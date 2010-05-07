Конструктор трейдера: Drag Trade Library

Введение



На момент написания продукта уже существовало несколько продуктов, реализующих – в той или иной мере – функционал, представленный в библиотеке, или похожий на него. Не могу сказать, что библиотека лучше или хуже. Некоторым, например небезызвестному Автографу, она сильно проигрывает в функционале, другим в удобстве. Однако, у Drag Trade Library есть свои особенности, и надеюсь, продукт окажется востребованным.

1. Цели создания



Изначальной целью было написать советник, реализующий торговые операции и операции управления ордерами непосредственно на графике с помощью мышки и манипулирования управляющими объектами, при этом сохранив удобность манипулирования при минималистичном интерфейсе. При этом важной особенностью советника являлось то, что он полностью написан на родном для терминала языке, а значит, безопасен для пользователя с той точки зрения, что не может содержать вредоносного кода. Кроме того, советник был изначально запланирован как свободно распространяемое ПО.

В результате работы над проектом возникла библиотека, реализующая в себе вышеописанные задачи и без особых сложностей встраиваемая практически в любой советник. Кроме того, в коде библиотеки содержится много полезного функционала, который может быть использован вне контекста библиотеки.

2. Структура

Функционал библиотеки можно разбить на четыре блока:

Торговый блок Информационный блок Блок работы с ордерами Блок настроек





Рис. 1. Функционал библиотеки



Соответственно блокам происходит и отображение функционала советника – пользовательский интерфейс разбит на 3 независимых блока, которые можно использовать как совместно, так и независимо, отключая и подключая небходимые блоки по мере необходимости во время работы. Также такой подход позволяет не расходовать впустую ресурсы на обработку ненужного в данный момент логического блока или вообще расходовать минимум ресурсов при отключенном функционале. По умолчанию весь функционал отключен.



2.1. Принципы отключения/подключения блоков

Весь функционал по отрисовке и обработке блоков находится в советнике. Однако отрисовка информации и большинства управляющих и информационных объектов происходит не в главном окне инструмента. Место для отрисовки предоставляют псевдоиндикаторы, они же являются выключателями функционала. Это значит, что наличие соответствующего индикатора на графике означает, что соответствующий функционал советника включен и работает.

Сами индикаторы никакой смысловой нагрузки не несут. Предоставление места их единственная задача.

Рис 2. Вспомогательные индикаторы



Существуют некоторые ограничения на использование индикаторов. Можно навешивать любые сторонние индикаторы на подокна псевдоиндикаторов, но не наоборот, т.к. идентификация наличия окна работает по имени псевдоиндикатора – соответствующий функционал просто не включится.



3. Пользовательский интерфейс

Настройки вынесены из библиотеки в отдельный функциональный блок. Благодаря этому, стало возможно собственно выделить весь функционал в библиотеку и настраивать его извне, причем настраивать можно как до, так и во время работы советника, кроме того, возможно разделять настройки на отдельные логические блоки и не экономить на описании.

Сам процесс происходит применением соответствующего скрипта к нужному графику.

На данный момент есть 3 скрипта с настройками:

DragTrade_CommentsSettings.mq4 – настройки, относящиеся к комментариям (логи, отображаемые в подокне торговли).

– настройки, относящиеся к комментариям (логи, отображаемые в подокне торговли). DragTrade_ObjectsSettings.mq4 – настройки общего вида пользовательского интерфейса – вид управляющих и информационных объектов.

– настройки общего вида пользовательского интерфейса – вид управляющих и информационных объектов. DragTrade_TradeSettings.mq4 – настройки торговли библиотеки.

У каждого свойства есть описание в скрипте, поэтому, думаю, разобраться с их установкой проблем возникнуть не должно.

Реализация этой особенности использует глобальные переменные терминала для хранения настроек. Это налагает некоторые ограничения на ее использование – таким образом нельзя передавать строки, т.к. максимальный размер передаваемой информации ограничен и равен размеру типа double, т.е. 8 байт.

Пример установки свойств советника можно посмотреть ниже. Для запущенного советника меняются настройки вывода комментариев и объектов:

Для того, чтобы можно было свободно проводить тестирование стратегии на тестере, не боясь сбить или поменять параметры для онлайн-торговли, передача параметров для онлайн режима и тест-режима различается. Установка свойств для одного не окажет влияния на другой.



Поэтому, если хочется поменять параметры по умолчанию в тестере, необходимо воспользоваться аналогичными скриптами для тест-режима:



DragTrade_TesterCommentsSettings.mq4 – настройки, относящиеся к комментариям (логи, отображаемые в подокне торговли).

– настройки, относящиеся к комментариям (логи, отображаемые в подокне торговли). DragTrade_TesterObjectsSettings.mq4 – настройки общего вида пользовательского интерфейса – вид управляющих и информационных объектов.

– настройки общего вида пользовательского интерфейса – вид управляющих и информационных объектов. DragTrade_TesterTradeSettings.mq4 – настройки торговли библиотеки.



Итак, интерфейс разбит на 3 независимые отключаемые области:

DragTrade_Infobar (Информационный блок)

(Информационный блок) DragTrade_OrdersBar (Блок работы с ордерами)

(Блок работы с ордерами) DragTrade_Toolbar (Торговый блок)

Целиком это выглядит так:



Рассмотрим более подробно каждый из них.

Информационная панель является областью для отображения информации. Это наиболее простая часть функционала. Отображается как общая информация по счету и инструменту, так и текущие настройки библиотеки.



Рис 3. Информационная панель



Информация для отображения легко наращивается, правда, для этого придется править код библиотеки.



Для тех, кого это не пугает – функционал находится в функциях: void ClearInformation() и void DrawInformation()



На данной панели отображается информация по текущим (отрытым) ордерам инструмента, а также находятся элементы управления ими.



Рис 4. Панель ордеров



Что можно делать при подключении этой панели:



закрытие любого ордера из списка открытых для даной валютной пары (здесь и далее в соответствии с настройками магиков для оветника), включая пыночные и отложенные ордеры.

закрытие всех ордеров на покупку

закрытие всех ордеров на продажу

удаление всех отложенных ордеров

удаление и закрытие всех ордеров

В следующем видео наглядно представлен функционал данной панели:

Данная панель служит для отображения торгового функционала. Эта панель является самой главной и самой необходимой, т.к. включает основной функционал библиотеки. При подключении этой панели появляется возможность открывать ордера, а также управлять ими с помощью управляющих объектов прямо на графике.

Рис 5. Торговая панель



Что можно делать при подключении этой панели:

Открытие и закрытие рыночных ордеров.

Открытие отложенных ордеров, как стоповых, так и лимитных. Т.к. я пока не придумал нормального способа выставления стоп-уровней для отложенных ордеров, на данный момент они отсутствуют и поставить их без помощи встроенных возможностей терминала (то бишь окна модификации ордера) не представляется возможным.

Удаление отложенных ордеров

Изменение стоп-уровней ордера.

Изменение цены срабатывания лимитных и стоп-ордеров.

Открытие рыночных ордеров происходит следующим образом:

ценовым указателем на графике необходимо установить цену стоп-лосса будущего ордера.

необходимо совместить управляющие объекты для "Open Market Order" ("Открыть рыночный ордер")

Закрытие рыночного ордера происходит простым перетягиванием любого из стоп-уровней по другую сторону цены.

На видео ниже показаны примеры работы с рыночными ордерами

Работа с ордерами на покупку:









Работа с ордерами на продажу:









Открытие отложенных ордеров происходит так:

ценовым указателем на графике необходимо установить цену срабатывания будущего ордера.

необходимо совместить управляющие объекты для "Open Stop Order" ("Открыть стоп-ордер"), если Вы хотите открыть ордер на пробой или для "Open Limit Order" ("Открыть лимитный ордер"), если Вы хотите открыть ордер на отскок.

Закрытие рыночного ордера происходит простым перетягиванием линии ордера по другую сторону цены.

На видео ниже показаны примеры работы с отложенными ордерами.

Работа со стоп-ордерами:









Работа с лимитными ордерами:







4. Встраивание в советник



Наконец, самое интересное.

На самом деле, все очень просто. Процесс подключения сильно облегчен тем, что при подключении библиотеке передается необходимый минимум настроек -- все остальные задаются внешними скриптами.

Простейшим примером советника может послужить оболочка, превращающая библиотеку в советник. Она будет выглядеть следующим образом:

#property copyright "Copyright © 2009, TheXpert" #property link "theforexpert@gmail.com" extern int Magic = 1111 ; extern int EAMagic = 1234 ; extern int TimesToRepeat = 3 ; extern int Slippage = 3 ; #include <DragTrade_v_1. 0 /DragTradeLib_v_1. 0 .mqh> bool Testing; int init() { Testing = IsTesting(); DragTrade_Init(Magic, EAMagic, TimesToRepeat, Slippage, "Drag Trade Example" ); Comment_( "Test Example of using Drag Trade Library" ); return ( 0 ); } int deinit() { DragTrade_Deinit(); return ( 0 ); } int start() { DragTrade_Start(); return ( 0 ); }

Данный код можно использовать как готовый советник для торговли мышкой.

В данном приведенном выше коде обработка событий будет по пришествии нового тика.

Основные моменты добавления библиотеки:



Функции init и deinit в советнике необходимы и обязательны

и в советнике необходимы и обязательны Включить заголовочный файл библиотеки DragTradeLib_v_1.mqh и убедиться в наличии компонентов библиотеки на соответствующих им местах.

и убедиться в наличии компонентов библиотеки на соответствующих им местах. В соответствующих функциях советника необходимо вызвать функции библиотеки:

DragTrade_Init DragTrade_Deinit DragTrade_Start

Функция DragTrade_Init имеет следующий вид:

void DragTrade_Init( int magic, int eaMagic, int timesToRepeat, int slippage, string ordersComment = "" );

Остановимся подробнее на передаваемых параметрах:



int magic – магический номер, используемый библиотекой. Именно с ним будут ордера, открытые с помощью библиотеки. Если передаваемое значение равно -1, открываемые сделки откроются с магиком 0, и при отображении фильтрация по магику не осуществляется.

– магический номер, используемый библиотекой. Именно с ним будут ордера, открытые с помощью библиотеки. Если передаваемое значение равно -1, открываемые сделки откроются с магиком 0, и при отображении фильтрация по магику не осуществляется. int eaMagic – магический номер стратегии. Введен для того, чтобы релизуемая стратегия не путала ордера, открытые автоматически и руками. Если хочется, чтобы стратегия «видела» эти ордера, можно задать одинаковые магики или реализовать учет двух разных магиков. Если значение равно -1, дополнительный магик не используется.

– магический номер стратегии. Введен для того, чтобы релизуемая стратегия не путала ордера, открытые автоматически и руками. Если хочется, чтобы стратегия «видела» эти ордера, можно задать одинаковые магики или реализовать учет двух разных магиков. Если значение равно -1, дополнительный магик не используется. int timesToRepeat – торговая настройка. Количество попыток открытия сделки, если причина ошибки позволяет повторить попытку незамедлительно.

– торговая настройка. Количество попыток открытия сделки, если причина ошибки позволяет повторить попытку незамедлительно. int slippage – торговая настройка. Проскальзывание.

– торговая настройка. Проскальзывание. string ordersComment – комментарий для ордеров, открытых с помощью библиотеки.

Если хочется быстрого исполнения команд, функцию start советника можно зациклить:

int start() { while (! IsStopped ()) { DragTrade_Start(); Sleep ( 200 ); } return ( 0 ); }

Однако такой советник нельзя будет протестировать в тестере -- он зависнет.

Выходом будет предусмотреть различное поведение для тестера:

int start() { if (Testing) { DragTrade_Start(); } else { while (! IsStopped ()) { RefreshRates(); DragTrade_Start(); Sleep ( 200 ); } } return ( 0 ); }

Именно такой простейший советник идет в стандартной поставке, приложенной к статье.

Кроме того, в ней имеется стандартный советник MACD Sample, к которому приделана библиотека, а также используются библиотечные торговые функции.

В файле DragTradeLib_v_1.0.mqh кроме необходимых для подключения функций есть также целый набор функций, полезных при реализации торговых стратегий, которые используются библиотекой и могут быть использованы при реализации Вашего кода.



5. Установка библиотеки

Установка проста -- необходимо распаковать содержимое приложенного к статье архива в папку Вашего терминала, после чего необходимо перезапустить терминал, если он работал, для того, чтобы исполняемые файлы появились в списке доступных в терминале.

6. Лицензия



Заключение

Библиотека была опробована при работе на реальном счету и показала себя как полезный, надежный и стабильный инструмент.

В очередной раз хочется выразить огромную благодарность Рустамову Виктору Хабибулаевичу. Именно он стал автором идеи написания библиотеки, а также тестером и ценным советчиком в процессе реализации идеи.



Кода довольно много, поэтому скорее всего остались мелкие ошибки и недочеты. Буду очень признателен, если Вы будете сообщать о них.

Посильное (не гарантированное) сопровождение кода я постараюсь обеспечить. Я только "ЗА" развитие проекта другими людьми при соблюдении условий лицензии. Замечания и пожелания по работе библиотеки постараюсь учесть в следующих версиях.

