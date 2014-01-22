MetaTrader 5: A publicação de previsões comerciais e declarações de negociação ao vivo via e-mail em blogs, redes sociais e sites dedicados

Introdução

A publicação automática na internet de previsões comerciais tem se tornado uma tendência difundida no setor de negócios. Alguns negociantes ou empresas utilizam a internet como um meio para vender sinais subscritos, alguns negociantes a usam para seus próprios blogs para informar sobre suas trajetórias, alguns fazem isso para oferecer serviços de programação e consultoria. Outros publicam sinais apenas pela fama ou diversão.



Este artigo tem como objetivo apresentar as soluções prontas para as previsões de publicação usando o MetaTrader 5. Ele cobre uma gama de ideias: a partir do uso de sites dedicados à publicação das declarações do MetaTrader, através da criação de seu próprio site com praticamente nenhuma experiência em programação web necessária e, finalmente, a integração com um serviço de microblogging e rede social que permite que muitos leitores participem e sigam as previsões.



Todas as soluções apresentadas aqui são 100% gratuitas e possíveis de instalar por qualquer pessoa com um conhecimento básico de e-mail e serviços FTP. Não existem obstáculos para usar as mesmas técnicas para hospedagem profissional e serviços de previsões de negociação comercial.



1. Configurando o MetaTrader para e-mail

1.1. Etapa 1: Criando uma conta de e-mail externa



Para publicar uma previsão automática de negócio a partir do MetaTrader você tem que instalar uma conta de e-mail externa. Para o propósito deste artigo um dos maiores e mais conhecidos provedores de e-mail foi escolhido: o Gmail do Google. O autor presume que um leitor não precisa ter uma conta Gmail ainda, portanto segue um rápido tutorial passo a passo.

Para criar uma conta Gmail você tem que colocar no navegador da web o endereço http://gmail.com e pressionar o botão "Criar uma conta":

Fig. 1 Botão crie uma conta no gmail.com



O Google solicita que os dados sejam preenchidos: Primeiro nome, último nome, nome de login desejado, senha e uma pergunta de segurança no caso de perda da senha.





Fig.2 Formulário de criação da conta



Após a verificação CAPTCHA e a aceitação dos Termos de Serviço, a conta é criada. Você deve ser imediatamente capaz de acessar a conta.



O artigo usará o mql5signals@gmail.com como o endereço de e-mail base. O endereço foi configurado apenas para fins educacionais e não objetiva oferecer qualquer previsão de negociação real.

Para comprovar e verificar a conta, você deve inserir suas credenciais e sua senha utilizando o navegador da web.

Deve haver algumas mensagens de boas-vindas disponíveis.



Fig.3 Mensagens de boas-vindas do gmail.com

Após configurar a conta Gmail é o momento de integrá-la ao MetaTrader 5.



1.2. Etapa 2: Configurando o e-mail no MetaTrader 5



Após inicializar o MetaTrader 5 certifique-se de que a plataforma está conectada e sincronizada corretamente. O diário da janela ferramentas deverá conter linhas semelhantes as que seguem abaixo:

2010.04.26 21:49:38 Network '80360': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Network '80360': authorized on MetaQuotes-Demo

Após se certificar que a plataforma está conectada, por favor pressione CTRL+O ou escolha Ferramentas>Menu Opções. Uma caixa de diálogo deverá aparecer:

Fig.4 Diálogo Opções

A guia de e-mail contém as configurações de e-mail que precisam ser inseridas nos campos apropriados.



Fig.5 Guia de configuração de e-mail

Habilitar a caixa de seleção diz ao MetaTrader para habilitar as configurações de e-mail. Os campos seguintes na caixa de diálogo deverão conter:

O servidor SMTP: smtp.gmail.com – um servidor padrão SMTP fornecido pelo Google para enviar mensagens de e-mail. Login SMTP: mql5signals@gmail.com – por favor insira seu próprio login de conta na forma de myforexsignal@gmail.com, ou qualquer outro se você utiliza outro provedor de e-mail. Senha SMTP: esta é a senha configurada anteriormente para esta conta Gmail. De: mql5signals@gmail.com – este campo contém o endereço do remetente. Para: mql5signals@gmail.com – este campo contém o endereço do destinatário.

Para testar as configurações pressione o botão "Teste" no diálogo Opções. Se a conexão é bem sucedida, duas coisas deverão acontecer:

No registro deverá aparecer uma linha semelhante a:

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher send e-mail complete 'MetaTrader SendMail Test'

e você deverá receber um e-mail do MetaTrader para a conta Gmail :

assunto: MetaTrader SendMail Test

de: mql5signals@gmail.com

para: mql5signals@gmail.com

data: Mon, Apr 26, 2010 at 11:17 PM

Corpo da mensagem de teste do MetaTrader SendMail



Se isso funcionar, você será capaz de enviar mensagens de e-mail do MetaTrader 5 via servidor SMTP do Gmail para qualquer endereço de e-mail no mundo.

Isso significa, por exemplo, previsões de negociação ou qualquer outra informação.



Para enviar uma mensagem do código MQL5 para um destinatário selecionado você poderia usar a função SendMail. O uso simples está no roteiro abaixo. Você poderia inserir a função SendMail dentro do Expert Advisor que iria disparar o envio de um e-mail a cada vez que um sinal fosse gerado.



Essa configuração também pode ser usada para enviar sinais como novas publicações para um site, seja ela uma solução comercial ou baseada em plataformas de blog. Isso será apresentado posteriormente no artigo.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Sites dedicados à publicação ao vivo das declarações do MetaTrader

Nos últimos anos, devido a alta demanda, foi desenvolvida uma nova espécie de serviços que oferece o armazenamento, a análise, a publicação e o estoque das declarações de negociação do MetaTrader. Os serviços estão constantemente melhorando e fazendo bons acréscimos ao nosso registro de negociação, já que eles permitem uma análise altamente detalhada dos lucros e prejuízos em nossas contas.



Um exemplo de site que encontrei que já está trabalhando com o MetaTrader 5 é o MT Intellingence: http://mt4i.com. A publicação de um relatório é possível tanto pelo serviço FTP do MetaTrader quanto pelo uso do Publisher EA (durante o tempo de redação deste artigo a última opção estava disponível apenas para o MetaTrader 4).

Para publicar suas próprias declarações você tem que criar uma conta no site do MT Intelligence e inserir as configurações FTP apropriadas no MetaTrader.



O processo de integração envolve a inserção do servidor FTP, login, senha e número da conta do MT Intelligence em Opções> diálogo Editor:



Fig. 6 Guia de configuração do editor

Se a conexão está configurada corretamente, o MetaTrader enviará uma declaração atualizada via Protocolo de Transferência de Arquivo a cada enésimo minuto ao site do MT Intelligence.



A declaração deverá estar visível após o login no http://mt4i.com:







Fig.7 Declaração de negociação

O exemplo completo de um relatório de amostra pode ser encontrado no http://www.mt4i.com/users/mql5signals.



O MT Intelligence também fornece widgets que podem ser incorporados em nosso próprio site. Os widgets contém informações importantes sobre lucros, posições perdedoras e ganhadoras e muitos outros relatórios personalizados.



Fig.8 Lucro líquido cumulativo diário para cada símbolo/direção (gerado pelo site MT Intelligence)

Fig.9 Lucro/perda líquida do depósito diário (gerado pelo site MT Intelligence)

Fig. 10 Número de posições ganhadoras e perdedoras depositadas por símbolo (gerada pelo site MT Intelligence)





Fig. 11 Número de posições fechadas por símbolo (gerada pelo site MT Intelligence)

Uma das coisas boas oferecidas pelo mt4i é o serviço RSS que contém um resumo ao vivo da conta e lista todas as ordens abertas:



Fig. 12 Ordens abertas e recentes para o mql5signals (publicado pelo site MT Intelligence)

O site do MT Intelligence é apresentado como um exemplo.



Ainda mais dois serviços valem a pena serem examinados: http://mt4live.com e http://mt4stats.com. Eu realmente acredito que ambos fornecerão suporte ao MetaTrader 5 ou desenvolverão seus MT5 equivalentes ao http://mt5live.com ou http://mt5stats.com.



3. Publicando previsões nos sites utilizando as duas melhores plataformas de blogging: WordPress e o Blogger do Google



Fazer um blog tem se tornado um ponto de interesse para várias pessoas ao redor do mundo nos últimos anos. Atualmente amadores fazem isso, empresas fazem isso, profissionais fazem isso, políticos - incluindo os presidentes - fazem isso, e adivinhe quem - sim, os negociantes também fazem blog. Existem vários prós e contras em se fazer blog, mas este não é ponto neste artigo.



O mais interessante é que podemos incorporar sinais de negociação automática do MT5 diretamente em nossos sites. O artigo apresentará como configurar as plataformas pré-instaladas: O Blogger do Google e o Wordpress e a integrá-las ao MetaTrader 5 para previsões de negociação.

3.1. O Blogger do Google



A primeira plataforma de blog descrita é o Blogger do Google. Ela já está integrada com a conta Gmail, portanto, o mesmo e-mail e senha para o Gmail são usados. Para entrar você precisa colocar no navegador da web o endereço http://blogger.com e inserir seu endereço de e-mail e senha do Gmail.

Fig.13 Tela de boas-vindas do Blogger

Após entrar, para criar um blog você precisa clicar no botão 'Crie seu blog agora ':



Fig. 14 Botão: Crie sua conta do Blogger

O endereço do blog deve ser único, portanto, é necessário verificar se o nome já foi escolhido:

Fig. 15 Verificando o nome único do blog no Blogger

Se tudo foi feito corretamente, o novo blog deverá ser criado em segundos:

Fig. 16 Mensagem da conta do Blogger criada

Para integrar nosso blog e o MetaTrader 5 precisamos configurar a publicação automática via e-mail.

Isso permitirá ao MetaTrader 5 enviar previsões de negociação automáticas e publicá-las instantaneamente como uma nova publicação no blog. O endereço de e-mail deve ser mantido em segredo, assim, ninguém mais pode publicar conteúdo indesejável além do proprietário do blog.



A publicação por email é feita na guia de configuração abaixo da seção "Email & Mobile":







Fig. 17 Configuração do Mail2Blogger

Após o endereço ser configurado, é possível enviar previsões usando a função SendMail do MQL, como apresentado anteriormente no artigo.



O blog de exemplo pode ser encontrado no http://mql5signals.blogspot.com:



Fig. 18 Blog no mql5signals.blogspot.com

3.2. WordPress



A plataforma de blog alternativa para fazer blog é a WordPress. A WordPress também oferece a possibilidade de adicionar a inserção de publicações automáticas via e-mail. Além da hospedagem WordPress.com, é possível baixar e personalizar totalmente a plataforma em seu próprio servidor web.



O processo da criação do blog no http://WordPress.com também é simples como no outro caso e leva apenas alguns minutos.



Para criar um blog, coloque no navegador da web o endereço http://wordpress.com/signup/ e insira suas credenciais.







Fig. 19 Criando uma conta no Wordpress.com

Semelhante ao Blogger do Google, o endereço do blog deve ser único, portanto o domínio do blog deve ser confirmado.

Fig. 20 Verificando o único nome do blog no Wordpress.com



Após a conta ser configurada, o e-mail de ativação é enviado e a confirmação é solicitada.

Fig. 21 Aviso de confirmação de e-mail



Após confirmar a ativação, a conta de e-mail se torna ativa e estamos prontos para iniciar a configuração.



Fig. 22 Mensagem de ativação da conta

Dica : O link de login está sempre na forma de http://www.yourdomain.com/wp-login.php, ou simplesmente http://www.yourdomain.com/login. Já que o blog está sobre o domínio da WordPress.com, você pode clicar no link de login acima ou colocar no navegador da web o endereço http://yourdomain.wordpress.com/login.



O artigo utiliza o http://mql5signals.wordpress.com/login como um exemplo.



Fig. 23 Faça o login no blog Wordpress

A primeira coisa que você deve notar após entrar é um painel localizado na barra lateral esquerda. Como estamos interessados na integração do MetaTrader 5, por favor vá para Configurações> menu Escrever.



Fig. 24 Painel de configurações do Wordpress

Como você pode ver abaixo, semelhante ao Blogger do Google existe a funcionalidade 'Publicar por E-mail' incorporada no Wordpress. Ela pode ser configurada ao clicar no hyperlink Meus Blogs.



Fig. 25 Configuração da publicação por e-mail

No menu Meus Blogs, após clicar no botão 'habilitar' e habilitar a funcionalidade 'Postar por e-mail', um único endereço de e-mail secreto aleatório é gerado. Esse é o endereço ao qual o MetaTrader enviará os e-mails.



A configuração é idêntica a do Blogger do Google.









Fig. 26 Antes da ativação da publicação por Email





Fig. 27 Publicação por E-mail ativada

Agora você deverá ter o blog Wordpress totalmente integrado ao MetaTrader 5.



O exemplo http://mql5signals.wordpress.com está instalado e funcionando:



Fig. 28 Blog no mql5signals.wordpress.com



É isso - configuramos dois blogs que são integrados com o MetaTrader 5.



O mais interessante é que podemos usar alguns plugins ou widget fornecidos por outros fornecedores, por exemplo, o http://mt4i.com direto em nosso blog e aumentar as potencialidades do nosso site.



Os códigos html necessários para inserir os widgets adequados estão disponíveis nos sites dos fornecedores. Fique à vontade para adicioná-los você mesmo e usar os que lhe servirem.

4. Integração com o Twitter, um serviço de microblogging que muitas pessoas podem seguir.







Fig. 29 Logotipo do Twitter



A menor descrição para Twitter é um serviço de transmissão de mensagens curtas. Qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação, assim como um destino para ela. As pessoas que seguem os registros de outras pessoas são chamadas de 'seguidores'. Milhões de pessoas o usam diariamente para se comunicar com um determinado grupo de pessoas. Por algum tempo ele foi usado apenas por indivíduos, mas ele se tornou uma fonte de notícias também para as empresas.

Se você estiver interessado em mais detalhes, por favor, visite http://business.twitter.com/twitter101/ para mais informação sobre a utilização do Twitter em função de negócios.



Para se inscrever para uma conta no Twitter, por favor, insira no navegador da web o endereço http://twitter.com/signup. O processo de registro é bem simples e semelhante ao da conta no Wordpress. Para os fins deste artigo, uma conta http://twitter.com/mql5signals foi criada.

Suponha que você gostaria de informar um grupo de seguidores sobre um sinal de negociação. O sinal de negociação seria postado em um site baseado no Wordpress. A solução é integrar o Wordpress com o Twitter, felizmente, isso pode ser feito em algumas etapas. Por favor, faça o login do site da Wordpresshttp://yourdomain.wordpress.com/login, no meu caso http://mql5signals.wordpress.com/login.



A mesma página das configurações que usamos para a integração do e-mail tem as opções 'Divulgar' disponíveis e uma delas é o 'Twitter'. Por favor, verifique essa opção e pressione o botão 'Divulgar'.







Fig. 30 Opção divulgar do Wordpress

O Wordpress pedirá a autorização da conta do Twitter, por favor, confirme-a clicando em 'Autorizar conexão com o Twitter'.

Fig. 31 Autorização da conta do Twitter ao Wordpress

Então a mensagem do Twitter aparecerá em uma janela, solicitando seu nome de usuário no Twitter ou e-mail e uma senha:





Fig. 32 Conectando o Wordpress ao Twitter



Se nada de errado ocorreu, o Wordpress e o Twitter estão sincronizados. A cada vez que uma nova publicação for adicionada (por exemplo, uma previsão do MetaTrader 5 é enviada), o Twitter é atualizado em segundos fornecendo o hiperlink direto para a nova publicação.







Fig. 33 Mensagem do Twitter publicada



É isso, integramos o Twitter totalmente.



Você deve verificar http://twitter.com/mql5signals para ver o exemplo do Twitter usado para este artigo.



Conclusão

Após ler o artigo você deverá estar equipado com um conhecimento sobre como publicar previsões de negociação automáticas utilizando o MetaTrader e maneiras de apresentar as previsões ao usuário final.



Você deverá ser capaz de configurar a conta do Gmail, integrá-la ao MetaTrader, você deverá saber onde publicar as declarações do MetaTrader, como configurar e integrar a plataforma do Blog do Google ou do Wordpress ao MetaTrader e como integrar o Twitter ao Wordpress.



As portas estão abertas agora e o restante depende de você para decidir que tipo de serviço você precisa e o que publicar.



Divirta-se!

