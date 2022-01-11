Manuale MQL5: La cronologia delle offerte e la libreria di funzioni per ottenere proprietà di posizione

Introduzione

È il momento di riassumere brevemente le informazioni fornite nei precedenti articoli sulle proprietà della posizione. In questo articolo creeremo alcune funzioni aggiuntive per ottenere le proprietà che possono essere ottenute solo dopo aver effettuato l'accesso alla cronologia delle offerte. Acquisiremo anche familiarità con le strutture dati che ci consentiranno di accedere alle proprietà di posizione e simbolo in modo più comodo.

I sistemi di trading in cui i volumi delle posizioni rimangono gli stessi per tutta la loro esistenza non richiedono realmente l'uso delle funzioni che verranno fornite in questo articolo. Ma se hai intenzione di implementare un sistema di gestione del denaro e controllare la dimensione del lotto di una posizione nella tua strategia di trading in una fase successiva, queste funzioni saranno indispensabili.

Prima di iniziare, vorrei dare un suggerimento a quei lettori che hanno seguito un collegamento a questo articolo, mentre visitavano per la prima volta questo sito Web o hanno appena iniziato a imparare il linguaggio MQL5, per iniziare con i precedenti articoli del " Manuale MQL5".





Sviluppo di Expert Advisor

Per poter vedere il funzionamento delle nuove funzioni nell'Expert Advisor modificato nel precedente articolo chiamato "MQL5 Cookbook: Come evitare errori durante l'impostazione/modifica dei livelli commerciali", aggiungeremo la possibilità di aumentare il volume della posizione se si verifica nuovamente un segnale di apertura, mentre la posizione è già presente.

Potrebbero esserci diverse operazioni nella cronologia delle posizioni e, se si sono verificati cambiamenti nel volume della posizione nel corso del trading, devono esserci stati anche cambiamenti nel prezzo della posizione corrente. Per conoscere il prezzo del primo punto di ingresso, dobbiamo accedere allo storico delle trattative rispetto a quella specifica posizione. La figura seguente è una dimostrazione del caso in cui una posizione ha una sola operazione (punto di ingresso):

Fig. 1. Primo deal nella posizione.

La figura successiva mostra una variazione del prezzo della posizione dopo la seconda operazione:

Fig. 2. Secondo affare nella posizione.

Come dimostrato negli articoli precedenti, gli identificatori standard consentono di ottenere solo il prezzo della posizione corrente (POSITION_PRICE_OPEN) e il prezzo corrente di un simbolo (proprietà della posizione: POSITION_PRICE_CURRENT) per cui viene aperta una posizione.

Tuttavia, in alcuni sistemi di negoziazione è necessario conoscere la distanza coperta dal prezzo dal primo punto di ingresso, nonché il prezzo dell'ultima transazione. Tutte queste informazioni sono disponibili nella cronologia delle trattative/ordini dell'account. Di seguito l'elenco delle offerte associate alla figura precedente:





Fig. 3. La cronologia delle trattative nel conto.

Credo che ora la situazione sia chiara e tutti gli obiettivi siano fissati. Continuiamo a modificare l'Expert Advisor presente negli articoli precedenti. Innanzitutto, aggiungeremo nuovi identificatori numerati 0, 6, 9, 12 e 16 all'enumerazione delle proprietà di posizione:

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_TOTAL_DEALS = 0 , P_SYMBOL = 1 , P_MAGIC = 2 , P_COMMENT = 3 , P_SWAP = 4 , P_COMMISSION = 5 , P_PRICE_FIRST_DEAL= 6 , P_PRICE_OPEN = 7 , P_PRICE_CURRENT = 8 , P_PRICE_LAST_DEAL = 9 , P_PROFIT = 10 , P_VOLUME = 11 , P_INITIAL_VOLUME = 12 , P_SL = 13 , P_TP = 14 , P_TIME = 15 , P_DURATION = 16 , P_ID = 17 , P_TYPE = 18 , P_ALL = 19 };

I commenti per ciascuna delle proprietà verranno forniti in una struttura che verrà esaminata un po' più in basso.

Aumentiamo il numero dei parametri esterni. Ora, saremo in grado di specificare:

MagicNumber - un ID univoco dell'Expert Advisor (numero magico);

- un ID univoco dell'Expert Advisor (numero magico); Deviazione - slittamento;

- slittamento; VolumeIncrease - un valore di cui verrà aumentato il volume della posizione;

- un valore di cui verrà aumentato il volume della posizione; InfoPanel - un parametro che permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione del pannello info.

Ecco come viene implementato:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Si prega di notare i parametri le cui sinput è impostato. Questo modificatore consente di disabilitare l'ottimizzazione in Strategy Tester. In effetti, quando si sviluppa un programma per uso personale, si ha una perfetta comprensione di quali parametri influenzeranno il risultato finale, quindi è sufficiente deselezionarli dall'ottimizzazione. Ma quando si tratta di un numero molto elevato di parametri, questo metodo consente di separarli visivamente dagli altri man mano che vengono visualizzati in grigio:





Fig. 4. I parametri disabilitati per l'ottimizzazione sono disattivati.

Sostituiamo ora le variabili globali che memorizzavano i valori delle proprietà di posizione e simbolo con strutture di dati (struct):

struct position_properties { uint total_deals; bool exists; string symbol; long magic; string comment; double swap; double commission; double first_deal_price; double price; double current_price; double last_deal_price; double profit; double volume; double initial_volume; double sl; double tp; datetime time; ulong duration; long id; ENUM_POSITION_TYPE type; };

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; }

Ora, per accedere a un determinato elemento della struttura, dobbiamo creare una variabile di questo tipo di struttura. La procedura è simile alla creazione di un oggetto per una classe commerciale che è stata considerata nell'articolo chiamato "Manuale MQL5: Analisi delle proprietà di posizione nel tester di strategia MetaTrader 5".

position_properties pos; symbol_properties symb;

È possibile accedere agli elementi nello stesso modo in cui si ha a che fare con i metodi di classe. In altre parole, è sufficiente mettere un punto dopo il nome di una variabile di struttura per visualizzare l'elenco degli elementi contenuti in quella specifica struttura. Questo è molto conveniente. Nel caso in cui vengano forniti commenti a riga singola per i campi della struttura (come nel nostro esempio), verranno visualizzati in un tooltip sulla destra.

Fig. 5. Elenco dei campi della struttura.

Un altro punto importante. Nel modificare l'Expert Advisor, abbiamo cambiato praticamente tutte le sue variabili globali utilizzate in molte funzioni, quindi ora dobbiamo sostituirle con i campi della struttura corrispondenti per le proprietà di simboli e posizioni. Ad esempio, la variabile globale pos_open che era utilizzata per memorizzare il flag di presenza/assenza di una posizione aperta è stata sostituita con il campo exists del tipo di struttura position_properties. Pertanto, ovunque sia stata utilizzata la variabile pos_open, deve essere sostituita con pos.exists.

Sarà un processo lungo ed estenuante se riesci a farlo manualmente. Quindi sarebbe meglio automatizzare la soluzione a questa attività utilizzando le funzionalità di MetaEditor: Trova e sostituisci -> Sostituisci nel menu Modifica o nella combinazione di tasti Ctrl+H:







Fig. 6. Trovare e sostituire il testo.

Abbiamo bisogno di trovare e sostituire tutte le variabili globali per le proprietà di posizione e simbolo per eseguire ulteriormente un test, dopo aver compilato il file. Se non vengono rilevati errori, vorrà dire che abbiamo fatto tutto bene. Non fornirò qui il codice per non rendere l'articolo inutilmente lungo. Inoltre, un codice sorgente pronto per l'uso è disponibile alla fine dell'articolo per il download.

Ora che abbiamo risolto il problema con le variabili, procediamo con la modifica delle funzioni esistenti e la creazione di quelle nuove.

Nei parametri esterni, ora puoi impostare il numero magico e lo slippage in punti. Dobbiamo quindi apportare le modifiche rilevanti anche al codice dell'Expert Advisor. Creeremo una funzione ausiliaria definita dall'utente OpenPosition(), dove queste proprietà verranno impostate utilizzando le funzioni della classe CTrade prima di inviare un ordine per l'apertura della posizione.

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Abbiamo solo bisogno di apportare alcune piccole modifiche al codice della principale funzione di trading dell'Expert Advisor - TradingBlock(). Di seguito è riportata la parte del codice funzione che ha subito modifiche:

if (!pos.exists) { lot=CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot(Lot); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease> 0 ) { GetPositionProperties(P_SL); GetPositionProperties(P_TP); lot=CalculateLot(Increase); OpenPosition(lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; }

Il codice sopra è stato migliorato con il blocco in cui la direzione della posizione corrente viene verificata rispetto alla direzione del segnale. Se le loro direzioni coincidono e nei parametri esterni è abilitato l'aumento del volume di posizione (il valore del parametro VolumeIncrease è maggiore di zero), controlliamo/rettifichiamo un determinato lotto e inviamo il relativo ordine. Ora, tutto ciò che devi fare per inviare un ordine per aprire o invertire una posizione o per aumentare il volume della posizione è scrivere una riga di codice.

Creiamo funzioni per ottenere le proprietà di posizione dalla cronologia delle trattative. Inizieremo con una funzione CurrentPositionTotalDeals() che restituisce il numero di operazioni nella posizione corrente:

uint CurrentPositionTotalDeals() { int total = 0 ; int count = 0 ; string deal_symbol = "" ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol== _Symbol ) count++; } } return (count); }

Il codice sopra è fornito con commenti abbastanza dettagliati. Ma dovremmo dire alcune parole su come viene selezionata la cronologia. Nel nostro caso, abbiamo ottenuto l'elenco dal punto di apertura della posizione corrente determinata dal tempo di apertura al momento corrente utilizzando la funzione HistorySelect(). Dopo aver selezionato la cronologia, possiamo scoprire il numero di offerte nell'elenco utilizzando la funzione HistoryDealsTotal(). Il resto dovrebbe essere chiaro dai commenti.

La cronologia di una particolare posizione può essere selezionata anche tramite il suo identificatore utilizzando la funzione HistorySelectByPosition(). Qui, devi considerare che l'identificatore di posizione rimane lo stesso quando la posizione viene invertita, come a volte accade nel nostro Expert Advisor. Tuttavia, il tempo di apertura della posizione cambia all'inversione, quindi questa variante è più facile da implementare. Ma se hai a che fare con la cronologia delle operazioni che non si applica solo alla posizione attualmente aperta, devi utilizzare gli identificatori. Torneremo alla cronologia delle operazioni nei prossimi articoli.

Continuiamo creando una funzione CurrentPositionFirstDealPrice() che restituisce il prezzo della prima operazione nella posizione, ovvero il prezzo dell'operazione a cui è stata aperta la posizione.

double CurrentPositionFirstDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { deal_price= HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_PRICE ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_TIME ); if (deal_time==pos.time && deal_symbol== _Symbol ) break ; } } return (deal_price); }

Il principio qui è lo stesso della funzione precedente. Otteniamo la cronologia dal punto di apertura della posizione e quindi controlliamo l'ora dell'operazione e l'ora di apertura della posizione ad ogni iterazione. Insieme al prezzo dell'affare, otteniamo il nome del simbolo e l'ora dell'affare. La primissima operazione viene individuata quando l'orario dell'operazione coincide con l'orario di apertura della posizione. Poiché il suo prezzo è già stato assegnato alla relativa variabile, dobbiamo solo restituire il valore.

Andiamo avanti. A volte, potrebbe essere necessario ottenere il prezzo dell'ultima operazione nella posizione corrente. A questo scopo, creeremo una funzione CurrentPositionLastDealPrice():

double CurrentPositionLastDealPrice() { int total = 0 ; string deal_symbol = "" ; double deal_price = 0.0 ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal ();

Questa volta il ciclo è iniziato con l'ultimo affare nell'elenco e spesso l'accordo richiesto viene identificato alla prima iterazione del ciclo. Ma se scambi su più simboli, il ciclo continuerà fino a quando il simbolo dell'operazione non corrisponderà al simbolo corrente.

Il volume della posizione corrente può essere ottenuto utilizzando le POSITION_VOLUME. Per scoprire il volume della posizione iniziale (il volume della prima transazione), creeremo una funzione CurrentPositionInitialVolume():

double CurrentPositionInitialVolume() { int total = 0 ; ulong ticket = 0 ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = WRONG_VALUE ; bool inout = false ; double sum_volume = 0.0 ; double deal_volume = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; datetime deal_time = NULL ; if ( HistorySelect (pos.time, TimeCurrent ())) { total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { deal_volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); deal_time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); deal_symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_time<=pos.time) break ; if (deal_symbol== _Symbol ) sum_volume+=deal_volume; } } } if (deal_entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( fabs (sum_volume)> 0 ) { double result=pos.volume-sum_volume; deal_volume=result> 0 ? result : pos.volume; } if (sum_volume== 0 ) deal_volume=pos.volume; } return ( NormalizeDouble (deal_volume, 2 )); }

Questa funzione è risultata più complessa delle precedenti. Ho cercato di prendere in considerazione tutte le possibili situazioni che possono portare a un valore sbagliato. Un attento test non ha rivelato alcun problema. I commenti dettagliati forniti nel codice dovrebbero aiutarti a capire il punto.

Sarà anche utile avere una funzione che restituisca la durata della posizione. Lo organizzeremo in modo da consentire all'utente di selezionare il formato appropriato del valore restituito: secondi, minuti, ore o giorni. A tal fine, creiamo un'altra enumerazione:

enum ENUM_POSITION_DURATION { DAYS = 0 , HOURS = 1 , MINUTES = 2 , SECONDS = 3 };

Di seguito è riportato il codice della funzione CurrentPositionDuration() responsabile di tutti i calcoli rilevanti:

ulong CurrentPositionDuration(ENUM_POSITION_DURATION mode) { ulong result= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds= TimeCurrent ()-pos.time; switch (mode) { case DAYS : result=seconds/( 60 * 60 * 24 ); break ; case HOURS : result=seconds/( 60 * 60 ); break ; case MINUTES : result=seconds/ 60 ; break ; case SECONDS : result=seconds; break ; default : Print ( __FUNCTION__ , "(): Unknown duration mode passed!" ); return ( 0 ); } return (result); }

Creiamo una funzione CurrentPositionDurationToString() per il pannello informazioni in cui vengono visualizzate le proprietà della posizione. La funzione convertirà la durata della posizione in secondi in un formato facilmente comprensibile dall'utente. Il numero di secondi verrà passato alla funzione, e la funzione a sua volta restituirà una stringa contenente la durata della posizione in giorni, ore, minuti e secondi:

string CurrentPositionDurationToString( ulong time) { string result= "-" ; if (pos.exists) { ulong days= 0 ; ulong hours= 0 ; ulong minutes= 0 ; ulong seconds= 0 ; seconds=time% 60 ; time/= 60 ; minutes=time% 60 ; time/= 60 ; hours=time% 24 ; time/= 24 ; days=time; result= StringFormat ( "%02u d: %02u h : %02u m : %02u s" ,days,hours,minutes,seconds); } return (result); }

Tutto è pronto e pronto ora. Non fornirò i codici funzione GetPositionProperties() e GetPropertyValue() che devono essere modificati in conformità con tutte le modifiche di cui sopra. Se leggi tutti gli articoli precedenti della serie, non dovresti trovare alcuna difficoltà a farlo da solo. In ogni caso, il file del codice sorgente è allegato all'articolo.

Di conseguenza, il pannello delle informazioni dovrebbe apparire come mostrato di seguito:

Fig. 7. Dimostrazione di tutte le proprietà di posizione sul pannello informativo.

Quindi, ora abbiamo la libreria di funzioni per ottenere le proprietà di posizione e probabilmente continueremo a lavorarci nei prossimi articoli, come e quando richiesto.





Ottimizzazione dei parametri e test Expert Advisor

Come esperimento, proviamo a ottimizzare i parametri dell'Expert Advisor. Sebbene quello che abbiamo attualmente non possa ancora essere definito un sistema di trading completo, il risultato che otterremo aprirà i nostri occhi su alcune cose e migliorerà la nostra esperienza come sviluppatori di sistemi di trading.

Effettueremo le impostazioni di Strategy Tester come mostrato di seguito:





Fig. 8. Impostazioni di Strategy Tester per l'ottimizzazione dei parametri.

Le impostazioni dei parametri esterni dell'Expert Advisor dovrebbero essere le seguenti:





Fig. 9. Impostazioni dei parametri di Expert Advisor per l'ottimizzazione.

A seguito dell'ottimizzazione, ordiniamo i risultati ottenuti in base al fattore di recupero massimo:





Fig. 10. Risultati ordinati in base al fattore di recupero massimo.

Proviamo ora il set di parametri più in alto, con il valore del fattore di recupero pari a 4,07. Anche considerando che l'ottimizzazione è stata eseguita per EURUSD, possiamo vedere risultati positivi per molti simboli:

Risultati per EURUSD:





Fig. 11. Risultati per EURUSD.

Risultati per AUDUSD:





Fig. 12. Risultati per AUDUSD.

Risultati per NZDUSD:





Fig. 13. Risultati per NZDUSD.





Conclusione

Praticamente qualsiasi idea può essere sviluppata e migliorata. Ogni sistema di trading dovrebbe essere testato molto attentamente prima di essere consoderato difettoso. Nei prossimi articoli daremo uno sguardo a vari meccanismi e schemi che possono svolgere un ruolo molto positivo nella personalizzazione e nell'adattamento di quasi tutti i sistemi di trading.