MetaTrader 5: Publicar pronósticos de trading y declaraciones de trading en tiempo real a través del correo electrónico en blogs, redes sociales y páginas web dedicadas

Introducción

La publicación web automática de pronósticos de trading se ha convertido en una tendencia muy extendida en la industria del trading. Algunas compañías usan Internet como medio para vender sus señales suscritas, algunos traders usan sus propios blogs para informar sobre su historial de rastreo, y algunos lo hacen para ofrecer servicios de programación o asesoría. Otros publican señales simplemente por diversión o para adquirir fama.



El objetivo de este artículo es presentar soluciones ya preparadas para publicar pronósticos usando MetaTrader 5. Cubre un gran espectro de ideas: desde el uso de páginas web dedicadas para publicar declaraciones de MetaTrader hasta la configuración de una página web propia prácticamente sin experiencia en programación, y finalmente, también, integración con una red social de servicios de microblogging que permitirá a muchos lectores unirse y seguir los pronósticos.



Todas las soluciones aquí presentadas son 100% gratuitas y posibles de aplicar por cualquiera con un conocimiento básico de servicios de correo electrónico y FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos, por sus siglas en inglés). No hay obstáculos para el uso de las mismas técnicas para servicios de pronóstico de hosting profesional y trading comercial.



1. Configurar MetaTrader 5 para Correo Electrónico

1.1. Paso 1: Crear una cuenta de correo electrónico externa



Para publicar un pronóstico de trading automático de MetaTrader, se debe configurar una cuenta de correo electrónico externa. Para los propósitos de este artículo, elegimos uno de los servicios de este tipo más grandes y famosos: Gmail, de Google. El autor asume que el lector no necesita tener ya una cuenta de Gmail, por tanto aquí se da un breve manual de instrucciones.

Para crear una cuenta de Gmail, vaya con su navegador web a http://gmail.com y pulse en el botón "Crear cuenta nueva":

Fig. 1 Botón de creación de nueva cuenta en gmail.com



Google nos pedirá ciertos datos: primer nombre, apellido, nombre de usuario deseado, contraseña, y una pregunta de seguridad para el caso de que perdamos la contraseña.





Fig. 2 Formulario de creación de cuenta



Después de la verificación gráfica y de haber aceptado los Términos de Servicio, se creará la cuenta. El usuario debería poder acceder a su cuenta inmediatamente.



Este artículo usará mql5signals@gmail.com como la dirección de correo electrónico base. La dirección se ha configurado por motivos educacionales exclusivamente, y no tiene como objetivo ofrecer pronóstico de trading real alguno.

Para comprobar y verificar la cuenta, se pueden introducir las credenciales y contraseña usando el navegador web.

Deberían aparecer unos cuantos mensajes de bienvenida.



Fig. 3 Mensajes de bienvenida de gmail.com

Tras configurar la cuenta de Gmail, es el momento de integrarla con MetaTrader 5.



1.2. Paso 2: Configurar el Correo Electrónico en MetaTrader 5



Tras ejecutar MetaTrader 5, por favor, asegúrese de que el terminal está debidamente conectado y sincronizado. El diario de la Toolbox (Caja de Herramientas) debe contener líneas similares a las de abajo:

2010.04.26 21:49:38 Network '80360': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Network '80360': authorized on MetaQuotes-Demo

Tras asegurarse de que el terminal está conectado, por favor, pulse CTRL+O o elija el Menú de Opciones (Tools->Options Menu). Aparecerá una ventana emergente:

Fig. 4 Diálogo de opciones

La pestaña Email contiene la configuración de correo electrónico que se debe insertar en los campos correspondientes:



Fig. 5 Pestaña de configuración del correo electrónico

Al activar la casilla, le estamos ordenando a Metatrader que active la configuración del correo electrónico. Los siguientes campos en el cuadro de diálogo deberían contener:

SMTP server: smtp.gmail.com – un servidor SMTP por defecto facilitado por Google para enviar mensajes de correo electrónico SMTP login: mql5signals@gmail.com – por favor, introduzca sus datos de acceso a la cuenta en forma de myforexsignal@gmail.com, o de otro modo si usa un servicio de correo electrónico diferente. SMTP password: estas es la contraseña establecida antes para la cuenta de Gmail. From: mql5signals@gmail.com – este campo contiene la dirección del remitente To: mql5signals@gmail.com – este campo contiene la dirección del receptor.

Para comprobar la configuración, pulse en el botón 'Test' del Cuadro de Diálogo de Opciones. Si la conexión tuvo éxito, pasarán dos cosas:

En el diario, debería aparecer una línea parecida a:

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher send e-mail complete 'MetaTrader SendMail Test'

y debería recibir un correo electrónico de MetaTrader en su cuenta de Gmail:

subject: MetaTrader SendMail Test

from: mql5signals@gmail.com

to: mql5signals@gmail.com

date: Mon, Apr 26, 2010 at 11:17 PM

MetaTrader SendMail test message body



Si esto funciona correctamente, podrá enviar mensajes de correo electrónico desde MetaTrader 5 a través del servidor SMTP de Gmail a cualquier dirección de correo electrónico en el mundo.

Esto incluye, por ejemplo, pronósticos de trading o cualquier otra información.



Para enviar un mensaje desde un código MQL5 a un receptor determinado, se puede usar la función SendMail. Su sencillo uso se puede ver en el script de abajo. Puede insertar la función SendMail dentro del Asesor Experto, que activaría el envío del correo electrónico cada vez que se genera una señal.



Esta configuración se puede usar también para enviar señales como posts nuevos en una página web, ya sea una comercial o basa en plataformas de blogging. Se presentará más adelante en el artículo.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. Páginas web dedicadas para publicar declaraciones de MetaTrader en tiempo real

En los últimos años, a causa de la gran demanda se ha desarrollado una nueva especie de servicios que ofrecen almacenamiento, análisis y publicación de declaraciones de trading de MetaTrader. Estos servicios mejoran constantemente y son un buen elemento a añadir en nuestro registro de trading, ya que permiten análisis muy detallados de beneficios y pérdidas en nuestras cuentas.



Un ejemplo de página web que ya funciona con MetaTrader 5 es MT Intelligence: http://mt4i.com. La publicación de informes es posible a través del servicio FTP de MetaTrader o usando el Publisher EA, (en el momento en que se escribió este artículo, la última opción solo está disponible para MetaTrader 4).

Para publicar declaraciones propias, debemos crear una cuenta en la página web de MT Intelligence e introducir la configuración de FTP correspondiente en MetaTrader.



El proceso de integración incluye entrar en el servidor FTP de MT Intelligence, introducir el nombre de usuario, contraseña y números de cuenta en el cuadro de diálogo Options->Publisher.



Fig. 6 Pestaña de configuración del Publisher (Publicador)

Si la configuración de la conexión es correcta, MetaTrader enviará declaraciones actualizadas a través del Protocolo de Transferencia de Archivos cada tantos minutos a la página web de MT Intelligence.



La declaración debería ser visible después de entrar con nuestros datos en http://mt4i.com:







Fig. 7 Declaración de trading

El ejemplo completo de un informe modelo se puede encontrar en http://www.mt4i.com/users/mql5signals



MT Intelligence también facilita widgets que se pueden incorporar en nuestra página web. Los widgets contienen información importante sobre beneficios, posiciones generadoras de ganancias y pérdidas y muchos otros informes altamente personalizados.



Fig. 8 Beneficio acumulativo neto diario para cada símbolo/dirección (generado por la página web de MT Intelligence)

Fig. 9 Beneficio/pérdida neta diaria en cifras (generado por la página web de MT Intelligence)

Fig. 10 Número de posiciones generadoras de ganancias y pérdidas numeradas por símbolo (generado por la página web de MT Intelligence)





Fig. 11 Número de posiciones cerradas por símbolo (generado por la página web de MT Intelligence)

Una de las mayores ventajas de mt4i es el servicio RSS que contiene resúmenes de la cuenta en tiempo real y cataloga todas las órdenes abiertas:



Fig. 12 Órdenes abiertas y recientes para mql5signals (publicada por la página web de MT Intelligence)

La web de MT Intelligence se presenta como ejemplo.



Otros dos servicios que merece la pena destacar son: http://mt4live.com y http://mt4stats.com. Creo firmemente que ambos le facilitarán apoyo para su MetaTrader o para desarrollar sus equivalentes de MT5 5 http://mt5live.com o http://mt5stats.com.



3. Publicar pronósticos en páginas web usando las dos mejores plataformas de blogging: WordPress y el Blogger de Google.



Llevar un blog se ha convertido en un tema de interés para mucha gente en todo el mundo en los últimos años. Hoy en día se dedican a ello gente que lo hace por afición, compañías, profesionales, políticos -incluyendo presidentes-, y adivine quién más: sí, los traders también llevan sus blogs. Hay muchas ventajas y desventajas en llevar un blog, pero este no es el tema que trataremos en este artículo.



Lo mejor es que podemos incorporar señales de trading automáticas de MT5 directamente en nuestras páginas web. Este artículo presentará cómo configurar las plataformas preinstaladas Blogger, de Google, y WordPress, y cómo integrarlas con MetaTrader 5 para realizar pronósticos de trading.

3.1. El Blogger de Google



La primera plataforma de blogging que describiremos será el Blogger de Google. Ya viene integrado con la cuenta de Gmail, por tanto, para esta aplicación usaremos la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usamos para Gmail. Para registrarnos, deberemos ir con nuestro navegador web a http://blogger.com e introducir nuestra dirección de correo electrónico y contraseña de Gmail.

Fig. 13 Pantalla de bienvenida del Blogger

Una vez que nos hemos registrado para crear un blog, debemos hacer clic en el botón 'Create your blog now' ('Crear su blog ahora') :



Fig. 14 Botón para crear cuenta en Blogger

La dirección del blog debe ser única, por tanto es necesario comprobar si el nombre ya se está usando:

Fig. 15 Comprobar si un nombre es único en Blogger

Si todo se hizo de forma correcta, el nuevo blog se creará unos pocos segundos:

Fig. 16 Mensaje de cuenta creada en Blogger

Para integrar nuestro blog y MetaTrader 5, debemos configurar posts automáticos publicados a través del correo electrónico.

Esto le permitirá a MetaTrader 5 enviar pronósticos de trading automáticos y publicarlos instantáneamente como un nuevo post en el blog. La dirección de correo electrónico se debe mantener en secreto para que nadie aparte del dueño del blog publique artículos no deseados.



La publicación por correo electrónico se hace en la pestaña de Settings (Configuración), bajo la sección "Email & Mobile" ("Correo electrónico y móvil"):







Fig. 17 Configuración Mail2Blogger

Después de configurar la dirección, será posible enviar pronósticos usando la función de MQL SendMail, tal y como explicamos antes en el artículo.



El blog de ejemplo se puede encontrar en http://mql5signals.blogspot.com:



Fig. 18 Blog en mql5signals.blogspot.com

3.2. WordPress



La plataforma de blogging alternativa a Blogger es WordPress. WordPress también nos facilita la posibilidad de insertar posts automáticamente por correo electrónico. Además del hosting de WordPress.com, es posible descargarse y personalizar completamente la plataforma en nuestro servidor web propio.



El proceso de creación de un blog enhttp://WordPress.com es también más sencillo que en el caso del Blogger, y solo lleva unos minutos.



Para crear un blog, nos dirigiremos en nuestro navegador web a http://wordpress.com/signup/ e introduciremos nuestras credenciales.







Fig. 19 Crear una cuenta en Wordpress.com

Al igual que en Blogger, la dirección del blog debe ser única, y por tanto se debe confirmar el dominio del blog.

Fig. 20 Comprobación de un nombre de blog único en Wordpress.com



Tras configurar la cuenta, recibiremos el email de activación con solicitud de confirmación.

Fig. 21 Email de confirmación



Tras confirmar el email de activación, nuestra cuenta pasará a estar activa, y podremos comenzar con la configuración del blog.



Fig. 22 Mensaje de activación de cuenta

Consejo : El enlace de entrada a la cuenta siempre tiene esta forma: http://www.yourdomain.com/wp-login.php, o simplemente http://www.yourdomain.com/login. Puesto que el blog pertenece al dominio WordPress.com, puede hacer clic en el enlace de acceso a la cuenta arriba, o escribir en su navegador web la siguiente dirección: http://yourdomain.wordpress.com/login.



En el artículo usaremos http://mql5signals.wordpress.com/login como ejemplo.



Fig. 23 Entrar a nuestra cuenta de blog WordPress

Lo primero que deberán notar tras entrar a su cuenta es el panel situado en la barra lateral izquierda. Puesto que lo que nos interesa es la integración en MetaTrader 5, por favor, vaya al menú de escritura: Settings->Writing.



Fig. 24 Panel de configuración de WordPress

Como puede ver abajo, al igual que en Blogger, la funcionalidad 'Post by Email' (publicar por correo electrónico) también está incorporada en Wordpress. Se puede activar haciendo clic en el hiperenlace My Blogs (mis blogs) .



Fig. 25 Configuración de publicación por correo electrónico

En el menú My Blogs, tras hacer clic en el botón 'Enable' (activar) y activar la funcionalidad 'Post by Email' (publicar por correo electrónico), se generará una dirección de correo electrónico secreta, única y aleatoria. Esta será la dirección a la que MetaTrader enviará emails.



La configuración es idéntica a la del Blogger.









Fig. 26 Antes activar la publicación por correo electrónico





Fig. 27 Publicación por correo electrónico activada

Ahora debería tener un blog de WordPress completamente integrado en MetaTrader 5.



El ejemplo http://mql5signals.wordpress.com está cargado y en funcionamiento:



Fig. 28 Blog en mql5signals.wordpress.com



Y ya está: hemos configurado dos blogs integrados con MetaTrader 5.



¡Lo mejor de todo esto es que podemos usar algunos plugins o widgets facilitados por otros vendedores, como http://mt4i.com, directamente en nuestro blog para potenciar la capacidad de nuestra página web!



Los códigos html necesarios para insertar los widgets correspondientes se encuentran en las páginas webs de los vendedores. Anímese a añadirlos usted mismo y juegue con los que más le gusten.

4. Integración con Twitter, un servicio de microblogging que puede seguir mucha gente







Fig. 29 Logotipo de Twitter



La descripción más corta para Twitter es un servicio de publicación de mensajes cortos. Cualquier persona puede ser una fuente de información, así como destinatario de la misma. La gente que sigue los posts de otras personas son sus "seguidores". Millones de personas usan Twitter a diario para comunicarse con un grupo de gente determinado. Durante un tiempo, solo se usaba por personas, pero ahora también se ha convertido en una fuente de información para compañías.

Si le interesa saber más detalles, por favor, visite http://business.twitter.com/twitter101/ para más información sobre el uso de Twitter para empresas.



Para registrarse y obtener una cuenta de Twitter, por favor, diríjase con su navegador a http://twitter.com/signup. El proceso de registro es muy sencillo, y parecido al de la cuenta de WordPress. Para los propósitos de este artículo creamos una cuenta de http://twitter.com/mql5signals.

Supongamos que desea informar a un grupo de seguidores sobre una señal de trading. La señal se publicaría en una página web basada en Wordpress. La solución sería integrar WordPress con Twitter, lo que afortunadamente se puede hacer en unos pocos pasos. Por favor, entre en su cuenta de WordPress http://yourdomain.wordpress.com/login, que en mi caso sería http://mql5signals.wordpress.com/login.



La misma página de configuración se usó para la integración del correo electrónico tiene la opción 'Publicize' (publicar), y una de ellas es 'Twitter'. Por favor, active esta opción y haga clic en el botón 'Publicize'.







Fig. 30 Opción de publicar en WordPress

WordPress le pedirá la autorización de la cuenta de Twitter. Por favor, confirme 'Authorize connection with Twitter' ("Autorizar la conexión con Twitter").

Fig. 31 Autorización de la cuenta de Twitter en Wordpress

Después, el mensaje de Twitter aparecerá para solicitar su nombre de usuario o correo electrónico de Twitter y su contraseña:





Fig. 32 Conectar WordPress a Twitter



Si no hubo fallos, WordPress y Twitter estarán ahora sincronizados. Cada vez que se añada un nuevo post (por ejemplo, el envío de un pronóstico de MetaTrader 5), Twitter se actualizará en unos segundos dando el enlace directo al nuevo post.







Fig. 33 Mensaje de Twitter publicado



¡Y ya está, hemos integrado completamente Twitter!



Puede comprobar http://twitter.com/mql5signals para ver el ejemplo de Twitter que usamos para este artículo.



Conclusión

Tras leer este artículo, usted tendrá el conocimiento necesario para publicar pronósticos de trading automatizados usando MetaTrader, y conocerá diferentes formas de presentar los pronósticos al usuario final.



Será capaz de configurar su cuenta de Gmail, integrarla con MetaTrader, y sabrá también dónde publicar declaraciones de MetaTrader, cómo configurar e integrar el Blogger de Google o la plataforma de blogging de WordPress con MetaTrader, y cómo integrar Twitter con WordPress.



Las puertas ahora están abiertas, y ahora todo queda en sus manos: usted decide qué tipo de servicio necesitará y qué publicará.



¡Que se divierta!

