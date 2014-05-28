Libro de Recetas MQL5: El Historial de Transacciones y la Biblioteca de Funciones para Obtener Propiedades de Posición

Introducción

Es momento de resumir brevemente la información facilitada los artículos anteriores sobre propiedades de posición. En este artículo crearemos unas cuantas funciones adicionales para obtener las propiedades que solo se pueden conseguir tras acceder al historial de transacciones. También nos familiarizaremos con estructuras de datos que nos permitirán acceder a propiedades de posición y del símbolo de una forma más conveniente.

Los sistemas de trading donde los volúmenes de posición permanecen inalterables durante toda su existencia no requieren realmente el uso de las funciones que se facilitarán en este artículo. Pero si está pensando implementar un sistema de gestión de dinero y de control del tamaño de un lote de posición en su estrategia de trading en una fase posterior, estas funciones serán indispensables.

Antes de empezar, me gustaría sugerir a aquellos electores que siguieron el enlace a este artículo y que visitan esta página web por primera vez, o que acaban de empezar a aprender el lenguaje MQL 5, que comiencen con artículos anteriores de la serie de "Libros de recetas MQL 5".





Desarrollo de Asesor Experto

Para poder ver las operaciones de las nuevas funciones en el Asesor Experto modificado en el artículo anterior llamado "MQL5 Cookbook: How to Avoid Errors When Setting/Modifying Trade Levels" (“Libro de Recetas MQL 5: Cómo Evitar Errores al Configurar/Modificar Niveles de Trading”), añadiremos la posibilidad de aumentar el volumen de posición si se da una señal de apertura de nuevo mientras la posición ya está ahí.

Puede que haya muchas transacciones en el historial de posiciones, y si se dieron cambios en el volumen de posición durante el curso de trading, deberá haber también cambios en el precio de posición actual. Para descubrir el primer punto de entrada del precio, debemos acceder al historial de transacciones con respecto a esa posición específica. La figura de abajo es una demostración del caso donde una posición solo tiene una transacción (punto de entrada):

Fig. 1. Primera transacción en la posición.

La siguiente figura muestra un cambio en el precio de posición siguiendo a la segunda transacción:

Fig. 2. Segunda transacción en la posición.

Tal y como se demostró en los artículos anteriores, los identificadores estándar le permiten obtener solo el precio de posición actual (POSITION_PRICE_OPEN) y el precio actual del símbolo (POSITION_PRICE_CURRENT) por el cual se abrió la posición.

Sin embargo, en algunos sistemas de trading necesitamos saber la distancia cubierta por el precio desde el primer punto de entrada, así como el precio de la última transacción. Toda esta información está disponible en el historial de transacciones/órdenes de la cuenta. Abajo está la lista de transacciones asociada con la figura anterior:





Fig. 3. El historial de transacciones en la cuenta.

Creo que la situación ahora está clara y que todos los objetivos se han configurado. Continuemos modificando el Asesor Experto tratado en los artículos anteriores. Primero, añadiremos nuevos identificadores con los números 0, 6, 9, 12 y 16 a la enumeración de propiedades de posición:

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_TOTAL_DEALS = 0 , P_SYMBOL = 1 , P_MAGIC = 2 , P_COMMENT = 3 , P_SWAP = 4 , P_COMMISSION = 5 , P_PRICE_FIRST_DEAL= 6 , P_PRICE_OPEN = 7 , P_PRICE_CURRENT = 8 , P_PRICE_LAST_DEAL = 9 , P_PROFIT = 10 , P_VOLUME = 11 , P_INITIAL_VOLUME = 12 , P_SL = 13 , P_TP = 14 , P_TIME = 15 , P_DURATION = 16 , P_ID = 17 , P_TYPE = 18 , P_ALL = 19 };

Los comentarios para cada una de las propiedades se darán en una estructura que se revisará un poco más abajo.

Aumentemos ahora el número de los parámetros externos. Podemos especificar:

MagicNumber - un identificador único del Asesor Experto (número mágico);

- un identificador único del Asesor Experto (número mágico); Deviation - desviación;

- desviación; VolumeIncrease - el valor por el que se aumentará el volumen de posición;

- el valor por el que se aumentará el volumen de posición; InfoPanel - un parámetro que le permitirá activar/desactivar la visualización del panel de información.

Se implementan de la siguiente manera:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Por favor, note los parámetros cuyo modificador sinput ya está configurado. Este modificador le permitirá desactivar la optimización en el Probador de Estrategias. De hecho, al desarrollar un programa para su uso propio comprenderá perfectamente qué parámetros afectarán al resultado final, de modo que simplemente desactívelos para la optimización. Pero si se trata de un gran número de parámetros, este método le permitirá separarlos visualmente de los demás, puesto que se muestran en gris:





Fig. 4. Los parámetros desactivados para la optimización se muestran en gris.

Reemplazaremos ahora las variables globales que almacenan valores de propiedad de posición y símbolo con estructuras de datos (struct):

struct position_properties { uint total_deals; bool exists; string symbol; long magic; string comment; double swap; double commission; double first_deal_price; double price; double current_price; double last_deal_price; double profit; double volume; double initial_volume; double sl; double tp; datetime time; ulong duration; long id; ENUM_POSITION_TYPE type; };

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; }

Ahora, para acceder a un determinado elemento de la estructura, necesitaremos crear una variable de este tipo de estructura. El procedimiento es similar a la creación del objeto para una clase de trading que ya se trató en el artículo llamado "MQL5 Cookbook: Analyzing Position Properties in the MetaTrader 5 Strategy Tester" (“Libro de Recetas MQL5: Analizar Propiedades de Posición en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5”).

position_properties pos; symbol_properties symb;

Puede acceder a los elementos de la misma manera al trabajar con métodos de clase. En otras palabras, es suficiente poner un punto después del nombre de una variable de estructura para mostrar la lista de elementos contenida en esa estructura específica. Esto es muy conveniente. Si existen comentarios en los campos de la estructura (como en el caso de nuestro ejemplo), se mostrarán en un mensaje emergente a la derecha.

Fig. 5. Lista de campos de estructura.

Otro elemento importante: al modificar el Asesor Experto, hemos cambiado virtualmente todas sus variables globales usadas en varias funciones, de modo que ahora debemos reemplazarlas con los campos de estructura correspondiente para las propiedades de posición y símbolo. Por ejemplo, la variable pos_open, que se usó para almacenar la flag de presencia/ausencia de una posición abierta, se ha sustituido con el campo exists del tipo de estructura position_properties. Por tanto, allá donde se usó la variable pos_open, se debe sustituir con pos.exists.

Será un proceso largo y agotador si lo hace manualmente. Por ello sería mejor automatizar la solución de esta tarea usando las prestaciones de MetaEditor: Find and Replace (buscar y reemplazar) -> Replace, en el menú Edit (editar), o la combinación de teclas Ctrl+H:







Fig. 6. Encontrar y sustituir el texto.

Debemos encontrar y reemplazar todas las variables globales de propiedades de símbolo y posición para ejecutar a continuación una simulación tras compilar el archivo. Si no se detectaron errores, significa que lo tenemos todo correcto. No facilitaré el código aquí para no hacer el artículo innecesariamente largo. Además, un código fuente listo para usar se puede descargar al final del artículo.

Ahora que ya hemos arreglado todo con las variables, procedamos a modificar las funciones existentes y crear nuevas.

En los parámetros externos puede ahora configurar el número mágico y la desviación en puntos. Por tanto, ahora necesitamos hacer los cambios relevantes en el código del Asesor Experto. Crearemos una función auxiliar definida por el usuario OpenPosition(), en la que se configurarán estas propiedades usando las funciones de la clase CTrade antes de enviar una orden para abrir una posición.

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Solo debemos hacer algunos cambios pequeños en el código de la función de trading principal del Asesor Experto: TradingBlock(). A continuación se encuentra la parte del código de la función que ha cambiado:

if (!pos.exists) { lot=CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease> 0 ) { GetPositionProperties(P_SL); GetPositionProperties(P_TP); lot=CalculateLot(Increase); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; }

El código de arriba se ha reforzado con el bloque donde la dirección de la posición actual se comprueba con respecto a la dirección de la señal. Si sus direcciones coinciden y el aumento del volumen de la posición está activado en los parámetros externos (el valor del parámetro VolumeIncrease es mayor de cero), comprobaremos/ajustaremos un lote específico y enviaremos la orden correspondiente. Ahora, todo lo que debe hacer para enviar una orden de apertura o inversión de posición o de aumento del volumen de la posición es escribir una línea de código.

Creemos funciones para obtener las propiedades de posición del historial de transacciones. Empezaremos con una función CurrentPositionTotalDeals() que devuelva el número de transacciones en la posición actual:

uint CurrentPositionTotalDeals() { int total = 0 ; int count = 0 ; string deal_symbol = "" ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol== _Symbol ) count++; } } return (count); }

El código de arriba se facilita con comentarios muy detallados. El código de arriba se facilita con comentarios muy detallados. En nuestro caso, obtuvimos la lista del punto de apertura de la posición actual determinado por el período desde el momento de apertura hasta el punto actual usando la función HistorySelect(). Después de seleccionar el historial, podemos ver el número de transacciones en la lista usando la función HistoryDealsTotal(). El resto debería quedar claro leyendo los comentarios.

El historial de una posición particular también se puede seleccionar con su identificador usando la función HistorySelectByPosition(). Aquí debe considerar que el identificador de posición permanece igual cuando se invierte la posición, como ocurre a veces en nuestro Asesor Experto. Sin embargo, el momento de apertura de la posición no cambia con la inversión, por tanto esta variante es más fácil de implementar. Pero si usted tiene que trabajar con el historial de transacciones que no se aplica solo a la posición de apertura actual, deberá usar identificadores. Volveremos al historial de transacciones en próximos artículos.

Continuemos creando una función CurrentPositionFirstDealPrice() que devuelva el precio de la primera transacción en la posición, es decir, el precio de la transacción en la que se abrió la posición.

double CurrentPositionFirstDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_price= HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_PRICE ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_TIME ); if (deal_time==pos.time && deal_symbol== _Symbol ) break ; } } return (deal_price); }

El principio aquí es el mismo que en la función anterior. Obtenemos el historial del punto de apertura de posición y después comprobamos el momento de la transacción y el momento de la apertura de la posición en cada iteración. Obtendremos el nombre del símbolo y el momento de la transacción junto con el precio de la misma. La primera transacción se identifica cuando el momento de la transacción coincide con el momento de la apertura de la posición. Puesto que su precio ya se ha asignado a la variable relevante, solo deberemos devolver el valor.

Continuemos. A veces, puede que necesite obtener el precio de la última transacción en la posición actual. Para ello, crearemos una función CurrentPositionLastDealPrice():

double CurrentPositionLastDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal ();

En esta ocasión, el bucle empezó con la última transacción en la lista, y a menudo se da el caso de que la transacción requerida se identifica en la primera iteración del bucle. Pero si realiza operaciones de trading en varios símbolos, el bucle continuará hasta que el símbolo de la transacción coincida con el símbolo actual.

El volumen de la posición actual se puede obtener usando el identificador estándar POSITION_VOLUME. Para descubrir el volumen de la posición inicial (el volumen de la primera transacción), crearemos una función CurrentPositionInitialVolume():

double CurrentPositionInitialVolume() { int total = 0 ; ulong ticket = 0 ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = WRONG_VALUE ; bool inout = false ; double sum_volume = 0.0 ; double deal_volume = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { deal_volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); deal_symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_time<=pos.time) break ; if (deal_symbol== _Symbol ) sum_volume+=deal_volume; } } } if (deal_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( fabs (sum_volume)> 0 ) { double result=pos.volume-sum_volume; deal_volume=result> 0 ? result : pos.volume; } if (sum_volume== 0 ) deal_volume=pos.volume; } return ( NormalizeDouble (deal_volume, 2 )); }

Esta función resultó ser más compleja que las anteriores. He intentado tener en cuenta todas las situaciones posibles que podrían resultar en un valor incorrecto. Una simulación detallada no reveló problema alguno. Los comentarios facilitados en el código deberían serle de ayuda para entenderlo.

También será útil tener una función que devuelva la duración de la posición. Lo haremos de forma que permita al usuario seleccionar el formato apropiado del valor devuelto: segundos, minutos, horas o días. Para ello, creemos otra enumeración:

enum ENUM_POSITION_DURATION { DAYS = 0 , HOURS = 1 , MINUTES = 2 , SECONDS = 3 };

Debajo está el código de la función CurrentPositionDuration(), responsable para todos los cálculos relevantes:

ulong CurrentPositionDuration(ENUM_POSITION_DURATION mode) { ulong result= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds= TimeCurrent ()-pos.time; switch (mode) { case DAYS : result=seconds/( 60 * 60 * 24 ); break ; case HOURS : result=seconds/( 60 * 60 ); break ; case MINUTES : result=seconds/ 60 ; break ; case SECONDS : result=seconds; break ; default : Print ( __FUNCTION__ , "(): Unknown duration mode passed!" ); return ( 0 ); } return (result); }

Creemos una función CurrentPositionDurationToString() para el panel de información donde se muestren las propiedades de posición. La función convertirá la duración de la posición en segundos a un formato fácilmente comprensible para el usuario. El número de segundo se pasará a la función, y la función a su vez devolverá una cadena de caracteres que contendrá la duración de la posición en días, horas, minutos y segundos:

string CurrentPositionDurationToString( ulong time) { string result= "-" ; if (pos.exists) { ulong days= 0 ; ulong hours= 0 ; ulong minutes= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds=time% 60 ; time/= 60 ; minutes=time% 60 ; time/= 60 ; hours=time% 24 ; time/= 24 ; days=time; result= StringFormat ( "%02u d: %02u h : %02u m : %02u s" ,days,hours,minutes,seconds); } return (result); }

Ya está todo listo. No voy a facilitar los códigos de las funciones GetPositionProperties() and GetPropertyValue() que se debe modificar de acuerdo con los cambios explicados arriba. Si ha leído todo los artículos anteriores de la serie, no debería tener ninguna dificultad para hacer esto por usted mismo. En cualquier caso, el código fuente está junto al artículo.

Como resultado, el panel de información debería tener el siguiente aspecto:

Fig. 7. Demostración de todas las propiedades de posición en el panel información.

Por tanto, ahora tenemos la biblioteca de funciones para obtener propiedades de posición, y probablemente continuaremos trabajando en ello en próximos artículos, según la necesidad.





Optimizar Parámetros y Simular el Asesor Experto

Como experimento, tratemos de optimizar los parámetros del Asesor Experto. Aunque lo que tenemos actualmente todavía no se puede llamar un sistema de trading completo, el resultado que conseguiremos abrirá nuestros ojos con respecto a algunas cosas y reforzará nuestra experiencia como creadores de sistemas de trading.

Configuraremos el Probador de Estrategias tal y como se muestra abajo:





Fig. 8. Configuración de Probador de Estrategias para la optimización de parámetros.

La configuración de los parámetros externos del Asesor Experto debería ser la siguiente:





Fig. 9. Configuración de parámetros del Asesor Experto para la optimización.

Después de la optimización, ordenaremos los resultados obtenidos según el factor máximo de recuperación:





Fig. 10. Resultados según el factor máximo de recuperación.

Simulemos ahora el conjunto de parámetros de arriba con el valor del Factor de Recuperación igual a 4.07. Aún con el hecho de que la optimización se ha realizado para EURUSD, podemos ver resultados positivos para muchos símbolos:

Resultados para EURUSD:





Fig. 11. Resultados para EURUSD.

Resultados para AUDUSD:





Fig. 12. Resultados para AUDUSD.

Resultados para NZDUSD:





Fig. 13. Resultados para NZDUSD.





Conclusión

Virtualmente, cualquier idea se puede desarrollar y reforzar. Cada sistema de trading se debe simular detalladamente antes de rechazarlo como defectuoso. En próximos artículos echaremos un vistazo a varios mecanismos y esquemas que podrían jugar un papel muy positivo en la personalización y adaptación de casi cualquier sistema de trading.