MetaTrader 5: Bloglarda, sosyal ağlarda ve özel web sitelerinde e-posta yoluyla alım satım tahminleri ve canlı alım satım beyanları yayınlamak

Giriş

Alım satım tahminlerinin otomatik web yayını, alım satım sektöründe yaygın bir trend haline geldi. Bazı yatırımcılar veya şirketler İnterneti abone olunan sinyalleri satmak için bir araç olarak kullanırken, bazı yatırımcılar kendi blogları için izleme kayıtları hakkında bilgi vermek için kullanır; bazıları ise programlama veya danışmanlık hizmetleri sunmak için kullanır. Diğerleri yalnızca şöhret veya eğlence amacıyla sinyaller yayınlar.



Bu makale, MetaTrader 5 kullanarak tahmin yayınlamak için hazır çözümler sunulmasına yöneliktir. Bu, MetaTrader beyanlarını yayınlamak için özel web siteleri kullanmaktan, kişinin neredeyse hiç web programlama deneyimi gerektirmeden kendi web sitesini kurmasına ve son olarak birçok okuyucunun katılmasına ve tahminleri takip etmesine izin veren bir sosyal ağ mikroblog hizmeti ile entegrasyona kadar bir dizi fikri içerir.



Burada sunulan tüm çözümler %100 ücretsizdir ve temel e-posta ve ftp hizmetleri bilgisi olan herkes tarafından kurulabilir. Profesyonel barındırma ve ticari alım satım tahmini hizmetleri için aynı tekniklerin kullanılması konusunda hiçbir engel yoktur.



1. E-posta için MetaTrader 5'i Yapılandırma

1.1. Adım 1: Harici bir e-posta hesabı oluşturma



MetaTrader'dan otomatik bir alım satım tahmini yayınlamak için harici bir e-posta hesabı kurulmalıdır. Bu makalenin amacı doğrultusunda, en büyük ve yaygın olarak bilinen e-posta sağlayıcılarından biri seçildi: Google'a ait Gmail'. Yazar, bir okuyucunun henüz bir Gmail hesabına sahip olması gerekmediğini varsaymaktadır; bu nedenle hızlı bir adım adım eğitim aşağıda sunulmuştur.

Gmail hesabı oluşturmak için söz konusu kişi web tarayıcısını http://gmail.com adresine yönlendirmeli ve ''Hesap oluştur'' düğmesine basmalıdır:

Şek. 1 gmail.com'da hesap oluştur düğmesi



Google, doldurulacak verileri ister: Ad, Soyadı, İstenen Giriş Adı, parola ve parolanın kaybolması halinde bir güvenlik sorusu.





Şek. 2 Hesap formu oluşturma



CAPTCHA doğrulamasından ve Hizmet Koşulları kabul edildikten sonra hesap oluşturulur. Kişi, hemen hesaba erişebilmelidir.



Makalede, temel e-posta adresi olarak mql5signals@gmail.com kullanılacaktır. Adres yalnızca eğitim amaçlı kurulmuş olup herhangi bir gerçek alım satım tahmini sunmak üzere tasarlanmamıştır.

Hesabı kontrol etmek ve doğrulamak için web tarayıcısını kullanarak kimlik bilgileri ve parola girilebilir.

Birkaç hoş geldiniz mesajı mevcut olmalıdır.



Şek.3 gmail.com'dan gelen hoş geldiniz mesajları

Gmail hesabını kurduktan sonra şimdi bunu MetaTrader 5 ile entegre etme zamanı.



1.2. Adım 2: MetaTrader 5'te E-postayı Yapılandırma



MetaTrader 5'i başlattıktan sonra, lütfen terminalin doğru şekilde bağlandığından ve senkronize edildiğinden emin olun. Araç Kutusu penceresindeki Günlük, aşağıdakine benzer satırlar içermelidir:

26.04.2010 21:49:38 Ağ '80360': Terminal MetaQuotes Software Corp. ile senkronize edildi 26.04.2010. 21:49:38 Ağ '80360': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi

Terminalin bağlı olduğundan emin olduktan sonra lütfen CTRL+O tuşlarına basın veya Araçlar->Seçenekler Menüsünü seçin. Bir açılır iletişim kutusu görünmelidir:

Şek.4 Seçenekler iletişim kutusu

E-posta sekmesi, uygun alanlara eklenmesi gereken e-posta ayarlarını içerir:



Şek. 5 E-posta yapılandırma sekmesi

Etkinleştir onay kutusu, Metatrader'a E-posta ayarlarını etkinleştirmesi talimatını verir. İletişim kutusundaki aşağıdaki alanlar şunları içermelidir:

SMTP sunucusu: smtp.gmail.com – Google tarafından e-posta mesajları göndermek için sağlanan varsayılan bir SMTP sunucusu. SMTP girişi: mql5signals@gmail.com – Lütfen myforexsignal@gmail.com şeklinde kendi hesap oturum açma bilgilerinizi veya farklı bir E-posta sağlayıcısı kullanıyorsanız başka herhangi bir hesap oturum açma bilgisi girin. SMTP parolası: Bu, bu Gmail hesabı için önceden belirlenmiş paroladır. Kimden: mql5signals@gmail.com – Bu alan, gönderenin adresini içerir. Kime: mql5signals@gmail.com – Bu alan, gönderenin adresini içerir.

Ayarları denemek için Seçenekler İletişim Kutusunda 'Test' düğmesine basın. Bağlantı başarılı olursa, iki şey meydana gelmelidir:

Günlükte aşağıdakine benzer bir satır görünmelidir:

26.04.2010 23:17:50 MailDispatcher e-posta gönder 'MetaTrader SendMail Testi' tamamlandı

ve MetaTrader'dan Gmail hesabına bir e-posta almanız gerekir:

konu: MetaTrader SendMail Testi

kimden: mql5signals@gmail.com

kime: mql5signals@gmail.com

tarih: Pzt, 26 Nis 2010, 23:17

MetaTrader SendMail test mesajı gövdesi



Bu işe yararsa, Gmail'in SMTP sunucusu aracılığıyla MetaTrader 5'ten dünyadaki herhangi bir e-posta adresine e-posta mesajları gönderebileceksiniz.

Bu, örneğin alım satım tahminleri veya diğer bilgiler anlamına gelir.



MQL5 kodundan seçilen bir alıcıya mesaj göndermek için SendMail işlevi kullanılabilir. Basit kullanım aşağıdaki script dosyasındadır. Her sinyal oluşturulduğunda bir e-posta göndermeyi tetikleyecek olan SendMail işlevini Expert Advisor'ın içine ekleyebilirsiniz.



Bu kurulum, ticari bir çözüm veya blog platformlarına dayalı olarak bir web sitesine yeni gönderiler olarak sinyaller göndermek için de kullanılabilir. Bu, makalede daha sonra sunulacaktır.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Canlı MetaTrader beyanları yayınlamak için özel web siteleri

Son yıllarda yüksek talep nedeniyle MetaTrader'ın alım satım beyanlarının saklanmasını, analiz edilmesini ve yayınlanmasını sağlayan yeni bir hizmet türü geliştirildi. Hizmetler sürekli olarak gelişiyor ve hesaplarımızdaki kar ve zararların son derece ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanıdıkları için alım satım günlüğümüze çok iyi bir eklenti konumundalar.



Bulduğum ve MetaTrader 5 ile halihazırda çalışan böyle bir web sitesine bir örnek şu şekildedir: MT Intellingence: http://mt4i.com. Bir raporun yayınlanması MetaTrader'ın FTP hizmeti aracılığıyla veya Publisher EA kullanılarak mümkündür (makalenin yazıldığı sırada ikinci seçenek yalnızca MetaTrader 4 için geçerlidir).

Kendi beyanlarınızı yayınlamak için MT Intelligence web sitesinde bir hesap oluşturmalı ve MetaTrader'a uygun FTP ayarlarını girmelisiniz.



Entegrasyon süreci, MT Intelligence FTP sunucusunun, kullanıcı adının, parolanın ve hesap numaralarının Seçenekler->Yayıncı iletişim kutusuna girilmesini içerir:



Şek.6 Yayıncı yapılandırma sekmesi

Bağlantı doğru şekilde kurulursa, MetaTrader MT Intelligence web sitesine her on dakikada bir Dosya Aktarım Protokolü aracılığıyla güncellenmiş beyanı gönderir.



Beyan, http://mt4i.com'da oturum açıldıktan sonra görünür olmalıdır:







Şek. 7 Alım satım beyanı

Örnek raporun tam örneğini http://www.mt4i.com/users/mql5signals adresinde bulabilirsiniz.



MT Intelligence ayrıca kendi web sitemize dahil edilebilecek pencere öğelerini de sağlar. Pencere öğeleri karlar, kazanma, kaybetme pozisyonları ve diğer birçok özelleştirilmiş rapor hakkında önemli bilgiler içerir.



Şek. 8 Her bir sembol/yön için günlük kümülatif net kar (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)

Şek. 9 Günlük net kümelenmiş kar/zarar (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)

Şek. 10 Sembol başına kazanma ve kaybetme pozisyonlarının sayısı (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur





Şek. 11 Sembol başına kapalı pozisyon sayısı (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)

mt4i'nin sunduğu güzel şeylerden biri, canlı hesap hareketini içeren ve tüm açık talimatları listeleyen RSS hizmetidir:



Şek. 12 mql5signals için açık ve son talimatalr (MT Intelligence web sitesi tarafından yayınlanır)

MT Intelligence sitesi örnek olarak sunulmuştur.



Ayrıca iki hizmet daha incelenmeye değerdir: http://mt4live.com ve http://mt4stats.com. Her ikisinin de MetaTrader 5 için destek sağlayacağına veya http://mt5live.com veya http://mt5stats.com MT5 eşdeğerlerini geliştireceğine fazlasıyla inanıyorum.



3. En iyi iki blog platformunu kullanan web sitelerinde tahminler yayınlamak: WordPress ve Google Blogger.



Blog yazmak, son yıllarda tüm dünyada pek çok kişinin ilgi alanı haline geldi. Günümüzde bunu meraklı kişiler, şirketler, profesyoneller, başkanlar dahil politikacılar yapıyor. Bilin bakalım bunu başka kimler yapıyor? Evet, yatırımcılar da blog yazıyor. Blog yazmanın sayısız avantajları ve dezavantajları var, ancak bu makalenin konusu bu değil.



Mükemmel olan şey, MT5'ten gelen otomatik alım satım sinyallerini doğrudan web sitelerimize dahil edebilmemizdir. Makalede, önceden yüklenmiş platformların nasıl kurulacağı sunulacaktır: Google Blogger'ı ve Wordpress'i ve alım satım tahminleri için bunu MetaTrader 5 ile entegre edin.

3.1. Google Blogger



Tanımlanan ilk blog platformu Google Blogger'dır. Halihazırda Gmail'in hesabıyla entegredir; bu nedenle Gmail ile aynı e-posta ve parola kullanılır. Oturum açmak için web tarayıcısını http://blogger.com adresine yönlendirmeli ve Gmail e-posta adresini ve parolasını girmelisiniz.

Şek. 13 Blogger karşılama ekranı

Blog oluşturmak için oturum açtıktan sonra, 'Blogunuzu şimdi oluşturun ' düğmesine tıklamanız gerekir:



Şek. 14 Blogger hesap oluşturma düğmesi

Blog adresi benzersiz olmalıdır; bu nedenle adın henüz alınmadığını kontrol etmek gerekir:

Şek. 15 Blogger'da benzersiz blog adını kontrol etme

Her şey doğru yapıldıysa, yeni blogun saniyeler içinde oluşturulması gerekir:

Şek. 16 Blogger hesabı oluşturuldu mesajı

Blogumuzu ve MetaTrader 5'i entegre etmek için e-posta yoluyla otomatik gönderi yayınlama özelliğini ayarlamamız gerekir.

Bu, MetaTrader 5'in otomatik alım satım tahminlerini göndermesine ve bunları anında blogda yeni bir gönderi olarak yayınlamasına olanak tanır. E-posta adresi gizli tutulmalıdır; böylece blog sahibinden başka hiç kimse istenmeyen gönderiler yayınlayamaz.



E-posta yayınlama, "E-posta ve Mobil" bölümünün altında Ayarlar Sekmesi'nde yapılır:







Şek. 17 Mail2Blogger yapılandırması

Adres ayarlandıktan sonra, makalede daha önce sunulduğu gibi MQL SendMail işlevini kullanarak tahmin göndermek mümkündür.



Örnek blog http://mql5signals.blogspot.com adresinde bulunabilir:



Şek. 18 mql5signals.blogspot.com adresinde blog

3.2. WordPress



Blogger'a alternatif blog platformu WordPress'tir. Wordpress ayrıca e-posta yoluyla otomatik gönderi ekleme olanağı sağlar. WordPress.com barındırma dışında, platformu kendi web sunucusuna indirmek ve tamamen özelleştirmek mümkündür.



http://WordPress.com adresinde blog oluşturma işlemi de Blogger'da olduğu gibi basittir ve yalnızca birkaç dakika sürer.



Blog oluşturmak için web tarayıcısını http://wordpress.com/signup/ adresine yönlendirin ve kimlik bilgilerinizi girin.







Şek. 19 Wordpress.com'da hesap oluşturma

Blogger'a benzer şekilde, blogun adresi benzersiz olmalıdır; bu nedenle blogun etki alanı onaylanmalıdır.

Şek. 20 Wordpress.com'da benzersiz blog adını kontrol etme



Hesap oluşturulduktan sonra aktivasyon e-postası gönderilir ve onay istenir.

Şek. 21 Onay e-postası bildirimi



Aktivasyon onaylandıktan sonra e-posta hesabı aktif hale gelir; bu durumda artık yapılandırmaya başlamaya hazırız.



Şek. 22 Hesap aktivasyonu mesajı

İpucu : Oturum açma bağlantısı her zaman http://www.yourdomain.com/wp-login.php veya yalnızca http://www.yourdomain.com/login biçimindedir. Blog WordPress.com etki alanında olduğu için, yukarıdaki oturum açma bağlantısına tıklayabilir veya web tarayıcısını http://yourdomain.wordpress.com/login adresine yönlendirebilirsiniz.



Makalede, örnek olarak http://mql5signals.wordpress.com/login kullanılmıştır.



Şek. 23 Wordpress blogunda oturum açma

Oturum açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken ilk şey, sol kenar çubuğunda yer alan paneldir. MetaTrader 5 entegrasyonu ile ilgilendiğimiz için lütfen Ayarlar->Yazma menüsüne gidin.



Şek. 24 Wordpress ayarlar paneli

Aşağıda görebileceğiniz gibi, Blogger'a benzer şekilde, Wordpress'e dahil edilmiş 'E-posta ile Gönder' işlevi vardır. Bu, Bloglarım köprüsüne tıklanarak kurulabilir.



Şek. 25 E-posta ile gönder ayarı

Bloglarım menüsünde, 'Etkinleştir' düğmesine tıkladıktan ve 'E-posta ile Gönder' işlevini etkinleştirdikten sonra, benzersiz bir rastgele gizli e-posta adresi oluşturulur. Bu, MetaTrader'ın e-posta göndereceği adrestir.



Yapılandırma, Blogger'ın durumundakiyle aynıdır.









Şek. 26 E-posta ile Gönder özelliği etkinleştirilmeden önce





Şek. 27 E-posta ile Gönder özelliği etkin

Artık Wordpress blogunu MetaTrader 5'e tam olarak entegre etmiş olmalısınız.



Örnek http://mql5signals.wordpress.com sorunsuz bir şekilde çalışır durumda:



Şek. 28 mql5signals.wordpress.com adresinde blog



Hepsi bu - MetaTrader 5 ile entegre iki blog kurduk.



Bunun mükemmel yanı, diğer satıcılar tarafından sağlanan bazı eklentileri veya pencere öğelerini, (örneğin http://mt4i.com) doğrudan blogumuzda kullanabilmemiz ve web sitemizin özelliklerini geliştirebilmemizdir!



Uygun pencere öğeleri eklemek için gereken html kodları, satıcıların web sitelerinde mevcuttur. Bunları kendiniz eklemekten çekinmeyin ve size uygun olanları deneyin.

4. Birçok kişinin takip edebileceğinden daha fazla bir mikroblog hizmeti olan Twitter ile entegrasyon







Şek. 29 Twitter'ın logosu



Twitter için en kısa açıklama, kısa mesaj yayınlama hizmetidir. Herhangi bir kişi bu platform için bir bilgi kaynağı olduğu kadar bir hedef de olabilir. Diğer kişilerin gönderilerini takip eden kişilere 'takipçi' denir. Twitter'ı milyonlarca insan, belirli bir grup insanla iletişim kurmak için günlük olarak kullanıyor. Bir dönem yalnızca şahıslar tarafından kullanılırken artık şirketler için de haber kaynağı haline geldi.

Daha fazla ayrıntıyla ilgileniyorsanız, Twitter'ın işle ilgili kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://business.twitter.com/twitter101/ adresini ziyaret edin.



Twitter hesabına kaydolmak için lütfen tarayıcınızı http://twitter.com/signup adresine yönlendirin. Kayıt işlemi çok basittir ve Wordpress hesabına kaydolmaya benzer şekilde gerçekleştirilir. Bu makalenin amacı doğrultusunda bir http://twitter.com/mql5signals hesabı oluşturulmuştur.

Bir alım satım sinyali hakkında bir grup takipçiyi bilgilendirmek istediğinizi varsayalım. Alım satım sinyali, Wordpress tabanlı bir web sitesinde yayınlanacaktır. Çözüm, Wordpress'i Twitter ile entegre etmektir; neyse ki bu, birkaç adımda yapılabilir. Lütfen Wordpress web sitenize giriş yapın http://yourdomain.wordpress.com/login; benim durumumda http://mql5signals.wordpress.com/login.



E-posta entegrasyonu için kullandığımız ayarlar sayfasında 'Yayınla' seçenekleri mevcut ve bunlardan biri 'Twitter'. Lütfen bu seçeneği işaretleyin ve 'Yayınla' düğmesine basın.







Şek. 30 Wordpress yayınlama seçeneği

Wordpress, Twitter hesabının yetkilendirilmesini isteyecektir; lütfen 'Twitter ile bağlantıya izin ver' seçeneğine tıklayarak onaylayın.

Şek. 31 Twitter'ın Wordpress'teki hesap yetkilendirmesi

Ardından, Twitter kullanıcı adınızı veya E-posta adresinizi ve parolanızı soran Twitter mesajı açılacaktır:





Şek. 32 Wordpress'i Twitter'a Bağlama



Her şey yolunda giderse, Wordpress ve Twitter senkronize edilir. Her yeni gönderi eklendiğinde (örneğin MetaTrader 5'ten bir tahmin gönderildiğinde), Twitter yeni gönderiye doğrudan köprü vererek saniyeler içinde güncellenir.







Şek. 33 Yayınlanan Twitter mesajı



Hepsi bu kadar; Twitter'ı tamamen entegre ettik!



Bu makale için kullanılan Twitter örneğini görmek için http://twitter.com/mql5signals adresini kontrol edebilirsiniz.



Sonuç

Makaleyi okuduktan sonra, MetaTrader kullanarak otomatik alım satım tahminlerinin nasıl yayınlanacağı ve tahminleri son kullanıcıya sunmanın yolları hakkında bilgi edinmiş olmalısınız.



Artık Gmail hesabını kurabilmeli ve bunu MetaTrader ile entegre edebilmelisiniz, ayrıca MetaTrader beyanlarını nerede yayınlayacağınızı, Google Blogger veya Wordpress blog platformunu MetaTrader ile nasıl yapılandıracağınızı ve entegre edeceğinizi ve Twitter ile Wordpress'i nasıl entegre edeceğinizi öğrenmiş olmalısınız.



Artık kapılar açıldı; nasıl bir hizmete ihtiyacınız olduğuna ve neleri yayınlayacağınıza karar vermek tamamen size kalmış.



İyi eğlenceler!

