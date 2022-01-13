MQL5 Tarif Defteri: Pozisyon Özelliklerini Elde Etmek için İşlemler Geçmişi ve Fonksiyon Kitaplığı

Giriş

Pozisyon özellikleri ile ilgili önceki makalelerde verilen bilgileri kısaca özetlemenin zamanı geldi. Bu makalemizde, işlemler geçmişine erişimin ardından edinilebilecek özellikleri elde etmek için birkaç ek fonksiyon oluşturacağız. Ayrıca pozisyon ve sembol özelliklerine daha rahat erişmemizi sağlayacak veri yapılarını da öğreneceğiz.

Pozisyon hacimlerinin varlıkları boyunca aynı kaldığı alım satım sistemleri, bu makalede sağlanacak fonksiyonların kullanılmasını pek gerektirmez. Ancak daha sonraki bir aşamada bir para yönetim sistemi uygulamayı ve alım satım stratejinizde bir pozisyon lot boyutunu kontrol etmeyi planlıyorsanız, bu fonksiyonlar vazgeçilmez olacaktır.

Başlamadan önce, bu web sitesini ilk kez ziyaret ederken bu makalenin bağlantısını takip eden veya MQL5 dilini yeni öğrenmeye başlayan okuyuculara, "MQL5 Tarif Defteri" serisinin daha önceki makaleleri ile başlamaları için bir öneride bulunmak istiyorum.





Uzman Danışman Geliştirme

Aşağıdaki önceki makalede değiştirilen Uzman Danışmanda yeni fonksiyonların çalışmasını görmek için, pozisyon halihazırda buradayken tekrar açılış sinyali gelirse pozisyon hacmini artırma imkanını ekleyeceğiz: "MQL5 Tarif Defteri: Alım Satım Seviyelerini Ayarlarken/Değiştirirken Hatalardan Nasıl Kaçınılır?"

Pozisyon geçmişinde birkaç işlem olabilir; ve alım satım sırasında pozisyon hacminde değişiklikler olmuşsa, mevcut pozisyon fiyatında da değişiklikler olmuş olmalıdır. İlk giriş noktasının fiyatını bulmak için, bu belirli pozisyonla ilgili işlemlerin geçmişine erişmemiz gerekir. Aşağıdaki şekil, bir pozisyonun yalnızca bir işleminin (giriş noktası) olduğu durumun bir gösterimidir:

Şekil 1. Pozisyondaki ilk işlem.

Sonraki şekil, ikinci işlemin ardından pozisyon fiyatındaki değişikliği gösterir:

Şekil 2. Pozisyondaki ikinci işlem.

Önceki makalelerde gösterildiği gibi standart tanımlayıcılar, yalnızca mevcut pozisyon fiyatını (POSITION_PRICE_OPEN) ve bir pozisyonun açılacağı bir sembolün mevcut fiyatını (POSITION_PRICE_CURRENT) elde etmenizi sağlar.

Bununla birlikte, bazı alım satım sistemlerinde, fiyatın ilk giriş noktasından kat ettiği mesafeyi ve son işlemin fiyatını bilmemiz gerekir. Tüm bu bilgiler, hesabın işlem/emir geçmişinde mevcuttur. Aşağıda, önceki şekil ile ilişkili işlemlerin listesi yer almaktadır:





Şekil 3. Hesaptaki işlemlerin geçmişi.

Artık durumun netleştiğine ve tüm hedeflerin belirlendiğine inanıyorum. Önceki makalelerde yer alan Uzman Danışmanı değiştirmeye devam edelim. İlk olarak, pozisyon özelliklerinin numaralandırılmasına 0, 6, 9, 12 ve 16 numaralı yeni tanımlayıcıları ekleyeceğiz:

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_TOTAL_DEALS = 0 , P_SYMBOL = 1 , P_MAGIC = 2 , P_COMMENT = 3 , P_SWAP = 4 , P_COMMISSION = 5 , P_PRICE_FIRST_DEAL= 6 , P_PRICE_OPEN = 7 , P_PRICE_CURRENT = 8 , P_PRICE_LAST_DEAL = 9 , P_PROFIT = 10 , P_VOLUME = 11 , P_INITIAL_VOLUME = 12 , P_SL = 13 , P_TP = 14 , P_TIME = 15 , P_DURATION = 16 , P_ID = 17 , P_TYPE = 18 , P_ALL = 19 };

Özelliklerin her biri için yorumlar aşağıda biraz gözden geçirilecek bir yapıda sağlanacaktır.

Harici parametrelerin sayısını artıralım. Şimdi aşağıdakileri belirtebiliriz:

MagicNumber - Uzman Danışman için benzersiz bir kimlik (sihirli sayı);

- Uzman Danışman için benzersiz bir kimlik (sihirli sayı); Sapma - kayma;

- kayma; VolumeIncrease - pozisyon hacmini artırma değeri;

- pozisyon hacmini artırma değeri; InfoPanel - bilgi panelinin görüntülenmesini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlayan bir parametre.

Şu şekilde uygulanır:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Lütfen sinput değiştiricisi ayarlanmış olan parametrelere dikkat edin. Bu değiştirici, Strateji Test Cihazında optimizasyonu devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Aslında, kendi kullanımınız için bir program geliştirirken, hangi parametrelerin nihai sonucu etkileyeceğini mükemmel bir şekilde anlarsınız, bu yüzden bunları optimizasyondan çıkarmanız yeterlidir. Ancak, oldukça fazla sayıda parametre söz konusu olduğunda, bu yöntem bunlar karartıldıkça görsel olarak bunları diğerlerinden ayırt etmenize olanak sağlar:





Şekil 4. Optimizasyon için devre dışı bırakılmış parametreler karartılır.

Şimdi pozisyon ve sembol özellik değerlerini saklayan global değişkenleri veri yapıları (yapı) ile değiştirelim:

struct position_properties { uint total_deals; bool exists; string symbol; long magic; string comment; double swap; double commission; double first_deal_price; double price; double current_price; double last_deal_price; double profit; double volume; double initial_volume; double sl; double tp; datetime time; ulong duration; long id; ENUM_POSITION_TYPE type; };

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; }

Şimdi, yapının belirli bir öğesine erişmek için bu yapı türünde bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Prosedür, aşağıdaki makalede değerlendirilen bir alım satım sınıfına yönelik bir nesne oluşturmaya benzerdir: "MQL5 Tarif Defteri: Pozisyon Parametrelerini MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında Analiz Etme".

position_properties pos; symbol_properties symb;

Öğelere, sınıf yöntemlerini ele alırken olduğu gibi erişim sağlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle, bu özel yapıda bulunan öğelerin listesini görüntülemek için bir yapı değişkeninin adından sonra bir nokta koymak yeterlidir. Bu oldukça kullanışlıdır. Yapının alanları için tek satırlık yorumlar sağlanıyorsa (örneğimizde olduğu gibi) bunlar, sağdaki bir araç ipucunda gösterilecektir.

Şekil 5. Yapı alanlarının listesi.

Bir diğer önemli nokta. Uzman Danışmanı değiştirirken, birçok fonksiyonda kullanılan global değişkenlerinin neredeyse tamamını değiştirdik, dolayısıyla şimdi bunları sembol ve pozisyon özellikleri için ilgili yapı alanlarıyla değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin, bir açık pozisyonun varlığı/yokluğu bayrağını saklamak için kullanılan pos_open global değişkeni, position_properties yapı türünün exists (var) alanıyla değiştirilmiştir. Dolayısıyla, pos_open değişkeninin kullanıldığı her yerde, bunun pos.exists (var) ile değiştirilmesi gerekir.

Bunu manuel olarak yaparsanız, uzun ve yorucu bir süreç olacaktır. Bu nedenle, bu görevin çözümünü MetaEditor özelliklerini kullanarak otomatikleştirmek daha iyi olacaktır: Düzenle menüsünde Bul ve Değiştir -> Değiştir veya Ctrl+H tuş kombinasyonu:







Şekil 6. Metni bulma ve değiştirme.

Dosyayı derledikten sonra bir test yapmak için pozisyon ve sembol özellikleri için tüm global değişkenleri bulmamız ve değiştirmemiz gerekir. Herhangi bir hata tespit edilmezse bu, her şeyi doğru yaptığımız anlamına gelir. Makaleyi gereksiz yere uzatmamak için kodu burada vermeyeceğim. Bununla birlikte, indirmeniz için makalenin sonunda kullanıma hazır bir kaynak kodu mevcuttur.

Artık değişkenlerle ilgili bir şeyi çözdüğümüze göre, mevcut fonksiyonları değiştirmeye ve yenilerini oluşturmaya devam edelim.

Artık, harici parametrelerde sihirli sayıyı ve nokta cinsinden kaymayı ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilgili değişiklikleri Uzman Danışman kodunda da yapmamız gerekiyor. Kullanıcı tanımlı bir yardımcı OpenPosition() fonksiyonu oluşturacağız, burada bu özellikler, pozisyon açma için bir emir göndermeden önce CTrade sınıfının fonksiyonları kullanılarak ayarlanacaktır.

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Sadece Uzman Danışman TradingBlock() ana alım satım fonksiyonunun kodunda bazı küçük değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aşağıda, fonksiyon kodunun değişikliğe uğrayan kısmı yer almaktadır:

if (!pos.exists) { lot=CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease> 0 ) { GetPositionProperties(P_SL); GetPositionProperties(P_TP); lot=CalculateLot(Increase); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; }

Yukarıdaki kod, mevcut pozisyonun yönünün sinyal yönüne göre kontrol edildiği blok ile geliştirilmiştir. Bunların yönleri kesişiyorsa ve harici parametrelerde pozisyon hacim artışı etkinleştirilmişse (VolumeIncrease parametre değeri sıfırdan büyükse), verilen bir lotu kontrol edip/ayarlayıp ilgili emri göndeririz. Artık bir pozisyon açmak veya bunu ters çevirmek için emir göndermek veya pozisyon hacmini artırmak için yapmanız gereken tek şey bir satır kod yazmak.

İşlemler geçmişinden pozisyon özelliklerini elde etmek için fonksiyonlar oluşturalım: Mevcut pozisyonda işlemlerin sayısını döndüren CurrentPositionTotalDeals() fonksiyonu ile başlayacağız:

uint CurrentPositionTotalDeals() { int total = 0 ; int count = 0 ; string deal_symbol = "" ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol== _Symbol ) count++; } } return (count); }

Yukarıdaki kodda oldukça ayrıntılı yorumlar sağlanmıştır. Ancak geçmişin nasıl seçildiğine dair birkaç şey söylemeliyiz. Bizim durumumuzda, listeyi HistorySelect() fonksiyonunu kullanarak açılış zamanı ile belirlenen mevcut pozisyonun açılma noktasından mevcut zaman noktasına kadar olan listeyi aldık. Geçmişi seçtikten sonra, HistoryDealsTotal() fonksiyonunu kullanarak listedeki işlem sayısını bulabiliriz. Gerisi yorumlardan anlaşılmalıdır.

Belirli bir pozisyonun geçmişi, HistorySelectByPosition() fonksiyonu kullanılarak bunun tanımlayıcısı tarafından da seçilebilir. Burada, Uzman Danışmanımızda bazen meydana geldiği gibi, pozisyon ters çevrildiğinde pozisyon tanımlayıcısının aynı kaldığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Ancak pozisyon açma süresi ters çevirme üzerine değişir, bu nedenle bu varyantın uygulanması daha kolaydır. Ancak, yalnızca şu anda açık olan pozisyon için geçerli olmayan işlemlerin geçmişi ile ilgilenmeniz gerekiyorsa, tanımlayıcıları kullanmalısınız. Gelecekteki makalelerde işlemler geçmişine geri döneceğiz.

Pozisyondaki ilk işlemin fiyatını yani pozisyonun açıldığı işlemin fiyatını döndüren bir CurrentPositionFirstDealPrice() fonksiyonu oluşturarak devam edelim.

double CurrentPositionFirstDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_price= HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_PRICE ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_TIME ); if (deal_time==pos.time && deal_symbol== _Symbol ) break ; } } return (deal_price); }

Buradaki prensip önceki fonksiyondaki ile aynıdır. Pozisyon açılış noktasından itibaren geçmişi alırız ve ardından her yinelemede işlemin zamanını ve pozisyon açılış zamanını kontrol ederiz. İşlemin fiyatıyla birlikte, işlemin sembol adını ve zamanını elde ederiz. İlk işlem, işlem zamanı pozisyon açılış zamanı ile kesiştiğinde belirlenir. Fiyatı zaten ilgili değişkene atanmış olduğundan, yalnızca değeri döndürmemiz gerekir.

Devam edelim. Bazen, mevcut pozisyondaki son işlemin fiyatını elde etmeniz gerekebilir. Bunun için, bir CurrentPositionLastDealPrice() fonksiyonu oluşturacağız:

double CurrentPositionLastDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal ();

Bu sefer döngü, listedeki son işlem ile başlamıştır ve bu durumda genellikle gerekli işlem ilk döngü yinelemesinde tanımlanır. Ancak birkaç sembol üzerinde alım satım yaparsanız, döngü işlemin sembolü mevcut sembolle eşleşene kadar devam eder.

Mevcut pozisyon hacmi, POSITION_VOLUME standart tanımlayıcısı kullanılarak elde edilebilir. İlk pozisyon hacmini (ilk işlemin hacmi) bulmak için bir CurrentPositionInitialVolume() fonksiyonu oluşturacağız:

double CurrentPositionInitialVolume() { int total = 0 ; ulong ticket = 0 ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = WRONG_VALUE ; bool inout = false ; double sum_volume = 0.0 ; double deal_volume = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { deal_volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); deal_symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_time<=pos.time) break ; if (deal_symbol== _Symbol ) sum_volume+=deal_volume; } } } if (deal_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( fabs (sum_volume)> 0 ) { double result=pos.volume-sum_volume; deal_volume=result> 0 ? result : pos.volume; } if (sum_volume== 0 ) deal_volume=pos.volume; } return ( NormalizeDouble (deal_volume, 2 )); }

Bu fonksiyon öncekilerden daha karmaşıktır. Yanlış değere yol açabilecek tüm olası durumları dikkate almaya çalıştım. Dikkatli bir test herhangi bir sorun ortaya koymadı. Kodda verilen ayrıntılı yorumlar konuyu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Pozisyon süresini döndüren bir fonksiyonun olması da faydalı olacaktır. Bunu, kullanıcının döndürülen değerin uygun biçimini seçmesine olanak sağlayacak şekilde ayarlayacağız: saniye, dakika, saat veya gün. Bunun için, başka bir numaralandırma oluşturalım:

enum ENUM_POSITION_DURATION { DAYS = 0 , HOURS = 1 , MINUTES = 2 , SECONDS = 3 };

Aşağıda, ilgili hesaplamaların tamamından sorumlu CurrentPositionDuration() fonksiyon kodu yer almaktadır:

ulong CurrentPositionDuration(ENUM_POSITION_DURATION mode) { ulong result= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds= TimeCurrent ()-pos.time; switch (mode) { case DAYS : result=seconds/( 60 * 60 * 24 ); break ; case HOURS : result=seconds/( 60 * 60 ); break ; case MINUTES : result=seconds/ 60 ; break ; case SECONDS : result=seconds; break ; default : Print ( __FUNCTION__ , "(): Unknown duration mode passed!" ); return ( 0 ); } return (result); }

Pozisyon özelliklerinin görüntülendiği bilgi paneli için bir CurrentPositionDurationToString() fonksiyonu oluşturalım. Fonksiyon, saniye cinsinden pozisyon süresini kullanıcının kolayca anlayabileceği bir biçime dönüştürür. Saniye sayısı fonksiyona aktarılacak ve fonksiyon sırası geldiğinde gün, saat, dakika ve saniye cinsinden pozisyon süresini içeren bir dize döndürecektir:

string CurrentPositionDurationToString( ulong time) { string result= "-" ; if (pos.exists) { ulong days= 0 ; ulong hours= 0 ; ulong minutes= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds=time% 60 ; time/= 60 ; minutes=time% 60 ; time/= 60 ; hours=time% 24 ; time/= 24 ; days=time; result= StringFormat ( "%02u d: %02u h : %02u m : %02u s" ,days,hours,minutes,seconds); } return (result); }

Her şey ayarlandı ve şimdi hazır. Yukarıdaki değişikliklerin tamamına göre değiştirilmesi gereken GetPositionProperties() ve GetPropertyValue() fonksiyon kodlarını vermeyeceğim. Serinin önceki tüm makalelerini okursanız, bunu kendi başınıza yapmakta zorluk çekmemeniz lazım. Yine de, kaynak kod dosyası makaleye eklenmiştir.

Bunun sonucunda, bilgi paneli aşağıda gösterildiği gibi görünmelidir:

Şekil 7. Tüm pozisyon özelliklerinin bilgi panelinde gösterimi.

Dolayısıyla, şimdi pozisyon özelliklerini elde etmek için fonksiyon kitaplığımız var ve muhtemelen gelecekteki makalelerde gerektiğinde ve gerektiği şekilde bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz.





Parametreleri Optimize Etme ve Uzman Danışmanı Test Etme

Bir deney olarak, Uzman Danışmanın parametrelerini optimize etmeye çalışalım. Şu anda elimizdeki şey henüz tam özellikli bir alım satım sistemi olarak adlandırılamasa da, elde edeceğimiz sonuç bazı konularda gözlerimizi açacak ve alım satım sistemleri geliştiricileri olarak tecrübemizi artıracaktır.

Aşağıda gösterilen Strateji Test Cihazı ayarlarını yapacağız:





Şekil 8. Parametre optimizasyonu için Uzman Danışman ayarları

Uzman Danışmanın harici parametrelerinin ayarları aşağıdaki şekilde olmalıdır:





Şekil 9. Optimizasyon için Uzman Danışman parametre ayarları.

Optimizasyon sonrasında, elde edilen sonuçları maksimum kurtarma faktörüne göre sıralarız:





Şekil 10. Maksimum kurtarma faktörüne göre sıralanmış sonuçlar.

Şimdi Kurtarma Faktörü değeri 4,07'ye eşit olacak şekilde en üstteki parametre setini test edelim. Optimizasyon EURUSD için yapılmış olmasına rağmen, birçok sembol için olumlu sonuçlar görebiliriz:

EURUSD için sonuçlar:





Şekil 11. EURUSD için sonuçlar.

AUDUSD için sonuçlar:





Şekil 12. AUDUSD için sonuçlar.

NZDUSD için sonuçlar:





Şekil 13. NZDUSD için sonuçlar.





Sonuç

Hemen hemen her fikir geliştirilebilir ve iyileştirilebilir. Her alım satım sistemi, kusurlu diye reddedilmeden önce çok dikkatli bir şekilde test edilmelidir. Gelecek makalelerde, hemen hemen her alım satım sistemini özelleştirmede ve uyarlamada çok olumlu bir rol oynayabilecek çeşitli mekanizmalara ve şemalara göz atacağız.