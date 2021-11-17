MetaTrader 5 Publication des prévisions de trading et des relevés de trading en direct par e-mail sur les blogs, les réseaux sociaux et les sites internet dédiés

Introduction

La publication automatique sur le Web des prévisions de trading est devenue une tendance répandue dans le secteur du trading. Certains traders ou sociétés utilisent Internet comme support pour vendre des signaux d'abonnement, certains traders l'utilisent pour leurs propres blogs pour informer sur leurs résultats enregistrés, certains le font afin d'offrir des services de programmation ou de conseil. D'autres publient des signaux juste pour la notoriété ou le plaisir.



Cet article vise à présenter des solutions prêtes à l'emploi pour la publication de prévisions à l'aide de MetaTrader 5. Il couvre un éventail d'idées : de l'utilisation de sites Web dédiés pour la publication des relevés MetaTrader à la création de son propre site Web sans pratiquement aucune expérience de programmation Web nécessaire et enfin à l'intégration à un service de micro-blogging de réseau social qui permet à de nombreux lecteurs de rejoindre et de suivre les prévisions.



Toutes les solutions présentées ici sont 100% gratuites et peuvent être configurées par toute personne ayant une connaissance de base des services e-mail et ftp. Il n'y a aucun obstacle à utiliser les mêmes techniques pour les services d'hébergement professionnel et de prévision des échanges de trade.



1. Configurer MetaTrader 5 pour le courrier électronique

1.1. Étape 1. Création d'un compte de messagerie externe



Afin de publier une prévision de trading automatique à partir de MetaTrader, vous devez configurer un compte de messagerie externe. Pour les besoins de cet article, l'un des fournisseurs de messagerie les plus importants et les plus connus a été choisi : Gmail de Google. L'auteur suppose qu'un lecteur n'a pas encore besoin d'avoir un compte Gmail, c'est pourquoi un rapide tutoriel étape par étape suit.

Pour créer un compte Gmail, il faut pointer le navigateur Web sur http://gmail.com et appuyez sur le bouton ''Créer et compte'' :

Fig. 1 Créez un bouton de compte sur gmail.com



Google demande des données à remplir : Prénom, nom, nom de connexion souhaité, mot de passe et une question de sécurité en cas de perte du mot de passe.





Fig. 2 Créez un formulaire de compte



Après vérification CAPTCHA et acceptation des conditions d'utilisation, le compte est créé. On devrait immédiatement être en mesure d'accéder au compte.



L'article utilisera mql5signals@gmail.com comme adresse e-mail de base. L'adresse a été configurée à des fins pédagogiques uniquement et ne vise pas à offrir de véritables prévisions de trading.

Afin de vérifier et de vérifier le compte, il est possible de saisir les informations d'identification et le mot de passe à l'aide du navigateur Web.

Il devrait y avoir quelques messages de bienvenue disponibles.



Fig. 3 Messages de bienvenue de gmail.com

Après avoir configuré le compte Gmail, il est grand temps de l'intégrer à MetaTrader 5.



1.2. Étape 2. Configuration du courrier électronique dans MetaTrader 5



Après avoir lancé MetaTrader 5, assurez-vous que le terminal est correctement connecté et synchronisé. Le journal dans la fenêtre Boîte à outils doit comprendre des lignes similaires à celles ci-dessous :

2010.04.26 21:49:38 Réseau '80360' : terminal synchronisé avec MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Réseau '80360' : autorisé sur MetaQuotes-Demo

Après vous être assuré que le terminal est connecté, appuyez sur CTRL+O ou choisissez Outils->Menu Options. Une boîte de dialogue popup devrait apparaître :

Fig. 4 Boîte de dialogue Options

L'onglet E-mail comprend les paramètres de messagerie qui doivent être insérés dans les champs appropriés :



Fig. 5 Onglet de configuration des e-mails

La case à cocher Activer indique à Metatrader d'activer les paramètres de messagerie. Les champs suivants de la boîte de dialogue doivent comprendre :

Serveur SMTP : smtp.gmail.com - un serveur SMTP par défaut fourni par Google pour l'envoi de messages électroniques Connexion SMTP :mql5signals@gmail.com - veuillez saisir votre propre identifiant de compte sous la formemyforexsignal@gmail.com, ou tout autre si vous utilisez un fournisseur de messagerie différent Mot de passe SMTP : il s'agit du mot de passe configuré précédemment pour ce compte Gmail De : mql5signals@gmail.com – ce champ comprend l'adresse de l'expéditeur À : mql5signals@gmail.com – ce champ comprend l'adresse du destinataire.

Pour tester les paramètres, appuyez sur le bouton ' Test' dans la boîte de dialogue Options. Si la connexion réussit, deux choses devraient se produire :

Dans le journal, une ligne semblable à :

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher envoie un e-mail complet 'MetaTrader SendMail Test'

et vous devriez recevoir un e-mail de MetaTrader vers le compte Gmail :

Objet Test MetaTrader SendMail

de : mql5signals@gmail.com

à : mql5signals@gmail.com

Date lun. 26 avr. 2010 à 23:17

Corps du message de test MetaTrader SendMail



Si cela fonctionne, vous pourrez envoyer des e-mails depuis MetaTrader 5 via le serveur SMTP de Gmail à n'importe quelle adresse e-mail dans le monde.

Cela indique par exemple des prévisions de trading ou toute autre information.



Afin d'envoyer un message à partir du code MQL5 à un destinataire choisi, on peut utiliser la fonction SendMail. L'utilisation simple est dans le script ci-dessous. Vous pouvez insérer la fonction SendMail dans Expert Advisor qui déclencherait l'envoi d'un e-mail à chaque fois qu'un signal est généré.



Cette configuration peut également être utilisée pour envoyer des signaux en tant que nouveaux messages sur un site Web, qu'il s'agisse d'une solution commerciale ou basée sur des plateformes de blogs. Il sera présenté plus loin dans l'article.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Sites Web dédiés à la publication de relevés MetaTrader en direct

Ces dernières années, en raison de la forte demande, une nouvelle génération de services s'est développée qui offre le stockage, l'analyse, la publication et le stockage des déclarations de trading de MetaTrader. Les services s'améliorent constamment et constituent un très bon complément à notre journal de trading, car ils permettent une analyse très détaillée des profits et des pertes sur nos comptes.



Un exemple d'un tel site Web déjà opérationnel que j’ai trouvé avec MetaTrader 5 est MT Intellingence : /mt4i.com. La publication d'un rapport est possible soit via le service FTP de MetaTrader, soit en utilisant Publisher EA (au moment de la rédaction de l'article, cette dernière option n'est disponible que pour MetaTrader 4).

Afin de publier ses propres déclarations, il faut créer un compte sur le site Web de MT Intelligence et entrer les paramètres FTP appropriés dans MetaTrader.



Le processus d'intégration implique la saisie du serveur FTP MT Intelligence, de l'identifiant, du mot de passe et des numéros de compte dans la boîte de dialogue Options->Publisher :



Fig. 6 Onglet de configuration de l'éditeur

Si la connexion est correctement configurée , MetaTrader enverra une déclaration mise à jour via le protocole de transfert de fichiers toutes les n minutes sur le site Web de MT Intelligence.



La déclaration doit être visible après la connexion à http://mt4i.com :







Fig. 7 Déclaration de trading

L'exemple complet d'un exemplaire de rapport est disponible sur http://www.mt4i.com/users/mql5signals



MT Intelligence fournit également des widgets qui peuvent être intégrés à notre propre site Web. Les widgets contiennent des informations importantes sur les bénéfices, les positions gagnantes, perdantes et de nombreux autres rapports hautement personnalisés.



Fig. 8 Bénéfice net cumulé quotidien pour chaque symbole/direction (généré par le site Web de MT Intelligence)

Fig. 9 Bénéfice/perte net bancaire quotidien (généré par le site Web de MT Intelligence)

Fig. 10 Nombre de positions gagnantes et perdantes en banque par symbole (généré par le site Web de MT Intelligence)





Fig. 11 Nombre de positions fermées par symbole (généré par le site Web de MT Intelligence)

L'un des avantages offerts par mt4i est le service RSS qui comprend un résumé du compte en direct et répertorie toutes les commandes ouvertes :



Fig. 12 Commandes ouvertes et récentes pour mql5signals (publié par le site MT Intelligence)

Le site MT Intelligence est présenté à titre d'exemple.



Deux autres services valent également la peine d'être consultés : http://mt4live.com et http://mt4stats.com. Je crois fermement que les deux fourniront un support pour MetaTrader 5 ou élaboreront leurs équivalents MT5 http://mt5live.com ou http://mt5stats.com.



3. Publication de prévisions sur des sites Web à l'aide des deux meilleures plateformes de blogs : WordPress et le blogueur de Google.



Le blogging est devenu un point d'intérêt pour de nombreuses personnes partout dans le monde ces dernières années. De nos jours, les amateurs le font, les entreprises le font, les professionnels le font, les politiciens, y compris les présidents, et devinez qui - oui, les traders font aussi des blogs. Il existe de nombreux avantages et inconvénients des blogs, mais ce n'est pas le sujet de cet article.



Ce qui est bien, c'est que nous pouvons incorporer les signaux de trading automatiques de MT5 directement dans nos sites Web. L'article présentera comment configurer les plates-formes préinstallées : Blogger et Wordpress de Google et intégrez-le à MetaTrader 5 pour les prévisions de trading.

3.1. Le blogueur de Google



La première plate-forme de blogging décrite est Blogger de Google. Il est déjà intégré au compte Gmail, donc les mêmes e-mail et mot de passe que pour Gmail sont utilisés. Pour se connecter, il faut pointer le navigateur Web sur http://blogger.com et saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de Gmail.

Fig. 13 Écran d'accueil de Blogger

Après s’être connecté et afin de créer un blog, il faut cliquer sur le bouton « Créer votre blog maintenant » :



Fig. 14 Bouton Créer un compte Blogger

L'adresse du blog doit être unique, il faut donc vérifier si le nom n'a pas encore été pris :

Fig. 15 Vérification du nom de blog unique sur Blogger

Si tout a été correctement fait , le nouveau blog devrait être créé en quelques secondes :

Fig. 16 Message créé par le compte Blogger

Afin d'intégrer notre blog et MetaTrader 5, nous devons configurer la publication automatique des articles par e-mail.

Cela permettra à MetaTrader 5 d'envoyer les prévisions automatiques de trading et de les publier instantanément sous forme de nouvel article sur le blog. L'adresse e-mail doit être gardée confidentielle, afin que personne d'autre que le propriétaire du blog ne puisse publier de messages indésirables.



La publication par e-mail se fait dans l'onglet Paramètres sous la section "E-mail et mobile":







Fig. 17 Configuration de Mail2Blogger

Une fois l'adresse configurée, il est possible d'envoyer des prévisions à l'aide de la fonction MQL SendMail, comme présenté précédemment dans l'article.



L'exemple de blog est disponible à l'adresse http://mql5signals.blogspot.com :



Fig. 18 Blog sur mql5signals.blogspot.com

3.2. WordPress



La plate-forme de blogging alternative à Blogger est WordPress. Wordpress offre également la possibilité d'ajouter l'insertion automatique de messages via e-mail. Outre l'hébergement WordPress.com, il est possible de télécharger et de personnaliser entièrement la plate-forme sur son propre serveur Web.



Le processus de création de blog sur //WordPress.com est aussi simple que dans le cas de Blogger et ne prend que quelques minutes.



Pour créer un blog, pointez le navigateur Web sur /http://wordpress.com/signup/ et entrez vos informations d'identification.







Fig. 19 Création d'un compte sur Wordpress.com

De la même manière que pour Blogger, l'adresse du blog doit être unique, donc le domaine du blog doit être confirmé.

Fig. 20 Vérification du nom de blog unique sur Wordpress.com



Une fois le compte créé, l'e-mail d'activation est envoyé et une confirmation est demandée.

Fig. 21 E-mail de confirmation



Après confirmation, le compte e-mail d'activation devient actif et nous sommes prêts à entamer la configuration.



Fig. 22 Message d'activation du compte

Indice : Le lien de connexion est toujours sous la forme http://www.votredomaine.com/wp-login.php, ou simplement http://www.votredomaine.com/login. Étant donné que le blog est sur le domaine WordPress.com, vous pouvez cliquer sur le lien de connexion ci-dessus ou pointer le navigateur Web vers l'adresse http://votredomaine.wordpress.com/login.



L'article utilise http://mql5signals.wordpress.com/login comme exemple.



Fig. 23 Connectez-vous au blog Wordpress

La première chose que vous devriez remarquer après la connexion est un panneau situé dans la barre latérale gauche. Puisque nous sommes intéressés par l'intégration de MetaTrader 5, veuillez vous rendre dans le menu Paramètres-> Écriture.



Fig. 24 Panneau des paramètres Wordpress

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, à l'instar de Blogger, la fonctionnalité « Publier par e-mail » est intégrée à Wordpress. Il peut être configuré en cliquant sur le lien hypertexte Mes Blogs



Fig. 25 Paramétrage de la publication par e-mail

Dans le menu Mes blogs, après avoir cliqué sur le bouton « Activer » et activé la fonctionnalité « Publier par e-mail », une adresse e-mail confidentielle aléatoire unique est générée. Il s'agit de l'adresse à laquelle MetaTrader enverra les e-mails.



La configuration est identique à celle de Blogger.









Fig. 26 Avant d'activer la publication par e-mail





Fig. 27 Publication par e-mail activée

Vous devriez maintenant avoir entièrement intégré le blog Wordpress à MetaTrader 5.



L'exemple http://mql5signals.wordpress.com est en place et opérationnel :



Fig. 28 Blog sur mql5signals.wordpress.com



Ça y est - nous avons mis en place deux blogs intégrés à MetaTrader 5.



Ce qui est bien, c'est que nous pouvons utiliser certains plugins ou widgets fournis par d'autres fournisseurs, par exemplehttp://mt4i.com directement dans notre blog et améliorer les capacités de notre site Web !



Les codes html nécessaires pour insérer les widgets appropriés sont disponibles sur les sites Web des fournisseurs. N'hésitez pas à les ajouter par vous-même et à jouer avec ceux qui vous conviennent.

4. Intégration avec Twitter, un service de micro-blogging que de nombreuses personnes peuvent suivre







Fig. 29 Logo de Twitter



La description la plus brève de Twitter est un service de diffusion de messages courts. N’importe qui peut être une source d'information ainsi qu'une destination pour celle-ci. Les personnes qui suivent les entrées d'autres personnes sont appelées « suiveurs ». Des millions de personnes l'utilisent quotidiennement pour communiquer avec un groupe de personnes donné. Pendant un certain temps, il n'était utilisé que par des particuliers, mais il devient également une source d'information pour les entreprises.

Si vous êtes intéressé par plus de détails, veuillez visiter http://business.twitter.com/twitter101/ pour plus d'informations sur l'utilisation de tweeter liée aux entreprises.



Pour créer un compte tweeter, veuillez pointer votre navigateur sur http://twitter.com/signup. Le processus d'inscription est très simple et similaire à ceux du compte Wordpress. Pour les besoins de cet article, un compte http://twitter.com/mql5signals a été créé.

Supposons que vous souhaitiez informer un groupe de followers sur un signal de trading. Le signal de trading serait publié sur un site Web basé sur Wordpress. La solution consiste à intégrer Wordpress à Twitter, heureusement, cela peut être fait en quelques étapes. Veuillez vous connecter à votre site Web Wordpress http://votredomaine.wordpress.com/login, dans mon cas /http://mql5signals.wordpress.com/login.



La même page de paramètres que nous avons utilisée pour l'intégration des e-mails propose des options disponibles « Publier » et l'une d'entre elles est « Twitter ». Veuillez cocher cette option et appuyer sur le bouton « Publier ».







Fig. 30 Option de publication de Wordpress

Wordpress demandera l'autorisation du compte Twitter, veuillez le confirmer en cliquant sur 'Autoriser la connexion avec Twitter'.

Fig. 31 Autorisation de compte Twitter sur Wordpress

Ensuite, le message Twitter apparaîtra, vous demandant votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Twitter et un mot de passe :





Fig. 32 Connexion de Wordpress à Twitter



Si tout se passe bien, Wordpress et Twitter sont synchronisés. Chaque fois qu'un nouveau message est ajouté (par exemple, une prévision de MetaTrader 5 est envoyée), Twitter est mis à jour en quelques secondes en fournissant le lien hypertexte direct vers le nouveau message.







Fig. 33 Message Twitter publié



Ça y est, nous avons entièrement intégré Twitter !



Vous pouvez consulter http://twitter.com/mql5signals pour voir l'exemple Twitter utilisé pour cet article.



Conclusion

Après avoir lu l'article, vous devriez savoir comment publier des prévisions de trading automatisées à l'aide de MetaTrader et comment présenter les prévisions à l'utilisateur final.



Vous devriez pouvoir configurer le compte Gmail, l'intégrer à MetaTrader, vous devez savoir où publier les relevés MetaTrader, comment configurer et intégrer la plateforme de blogs Blogger ou Wordpress de Google avec MetaTrader et comment intégrer Twitter avec Wordpress.



Les portes sont ouvertes maintenant et le reste vous appartient entièrement de décider du type de service dont vous avez besoin et de ce que vous souhaitez publier.



Amusez-vous bien!

