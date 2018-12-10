Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете

Содержание





Введение

Не секрет, что при разработке торговых стратегий на начальном этапе встает задача формулировки условий входа в рынок, метода сопровождения позиции и момента выхода. Для этого применяются различные математические, статистические и прочие методы оценки рынка, а также готовые автономные системы, которые используются для оценочной характеристики рынка в виде индикаторов. Одной из главных проблем при построении любой торговой стратегии является отсутствие универсальности. Торговая система не может одинаково эффективно работать абсолютно во всех возможных состояниях рынка. Поэтому, как правило, при создании торговых экспертов выбирают условия для обнаружения определенных состояний рынка, из которых планируется извлекать прибыль. Также известно, что у каждой торговой системы есть свои недостатки. Так, трендовые стратегии неважно начинают работать при затяжных флэтовых или спокойных состояниях рынка, а флэтовые дают ложные входы при сильных движениях, и так далее. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что рынок и специфика его состояний не стоит на месте. Со временем любая торговая система становится менее эффективна и поэтому появляется необходимость в адаптации ее параметров под новые реалии. Для этого в торговой платформе MetaTrader 5 существует Тестер стратегий. Этот инструмент помогает проанализировать на истории рынка работоспособность любого торгового эксперта и определить оптимальные настройки для последующего использования их в качестве базиса в реальной торговле.

Понятие Раздельной Оптимизации

В данной статье предлагается рассмотреть применения инструмента Тестер стратегий в более широком смысле. Очевидно, что большинство системы на рынке торгует в двух направлениях, как покупают при определенных условиях, так и продают. На рис.1 изображен простой пример работы трендовой торговой стратегии в идеале. Суть её проста — покупаем по низкой цене и продаем по высокой.

Рис.1 Схема работы трендовой торговой стратегии. Обычно для определения восходящего и нисходящего тренда в такой системе используется один и тот же набор настроек, а условия входа бывают зеркально противоположными. Но суть в том, что специфика роста и падения рынка может быть сильно отлична по многим характеристикам, например по скорости и длительности. В связи с этим предлагается рассмотреть вариант раздельной системы определения входа в рынок при восходящем и нисходящим трендах. Для этого потребуется два набора параметров, определяющих условия входа и выхода с рынка. И тут мы подходим к самому понятию "раздельной оптимизации". Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью Тестера стратегий отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для тестирования раздельной оптимизации было решено выбрать две торговые системы: трендовая и флэтовая. В трендовой будем отдельно оптимизировать восходящий и нисходящий тренд, а для флэтовой оценим раздельную оптимизацию торговли в канале.

Выбор трендовой торговой стратегии

В качестве стратегии, которая будет использоваться в тестировании раздельной оптимизации выбрана следующая: она использует индикатор Центр гравитации Эллерса, представленный в виде гистограммы OSMA — CenterOfGravityOSMA. Его сигнал подтверждается индикатором, вычисляющим среднюю скорость цены Average Speed. Параметр Описание

Используемый индикатор CenterOfGravityOSMA Используемый индикатор Average Speed Таймфрейм H1 Условия на покупку Гистограмма Центра гравитации показывает рост (при этом значение индикатора меньше нуля), а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках) Условия на продажу Гистограмма Центра гравитации показывает падение (при этом значение индикатора больше нуля), а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках) Условия выхода Тейк-профит/Стоп-лосс Стратегия визуально представлена на рис.2. Как видно из таблицы выше, в торговой стратегии есть четко прописанные условия входа рынок при покупке и продаже. Так как она трендовая, то условия на покупку будут соответствовать восходящему тренду, а на продажу нисходящему. Р‌ис.2 Условия входа по трендовой стратегии. При программной реализации в MetaEditor следует задать условия работы торгового эксперта таким образом, чтобы при желании можно было использовать его только на восходящем тренде, только на нисходящем тренде или в обоих ситуациях. Также нужно учесть такие моменты: Возможность управления режимами тестирования для восходящего, нисходящего и совместной работы.

Для раздельной оптимизации необходимо будет использовать эксперта раздельно для восходящего, нисходящего тренда, а также совместное использование;

Для восходящего и нисходящего режимов должны быть свои отдельные наборы параметров. Это необходимо для использование их в совместной торговле, но с различными наборами оптимизированных параметров; Для выполнения этих условий создания торгового эксперта введем следующий код: enum Trend_type { UPTREND = 1 , DOWNTREND, BOTH }; Набор входных параметров выглядит так: input string Inp_EaComment= "Trend Strategy" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input Trend_type Inp_Trend_type= 3 ; input string Inp_Str_label1 = "===Uptrend parameters===" ; input int Inp_MagicNum1= 1111 ; input int Inp_StopLoss1= 40 ; input int Inp_TakeProfit1= 60 ; input uint Period_1= 9 ; input uint SmoothPeriod1_1= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_1_1= MODE_SMA ; input uint SmoothPeriod2_1= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_2_1= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice1=PRICE_OPEN_; input int Inp_Bars1= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price1= PRICE_CLOSE ; input double Trend_lev1= 2 ; input string Inp_Str_label2 = "===Downtrend parameters===" ; input int Inp_MagicNum2= 2222 ; input int Inp_StopLoss2= 40 ; input int Inp_TakeProfit2= 60 ; input uint Period_2= 9 ; input uint SmoothPeriod1_2= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_1_2= MODE_SMA ; input uint SmoothPeriod2_2= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_2_2= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice2=PRICE_OPEN_; input int Inp_Bars2= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price2= PRICE_CLOSE ; input double Trend_lev2= 2 ; Как видно из кода переменная Inp_Trend_type отвечает за выбор режима работы торгового эксперта, а входные параметры для режимов Uptrend и Downtrend разделены соответственно на Uptrend parameters и Downtrend parameters. Стоит отметить, что при выборе режима Both входные параметры будут использоваться из обоих разделов. А основной код реализации логики представлен в следующем листинге: void OnTick () { if (!GetIndValue()) return ; if (Inp_Trend_type== 1 && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum1)) { if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss1,Inp_TakeProfit1,Inp_MagicNum1,Inp_EaComment); } else if (Inp_Trend_type== 2 && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum2)) { if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss2,Inp_TakeProfit2,Inp_MagicNum2,Inp_EaComment); } else if (Inp_Trend_type== 3 ) { if (BuySignal() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum1)) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss1,Inp_TakeProfit1,Inp_MagicNum1,Inp_EaComment); if (SellSignal() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum2)) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss2,Inp_TakeProfit2,Inp_MagicNum2,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (avr_speed1[ 0 ]>Trend_lev1 && cog1[ 1 ]<cog1[ 0 ] &&(cog1[ 1 ]< 0 && cog1[ 0 ]< 0 ))? true : false ; } bool SellSignal() { return (avr_speed2[ 0 ]>Trend_lev2 && cog2[ 1 ]>cog2[ 0 ] &&(cog2[ 1 ]> 0 && cog2[ 0 ]> 0 ))? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,cog1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,cog2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 2 ,avr_speed1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle4, 0 , 0 , 2 ,avr_speed2)<= 0 )? false : true ; } Для режимов Uptrend и Downtrend схема торговли проста: покупка при восходящем и продажа при нисходящем, то есть следование за тенденцией. В режиме Both видно, что обе этим системы работают вместе и независимо друг от друга со своими уникальными входными параметрами — Uptrend+Downtrend.

Тестирование трендовой стратегии



Для тестирования и раздельной оптимизации выбранной стратегии логично выбрать ярко выраженные периоды восходящего тренда для режима Uptrend и нисходящего для режима Downtrend. Поэтому было решено выбрать следующие временные периоды, изображенные на рис.3. Рис.3 Выбранные временные периоды для тестирования. Итак, подытожим какие настройки тестирования у нас получились. Интервал: Для режима Uptrend 10.04.2017 — 01.02.2018. Для режима Downtrend 08.05.2014 — 13.03.2015.

Для режима Downtrend Валютная пара: EURUSD .

. Режим торговли: Без задержки. Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало.



Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало. Тестирование: OHLC на М1. Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима.



Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима. Начальный депозит: 1000 USD.

Плечо: 1:500.

Сервер: MetaQuotes-Demo.

Котировки: 5-значные. Целью тестирования и оптимизации будут параметры индикаторов, используемые в стратегии, а также значения Тейк-профит и Стоп-лосс.

Для восходящего тренда получились следующие результаты оптимизации:





Рис. 4 Результаты тестировании и оптимизации стратегии на восходящем тренде.

Для нисходящего тренда получились такие результаты:





Рис. 5 Результаты тестировании и оптимизации стратегии на нисходящем тренде. Итак, определив наилучшие прибыльные параметры с помощью оптимизации на благоприятных для выбранных режимов временных участков, следует попробовать эти параметры на участке смешанном, имеющем как трендовые движения вверх, так и вниз. Тем самым мы протестируем данную торговую стратегию на живучесть. Было решено выбрать следующий временной интервал, который вполне подходит под запросы, указанные чуть выше. Рис.6 Выбранный период времени для смешанного тестирования. Как видно на рис.6 на данном временном промежутке присутствует как восходящий, так и нисходящий тренд с откатами и боковыми движениями. А теперь посмотрим как торговый эксперт поведет на незнакомом для себя интервале истории. Рис.7 Результат тестирования оптимизированной трендовой стратегии на неблагоприятном участке.

По результатам тестирования данной трендовой торговой стратегии можно отметить следующие наблюдения: На неблагоприятном участке стратегия показал положительный результат.

Процент успешных длинных трейдов оказался более качественным, нежели коротких.

Также такие показатели как Прибыльность и Матожидание выигрыша говорят, что на этом участке тестирования стратегия торговала в целом с положительной динамикой.

Выбор флэтовой стратегии

Для проведении раздельной оптимизации на флэте была выбрана следующая стратегия: процентный диапазон Уильямса(WPR), определяющий состояние перекупленности/перепроданности, будет использоваться в качестве основного индикатора поиска входов. А в качестве подтверждения возьмем индикатор тренда ADX, но будем его использовать не для определения тренда, а для определения его отсутствия.

Параметр Описание

Используемый индикатор Williams Percent Range Используемый индикатор ADX Таймфрейм H1 Условия на покупку Индикатор WPR находится в зоне перепроданности (ниже -80) и значение ADX ниже установленного порогового. Условия на продажу Индикатор WPR находится в зоне перекупленности (выше -20) и значение ADX ниже установленного порогового. Условия выхода Тейк-профит/Стоп-лосс

На рис.5 представлен визуальный пример входа в рынок по этой стратегии.

Рис.6 Условия входа по флэтовой стратегии.

Исходя из выбранной стратегии, раздельная оптимизация будет осуществляться по типам сделок. А именно в режимах Buy и Sell.

enum Trend_type { UPTREND = 1 , DOWNTREND, BOTH };

Таким образом можно будет определить, как поведет себя выбранная стратегия в условиях флэта. Ниже приведен листинг кода торгового эксперта:

void OnTick () { if (!GetIndValue()) return ; if (Inp_Trend_type== 1 && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum1)) { if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss1,Inp_TakeProfit1,Inp_MagicNum1,Inp_EaComment); } else if (Inp_Trend_type== 2 && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum2)) { if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss2,Inp_TakeProfit2,Inp_MagicNum2,Inp_EaComment); } else if (Inp_Trend_type== 3 ) { if (BuySignal() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum1)) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss1,Inp_TakeProfit1,Inp_MagicNum1,Inp_EaComment); if (SellSignal() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum2)) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss2,Inp_TakeProfit2,Inp_MagicNum2,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (wpr1[ 0 ]<- 80 && adx1[ 0 ]<Inp_FlatLevel1)? true : false ; } bool SellSignal() { return (wpr2[ 0 ]>=- 20 && adx2[ 0 ]<Inp_FlatLevel2)? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,wpr1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,wpr2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 2 ,adx1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle4, 0 , 0 , 2 ,adx2)<= 0 )? false : true ; }





Тестирование флэтовой стратегии



Также как и при тестировании трендовой стратегии, сначала выберем отрезок истории для обучения и оптимизации выбранной флэтовой стратегии. На следующем рисунке представлен интервал тестирования:

Рис.7 Выбранный интервал тестирования для флэтовой стратегии.

Общие условия тестирования выглядят такими:

Интервал: 13.03.2015 — 01.01.2017.

Валютная пара: EURUSD .

. Режим торговли: Без задержки. Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало.



Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало. Тестирование: OHLC на М1. Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима.



Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима. Начальный депозит: 1000 USD.

Плечо: 1:500.

Сервер: MetaQuotes-Demo.

Котировки: 5-значные.

Для тестирования и оптимизации будут параметры индикаторов и значения Тейк-профит и Стоп-лосс. Результаты раздельной оптимизации в режиме Buy приведены ниже в таблице.





Рис. 7 Результаты тестировании и оптимизации флэтовой стратегии в режиме Buy.

А результаты раздельной оптимизации в режиме Sell получились такими:





Рис. 8 Результаты тестировании и оптимизации флэтовой стратегии в режиме Sell.

Определив наилучшие параметры для обоих режимов с помощью раздельной оптимизации, пора проверить стратегию на неблагоприятном участке и выяснить, насколько хорошо она приживется в новых для себя условиях. В качестве эксперимента выберем временной интервал рынка, который не будет флэтовым, а тот, что уже выбирали для тестирования трендовой стратегии. Имеется ввиду интервал представленный на рис.6. Его мы использовали для смешанного тестирования трендовой стратегии в режиме Both(Uptrend+Downtrend).

Итак, результат получился следующим:

Рис. 9 Результат тестирования оптимизированной флэтовой стратегии на неблагоприятном участке.

Учитывая то, что стратегия является флэтовой, а участок тестирования с затяжными трендовыми движениями, она себя вполне неплохо показала и оказалась в неплохом плюсе.





Комбинированная стратегия



Мы рассмотрели трендовую и флэтовую стратегию в качестве примера для раздельной оптимизации. Обе стратегии были разбиты на две составляющие и были обучены на благоприятных рынках и оптимизированы. Далее их жизнеспособность была проверена на неизвестном участке рынка и тут они показали себя вполне неплохо. Для закрепления в этой статье хотелось бы проверить как поведет себя стратегия, которая будет состоять из двух выше приведенных на более широком интервале времени, а также ее результат — сможет ли она работать в таком универсальном режиме. Но для этого вначале следует скомпоновать их в одну. После программной реализации стратегии в первую очередь были выставлены оптимизированные параметры двух режимов трендовой стратегии и двух режимов флэтовой стратегии: input string Inp_EaComment= "Universe Strategy" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input string Inp_Str_label1= "===Uptrend parameters===" ; input int Inp_MagicNum1= 1111 ; input int Inp_StopLoss1= 50 ; input int Inp_TakeProfit1= 55 ; input uint Period_1= 9 ; input uint SmoothPeriod1_1= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_1_1= MODE_SMA ; input uint SmoothPeriod2_1= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_2_1= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice1=PRICE_TRENDFOLLOW1_; input int Inp_Bars1= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price1= PRICE_LOW ; input double Trend_lev1= 1.6 ; input string Inp_Str_label2= "===Downtrend parameters===" ; input int Inp_MagicNum2= 2222 ; input int Inp_StopLoss2= 40 ; input int Inp_TakeProfit2= 70 ; input uint Period_2= 15 ; input uint SmoothPeriod1_2= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_1_2= MODE_SMA ; input uint SmoothPeriod2_2= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_2_2= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice2=PRICE_HIGH_; input int Inp_Bars2= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price2= PRICE_WEIGHTED ; input double Trend_lev2= 1.0 ; input string Inp_Str_label3= "===Buy parameters===" ; input int Inp_MagicNum3= 3333 ; input int Inp_StopLoss3= 40 ; input int Inp_TakeProfit3= 60 ; input int Inp_WPRPeriod1= 11 ; input int Inp_ADXPeriod1= 13 ; input int Inp_FlatLevel1= 25 ; input string Inp_Str_label4= "===Sell parameters===" ; input int Inp_MagicNum4= 4444 ; input int Inp_StopLoss4= 30 ; input int Inp_TakeProfit4= 30 ; input int Inp_WPRPeriod2= 7 ; input int Inp_ADXPeriod2= 15 ; input int Inp_FlatLevel2= 40 ;

Также из параметров был убрана возможность установки режимов, так как комбинированный эксперт не будет подвержен обучению или оптимизации. Сама же стратегия была реализована так: void OnTick () { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal_1() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum1)) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss1,Inp_TakeProfit1,Inp_MagicNum1,Inp_EaComment); if (SellSignal_1() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum2)) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss2,Inp_TakeProfit2,Inp_MagicNum2,Inp_EaComment); if (BuySignal_2() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum3)) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss3,Inp_TakeProfit3,Inp_MagicNum3,Inp_EaComment); if (SellSignal_2() && !Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum4)) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss4,Inp_TakeProfit4,Inp_MagicNum4,Inp_EaComment); } bool BuySignal_1() { return (avr_speed1[ 0 ]>Trend_lev1 && cog1[ 1 ]<cog1[ 0 ] &&(cog1[ 1 ]< 0 && cog1[ 0 ]< 0 ))? true : false ; } bool SellSignal_1() { return (avr_speed2[ 0 ]>Trend_lev2 && cog2[ 1 ]>cog2[ 0 ] &&(cog2[ 1 ]> 0 && cog2[ 0 ]> 0 ))? true : false ; } bool BuySignal_2() { return (wpr1[ 0 ]<- 80 && adx1[ 0 ]<Inp_FlatLevel1)? true : false ; } bool SellSignal_2() { return (wpr2[ 0 ]>=- 20 && adx2[ 0 ]<Inp_FlatLevel2)? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,cog1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,cog2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 2 ,avr_speed1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle4, 0 , 0 , 2 ,avr_speed2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle5, 0 , 0 , 2 ,wpr1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle6, 0 , 0 , 2 ,wpr2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle7, 0 , 0 , 2 ,adx1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle8, 0 , 0 , 2 ,adx2)<= 0 )? false : true ; } Здесь следует обратить внимание, что все четыре режима двух стратегий работают автономно друг от друга, имеют свой установленный после обучения набор параметров и никоим образом не пересекаются между собой. Для тестирования было решено взять более широкий диапазон — три последних года, полный список условий тестирования был составлен такой: Интервал: 01.01.2015 — 30.11.2018.

Валютная пара: EURUSD .

. Режим торговли: Без задержки. Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало.



Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало. Тестирование: OHLC на М1. Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима.



Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима. Начальный депозит: 1000 USD.

Плечо: 1:500.

Сервер: MetaQuotes-Demo.

Котировки: 5-значные. После тестирования получились вот такие интересные результаты: Рис.10 Результаты тестирования комбинированной стратегии. Следует заметить, что никаких новых оптимизаций параметров не проводилось, брались они как есть из найденных оптимальных значений при раздельной оптимизации на благоприятных участках. Но, учитывая то, что, по сути, работали четыре независимых стратегии в одной на общих для всех неблагоприятных условиях, результат получился положительным.

Выводы



Сравнивая полученные результаты тестирования двух примененных торговых стратегий на восходящем, нисходящем тренде, а также на флэте, можно сделать вывести общие закономерности:

Для выбранных протестированных стратегий метод раздельной оптимизации показал положительную динамику.

Согласно полученным результатам, метод раздельной оптимизации на благоприятных участках рынка, или можно даже назвать это раздельным независимым обучением, показал себя вполне действенным.

Даже проверка на временных интервалах, неподходящих под стратегию (тестирование обученной флэтовой стратегии на трендовых участках) показала положительную динамику.

Целью экспериментальной проверки комбинированной из двух обученных стратегий я считаю двойную проверку состоятельности этих двух систем. Мало того, что они работали на длительном временном интервале без каких либо коррекций, оптимизаций и подстроек — так они еще и не были изначально выбраны как модули одной торговой системой.

Учитывая тот факт, что мною были подобраны случайные выбранные торговые системы для тестирования и улучшения их посредством раздельной оптимизации, и сама финальная проверка была на максимально неблагоприятно участке истории, то результат этого исследования получился положительнымм. Результаты показали, что метод раздельной оптимизации вполне действенен и заслуживает того, чтобы использовать его в разработке и настройке торговых систем.





Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, рассортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала.

Программы, используемые в статье:

#

Имя

Тип

Описание

1

TrendStrategy.mq5 Эксперт

Торговый эксперт, основанный на трендовой стратегии. 2

FlatStrategy.mq5 Эксперт Торговый эксперт, основанный на флэтовой стратегии. 3 UniverseStrategy.mql5 Эксперт Торговый эксперт, основанный на комбинированной стратегии. 4 Trade.mqh Библиотека Класс торговых функций. 5

average_speed.mq5 Индикатор Индикатор средней скорости цены. Используется в трендовой стратегии. 6 centerofgravityosma.mq5 Индикатор Индикатор Центр гравитации Эллерса. Используется в трендовой стратегии.





