MetaTrader 5: Pubblicazione di previsioni di trading e dichiarazioni di trading in tempo reale via e-mail su blog, social network e siti web dedicati

Introduzione

La pubblicazione automatica sul web delle previsioni di trading è diventata una tendenza diffusa nel settore del trading. Alcuni trader o aziende utilizzano Internet come mezzo per vendere segnali sottoscritti, alcuni trader lo utilizzano per i propri blog per informare sul proprio track record, altri lo fanno per offrire servizi di programmazione o consulenza. Altri pubblicano segnali solo per fama o divertimento.



Questo articolo mira a presentare soluzioni pronte per la pubblicazione di previsioni utilizzando MetaTrader 5. Copre una vasta gamma di idee: dall'utilizzo di siti web dedicati per la pubblicazione di dichiarazioni MetaTrader, attraverso la creazione del proprio sito Web senza praticamente alcuna esperienza di programmazione web necessaria e infine l'integrazione con un servizio di microblogging di social network che consente a molti lettori di aderire e seguire le previsioni.



Tutte le soluzioni presentate qui sono gratuite al 100% e possono essere configurate da chiunque abbia una conoscenza di base dei servizi di posta elettronica e ftp. Non ci sono ostacoli all'utilizzo delle stesse tecniche per l'hosting professionale e per i servizi di previsione del trading commerciale.



1. Configurazione di MetaTrader 5 per la Posta Elettronica

1.1. Fase 1: Creazione di un account di posta esterno



Per pubblicare una previsione di trading automatica da MetaTrader è necessario configurare un account di posta elettronica esterno. Ai fini di questo articolo è stato scelto uno dei provider di posta elettronica più grandi e conosciuti: Gmail di Google. L'autore presuppone che un lettore non abbia ancora bisogno di avere un account Gmail, quindi segue un rapido tutorial passo-passo.

Per creare un account Gmail è necessario puntare il browser Web su http://gmail.com e premere il pulsante ''Crea e account'':

Fig. 1 Pulsante Crea un account su gmail.com



Google chiede i dati da compilare: Nome, Cognome, Nome di accesso desiderato, password e una domanda di sicurezza in caso di smarrimento della password.





Fig. 2 Crea un modulo di account



Dopo la verifica CAPTCHA e l'accettazione dei Termini di servizio, l'account viene creato. Si dovrebbe essere immediatamente in grado di accedere all'account.



L'articolo utilizzerà mql5signals@gmail.com come indirizzo e-mail di base. L'indirizzo è stato impostato solo a scopo didattico e non mira a offrire previsioni di trading reali.

Per controllare e verificare l'account, è possibile inserire credenziali e password utilizzando il browser web.

Dovrebbero essere disponibili alcuni messaggi di benvenuto.



Fig. 3 Messaggi di benvenuto da gmail.com

Dopo aver impostato l'account di Gmail è giunto il momento di integrarlo con MetaTrader 5.



1.2. Fase 2: Configurazione E-Mail in MetaTrader 5



Dopo aver avviato MetaTrader 5, assicurati che il terminale sia correttamente connesso e sincronizzato. La finestra Journal in Toolbox dovrebbe contenere righe simili a quelle seguenti:

2010.04.26 21:49:38 Rete '80360': terminale sincronizzato con MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Rete '80360': autorizzata su MetaQuotes-Demo

Dopo essersi assicurati che il terminale sia connesso, premere CTRL+O o scegliere Strumenti->Menu Opzioni. Dovrebbe apparire una finestra di dialogo popup:

Fig. 4 Finestra di dialogo Opzioni

La scheda Email contiene le impostazioni di posta elettronica che devono essere inserite negli appositi campi:



Fig. 5 Scheda configurazione e-mail

La casella di controllo Abilita dice a Metatrader di abilitare le impostazioni e-mail. I seguenti campi nella finestra di dialogo dovrebbero contenere:

Server SMTP: smtp.gmail.com – un server SMTP predefinito fornito da Google per l'invio di messaggi di posta elettronica Login SMTP: mql5signals@gmail.com – inserisci il tuo login account sotto forma di myforexsignal@gmail.com, o qualsiasi altro se usi provider di posta elettronica diverso Password SMTP: questa è la password impostata in precedenza per questo account Gmail Da: mql5signals@gmail.com – questo campo contiene l'indirizzo del mittente A: mql5signals@gmail.com – questo campo contiene l'indirizzo del destinatario.

Per provare le impostazioni, premere il pulsante "Test" nella finestra di Dialogo Opzioni. Se la connessione ha esito positivo, dovrebbero accadere due cose:

Nel journal dovrebbe apparire una riga simile a:

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher invia e-mail completa 'MetaTrader SendMail Test'

e dovresti ricevere un'email da MetaTrader all'account Gmail:

oggetto MetaTrader SendMail Test

da: mql5signals@gmail.com

a: mql5signals@gmail.com

data: lun 26 aprile 2010 alle 23:17

Corpo del messaggio di prova di MetaTrader SendMail



Se funziona, sarai in grado di inviare messaggi di posta elettronica da MetaTrader 5 tramite il server SMTP di Gmail a qualsiasi indirizzo di posta elettronica nel mondo.

Ciò significa ad esempio previsioni di trading o qualsiasi altra informazione.



Per inviare un messaggio dal codice MQL5 a un destinatario prescelto, si potrebbe utilizzare la funzione SendMail. Il semplice utilizzo è nello script qui sotto. Puoi inserire la funzione SendMail all'interno di Expert Advisor che attiverebbe l'invio di un'e-mail ogni volta che viene generato un segnale.



Questa configurazione può essere utilizzata anche per inviare segnali come nuovi post a un sito Web, sia esso una soluzione commerciale o basata su piattaforme di blog. Verrà presentato più avanti nell'articolo.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Siti web dedicati per la pubblicazione di dichiarazioni MetaTrader in tempo reale

Negli ultimi anni, a causa dell'elevata domanda, è stata sviluppata una nuova generazione di servizi che offrono l'archiviazione, l'analisi, la pubblicazione e l'archiviazione delle dichiarazioni di trading di MetaTrader. I servizi sono in costante miglioramento e sono un'ottima aggiunta al nostro registro di trading, in quanto consentono un'analisi altamente dettagliata dei profitti e delle perdite sui nostri conti.



Un esempio di tale sito web che ho scoperto che sta già lavorando con MetaTrader 5 è MT Intellingence: http://mt4i.com. La pubblicazione di un report è possibile tramite il servizio FTP di MetaTrader o utilizzando Publisher EA (durante la stesura dell'articolo quest'ultima opzione è disponibile solo per MetaTrader 4).

Per pubblicare le proprie dichiarazioni è necessario creare un account sul sito Web di MT Intelligence e inserire le impostazioni FTP appropriate in MetaTrader.



Il processo di integrazione prevede l'inserimento del server FTP MT Intelligence, login, password e numeri d’account nella finestra di dialogo Opzioni->Publisher:



Fig. 6 Scheda configurazione editore

Se la connessione è impostata correttamente, MetaTrader invierà una dichiarazione aggiornata tramite File Transfer Protocol ogni nth minuto al sito web di MT Intelligence.



La dichiarazione dovrebbe essere visibile dopo il login a /http://mt4i.com:







Fig. 7 Dichiarazione di trading

L'esempio completo di un report di esempio può essere trovato su http://www.mt4i.com/users/mql5signals



MT Intelligence fornisce anche widget che possono essere incorporati nel nostro sito web. I widget contengono informazioni importanti su profitti, posizioni vincenti, perdenti e molti altri report altamente personalizzati.



Fig. 8 Utile netto cumulato giornaliero per ogni simbolo/direzione (generato dal sito web di MT Intelligence)

Fig. 9 Utile/perdita bancario netto giornaliero (generato dal sito web di MT Intelligence)

Fig. 10 Numero di posizioni vincenti e perdenti accumulate per simbolo (generato dal sito web di MT Intelligence)





Fig. 11 Numero di posizioni chiuse per simbolo (generato dal sito web di MT Intelligence)

Una delle cose belle offerte da mt4i è il servizio RSS che contiene il riepilogo del conto live ed elenca tutti gli ordini aperti:



Fig. 12 Ordini aperti e recenti per mql5signals (pubblicato dal sito web di MT Intelligence)

Il sito MT Intelligence è presentato come esempio.



Vale la pena guardare anche altri due servizi: http://mt4live.com e http://mt4stats.com. Credo fermamente che entrambi forniranno supporto per MetaTrader 5 o svilupperanno i loro equivalenti MT5 http://mt5live.com o http://mt5stats.com.



3. Pubblicare previsioni sui siti web utilizzando due migliori piattaforme di blogging: WordPress e Blogger di Google.



Il blog è diventato un punto di interesse per molte persone in tutto il mondo negli ultimi anni. Al giorno d'oggi lo fanno gli hobbisti, lo fanno le aziende, lo fanno i professionisti, lo fanno i politici, compresi i presidenti, e indovinate chi - sì, anche i trader fanno blog. Ci sono numerosi pro e contro del blogging, ma non è questo il punto in questo articolo.



La cosa bella è che possiamo incorporare segnali di trading automatici da MT5 direttamente nei nostri siti web. L'articolo presenterà come configurare le piattaforme preinstallate: Blogger e Wordpress di Google e integralo con MetaTrader 5 per le previsioni di trading.

3.1. Google's Blogger



La prima piattaforma di blog descritta è Blogger di Google. È già integrato con l'account di Gmail, quindi vengono utilizzate la stessa e-mail e password di Gmail. Per accedere è necessario puntare il browser Web su http://blogger.com e inserire l'indirizzo e-mail e la password di Gmail.

Fig. 13 Schermata di benvenuto di Blogger

Dopo aver effettuato l'accesso per creare un blog, è necessario fare clic sul pulsante "Crea il tuo blog ora" :



Fig. 14 Pulsante Crea account Blogger

L'indirizzo del blog deve essere univoco, quindi è necessario verificare se il nome non è ancora stato preso:

Fig. 15 Controllo del nome univoco del blog su Blogger

Se tutto è stato fatto correttamente, il nuovo blog dovrebbe essere creato in pochi secondi:

Fig. 16 Messaggio di creazione dell'account Blogger

Per integrare il nostro blog e MetaTrader 5 abbiamo bisogno di impostare la pubblicazione automatica dei post via e-mail.

Ciò consentirà a MetaTrader 5 di inviare le previsioni di trading automatiche e di pubblicarle istantaneamente come nuovo post sul blog. L'indirizzo e-mail deve essere tenuto segreto, in modo che nessun altro possa pubblicare post indesiderati a parte il proprietario del blog.



La pubblicazione e-mail viene eseguita nella scheda Impostazioni nella sezione "E-mail e cellulare":







Fig. 17 Configurazione di Mail2Blogger

Dopo che l'indirizzo è stato impostato, è possibile inviare previsioni utilizzando la funzione MQL SendMail, come presentato in precedenza nell'articolo.



Il blog di esempio può essere trovato su http://mql5signals.blogspot.com:



Fig. 18 Blog su mql5signals.blogspot.com

3.2. WordPress



La piattaforma di blog alternativa a Blogger è WordPress. Wordpress offre anche la possibilità di aggiungere l'inserimento automatico dei post via e-mail. Oltre all'hosting WordPress.com è possibile scaricare e personalizzare completamente la piattaforma sul proprio server web.



Anche il processo di creazione del blog su http://WordPress.com è semplice come nel caso di Blogger e richiede solo pochi minuti.



Per creare un blog, punta il browser web su http://wordpress.com/signup/ e inserisci le tue credenziali.







Fig. 19 Creazione di un account su Wordpress.com

Analogamente a Blogger, l'indirizzo del blog deve essere univoco, quindi il dominio per il blog deve essere confermato.

Fig. 20 Controllo del nome del blog univoco su Wordpress.com



Dopo la configurazione dell'account, viene inviata l'e-mail di attivazione e viene richiesta la conferma.

Fig. 21 Avviso e-mail di conferma



Dopo la conferma l'account di posta elettronica di attivazione diventa attivo e siamo pronti per iniziare con la configurazione.



Fig. 22 Messaggio di attivazione dell'account

Suggerimento : Il link di accesso è sempre sotto forma di http://www.yourdomain.com/wp-login.php, o semplicemente http://www.yourdomain.com/login. Poiché il blog è sul dominio WordPress.com, puoi fare clic sul collegamento di accesso sopra o puntare il browser Web all'indirizzo http://tuodominio.wordpress.com/login.



L'articolo utilizza http://mql5signals.wordpress.com/login come esempio.



Fig. 23 Accedi al blog Wordpress

La prima cosa che dovresti notare dopo il login è un pannello situato nella barra laterale sinistra. Poiché siamo interessati all'integrazione di MetaTrader 5, vai su Impostazioni-> Writing menu.



Fig. 24 Pannello delle impostazioni di Wordpress

Come puoi vedere di seguito, in modo simile a Blogger c'è la funzionalità "Invia per email" incorporata in Wordpress. Può essere impostato facendo clic sul collegamento ipertestuale My Blogs



Fig. 25 Impostazione posta tramite e-mail

Nel menu My Blogs, dopo aver fatto click sul pulsante "Enable" e aver abilitato la funzionalità "Invia tramite e-mail", viene generato un indirizzo e-mail segreto casuale univoco. Questo è l'indirizzo a cui MetaTrader invierà le e-mail.



La configurazione è identica a quella di Blogger.









Fig. 26 Prima di attivare Posta by Email





Fig. 27 Post by Email attivato

Ora dovresti avere il blog Wordpress completamente integrato in MetaTrader 5.



L'esempio http://mql5signals.wordpress.com è attivo e funzionante:



Fig. 28 Blog su mql5signals.wordpress.com



Questo è tutto: abbiamo impostato due blog integrati con MetaTrader 5.



La cosa grandiosa è che possiamo utilizzare alcuni plugin o widget forniti da altri fornitori, ad esempio http://mt4i.com, direttamente nel nostro blog e migliorare le capacità del nostro sito web!



I codici html necessari per inserire i widget appropriati sono disponibili sui siti dei fornitori. Sentiti libero di aggiungerli da solo e gioca con quelli che ti si addicono.

4. Integrazione con Twitter, un servizio di microblogging che molte persone possono seguire







Fig. 29 Logo di Twitter



La descrizione più breve per Twitter è un servizio di trasmissione di messaggi brevi. Qualsiasi persona può essere una fonte di informazioni oltre che una destinazione. Le persone che seguono le voci di altre persone sono chiamate "follower". Milioni di persone lo usano ogni giorno per comunicare con un determinato gruppo di persone. Per qualche tempo è stato utilizzato solo da privati, ma diventa una fonte di notizie anche per le aziende.

Se siete interessati a maggiori dettagli, visitate http://business.twitter.com/twitter101/ per ulteriori informazioni sull'uso del tweeter in ambito lavorativo.



Per registrarsi per un account tweeter, puntare il browser su http://twitter.com/signup. Il processo di registrazione è molto semplice e simile a quelli dell'account Wordpress. Ai fini di questo articolo, è stato creato un account http://twitter.com/mql5signals.

Supponiamo che tu voglia informare un gruppo di follower su un segnale di trading. Il segnale di trading verrebbe pubblicato su un sito web basato su Wordpress. La soluzione è integrare Wordpress con Twitter, per fortuna si può fare in pochi passaggi. Accedi al tuo sito web Wordpress http://yourdomain.wordpress.com/login, nel mio caso http://mql5signals.wordpress.com/login.



Nella stessa pagina delle impostazioni che abbiamo utilizzato per l'integrazione della posta elettronica sono disponibili le opzioni "Pubblica" e una di queste è "Twitter". Si prega di selezionare questa opzione e premere il pulsante "Pubblica".







Fig. 30 Opzione di pubblicazione di Wordpress

Wordpress chiederà l'autorizzazione dell'account Twitter, conferma facendo clic su "Autorizza connessione con Twitter".

Fig. 31 Autorizzazione dell'account Twitter su Wordpress

Quindi verrà visualizzato il messaggio di Twitter che richiede il nome utente di Twitter o l'e-mail e una password:





Fig. 32 Collegamento di Wordpress a Twitter



Se nulla è andato storto, Wordpress e Twitter sono sincronizzati. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo post (ad es. viene inviata una previsione da MetaTrader 5), Twitter viene aggiornato in pochi secondi fornendo il collegamento ipertestuale diretto al nuovo post.







Fig. 33 Messaggio Twitter pubblicato



Questo è tutto, abbiamo completamente integrato Twitter!



Puoi controllare http://twitter.com/mql5signals per vedere l'esempio Twitter utilizzato per questo articolo.



Conclusione

Dopo aver letto l'articolo dovresti essere dotato di una conoscenza su come pubblicare previsioni di trading automatizzate utilizzando MetaTrader e sui modi per presentare le previsioni all'utente finale.



Dovresti essere in grado di configurare l'account di Gmail, integrarlo con MetaTrader, dovresti sapere dove pubblicare le dichiarazioni di MetaTrader, come configurare e integrare la piattaforma di blogging di Google Blogger o Wordpress con MetaTrader e come integrare Twitter con Wordpress.



Le porte sono aperte ora e il resto sta a te decidere quale tipo di servizio ti serve e cosa pubblicare.



Divertiti!

