:

В журнале должна появиться строка подобно этой:



2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher send e-mail complete 'MetaTrader SendMail Test'

а на адрес почтового ящика gmail вы должны получить сообщение от MetaTrader 5:



subject: MetaTrader SendMail Test

from: mql5signals@gmail.com

to: mql5signals@gmail.com

date: Mon, Apr 26, 2010 at 11:17 PM

MetaTrader SendMail test message body



Если это успешно работает, вы сможете посылать почтовые сообщения из MetaTrader 5 через почтовый SMTP-сервер Gmail на любой адрес электронной почты в мире. Это могут быть торговые прогнозы или любая другая информация.



Для отправки сообщения из программы на MQL5 по адресу выбранного получателя, можно использовать функцию SendMail. Простой пример ее использования приведен ниже в скрипте.

Вы можете вставить функцию SendMail в советник который будет посылать сообщения каждый раз при генерации торговых сигналов.



Этот метод также может быть использован для отправки сигналов в виде постов на веб-сайты, в блогах или в коммерческих целях. Мы рассмотрим их далее в статье.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Специализированные сайты для публикации отчетов реальной торговли



В последние годы благодаря высокому спросу, был разработан новый вид услуг по сохранению, аналитике, публикации и хранению торговых отчетов MetaTrader. Эти услуги постоянно улучшаются и являются хорошим дополнением к нашему торговому журналу, поскольку они позволяют проводить детальный анализ прибылей и убытков на наших торговых счетах.



Например, MetaTrader 5 уже поддерживается сайтом MT Intellingence: http://mt4i.com. Публикация отчета возможна либо через FTP сервис MetaTrader 5, либо при помощи советника по публикации (Publisher EA, в момент написания статьи последняя опция была доступна только для MetaTrader 4)



Для публикации собственных отчетов, нужно создать аккаунт на сайте MT Intelligence и установить в MetaTrader 5 соответствующие FTP-настройки.



Процесс интеграции включает в себя вход на FTP сервер портала MT Intelligence, поэтому нужно настроить логин, пароль и номер счета во вкладке "Публикация" диалога "Настройки":



Рис. 6 Вкладка "Публикация" диалога "Настройки"



Если соединение установлено правильно, MetaTrader 5 будет отправлять обновленный отчет по протоколу FTP на сайт MT Intelligence каждые n-минут.



Этот торговый отчет должен быть виден после входа на сайт http://mt4i.com:





Рис. 7 Отчет о результатах торговли

Полный пример отчета можно найти по адресу: http://www.mt4i.com/users/mql5signals.

Сервис MT Intelligence также предоставляет виджеты, которые могут быть встроены в собственный веб-сайт. Виджеты содержат важную информацию о прибылях, прибыльных и убыточных позициях и множество других удобно настраиваемых отчетов.



Рис. 8 Дневные кумулятивные прибыли по каждому символу и направлению (создано сервисом MT Intelligence)

Рис. 9 Дневные прибыли/убытки (создано сервисом MT Intelligence)

Рис. 10 Количество прибыльных и убыточных позиций по символам (создано сервисом MT Intelligence)





Рис. 11 Число закрытых позиций по символам (создано сервисом MT Intelligence)

Одной из хороших функций, предлагаемых mt4i, является RSS сервис, который содержит текущую информацию о счете и список всех открытых позиций:



Рис. 12 Открытые позиции аккаунта mql5signals (создано сервисом MT Intelligence)

Сайт MT Intelligence был представлен в качестве примера.



Есть еще и другие сервисы, которые стоит посмотреть: http://mt4live.com и http://mt4stats.com. Я верю, что они оба будут поддерживать MetaTrader 5 или будут разработаны их MT5-эквиваленты: http://mt5live.com or http://mt5stats.com.

3. Публикуем прогнозы на веб-сайтах, используя две лучшие платформы для блогов: WordPress и Blogger от Google.



В последние годы, блоггерство стало очень популярным среди многих людей в всем мире. В наши дни этим занимаются любители, компании, профессионалы, политики, включая президентов, и угадайте кто - да, трейдеры также ведут блоги. У блогов есть множество плюсов и минусов, но это не тема данной статьи.



Здорово то, что мы можем включить автоматическое отправление торговых сигналов из MetaTrader 5 прямо на наши веб-сайты. Далее мы рассмотрим, как это сделать для двух готовых блог-платформ: Blogger от Google и Wordpress и интегрировать их с MetaTrader 5 для публикации торговых прогнозов.



3.1. Платформа Blogger от Google



Первая платформа, которую мы рассмотрим - это Blogger от Google. Он уже интегрирован с аккаунтом Gmail, поэтому мы можем использовать тот же самый Gmail-аккаунт.

Для того, чтобы зайти на блог, нужно открыть http://blogger.com в браузере и ввести адрес и пароль аккаунта Gmail.



Рис. 13 Приветственная страница Blogger

После входа для создания блога, нужно нажать на кнопку 'Create your blog now ':

Рис. 14 Кнопка создания аккаунта на Blogger



Адрес блога должен быть уникальным, поэтому необходимо проверить, не занято ли имя (Check Availability):



Рис. 15 Проверяем уникальность имени блога в Blogger

Если все сделано правильно, новый блог должен быть создан за секунды:

Рис. 16 Сообщение об успешном создании аккаунта на Blogger

Для того, чтобы интегрировать наш блог с MetaTrader 5, нам нужно настроить автоматическую публикацию сообщений через e-mail.



Это позволит MetaTrader 5 сразу же публиковать автоматически посылаемые торговые прогнозы в виде нового сообщения в блоге. Адрес e-mail должен быть сохранен в тайне, чтобы никто другой, кроме владельца блога не посылал ненужные сообщения.



Публикация через E-mail осуществляется в настройках "Email & Mobile" вкладки "Settings":







Рис. 17 Настройка Mail2Blogger

После того, как адрес указан, возможно посылать прогнозы, используя функцию SendMail, которая была рассмотрена выше.



Пример блога можно посмотреть по адресу: http://mql5signals.blogspot.com:



Рис. 18 Блог mql5signals.blogspot.com

3.2. Платформа WordPress



Альтернативой Blogger является платформа WordPress. Она также предоставляет возможность автоматического добавления постов через e-mail. Помимо хостинга WordPress.com, можно скачать и установить эту платформу на свой веб-сервер.



Процесс создания блога на http://WordPress.com так же прост, как и для Blogger и занимает всего лишь несколько минут.



Для создания блога зайдите на http://wordpress.com/signup/ и введите ваши учетные данные:





Рис. 19 Создаем аккаунт на Wordpress.com

Подобно Blogger, адрес блога должен быть уникальным, поэтому домен блога (Blog Domain) не должен быть занят.

Fig. 20 Checking unique blog name at Wordpress.com



После настройки аккаунта отсылается регистрационное письмо для подтверждения и завершения регистрации.



Рис. 21 Заметка о запросе на подтверждение, отправленном на почту



После подтверждения аккаунта по e-mail, он станет активным, и мы можем начать его настройку.



Рис. 22 Сообщение об активизации аккаунта

Для входа используется адрес в виде http://www.yourdomain.com/wp-login.php, или просто http://www.yourdomain.com/login. Поскольку хостинг блога находится в домене WordPress.com, вы можете использовать этот адрес или просто открыть в браузере: http://yourdomain.wordpress.com/login.



В статье в качестве примера используется http://mql5signals.wordpress.com/login.

Fig. 23 Авторизация в блоге Wordpress

Первое, на что следует обратить внимание после авторизации - это панель, расположенная в левой части. Поскольку нас интересует интеграция с MetaTrader 5, идем в подраздел "Writing" меню "Settings".

Рис. 24 Панель настроек Wordpress

Как видно ниже, так же, как и в Blogger, там есть функция 'Post by Email', встроенная в Wordpress. Для того, чтобы ее настроить, нужно нажать на ссылку "My Blogs".



Рис. 25 Функция отправки сообщений через e-mail

В меню My Blogs, после нажатия на кнопку 'Enable' и включение функции 'Post by Email', будет сгенерирован секретный e-mail адрес. На этот адрес MetaTrader 5 будет отправлять почтовые сообщения.



Настройка такая же, как и в случае с Blogger.











Fig. 26 Before activating Post by E-mail





Рис. 27 Отправка сообщений через E-mail активизирована

Теперь мы полностью интегрировали блог Wordpress с MetaTrader 5.



Пример использования: http://mql5signals.wordpress.com:



Рис. 28 Блог mql5signals.wordpress.com



Цель достигнута - мы настроили блоги, теперь они интегрированы с MetaTrader 5.



Здорово то, что теперь мы можем использовать дополнения или виджеты, предоставляемые и другими поставщиками, например http://mt4i.com прямо в наш блог тем самым можем значительно повысить возможности нашего сайта!

Необходимый для вставки виджетов html код доступен на сайтах соответствующих поставщиков. Вы можете добавить их самостоятельно для людей, с которыми вы общаетесь.



4. Интеграция с сервисом микроблогов Twitter





Рис. 29 Эмблема Twitter



Самое короткое описание Twitter - это сервис коротких сообщений. Любой человек может быть как источником информации, так и ее получателем. Люди, следящие за сообщениями других, называются подписчики (followers). Миллионы людей используют этот сервис регулярно для общения с определенной группой людей. До некоторых пор он использовался только частными лицами, а теперь является источником новостей и для компаний.



Если вас интересуют детали, посетите http://business.twitter.com/twitter101/ для информации об использовании Twitter в бизнесе.

Для того, чтобы зарегистрировать аккаунт Twitter, зайдите на http://twitter.com/signup. Процедура регистрации очень проста и похожа на регистрацию аккаунта в Wordpress. Для целей данной статьи был создан аккаунт http://twitter.com/mql5signals.

Допустим, вы хотели бы информировать группу ваших подписчиков о наступлении торгового сигнала, торговый сигнал отправлен на сайт на основе Wordpress. Решением является интеграция Wordpress c Twitter, к счастью, она может быть реализована в несколько шагов. Сначала нужно авторизоваться на сайте Wordpress http://yourdomain.wordpress.com/login, в моем случае это http://mql5signals.wordpress.com/login.

В той же самой странице настроек, которую мы использовали для интеграции отправки сообщений через с e-mail, есть вкладка 'Publicize', одной из опций - Twitter. Нужно установить эту опцию и нажать кнопку 'Publicize':

Рис. 30 Опция Publicize в Wordpress

Wordpress спросит авторизацию на аккаунте Twitter, подтвердите ее, нажав кнопку 'Authorize connection with Twitter':

Рис. 31 Авторизация аккаунта Twitter's в Wordpress

Затем появится всплывающее окно с сообщением от Twitter, в которое нужно ввести аккаунт Twitter или E-mail и пароль:



Рис. 32 Соединяем Wordpress с Twitter



Если все прошло нормально, Wordpress и Twitter синхронизированы. Каждый раз, когда добавляется новое сообщение (т.е. когда MetaTrader 5 выслал торговый прогноз), в считанные секунды Twitter обновляется и выдает прямую ссылку на новое сообщение.



Рис. 33 Сообщение, опубликованное на Twitter



Вот оно, мы полностью интегрировались с Twitter!

Вы можете проверить http://twitter.com/mql5signals для просмотра примера Twitter-аккаунта, использованного в этой статье.



Выводы

После чтения статьи вы обладаете знаниями о том, как реализовать автоматическую публикацию торговых прогнозов с использованием MetaTrader 5 и способы представления прогнозов вашим читателям.



Вы можете настроить почтовый аккаунт на Gmail, интегрировать его с MetaTrader 5, знаете как публиковать торговые отчеты MetaTrader 5, как настроить и интегрировать блог-платформы Blogger от Google и Wordpress с MetaTrader 5 и как интегрировать Twitter с Wordpress.



Теперь перед вами открыты все двери, и осталось решить, какие сервисы вам нужны и что публиковать.



Наслаждайтесь!

