MetaTrader 5: Bloglarda, sosyal ağlarda ve özel web sitelerinde e-posta yoluyla alım satım tahminleri ve canlı alım satım beyanları yayınlamak
Giriş
Alım satım tahminlerinin otomatik web yayını, alım satım sektöründe yaygın bir trend haline geldi. Bazı yatırımcılar veya şirketler İnterneti abone olunan sinyalleri satmak için bir araç olarak kullanırken, bazı yatırımcılar kendi blogları için izleme kayıtları hakkında bilgi vermek için kullanır; bazıları ise programlama veya danışmanlık hizmetleri sunmak için kullanır. Diğerleri yalnızca şöhret veya eğlence amacıyla sinyaller yayınlar.
Bu makale, MetaTrader 5 kullanarak tahmin yayınlamak için hazır çözümler sunulmasına yöneliktir. Bu, MetaTrader beyanlarını yayınlamak için özel web siteleri kullanmaktan, kişinin neredeyse hiç web programlama deneyimi gerektirmeden kendi web sitesini kurmasına ve son olarak birçok okuyucunun katılmasına ve tahminleri takip etmesine izin veren bir sosyal ağ mikroblog hizmeti ile entegrasyona kadar bir dizi fikri içerir.
Burada sunulan tüm çözümler %100 ücretsizdir ve temel e-posta ve ftp hizmetleri bilgisi olan herkes tarafından kurulabilir. Profesyonel barındırma ve ticari alım satım tahmini hizmetleri için aynı tekniklerin kullanılması konusunda hiçbir engel yoktur.
1. E-posta için MetaTrader 5'i Yapılandırma
1.1. Adım 1: Harici bir e-posta hesabı oluşturma
MetaTrader'dan otomatik bir alım satım tahmini yayınlamak için harici bir e-posta hesabı kurulmalıdır. Bu makalenin amacı doğrultusunda, en büyük ve yaygın olarak bilinen e-posta sağlayıcılarından biri seçildi: Google'a ait Gmail'. Yazar, bir okuyucunun henüz bir Gmail hesabına sahip olması gerekmediğini varsaymaktadır; bu nedenle hızlı bir adım adım eğitim aşağıda sunulmuştur.
Gmail hesabı oluşturmak için söz konusu kişi web tarayıcısını http://gmail.com adresine yönlendirmeli ve ''Hesap oluştur'' düğmesine basmalıdır:
Şek. 1 gmail.com'da hesap oluştur düğmesi
Google, doldurulacak verileri ister: Ad, Soyadı, İstenen Giriş Adı, parola ve parolanın kaybolması halinde bir güvenlik sorusu.
Şek. 2 Hesap formu oluşturma
CAPTCHA doğrulamasından ve Hizmet Koşulları kabul edildikten sonra hesap oluşturulur. Kişi, hemen hesaba erişebilmelidir.
Makalede, temel e-posta adresi olarak mql5signals@gmail.com kullanılacaktır. Adres yalnızca eğitim amaçlı kurulmuş olup herhangi bir gerçek alım satım tahmini sunmak üzere tasarlanmamıştır.
Hesabı kontrol etmek ve doğrulamak için web tarayıcısını kullanarak kimlik bilgileri ve parola girilebilir.
Birkaç hoş geldiniz mesajı mevcut olmalıdır.
Şek.3 gmail.com'dan gelen hoş geldiniz mesajları
Gmail hesabını kurduktan sonra şimdi bunu MetaTrader 5 ile entegre etme zamanı.
1.2. Adım 2: MetaTrader 5'te E-postayı Yapılandırma
MetaTrader 5'i başlattıktan sonra, lütfen terminalin doğru şekilde bağlandığından ve senkronize edildiğinden emin olun. Araç Kutusu penceresindeki Günlük, aşağıdakine benzer satırlar içermelidir:
26.04.2010 21:49:38 Ağ '80360': Terminal MetaQuotes Software Corp. ile senkronize edildi
26.04.2010. 21:49:38 Ağ '80360': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
Terminalin bağlı olduğundan emin olduktan sonra lütfen CTRL+O tuşlarına basın veya Araçlar->Seçenekler Menüsünü seçin. Bir açılır iletişim kutusu görünmelidir:
Şek.4 Seçenekler iletişim kutusu
E-posta sekmesi, uygun alanlara eklenmesi gereken e-posta ayarlarını içerir:
Şek. 5 E-posta yapılandırma sekmesi
Etkinleştir onay kutusu, Metatrader'a E-posta ayarlarını etkinleştirmesi talimatını verir. İletişim kutusundaki aşağıdaki alanlar şunları içermelidir:
-
SMTP sunucusu: smtp.gmail.com – Google tarafından e-posta mesajları göndermek için sağlanan varsayılan bir SMTP sunucusu.
-
SMTP girişi: mql5signals@gmail.com – Lütfen myforexsignal@gmail.com şeklinde kendi hesap oturum açma bilgilerinizi veya farklı bir E-posta sağlayıcısı kullanıyorsanız başka herhangi bir hesap oturum açma bilgisi girin.
-
SMTP parolası: Bu, bu Gmail hesabı için önceden belirlenmiş paroladır.
-
Kimden: mql5signals@gmail.com – Bu alan, gönderenin adresini içerir.
-
Kime: mql5signals@gmail.com – Bu alan, gönderenin adresini içerir.
Ayarları denemek için Seçenekler İletişim Kutusunda 'Test' düğmesine basın. Bağlantı başarılı olursa, iki şey meydana gelmelidir:
Günlükte aşağıdakine benzer bir satır görünmelidir:
26.04.2010 23:17:50 MailDispatcher e-posta gönder 'MetaTrader SendMail Testi' tamamlandı
ve MetaTrader'dan Gmail hesabına bir e-posta almanız gerekir:
konu: MetaTrader SendMail Testi
kimden: mql5signals@gmail.com
kime: mql5signals@gmail.com
tarih: Pzt, 26 Nis 2010, 23:17
MetaTrader SendMail test mesajı gövdesi
Bu işe yararsa, Gmail'in SMTP sunucusu aracılığıyla MetaTrader 5'ten dünyadaki herhangi bir e-posta adresine e-posta mesajları gönderebileceksiniz.
Bu, örneğin alım satım tahminleri veya diğer bilgiler anlamına gelir.
MQL5 kodundan seçilen bir alıcıya mesaj göndermek için SendMail işlevi kullanılabilir. Basit kullanım aşağıdaki script dosyasındadır. Her sinyal oluşturulduğunda bir e-posta göndermeyi tetikleyecek olan SendMail işlevini Expert Advisor'ın içine ekleyebilirsiniz.
Bu kurulum, ticari bir çözüm veya blog platformlarına dayalı olarak bir web sitesine yeni gönderiler olarak sinyaller göndermek için de kullanılabilir. Bu, makalede daha sonra sunulacaktır.
//+------------------------------------------------------------------+ //| SendMail.mq5 | //| Copyright 2010, Investeo.pl | //| Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- if (SendMail("MQL5Script", "E-MAIL from MQL5")==false) Print(GetLastError()); else Print("E-mail sent."); } //+------------------------------------------------------------------+
2. Canlı MetaTrader beyanları yayınlamak için özel web siteleri
Son yıllarda yüksek talep nedeniyle MetaTrader'ın alım satım beyanlarının saklanmasını, analiz edilmesini ve yayınlanmasını sağlayan yeni bir hizmet türü geliştirildi. Hizmetler sürekli olarak gelişiyor ve hesaplarımızdaki kar ve zararların son derece ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanıdıkları için alım satım günlüğümüze çok iyi bir eklenti konumundalar.
Bulduğum ve MetaTrader 5 ile halihazırda çalışan böyle bir web sitesine bir örnek şu şekildedir: MT Intellingence: http://mt4i.com. Bir raporun yayınlanması MetaTrader'ın FTP hizmeti aracılığıyla veya Publisher EA kullanılarak mümkündür (makalenin yazıldığı sırada ikinci seçenek yalnızca MetaTrader 4 için geçerlidir).
Kendi beyanlarınızı yayınlamak için MT Intelligence web sitesinde bir hesap oluşturmalı ve MetaTrader'a uygun FTP ayarlarını girmelisiniz.
Entegrasyon süreci, MT Intelligence FTP sunucusunun, kullanıcı adının, parolanın ve hesap numaralarının Seçenekler->Yayıncı iletişim kutusuna girilmesini içerir:
Şek.6 Yayıncı yapılandırma sekmesi
Bağlantı doğru şekilde kurulursa, MetaTrader MT Intelligence web sitesine her on dakikada bir Dosya Aktarım Protokolü aracılığıyla güncellenmiş beyanı gönderir.
Beyan, http://mt4i.com'da oturum açıldıktan sonra görünür olmalıdır:
Şek. 7 Alım satım beyanı
Örnek raporun tam örneğini http://www.mt4i.com/users/mql5signals adresinde bulabilirsiniz.
MT Intelligence ayrıca kendi web sitemize dahil edilebilecek pencere öğelerini de sağlar. Pencere öğeleri karlar, kazanma, kaybetme pozisyonları ve diğer birçok özelleştirilmiş rapor hakkında önemli bilgiler içerir.
Şek. 8 Her bir sembol/yön için günlük kümülatif net kar (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)
Şek. 9 Günlük net kümelenmiş kar/zarar (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)
Şek. 10 Sembol başına kazanma ve kaybetme pozisyonlarının sayısı (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur
Şek. 11 Sembol başına kapalı pozisyon sayısı (MT Intelligence web sitesi tarafından oluşturulur)
mt4i'nin sunduğu güzel şeylerden biri, canlı hesap hareketini içeren ve tüm açık talimatları listeleyen RSS hizmetidir:
Şek. 12 mql5signals için açık ve son talimatalr (MT Intelligence web sitesi tarafından yayınlanır)
MT Intelligence sitesi örnek olarak sunulmuştur.
Ayrıca iki hizmet daha incelenmeye değerdir: http://mt4live.com ve http://mt4stats.com. Her ikisinin de MetaTrader 5 için destek sağlayacağına veya http://mt5live.com veya http://mt5stats.com MT5 eşdeğerlerini geliştireceğine fazlasıyla inanıyorum.
3. En iyi iki blog platformunu kullanan web sitelerinde tahminler yayınlamak: WordPress ve Google Blogger.
Blog yazmak, son yıllarda tüm dünyada pek çok kişinin ilgi alanı haline geldi. Günümüzde bunu meraklı kişiler, şirketler, profesyoneller, başkanlar dahil politikacılar yapıyor. Bilin bakalım bunu başka kimler yapıyor? Evet, yatırımcılar da blog yazıyor. Blog yazmanın sayısız avantajları ve dezavantajları var, ancak bu makalenin konusu bu değil.
Mükemmel olan şey, MT5'ten gelen otomatik alım satım sinyallerini doğrudan web sitelerimize dahil edebilmemizdir. Makalede, önceden yüklenmiş platformların nasıl kurulacağı sunulacaktır: Google Blogger'ı ve Wordpress'i ve alım satım tahminleri için bunu MetaTrader 5 ile entegre edin.
3.1. Google Blogger
Tanımlanan ilk blog platformu Google Blogger'dır. Halihazırda Gmail'in hesabıyla entegredir; bu nedenle Gmail ile aynı e-posta ve parola kullanılır. Oturum açmak için web tarayıcısını http://blogger.com adresine yönlendirmeli ve Gmail e-posta adresini ve parolasını girmelisiniz.
Şek. 13 Blogger karşılama ekranı
Blog oluşturmak için oturum açtıktan sonra, 'Blogunuzu şimdi oluşturun' düğmesine tıklamanız gerekir:
Şek. 14 Blogger hesap oluşturma düğmesi
Blog adresi benzersiz olmalıdır; bu nedenle adın henüz alınmadığını kontrol etmek gerekir:
Şek. 15 Blogger'da benzersiz blog adını kontrol etme
Her şey doğru yapıldıysa, yeni blogun saniyeler içinde oluşturulması gerekir:
Şek. 16 Blogger hesabı oluşturuldu mesajı
Blogumuzu ve MetaTrader 5'i entegre etmek için e-posta yoluyla otomatik gönderi yayınlama özelliğini ayarlamamız gerekir.
Bu, MetaTrader 5'in otomatik alım satım tahminlerini göndermesine ve bunları anında blogda yeni bir gönderi olarak yayınlamasına olanak tanır. E-posta adresi gizli tutulmalıdır; böylece blog sahibinden başka hiç kimse istenmeyen gönderiler yayınlayamaz.
E-posta yayınlama, "E-posta ve Mobil" bölümünün altında Ayarlar Sekmesi'nde yapılır:
Şek. 17 Mail2Blogger yapılandırması
Adres ayarlandıktan sonra, makalede daha önce sunulduğu gibi MQL SendMail işlevini kullanarak tahmin göndermek mümkündür.
Örnek blog http://mql5signals.blogspot.com adresinde bulunabilir:
Şek. 18 mql5signals.blogspot.com adresinde blog
3.2. WordPress
Blogger'a alternatif blog platformu WordPress'tir. Wordpress ayrıca e-posta yoluyla otomatik gönderi ekleme olanağı sağlar. WordPress.com barındırma dışında, platformu kendi web sunucusuna indirmek ve tamamen özelleştirmek mümkündür.
http://WordPress.com adresinde blog oluşturma işlemi de Blogger'da olduğu gibi basittir ve yalnızca birkaç dakika sürer.
Blog oluşturmak için web tarayıcısını http://wordpress.com/signup/ adresine yönlendirin ve kimlik bilgilerinizi girin.
Şek. 19 Wordpress.com'da hesap oluşturma
Blogger'a benzer şekilde, blogun adresi benzersiz olmalıdır; bu nedenle blogun etki alanı onaylanmalıdır.
Şek. 20 Wordpress.com'da benzersiz blog adını kontrol etme
Hesap oluşturulduktan sonra aktivasyon e-postası gönderilir ve onay istenir.
Şek. 21 Onay e-postası bildirimi
Aktivasyon onaylandıktan sonra e-posta hesabı aktif hale gelir; bu durumda artık yapılandırmaya başlamaya hazırız.
Şek. 22 Hesap aktivasyonu mesajı
İpucu: Oturum açma bağlantısı her zaman http://www.yourdomain.com/wp-login.php veya yalnızca http://www.yourdomain.com/login biçimindedir. Blog WordPress.com etki alanında olduğu için, yukarıdaki oturum açma bağlantısına tıklayabilir veya web tarayıcısını http://yourdomain.wordpress.com/login adresine yönlendirebilirsiniz.
Makalede, örnek olarak http://mql5signals.wordpress.com/login kullanılmıştır.
Şek. 23 Wordpress blogunda oturum açma
Oturum açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken ilk şey, sol kenar çubuğunda yer alan paneldir. MetaTrader 5 entegrasyonu ile ilgilendiğimiz için lütfen Ayarlar->Yazma menüsüne gidin.
Şek. 24 Wordpress ayarlar paneli
Aşağıda görebileceğiniz gibi, Blogger'a benzer şekilde, Wordpress'e dahil edilmiş 'E-posta ile Gönder' işlevi vardır. Bu, Bloglarımköprüsüne tıklanarak kurulabilir.
Şek. 25 E-posta ile gönder ayarı
Bloglarım menüsünde, 'Etkinleştir' düğmesine tıkladıktan ve 'E-posta ile Gönder' işlevini etkinleştirdikten sonra, benzersiz bir rastgele gizli e-posta adresi oluşturulur. Bu, MetaTrader'ın e-posta göndereceği adrestir.
Yapılandırma, Blogger'ın durumundakiyle aynıdır.
Şek. 26 E-posta ile Gönder özelliği etkinleştirilmeden önce
Şek. 27 E-posta ile Gönder özelliği etkin
Artık Wordpress blogunu MetaTrader 5'e tam olarak entegre etmiş olmalısınız.
Örnek http://mql5signals.wordpress.com sorunsuz bir şekilde çalışır durumda:
Şek. 28 mql5signals.wordpress.com adresinde blog
Hepsi bu - MetaTrader 5 ile entegre iki blog kurduk.
Bunun mükemmel yanı, diğer satıcılar tarafından sağlanan bazı eklentileri veya pencere öğelerini, (örneğin http://mt4i.com) doğrudan blogumuzda kullanabilmemiz ve web sitemizin özelliklerini geliştirebilmemizdir!
Uygun pencere öğeleri eklemek için gereken html kodları, satıcıların web sitelerinde mevcuttur. Bunları kendiniz eklemekten çekinmeyin ve size uygun olanları deneyin.
4. Birçok kişinin takip edebileceğinden daha fazla bir mikroblog hizmeti olan Twitter ile entegrasyon
Şek. 29 Twitter'ın logosu
Twitter için en kısa açıklama, kısa mesaj yayınlama hizmetidir. Herhangi bir kişi bu platform için bir bilgi kaynağı olduğu kadar bir hedef de olabilir. Diğer kişilerin gönderilerini takip eden kişilere 'takipçi' denir. Twitter'ı milyonlarca insan, belirli bir grup insanla iletişim kurmak için günlük olarak kullanıyor. Bir dönem yalnızca şahıslar tarafından kullanılırken artık şirketler için de haber kaynağı haline geldi.
Daha fazla ayrıntıyla ilgileniyorsanız, Twitter'ın işle ilgili kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://business.twitter.com/twitter101/ adresini ziyaret edin.
Twitter hesabına kaydolmak için lütfen tarayıcınızı http://twitter.com/signup adresine yönlendirin. Kayıt işlemi çok basittir ve Wordpress hesabına kaydolmaya benzer şekilde gerçekleştirilir. Bu makalenin amacı doğrultusunda bir http://twitter.com/mql5signals hesabı oluşturulmuştur.
Bir alım satım sinyali hakkında bir grup takipçiyi bilgilendirmek istediğinizi varsayalım. Alım satım sinyali, Wordpress tabanlı bir web sitesinde yayınlanacaktır. Çözüm, Wordpress'i Twitter ile entegre etmektir; neyse ki bu, birkaç adımda yapılabilir. Lütfen Wordpress web sitenize giriş yapın http://yourdomain.wordpress.com/login; benim durumumda http://mql5signals.wordpress.com/login.
E-posta entegrasyonu için kullandığımız ayarlar sayfasında 'Yayınla' seçenekleri mevcut ve bunlardan biri 'Twitter'. Lütfen bu seçeneği işaretleyin ve 'Yayınla' düğmesine basın.
Şek. 30 Wordpress yayınlama seçeneği
Wordpress, Twitter hesabının yetkilendirilmesini isteyecektir; lütfen 'Twitter ile bağlantıya izin ver' seçeneğine tıklayarak onaylayın.
Şek. 31 Twitter'ın Wordpress'teki hesap yetkilendirmesi
Ardından, Twitter kullanıcı adınızı veya E-posta adresinizi ve parolanızı soran Twitter mesajı açılacaktır:
Şek. 32 Wordpress'i Twitter'a Bağlama
Her şey yolunda giderse, Wordpress ve Twitter senkronize edilir. Her yeni gönderi eklendiğinde (örneğin MetaTrader 5'ten bir tahmin gönderildiğinde), Twitter yeni gönderiye doğrudan köprü vererek saniyeler içinde güncellenir.
Şek. 33 Yayınlanan Twitter mesajı
Hepsi bu kadar; Twitter'ı tamamen entegre ettik!
Bu makale için kullanılan Twitter örneğini görmek için http://twitter.com/mql5signals adresini kontrol edebilirsiniz.
Sonuç
Makaleyi okuduktan sonra, MetaTrader kullanarak otomatik alım satım tahminlerinin nasıl yayınlanacağı ve tahminleri son kullanıcıya sunmanın yolları hakkında bilgi edinmiş olmalısınız.
Artık Gmail hesabını kurabilmeli ve bunu MetaTrader ile entegre edebilmelisiniz, ayrıca MetaTrader beyanlarını nerede yayınlayacağınızı, Google Blogger veya Wordpress blog platformunu MetaTrader ile nasıl yapılandıracağınızı ve entegre edeceğinizi ve Twitter ile Wordpress'i nasıl entegre edeceğinizi öğrenmiş olmalısınız.
Artık kapılar açıldı; nasıl bir hizmete ihtiyacınız olduğuna ve neleri yayınlayacağınıza karar vermek tamamen size kalmış.
İyi eğlenceler!
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/en/articles/80
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
"Time Series Forecasting Using Exponential Smoothing" makalesinin tartışılması
newdigital, 2014.06.06 21:48
Korkusuz Bir Forex Yatırımcısı Olmak
"İyi yatırım, fikirlerinizi takip etme inancı ile hata yaptığınızı fark etme esnekliği arasındaki tuhaf bir dengedir."
- Bundan Sonra Ne Olacağını Bilmeli misiniz?
- Daha İyi Bir Yol Var mı?
- Bilmediğinizi Bildiğinizde Uygulayabileceğiniz Stratejiler
-Michael Steinhardt
"Yapma olasılığınız olan alım satım hatalarının %95'i yanılma, para kaybetme, kaçırma ve masada para bırakma konusundaki tutumlarınızdan kaynaklanacaktır - dört alım satım korkusu"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Birçok tüccar tahmin fikrine aşık olur. Tahmin ihtiyacı, başarılı ticaretin doğasında varmış gibi görünür. Sonuçta, para kazanmak için bundan sonra ne olacağını bilmem gerektiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Neyse ki bu doğru değil ve bu makale, bundan sonra ne olacağını bilmeden nasıl iyi ticaret yapabileceğinizi açıklayacak.
Bundan Sonra Ne Olacağını Bilm eli misiniz?
Bundan sonra ne olacağını bilmek faydalı olsa da, kimse kesin olarak bilemez. İçeriden öğrenenlerin ticaretinin hisse senedi piyasalarında sıklıkla test edilen bir suç olmasının nedeni, bazı yatırımcıların geleceği bilmek için hile yapmaya ve yakalandıklarında ağır bir para cezası ödemeye razı olacak kadar çaresiz olduklarını görmenize yardımcı olabilir. Kısacası, paranız söz konusu olduğunda kesin bir gelecek açısından düşünmek tehlikelidir ve bir işlem yaparken kesinlikler yerine sınırları düşünmek en iyisidir.
İşleminiz için geleceğin ne getireceğini bilmeniz gerektiğini düşünmenin sorunu, işleminize beklentilerinizden olumsuz bir şey olduğunda korkunun devreye girmesidir. Korku kendi başına kötü bir şey değildir. Bununla birlikte, paraları tehlikede olan çoğu tüccar genellikle donacak ve ticareti kapatamayacaktır.
Bundan sonra ne olacağını bilmeniz gerekmiyorsa, neye ihtiyacınız var? Liste şaşırtıcı derecede kısa ve basittir, ancak daha da önemlisi, ne olacağını bildiğinizi düşünmemenizdir, çünkü bunu yaparsanız, muhtemelen aşırı kaldıraç kullanır ve ticaret dünyasında her zaman mevcut olan riskleri küçümsersiniz.
Daha İyi Bir Yol Var mı?
- İşlem Yaparken Rahat Olacağınız Temiz Bir Kenar
- Ticaret Kurulumunuzun Artık Olmadığı İyi Tanımlanmış Bir Geçersizlik Noktası
- Potansiyel Bir Geri Dönüş Giriş Noktası
- Uygun Bir İşlem Büyüklüğü / Para Yönetimi
Dün, Avrupa Merkez Bankası refi oranını ve mevduat oranını düşürmeye karar verdi. Birçok tüccar bu toplantıya kısa girdi, ancak EURUSD günlük ATR aralığının ~% 250'sini kapladı ve EURUSD gücünü gösteren yükseklere yakın kapandı. Basitçe söylemek gerekirse, sonuç çoğu yatırımcının olasılık alanının dışındaydı ve eğer açığa gittiyseniz ve korkudan etkilendiyseniz, muhtemelen bu açığı kapatmadınız ve başka bir "piyasa kurbanı" oldunuz, bu da kendi kaybetme korkularınızın kurbanı demenin başka bir yoludur.
Peki daha iyi yol nedir? İster inanın ister inanmayın, piyasaların ne kadar duygusal olabileceğini ve piyasanın "gitmesi gereken" yöne bağlanmamanın en iyisi olduğunu anlayarak piyasaya yaklaşmaktır. Birçok tüccar, hesaplarının yararına değil, daha ziyade egolarını korumak için kaybedilen bir ticarete tutunacaktır. Elbette, alım satım yapmanın daha iyi yolu, hesap öz sermayenizi korumaya odaklanmak ve egonuzu alım satımınızı olumsuz etkilememesi için alım satım odanızın kapısında bırakmaktır.
Bilmediğinizi Bildiğiniz Stratejiler
Korkusuzca ticaret yapabilen tüccarların bir ortak noktası vardır. Yaklaşımlarına kaybettiren işlemler inşa ederler. Bu, satrançtaki bir gambite benzer ve korkunun birçok tüccar üzerinde sahip olduğu avantajı ve güçlü tutumu ortadan kaldırır. Satranç oynamayanlar için gambit, avantaj elde etmek uğruna piyon gibi düşük değerli bir taşı feda ettiğiniz bir oyundur. Ticarette gambit, ticarete girildiği anda hissettiğiniz avantajı daha iyi tatmanıza olanak tanıyan ilk işleminiz olabilir.
James Stanley'in USD Hedge'i, bir işlemin kaybedeceği varsayımı altında çalışan bir stratejinin harika bir örneğidir. Bunun önemi nedir? Kaybı önceden varsayar ve pek çok tüccarı rahatsız eden korku olmadan ticaret yapmanıza olanak tanır. Trendin sizin lehinize mi yoksa aleyhinize mi olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bir başka araç da fraktaldır.
Ticaret ve satranç dünyasının dışına bakarsanız, bir kayıp olduğunu varsayan ve bu nedenle bir kayıp geldiğinde net bir kafa ile hareket edebilen başka işletmeler de vardır. Bu işletmeler kumarhaneler ve sigorta şirketleridir. Bu işletmelerin her ikisi de bir kaybı varsayar ve yalnızca hesaplanmış bir risk doğrultusunda çalışırlar, korkusuzca çalışırlar ve stratejinizin bir parçası olarak küçük kayıpları varsayarsanız siz de yapabilirsiniz.
Bir başka harika Mark Douglas alıntısı:
"Yanılıp yanılmadığımı ne kadar az önemsersem, her şey o kadar netleşiyor, pozisyonlara girip çıkmak çok daha kolay hale geliyor, kayıplarımı kısa keserek kendimi zihinsel olarak bir sonraki fırsatı değerlendirmeye hazır hale getiriyordum." -Mark Douglas
Mutlu Ticaretler!
Kaynak
Merhaba!
bu konuda biraz yardıma ihtiyacım var. Myfxbook veya fxblue veya benzeri, mt4 canlı hesabınızı bağlayabileceğiniz ve tüm istatistikleri görebileceğiniz birçok bilgi sitesi var. Bunun için üçüncü tarafları kullanmadığım kendi peraonal sitemi oluşturmak istiyorum.
bu nasıl yapılabilir. Bunun için bazı talimatlar var mı veya birisi bana bunu nerede bulabileceğimi bağlayabilir mi?
Webterminal 'den bu özelliğin mükemmel olduğunu biliyorum, ancak bir terminale ihtiyacım yok, sadece işlemlerden, özkaynaklardan, açık işlem marjından bilgi almak için - sadece istatistik ... Fxblue veya myfxbook'ta olduğu gibi bunu nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz var mı?
Yardımınız için teşekkürler
Üç kez mesaj atma!!!
Ayrıca bunun ne kadar zor olduğunu görmüyor musun? Dışarıda birkaç iyi araba var ama ben hiçbirini kullanmak istemiyorum, kendim yapmayı tercih ediyorum demek gibi bir şey!