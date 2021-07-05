MetaTrader 5: 이메일을 통해 거래 전망과 실시간 거래 명세서를 블로그, SNS, 지정된 웹사이트에 게시하기

들어가며

거래 전망을 웹에다가 자동으로 뿌리는 것은 트레이딩 업계에서 이미 인기있는 트렌드입니다. 일부 트레이더나 기업들은 인터넷을 구독신호를 판매하기 위한 매개체로 사용하고, 어떤 무역상들은 그들의 실적을 알리기 위해 인터넷을 사용하고, 어떤 트레이더들은 프로그래밍이나 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 인터넷을 사용합니다. 다른 사람들은 명성이나 재미를 위해 신호를 게시하기도 하지요.



이 문서는 MetaTrader 5를 통해 시장 예상을 게시할 수 있게 해주는 레디메이드 솔루션을 다룰 것입니다. MetaTrader 명세서를 게시하기 위해 전용 웹 사이트를 사용하는 것에서부터 웹 프로그래밍 경험이 거의 필요 없는 자체 웹 사이트를 구축하는 것, 그리고 마지막으로 많은 독자들이 예측에 참여하고 따를 수 있는 소셜 네트워크 마이크로블로깅 서비스와의 통합에 이르기까지 다양한 아이디어를 다루고 있습니다.



이 문서에서 다룰 솔루션들은 100% 무료이며, 이메일이나 ftp 서비스에 대한 기초적인 지식이 있는 독자라면 누구건 따라할 수 있습니다. 전문 호스팅 및 상업 거래 예측 서비스에 동일한 기술을 사용하는 데도 어렵지 않습니다.



1. 이메일용 MetaTrader 5 설정하기

1.1. 1번 단계: 외부 이메일 계정 만들기



MetaTrader의 자동 거래 예측을 게시하려면 외부 이메일 계정이 있어야 합니다. 이 문서의 목적을 위해 가장 크고 널리 알려진 이메일 제공업체를 선택했습니다: 바로 구글의 Gmail. 저는 아직 독자분이 Gmail 계정이 없다고 가정하고, 간단한 단계별 튜토리얼을 포함시키겠습니다.

Gmail 계정을 만드려면 웹 브라우저에서 http://gmail.com를 열고, '계정 만들기' 버튼을 누르셔야합니다:

1번 그림. gmail.com 계정 생성 버튼



Google은 이름, 성, 아이디, 비밀번호 및 비밀번호를 잊어버렸을 때 쓰게되는 보안 질문을 넣으라고 요구합니다.





2번 그림. 계정 생성 양식



CAPTCHA 인증 후 이용 약관에 동의하면 계정이 생성됩니다. 바로 계정에 접속할 수 있게 되지요.



이 문서에서는 mql5signals@gmail.com 를 설명용 이메일로 쓸 것입니다. 이 이메일 주소는 교육 목적으로만 설정되었으며 실제 거래 예측을 제공하는 것을 목표로 하지 않습니다.

계정을 확인 후 인증하려면 웹 브라우저를 사용하여 아이디와 비밀번호를 입력할 수 있습니다..

몇가지 환영 메세지가 있을 것입니다.



3번 그림. gmail.com에서 온 환영 메세지

Gmail 계정을 만들었다면 MetaTrader 5와 융합시킬 좋은 때가 된 것입니다.



1.2. 2단계: MetaTrader 5에서 이메일 구성하기



MetaTrader 5를 실행한 후 터미널이 올바르게 연결되고 동기화되는지 확인하십시오. Toolbox 윈도우의 Journal에는 아래와 비슷한 글 들이 적혀 있을 겁니다.

2010.04.26 21:49:38 Network '80360': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. 2010.04.26 21:49:38 Network '80360': authorized on MetaQuotes-Demo

터미널이 연결된 것을 확인했다면 CTRL+O를 누르거나 Tools->Options 메뉴를 선택하세요. 팝업 다이얼로그가 보일 것입니다:

4번 그림. 옵션 다이얼로그

이메일 탭에는 적절한 필드에 삽입해야 하는 이메일 설정이 포함되어 있습니다:



5번 그림. 이메일 설정 탭

사용 확인란은 Metatrader에서 이메일 설정을 사용할 수 있도록 지시합니다. 다이얼로그의 이하의 필드엔 :

SMTP 서버: smtp.gmail.com – 이메일을 보내기 위한 기본 SMTP 서버, 구글 제공 SMTP 로그인: mql5signals@gmail.com – myforexsignal@gmail.com형식으로 자신의 로그인 정보를 넣거나, 다른 이메일 프로바이더를 쓰는 경우 그런걸 넣으면 됩니다. SMTP 비밀번호: 앞서 설정한 Gmail 계정 비밀번호입니다. From: mql5signals@gmail.com – 이 필드엔 메일 송신자의 주소를 넣습니다: To: mql5signals@gmail.com – 이 필드엔 메일 수신자의 주소를 넣습니다.

Options 다이얼로그에서 'Test' 버튼을 눌러 세팅을 체크해보십시오. 만약 연결이 정상적으로 이루어졌다면 두 가지 변화가 있을겁니다:

저널에는 다음과 비슷한 글이 나타날 것이고:

2010.04.26 23:17:50 MailDispatcher send e-mail complete 'MetaTrader SendMail Test'

또한 MetaTrader에서 Gmail로 보낸 이메일을 받을 것입니다:

subject: MetaTrader SendMail Test

from: mql5signals@gmail.com

to: mql5signals@gmail.com

date: Mon, Apr 26, 2010 at 11:17 PM

MetaTrader SendMail test message body



만약 이 과정이 성공적으로 수행되었다면 MetaTrader 5에서 Gmail의 SMTP 서버를 통해 세계 어느 곳에 있는 이메일 주소에도 성공적으로 연락할 수 있게 됩니다.

이것이 의미하는 것은 거래 전망이나 다른 정보 또한 보낼 수 있다는 것입니다.



MQL5 코드에서 정해진 수신처에 연락을 하려면 SendMail 함수를 쓰십시오. 간단한 사용례는 아래의 스크립트에 있습니다. Expert Advisor 내에 SendMail 함수를 넣어 신호가 생성되었을 때 마다 이메일을 보내게 할 수도 있습니다.



이 설정은 상용 솔루션이나 블로그 플랫폼을 기반으로 하여 웹 사이트에 신호를 보내는 데에도 사용할 수 있습니다. 나중에 이 문서 내에서 다룰 내용입니다.



#property copyright "2010, Investeo" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" void OnStart () { if ( SendMail ( "MQL5Script" , "E-MAIL from MQL5" )==false) Print ( GetLastError ()); else Print ( "E-mail sent." ); }

2. 실시간 MetaTrader 명세서를 발간할 홈페이지들

최근 몇 년 동안 수요가 높아지면서 MetaTrader의 거래 명세서를 저장, 분석, 게시 및 저장할 수 있는 새로운 유형의 서비스가 개발되었습니다. 서비스는 지속적으로 개선되고 있으며 거래 로그에 꽤나 쓸만한 추가 기능을 제공합니다. 이는 고객들의 손익을 매우 상세하게 분석할 수 있기 때문입니다.



그런 홈페이지들 중 이미 MetaTrader 5가 먹히는 것을 하나 소개드리자면 MT Intelligence입니다: http://mt4i.com. 리포트 게시는 MetaTrader의 FTP 서비스나 Publisher EA를 통해 가능합니다(문서 작성 시 후자 옵션은 MetaTrader 4에만 사용 가능).

명세서를 게시하려면 MT Intelligence 홈페이지에 계정을 생성하고 MetaTrader에 적절한 FTP 설정을 입력해야 합니다.



통합 프로세스에는 MT Intelligence FTP 서버, 로그인, 암호 및 계정 번호를 Options->Publisher 대화 상자에 입력하는 과정이 포함됩니다.



6번 그림. 게시자 설정 탭

연결이 올바르게 설정된 경우 MetaTrader는 매 n분마다 FTP를 통해 MT Intelligence 홈페이지 업데이트된 명세서를 전송합니다.



명세서는 http://mt4i.com 로그인 후 볼 수 있습니다:







7번 그림. 거래 명세서

샘플 보고서의 예시는 http://www.mt4i.com/users/mql5signals에서 확인할 수 있습니다.



MT Intelligence는 자체 웹 사이트에 통합할 수 있는 위젯도 제공합니다. 위젯에는 수익, 포지션 획득, 포지션 청산 및 기타 많은 맞춤형 보고서에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.



8번 그림. 각 심볼/디렉션에 대한 일일 누적 순이익 (MT Intelligence 홈페이지)

9번 그림. 일일 수익/손실 (MT Intelligence 홈페이지)

10번 그림. 심볼당 승리 패배 포지션 수( MT Intelligence 홈페이지)





11번 그림. 심볼 당 청산 포지션 수( MT Intelligence 홈페이지)

mt4i에서 제공하는 좋은 기능 중 하나는 실시간 계정 요약이 포함되어 있고 모든 미결 주문이 나열된 RSS 서비스입니다.



12번 그림. mql5signals의 개방 주문 및 최근 주문 ( MT Intelligence 홈페이지)

MT Intelligence 홈페이지는 예시로서 올라가 있습니다.



이 둘도 볼만 합니다: http://mt4live.com 그리고 http://mt4stats.com. 두 제품 모두 MetaTrader 5에 대한 지원을 제공하거나 MT5 동급 제품인 http://mt5live.com 또는 http://mt5stats.com을 개발할 것이라고 확신합니다.



3. 최고의 블로그 플랫폼을 이용하여 거래 전망 게시하기: 워드프레스 그리고 구글의 블로거.



최근 몇 년간 블로그는 전 세계 많은 사람들의 관심사가 되었습니다. 요즘은 취미생활도 하고, 기업도 하고, 전문가도 하고, 대통령을 포함한 정치인도 하고, 그렇습니다 - 트레이더들도 합니다. 블로그에는 수많은 장단점이 있지만, 이 글의 요점은 이것이 아니다.



가장 좋은 점은 MT5의 자동 거래 신호를 우리가 만들 홈페이지로 직접 통합할 수 있다는 것입니다. 이 문서에서는 사전 설치된 플랫폼인 Google의 블로거와 Wordpress를 설정하고 이를 MetaTrader 5와 통합하여 거래 전망 하는 방법에 대해 설명합니다.

3.1. 구글 블로거



먼저 다룰 것은 구글의 블로거 플랫폼 입니다. 이미 Gmail 계정과 통합되어 있으므로 Gmail과 동일한 이메일과 암호가 사용됩니다. 로그인하려면 브라우저를 이용해 http://blogger.com에 접속한 후 Gmail 이메일 주소와 비밀번호를 입력하십시오.

13번 그림. Blogger 환영 화면

로그인이 완료되었으면 '당신만의 블로그를 만드세요 ' 버튼을 누르세요:



14번 그림. Blogger 계정 생성 버튼

블로그 주소는 중복될 수 없으므로 원하는 이름이 아직 사용되지않고 있는지 확인해야 합니다:

15번 그림. Blogger에서 고유 블로그명 확인하기

모든 것이 문제 없이 처리되었으면 새 블로그가 불과 몇 초 안에 만들어질 것입니다:

16번 그림. Blogger 계정 생성 메세지

블로그와 MetaTrader 5를 통합하려면 이메일을 통한 자동 포스트 퍼블리싱을 설정해야 합니다.

이를 통해 MetaTrader 5는 자동 거래 예측을 전송하고 이를 블로그에 즉시 게시할 수 있습니다. 이메일 주소는 다른 사람들이 멋대로 블로그에 포스팅하는 것을 미연에 방지하기 위해 무조건 숨겨야합니다.



이메일을 통한 게시는 "Email & Mobile" 섹션 아래 Settings 탭에서 가능합니다:







17번 그림. Mail2Blogger 설정

주소가 설정되면 문서 앞쪽에서 했던 것과 같이 MQL SendMail 함수를 사용하여 예측값을 전송할 수 있습니다.



블로그 예시는 http://mql5signals.blogspot.com에서 찾아볼 수 있습니다:



18번 그림. mql5signals.blogspot.com 블로그

3.2. 워드프레스



블로거 대신 쓸 수 있는 것으로는 WordPress가 있습니다. 워드프레스 또한 이메일을 통한 포스팅 기능을 제공합니다. WordPress.com 호스팅 외에도 자체 웹 서버에서 플랫폼을 다운로드하고 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.



http://WordPress.com에서 블로그를 만드는 과정도 블로거의 경우와 마찬가지로 간단하며 몇 분밖에 걸리지 않습니다.



블로그를 만드려면 웹 브라우저를 통해 http://wordpress.com/signup/로 가서 아이디와 비밀번호를 입력하면 됩니다.







19번 그림. Wordpress.com에서 계정 만들기.

블로거와 마찬가지로 블로그의 주소도 고유해야 하므로 블로그의 도메인을 확인해야 합니다.

20번 그림. Wordpress.com에서 고유 블로그명 확인하기



계정이 설정되면 활성화 이메일이 전송되고 확인이 요청됩니다.

21번 그림. 이메일 확인 알림



활성화 확인 후 이메일 계정이 활성화되고 구성을 시작할 준비가 되었습니다.



22번 그림. 계정 활성화 메세지

힌트 : 로그인 링크는 항상 http://www.yourdomain.com/wp-login.php, 형식이거나 단순히 http://www.yourdomain.com/login 형식입니다. 블로그가 WordPress.com 도메인에 같이 있으므로 위의 로그인 링크를 클릭하거나 웹 브라우저에서 http://yourdomain.wordpress.com/login 주소로 직접 가던지 해야합니다.



본 문서에서는 예시로 http://mql5signals.wordpress.com/login를 쓰겠습니다..



23번 그림. 워드프레스 블로그 로그인

로그인 후 가장 먼저 눈에 띄는 것은 왼쪽 사이드바에 위치한 패널입니다. MetaTrader 5 통합을 할거니까 Settings->Writing 메뉴로 이동해주세요.



24번 그림. 워드프레스 세팅 패널

아래에서 볼 수 있듯이 블로거와 마찬가지로 Wordpress에도 'Post by Email' 기능이 통합되어 있습니다. 이는 My Blogs 링크를 누르는 것으로 가능합니다.



25번 그림. 이메일을 통한 포스팅 세팅

My Blogs 메뉴에서, 'Enable' 버튼을 누른 후 'Post by Email' 기능을 활성화 시키는 것으로 자신만의 랜덤 비밀 이메일 주소가 생성됩니다. 이것이 MetaTrader가 이메일을 보낼 주소입니다.



블로거 때와 마찬가지로 설정은 똑같습니다.









26번 그림. 이메일을 통한 포스팅 활성화 전





27번 그림. 이메일을 통한 포스팅 활성화됨

이걸로 워드프레스 블로그를 MetaTrader 5에 완전히 융합시켰습니다.



예시인 http://mql5signals.wordpress.com는 현재도 가동중입니다:



28번 그림. mql5signals.wordpress.com 블로그



이걸로 끝입니다 - MetaTrader 5와 융합할 블로그 두개를 만들었습니다.



http://mt4i.com과 같이 다른 벤더가 제공하는 플러그인이나 위젯을 블로그에 바로 사용할 수 있어 홈페이지 기능을 향상시킬 수 있다는 것이 가장 좋은 점입니다!



적절한 위젯을 삽입하는 데 필요한 HTML 코드는 공급업체의 홈페이지에서 사용할 수 있습니다. 직접 추가하고 다뤄보면서 자신에게 가장 잘 맞는 것을 골라보세요.

4. 많은 사람들이 팔로우 할 수 있는 마이크로블로그 서비스 트위터와 융합하기







29번 그림. 트위터 로고



트위터의 가장 간단한 설명은 메세지 중계 서비스라는 것입니다. 어떤 사람이건 정보의 소스나 목적지가 될 수 있습니다. 다른 사람을 팔로우 하는 사람들은 '팔로워들'이라고 불립니다. 매일 수백만명의 사람들이 다른 그룹의 사람들과 소통하기위해 트위터를 사용합니다. 한때는 일반 개인들만 사용했지만, 이제는 기업들을 뉴스 소스로 성장했습니다.

만약 관심이 있다면 http://business.twitter.com/twitter101/에서 트위터의 비즈니스적 활용에 대해 알아보십시오.



트위터에 가입하려면 브라우저로 http://twitter.com/signup에 가세요. 트위터 가입 과정은 워드프레스 계정 가입과 비슷하게 매우 알기 쉽게 되어 있습니다. 이 문서의 목적에 맞게 http://twitter.com/mql5signals 계정이 생성되었습니다.

팔로워 그룹에 거래 신호를 알리고 싶다고 가정합니다. 거래 신호는 워드프레스 기반 홈페이지에 포스팅됩니다 우리는 워드프레스와 트위터를 연계할 것인데요, 꽤나 쉽게 됩니다. 우선 앞서 만든 워드프레스 블로그 http://yourdomain.wordpress.com/login 에 로그인합니다. 제 경우엔http://mql5signals.wordpress.com/login.입니다.



이메일 통합에 사용한 것과 동일한 설정 페이지에 'Publicize' 옵션이 있으며 그 중 하나가 'Twitter'입니다. 이 옵션을 선택하고 'Publicize' 버튼을 누르십시오.







30번 그림. 워드프레스 공개 옵션

워드프레스에서 트위터 계정 인증을 요청할 것입니다. 'Authorizate Connection with Twitter'를 클릭하여 계정을 인증하십시오.

31번 그림. 워드프레스에서 트위터 계정 인증

그러면 트위터 메세지가 팝업되어 트위터 유저명 혹은 이메일 주소와 비밀번호를 물어볼 것입니다:





32번 워드프레스에서 트위터로 연결하기



별 문제 없다면 워드프레스와 트위터가 연계됩니다. 새로운 게시물이 추가될 때마다(예: MetaTrader 5의 예측 정보가 전송될 때), 트위터는 몇 초 안에 업데이트되어 새로운 게시물에 직접 링크를 제공합니다.







33번 그림. 발간한 트위터 메세지



그걸로 끝입니다. 트위터 연결에 성공했습니다!



이 문서에서 트위터 예시로 쓴 http://twitter.com/mql5signals를 체크해보셔도 됩니다.



마치며

이 문서를 다 읽은 독자분은 MetaTrader를 사용하여 자동화된 거래 예측을 게시하는 방법과 최종 사용자에게 예측 내용을 제공하는 방법에 대한 지식을 갖추고 있을 것입니다.



Gmail 계정을 설정하고, MetaTrader와 통합할 수 있을 것이며, MetaTrader 명세서를 어디에 게시해야 하는지, 구글의 Blogger 또는 워드프레스 블로그 플랫폼을 구성하고 MetaTrader와 통합하는 방법, 트위터를 워드프레스와 통합하는 방법에 익숙해져 있을 것입니다.



이제부터 이 지식으로 뭘 게시할 것이고 어떤 서비스를 이용할 것인지 결정하는 것은 당신에게 달려있습니다.



재밌게 하세요!

