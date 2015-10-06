MetaTrader 5：ビログやSNS、専門サイトなどのトレーディング予想とライブトレーディング内容のメール配信

はじめに

自動的なトレーディング予想のWeb発行システムは、トレーディング業界で広がりつつあるトレンドです。あるトレーダーや企業は、インターネットをシグナル受信の定期契約の販売手段として使用したり、トレード記録を発信するためにブログを用い、また、プログラミングサービスやコンサルタントサービスを提供するために使っています。また、名声や楽しみのためだけにシグナルを配信する人もいます。

この記事は、Meta Trader 5を使用したトレード予想の投稿に関する完成されたソリューションについて紹介することを目的としています。様々なアイディアをカバーしており、Meta Traderにおける記述文を投稿する専門サイトを使用することから、Webプログラミングなしで視覚的にWebサイトを構築したり、分析者を読者がフォローすることができるSNSサービスとの統合まで行うことができます。

ここで紹介されているソリューションは、完全無料提供されており、eメールやftpサービスの基礎的な知識を持っている人なら誰でもセットアップすることが可能です。専門的なホスティング技術や、トレーディング予想サービスと同様のものを使用することができ、全く障害がありません。





1. Eメール利用のためのMetaTrader 5の設定

1.1. ステップ１：外部のEメールアカウントの作成

MetaTraderからトレーディング予想を自動的に投稿するためには、外部のEメール悪案とをセットアップする必要があります。この記事の目的として、最大で、最も有名なEメールプロバイダが選ばれました：GoogleのGmailです。筆者は、読者がGmailのアカウントをまだ持っていないことを想定し、簡単なステップごとのチュートリアルを用意しております。

Gmailのアカウントを作成するために、Webブラウザを http://gmail.comを表示するようにし、「アカウントの作成」ボタンを押してください。

図１ gmail.comにてアカウントを作成する

Googleが記入すべき事項を訪ねてきます：性名、ログイン名、パスワード、そしてパスワードが失われた時のためのセキュリティクエスチョンなどです。

図2 アカウントフォームを作成する

CAPTCHA認証とサービス条項への同意が終えれば、アカウントが作成されます。すぐさまアカウントにアクセスしましょう。

この記事は、mql5signals@gmail.com を基本のアドレスとして使用します。このアドレスは、教育を目的として作成され、いかなるトレーディング予想を提供するものではありません。

アカウントをチェックし、認証するためには、ウェブブラウザーを利用しパスワードなどを入力することができます。

いくつかのウェルカムメッセージが表示されていると思います。

図３ gmail.comからのウェルカムメッセージ

Gmailアカウントをセットアップすると、MetaTrader5との統合を行います。

1.2. ステップ２：MetaTrader5でのEメールでの設定

MetaTrader5を立ち上げ、ターミナルが適切に接続され、同期していることを確認してください。Toolboxウィンドウのジャーナルが以下に類似した文章を表示しています：

2010.04.26 21:49:38 Network '80360': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Network '80360': authorized on MetaQuotes-Demo

ターミナルが接続されたことを確認した後、CTRL + 0か、ToolsからOptions Menuを選択してください。ポップアップダイアログが表示されます。

図４ オプションダイアログ

Emailタブは、適切なフィールドに挿入されるべきEメールの設定を所持します。

図５ Eメール設定タブ

チェックボックスを稼働させ、Metatraderに、Email設定を稼働させてください。ダイアログボックスの以下フィールドは所持している必要があります。

設定を試してみたい場合は、オプションダイアログの「'Test」ボタンを押してください。接続が成功していれば、二つの事項が発生します。

ジャーナルにて、以下に類似した内容の文が表示されるはずです。

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher send e-mail complete 'MetaTrader SendMail Test'

そして、MetaTraderからGmailのアカウントへのメールを受け取るはずです。

subject: MetaTrader SendMail Test from: mql5signals@gmail.com to: mql5signals@gmail.com date: Mon, Apr 26, 2010 at 11:17 PM MetaTrader SendMail test message body

これがうまくいけば、GmailのSMTPサーバを利用し、世界中のアドレスに送ることができます。 これは、トレーディング予想やその他の情報を送ることができるということです。

MQL5コードからメッセージを受信者に対して送るために、SendMail関数を使用できます。簡単な使用方法は以下のスクリプトに示されています。シグナルが生成されるたびにメールを送るSendMail関数をキスパートアドバイザーに組み込むこともできます。

このセットアップは、ウェブサイトへの新規ポストとしてシグナルを送るために使用することができ、商業用ソリューションにもなり、ブログのプラットフォームに位置付けられることができます。記事の後半にて紹介します。

#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }





2. MetaTraderのライブトレーディングの内容の投稿のための専門サイト

近頃、高い需要のためMetaTraderのトレーディング内容を保存・分析・投稿する新規サービスが開発されました。そのサービスは、アカウント上の損益の非常に詳細な分析を許可します。また、詳細な断続的に向上を続け、トレーディングログの良いアドオンになっています。

私が見つけたMetaTrader5との連携をすでに行っているサイトの具体例としては、MT Intelligence (http://mt4i.com)があります。レポートの投稿は、MetaTraderのFTPサービスかPublisher EAを使用することで行うことができます（記事を作成中は、後者はMetaTrader4でのみ可能です）

投稿するまえには、MT Intelligenceのサイトにてアカウントを作成し、MetaTraderにFTPの適切な設定を入力する必要があります。

統合のプロセスにおいては、MT Intelligence FTPサーバー、ログイン、パスワード、アカウント数をOptions -> Publiser ダイアログにて入力を行います。

図６ 投稿者設定タブ

接続のセットアップが完了すれば、MetaTraderは、FTPを通して、トレーディング内容を９分に一回MT Intelligenceのサイトに投稿します。

http://mt4i.comへログイン後、投稿内容を見ることができます。

図７ トレーディングステートメント

サンプルのレポートの完璧な例は、 http://www.mt4i.com/users/mql5signalsで見ることができます。

MT Intelligenceはウェブサイトに組み込むことのできるウィジェットを提供しています。そのウィジェットは、利益や勝ち・負けポジション、その他たくさんのカスタマイズされたレポートについての重要な情報を持ちます。

図８ 各シンボル/ポジション方向における累積利益（MT Intelligenceサイトにより生成）

図９ 預金利益/損失(MT Inteligenceサイトにより生成)

図10 シンボルごとの勝ち・負けポジション数(MT Inteligenceサイトにより生成)

図１１シンボルごとのクローズド・ポジション数 (MT Inteligenceサイトにより生成)

mt4iにより提供されているものの一つとして、RSSサービスがあり、ライブアカウントのサマリー情報を持ち、すべての注文をリスト化します。

図１２ mql5signalsの最近のオープンオーダー(生成)

MT Intelligenceサイトが例として使用されています。

もう二つのサービスが紹介する価値のあるものです。 http://mt4live.comとhttp://mt4stats.comです。双方がMetaTrader5のサポートを提供し、MT5と同様のサービスを開発します(http://mt5live.com or http://mt5stats.com.)





3. 二つのブログプラットフォームを使用したウェブサイトへの予想の投稿：WordPressとGoogleのブロガー

ブログは、近頃世界中で多くの人々の関心の的となっている。最近では、趣味で行う人もいれば、企業も行い、専門家も行い、大統領を含め政治家も行う、そしてもちろんトレーダーもブログをします。ブログの利点や欠点はいくつかありますが、これについてはこの記事において議論しません。

良いこととして、MT5からの自動売買シグナルを直接ウェブサイトに導入することができるという点です。この記事は、インストールされたプラットフォーム、Google's BloggerとWordpressの二つをどのようにセットアップするかについて紹介し、トレーディング予想についてMetaTrader5と統合させます。

3.1. Google's Blogger

最初に紹介するブログサービスは、Google's Bloggerです。Gmailのアカウントとすでに統合されており、Gmailで使用されている同じメールとパスワードを用います。 サインインするために、ブラウザでhttp://blogger.comにアクセスし、 Gmailのアドレスとパスワードを入力してください。

図１３ Bloggerのウェルカム画面

サインイン後にブログを作成する際、「 Create your blog now 」ボタンをクリックする必要があります：

図14 Bloggerアカウントボタンの作成

ブログアドレスは、一意性のあるものであり、名前がすでに使われていないかチェックしなければなりません。

図15 一意性のあるブログ名をBloggerにてチェックする

すべてが終われば、新規のブログが瞬時に作成されます。

図16 Bloggerアカウント作成メッセージ

MetaTrader5やブログを統合するためには、メールによる自動ポスティングシステムをセットアップする必要があります。

これにより、MetaTrader5は、自動で取引予想を送り、ブログに即刻投稿することができます。メールアドレスは、ブログの管理者以外の人が投稿できないよう安全に保管する必要があります。

メール投稿は、"Email & Mobile" セクション下の設定タブにて行うことができます：

図17. Mail2Blogger設定

アドレスの設定が完了した後は、記事の冒頭で紹介した通り、取引予想をMQLの SendMail関数を用い送ることができます。

例となるブログは、こちら http://mql5signals.blogspot.comを参照してください：

図18 mql5signals.blogspot.comのブログ

3.2. WordPress

別のブログサービスとして、WordPressがあります。Wordpressは、メールを経由し、自動の投稿を可能とします。WordPress.comのホスティングとは別に、自分のWebサーバーにダウンロードし、カスタマイズが可能です。

http://WordPress.comでのブログ作成の手順はBloggerと同様に簡単であり、数分のみで完了します。

ブログを作成するために、http://wordpress.com/signup/をブラウザでアクセスし、身分照明を行ってください。

図19 Wordpress.comでのアカウントの作成

Bloggerと類似して、ブログのアドレスは、一意性を持つ必要があり、ブログのドメインは確認されなければなりません。

図20 Wordpress.comで、ブログ名の一意性をチェックする



アカウントが作成されれば、メールが送られ、確認が要求されます。

図21 メールによる確認



メールアカウントの確認が終わり次第、設定を始めることができます。

図22 アカウント認証メッセージ

ヒント : ログイン用のリンクは、http://www.yourdomain.com/wp-login.php か、simply http://www.yourdomain.com/login です。ブログは、Wordpress.comドメイン上にあるので、上記のログイン用リンクをクリックするか、http://yourdomain.wordpress.com/loginのアドレスを入力してください。

この記事では、例としてhttp://mql5signals.wordpress.com/loginを使います。

図23 Wordpressブログへログイン

ログイン後気づくものとして、左のサイドバーにあるパネルだと思います。MetaTrader5の統合に興味をお持ちの場合は、Settings->Writingメニューを選択してください。

図24 Wordpress設定パネル

以下をご覧になればわかる通り、ブロガーに類似して「メールによる投稿」機能がWordpressにもあります。 My Blogs のハイパーリンクをクリックしてセットアップしてください。

図25 メールによる投稿設定

My Blogsメニューでは、「使用開始」ボタンをクリックし、「メールによる投稿」機能を設定すると、一意性のあるランダムに生成されたシークレット アドレスを得ることができます。これが、その MetaTraderへメールを送るアドレスです。

Configurationは、Bloggerの事例と同様です。

図26 メールによる投稿の認証前





図27 メールによる投稿の認証

それでは、MetaTrader 5へWordpressブログへの統合が完了しました。

例のhttp://mql5signals.wordpress.com がアップロードされ、稼働しています：

図28 mql5signals.wordpress.comでのブログ



これで終了です - MetaTrader5と統合された二つのブログのセットアップが完了しました、

素晴らしいこととしては、その他のベンダー（例：http://mt4i.com）が提供するプラグインやウィジェットを直接ブログに導入することができ、ウェブサイトの機能を向上させることができる点です。

適切なウィジェットを挿入するために必要なhtmlコードは、ベンダーのサイト上にあります。ご自身で自由に追加し、自分に合うものを見つけてください。





4. たくさんのユーザーにフォローしてもらえるブログサービス、Twitterとの統合

図29 Twitterのロゴ

Twitterの最も短い概要は、ショートメッセージ拡散サービスです。だれもが、情報のソースになることができます。その他の人のエントリーをフォローする人のことを「フォロワー」と呼びます。何百万の人々が、特定のグループの人々とコミュニケーションをとるために毎日使用しています。時折、個人のみで使用されることがありますが、企業向けとして使用されることもあります。

興味があれば、http://business.twitter.com/twitter101/へアクセスし、Twitterのビジネスでの利用について詳しい情報を得てください。

Twitterアカウントのサインアップのために、http://twitter.com/signupへブラウザでアクセスしてください。サインアップの手順は簡単で、Wordpressのアカウントと類似しています。この記事の目的として、 http://twitter.com/mql5signalsのアカウントが作成されています。

みなさんもフォロワーにトレーディングシグナルを発信してみたいかと思います。売買シグナルは、Wordpressに基づくサイトにて投稿されます。ソリューションとしては、WordpressをTwitterに統合するというもので、いくつかのステップで完了します。Wordpressのウェブサイト（http://yourdomain.wordpress.com/login）、私の場合（http://mql5signals.wordpress.com/login.）にログインします。

Eメール統合時に使用したのと同じ設定ページにて、「Publicize」オプションがあり、その内の「Twitter」を選択してください。このオプションをチェックし、「Publicize」ボタンを押してください。

図30 Wordpress投稿オプション

WordpressがTwitterアカウントの認証について尋ねるので、「Authorize connection with Twitter（Twiiterとの接続を認証する）」をクリックしてください。

図31 WordpressでのTwitterアカウントの認証

それから、Twitterのメッセージが表示され、Twitterのユーザー名かアドレス、そしてパスワードを尋ねます。

図32 WordpressのTwitterとの接続

間違いがなければ、WordpressとTwitterがこれにて同期されます。新規投稿が追加されれば（例：MetaTrader5から予想が送られれば）、新規投稿へのハイパーリンク付きの投稿をTwitterにて行います。

図33 投稿済みTwitterメッセージ

これで終了です。Twitterと完全に統合されました。

http://twitter.com/mql5signalsチェックし、この記事で使われているTwitterの例を見てみてください。





結論

記事を読み終え、MetaTraderを使用し、自動化したトレーディング予想の投稿の方法に関して、またエンドユーザーへの送付方法についての知識を得ることができたことだと思います。

Gmailのアカウントをセットアップ方法や、MetaTrader売買内容をどこに投稿することができるか、Google Blogger、WordpressとMetaTraderの統合方法、WordpressとのTwitterの連携方法などを知ることができたと思います。

どのサービスを利用し、何を投稿するかはあなた次第です！

楽しんでください！