Рецепты MQL5 - История сделок и библиотека функций для получения свойств позиции

Введение

Пришло время подвести краткий итог по материалам предыдущих статей о свойствах позиции. В этой статье мы создадим несколько дополнительных функций для получения тех свойств, которые можно получить только после обращения к истории сделок. Мы также познакомимся со структурами данных, что сделает доступ к свойствам позиции и символа еще удобнее.

Для торговых систем, в которых объем позиции в течение своего существования не меняется, особой надобности в функциях, которые будут здесь приведены, нет. Но, если вы в дальнейшем планируете внедрить в торговую стратегию систему управления капиталом и управлять объемом позиции, то эти функции станут вашими незаменимыми помощниками.

Прежде чем начать, хотел бы предложить читателям, которые перешли по ссылке на эту статью, впервые на этом сайте или только начали изучать язык MQL5, начать с самых первых статей серии "Рецепты MQL5".





Процесс разработки эксперта

Чтобы увидеть, как будут действовать новые функции в эксперте, который мы модифицировали в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней?, добавим возможность увеличения объема позиции, если сигнал на открытие приходит повторно в момент существования позиции.

В истории позиции может быть несколько сделок, и если объем позиции изменялся в процессе торговли, то текущая цена позиции тоже изменялась. И чтобы узнать цену первой точки входа, нужно обращаться к истории сделок именно этой позиции. Ниже на рисунке показана ситуация, когда у позиции только одна сделка (точка входа):

Рис. 1. Первая сделка позиции.

На следующем рисунке видно, как изменилась цена позиции после совершения второй сделки:

Рис. 2. Вторая сделка позиции.

С помощью стандартных идентификаторов, как это было уже показано в предыдущих статьях, можно получить только текущую цену позиции (POSITION_PRICE_OPEN) и текущую цену символа (POSITION_PRICE_CURRENT), на котором открыта позиция.

Но в некоторых торговых системах нужно знать, какое расстояние прошла цена от первой точки входа, а также по какой цене была совершена последняя сделка. Вся эта информация содержится в истории сделок/ордеров счета. Ниже показан список сделок относительно последней картинки:

Рис. 3. История сделок счета.

Думаю, ситуация прояснилась, цели установлены. Продолжим модифицировать эксперта из предыдущих статей. Сначала дополним перечисление свойств позиции новыми идентификаторами под номерами 0, 6, 9, 12, 16:

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_TOTAL_DEALS = 0 , P_SYMBOL = 1 , P_MAGIC = 2 , P_COMMENT = 3 , P_SWAP = 4 , P_COMMISSION = 5 , P_PRICE_FIRST_DEAL= 6 , P_PRICE_OPEN = 7 , P_PRICE_CURRENT = 8 , P_PRICE_LAST_DEAL = 9 , P_PROFIT = 10 , P_VOLUME = 11 , P_INITIAL_VOLUME = 12 , P_SL = 13 , P_TP = 14 , P_TIME = 15 , P_DURATION = 16 , P_ID = 17 , P_TYPE = 18 , P_ALL = 19 };

Комментарии к каждому свойству будут написаны в структуре, которую будем рассматривать чуть ниже.

Пополним количество внешних параметров. Теперь можно будет указывать:

MagicNumber - уникальный идентификатор эксперта (магический номер);

- уникальный идентификатор эксперта (магический номер); Deviation - проскальзывание;

- проскальзывание; VolumeIncrease - значение, на которое будет увеличиваться объем позиции;

- значение, на которое будет увеличиваться объем позиции; InfoPanel - параметр, с помощью которого можно включить/отключить показ информационной панели.

Вот, как это выглядит в коде:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Обратите внимание на параметры, у которых задан модификатор sinput. С помощью этого модификатора можно запретить оптимизацию в тестере. На самом деле, когда пишешь программу для себя, то и сам отлично понимаешь, какие параметры влияют на результат, и просто не отмечаешь их флажками на оптимизацию. Но когда параметров становится очень много, то таким способом их проще визуально отделить от других, так как они недоступны для выбора:

Рис. 4. Запрещенные для оптимизации параметры недоступны для выбора.

Теперь заменим глобальные переменные, в которых сохранялись значения свойств позиции и символа, структурами данных (struct):

struct position_properties { uint total_deals; bool exists; string symbol; long magic; string comment; double swap; double commission; double first_deal_price; double price; double current_price; double last_deal_price; double profit; double volume; double initial_volume; double sl; double tp; datetime time; ulong duration; long id; ENUM_POSITION_TYPE type; };

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; }

Теперь, чтобы получить доступ к тому или иному элементу структуры, нужно создать переменную типа этой структуры. Это делается так же, как создание объекта для торгового класса, который рассматривался в статье Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5.

position_properties pos; symbol_properties symb;

Доступ к элементам можно получить так же, как и для методов класса. То есть, достаточно после имени переменной структуры ввести точку, после чего будет отображен список элементов, которые содержатся именно в этой структуре. Это очень удобно. А если к полям структуры есть однострочные комментарии (как в нашем примере), то они будут показаны во всплывающей подсказке справа.

Рис. 5. Список полей структуры.

Еще один важный момент. Так как мы сейчас модифицируем эксперта и заменили в нем практически все глобальные переменные, которые использовались во многих функциях, необходимо заменить их на соответствующие поля структуры со свойствами символа и позиции. Например, глобальная переменная pos_open, которая использовалась для сохранения признака существования/отсутствия позиции, заменилась полем exists структуры типа position_properties. Поэтому теперь везде, где использовалась переменная pos_open нужно написать pos.exists.

Вручную делать это долго и утомительно, куда лучше автоматизировать эту задачу с помощью средств редактора MetaEditor: команда Поиск и замена -> Заменить в меню Правка или сочетание клавиш Ctrl+H:





Рис. 6. Поиск и замена текста.

Необходимо выполнить поиск и замену всех глобальных переменных со свойствами позиции и символа, а затем сделать проверку, скомпилировав файл. Отсутствие ошибок будет означать, что все сделано правильно. Я не буду приводить здесь код, чтобы статья не стала слишком объемной, к тому же в конце статьи можно скачать готовый исходник.

С переменными разобрались и теперь займемся модификацией имеющихся функций, а затем и созданием новых.

Во внешних параметрах можно теперь задать магический номер и проскальзывание в пунктах. Поэтому нужно внести соответствующие изменения и в коде эксперта. Создадим пользовательскую служебную функцию OpenPosition(), в которой перед отправкой приказа на открытие позиции будем устанавливать эти свойства с помощью функций торгового класса CTrade.

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Осталось внести небольшие изменения в код главной торговой функции эксперта TradingBlock(). Ниже приведена только та часть кода функции, где были произведены изменения:

if (!pos.exists) { lot=CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease> 0 ) { GetPositionProperties(P_SL); GetPositionProperties(P_TP); lot=CalculateLot(Increase); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; }

В коде выше был добавлен блок, в котором проверяется направление текущей позиции и сигнала. Если они в одном направлении и во внешних параметрах включено наращивание объема позиции (значение параметра VolumeIncrease больше нуля), то проверяем/корректируем установленный лот и отправляем приказ. Для отправки приказа на открытие, переворота и увеличение объема теперь достаточно написать одну строку кода.

Теперь создадим функции для получения свойств позиции из истории сделок. Начнем с функции CurrentPositionTotalDeals(), которая возвращает количество сделок в текущей позиции:

uint CurrentPositionTotalDeals() { int total = 0 ; int count = 0 ; string deal_symbol = "" ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol== _Symbol ) count++; } } return (count); }

Код выше довольно подробно прокомментирован. Но о том, как выбирается история для работы, все же нужно написать пару слов. В данном случае с помощью функции HistorySelect() был получен список от точки открытия текущей позиции, которая определяется временем открытия, до текущего момента. После того как история выбрана, можно узнать количество сделок в списке с помощью функции HistoryDealsTotal(). Дальше все должно быть понятно по комментариям.

Историю той или иной позиции можно выбрать и по ее идентификатору с помощью функции HistorySelectByPosition(). В этом случае нужно учитывать, что при перевороте позиции, как это и происходит иногда в нашем эксперте, идентификатор у позиции не меняется. А вот время открытия позиции при перевороте меняется, поэтому такой вариант проще реализовать. Но если нужно работать с историей сделок, которая относится не только к открытой в текущий момент позиции, то нужно использовать идентификаторы. К истории сделок еще не раз вернемся в будущих статьях.

Далее создадим функцию CurrentPositionFirstDealPrice(), которая возвращает цену самой первой сделки позиции, т.е. цену той сделки, с которой позиция была открыта.

double CurrentPositionFirstDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_price= HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_PRICE ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_TIME ); if (deal_time==pos.time && deal_symbol== _Symbol ) break ; } } return (deal_price); }

Принцип такой же, как и у предыдущей функции. Получаем историю от точки открытия позиции, затем на каждой итерации проверяем время сделки и время открытия позиции. При получении цены сделки заодно получаем имя символа и время сделки. Как только время сделки и позиции совпали, то это значит, что найдена самая первая сделка. Так как ее цена уже присвоена соответствующей переменной, осталось только вернуть это значение.

Двигаемся дальше. Иногда может понадобиться получить цену последней сделки текущей позиции, поэтому сделаем функцию CurrentPositionLastDealPrice():

double CurrentPositionLastDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_price= HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_PRICE ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol== _Symbol ) break ; } } return (deal_price); }

На этот раз цикл начался с последней сделки в списке, и часто может быть так, что именно на первой итерации цикла окажется, что это нужная сделка. Но если торговля ведется на нескольких символах, то цикл будет продолжаться, пока не найдется сделка, символ которой совпадает с текущим символом.

Текущий объем позиции можно получить с помощью стандартного идентификатора POSITION_VOLUME. А вот, чтобы узнать начальный объем позиции (объем первой сделки) создадим функцию CurrentPositionInitialVolume():

double CurrentPositionInitialVolume() { int total = 0 ; ulong ticket = 0 ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = WRONG_VALUE ; bool inout = false ; double sum_volume = 0.0 ; double deal_volume = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { deal_volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); deal_symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_time<=pos.time) break ; if (deal_symbol== _Symbol ) sum_volume+=deal_volume; } } } if (deal_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( fabs (sum_volume)> 0 ) { double result=pos.volume-sum_volume; deal_volume=result> 0 ? result : pos.volume; } if (sum_volume== 0 ) deal_volume=pos.volume; } return ( NormalizeDouble (deal_volume, 2 )); }

Функция выше получилась уже посложнее, чем предыдущие. Я постарался учесть все возможные ситуации, когда может быть неправильный результат. При тщательном тестировании проблем не было обнаружено. Подробные комментарии в коде помогут разобраться с заложенным в него смыслом.

Очень полезным будет иметь функцию, которая возвращает длительность позиции. Сделаем так, чтобы результат возвращался на выбор пользователя: в секундах, минутах, часах или днях. Для этого создадим еще одно перечисление:

enum ENUM_POSITION_DURATION { DAYS = 0 , HOURS = 1 , MINUTES = 2 , SECONDS = 3 };

А ниже представлен код функции CurrentPositionDuration(), в которой и производятся необходимые расчеты:

ulong CurrentPositionDuration(ENUM_POSITION_DURATION mode) { ulong result= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds= TimeCurrent ()-pos.time; switch (mode) { case DAYS : result=seconds/( 60 * 60 * 24 ); break ; case HOURS : result=seconds/( 60 * 60 ); break ; case MINUTES : result=seconds/ 60 ; break ; case SECONDS : result=seconds; break ; default : Print ( __FUNCTION__ , "(): Передан неизвестный режим длительности!" ); return ( 0 ); } return (result); }

Для информационной панели, на которой отображаются свойства позиции, напишем функцию CurrentPositionDurationToString(), которая будет переводить длительность позиции из секунд в понятный для пользователя формат. Сделаем так, что в функцию нужно передать количество секунд, а она возвратит строку, которая покажет длительность позиции в днях, часах, минутах и секундах:

string CurrentPositionDurationToString( ulong time) { string result= "-" ; if (pos.exists) { ulong days= 0 ; ulong hours= 0 ; ulong minutes= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds=time% 60 ; time/= 60 ; minutes=time% 60 ; time/= 60 ; hours=time% 24 ; time/= 24 ; days=time; result= StringFormat ( "%02u d: %02u h : %02u m : %02u s" ,days,hours,minutes,seconds); } return (result); }

Все готово. Я уже не буду приводить код функций GetPositionProperties() и GetPropertyValue(), которые нужно изменить в соответствии со всеми изменениями выше. Если вы читали все предыдущие статьи цикла, то это не сложно будет выполнить самостоятельно. В любом случае, в приложении к статье есть файл с исходниками.

Информационная панель должна получиться такой, как на рисунке ниже:

Рис. 7. Демонстрация работы всех свойств позиции на информационной панели.

В итоге, у нас получилась библиотека функций для получения свойств позиции, которую, возможно еще будем дополнять в будущих статьях по мере необходимости.





Оптимизация параметров и тестирование эксперта

Попробуем в качестве эксперимента провести оптимизацию параметров эксперта. Хоть это еще и неполноценная торговая система, но, тем не менее, полученный результат, каким бы он ни был, откроет глаза на некоторые вещи и обогатит опыт разработчика торговых систем.

Настройки тестера установим так, как на рисунке ниже:

Рис. 8. Настройки тестера для оптимизации параметров.

Настройки внешних параметров эксперта установим так:

Рис. 9. Настройки параметров эксперта для оптимизации.

После оптимизации отсортируем полученные результаты по максимальному фактору восстановления:

Рис. 10. Сортировка по максимальному фактору восстановления.

Теперь протестируем самый верхний набор параметров, у которого значение показателя "Фактор восстановления" равен 4.07. Даже с учетом того, что оптимизация проводилась для EURUSD, на многих символах можно увидеть положительный результат с такими же параметрами:

Результат для EURUSD:

Рис. 11. Результат для EURUSD.

Результат для AUDUSD:

Рис. 12. Результат для AUDUSD.

Результат для NZDUSD:

Рис. 13. Результат для NZDUSD.





Заключение

Практически любую идею можно развить и укрепить. Каждую торговую систему нужно очень тщательно проверять прежде, чем забраковывать. В будущих статьях рассмотрим различные механизмы и схемы, которые могут сыграть очень важную положительную роль для настройки и адаптации практически любой торговой системы.