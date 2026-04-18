Как организовать ИИ-хедж-фонд в MetaTrader 5

Предыдущая статья закончилась честным признанием: система из нескольких аналитиков — это хорошее начало, но не конец разговора. Совет показал, что несколько голосов лучше одного, но даже пятнадцать голосов, работающих на одной паре, — это всё ещё маленькая комната.

Представьте управляющий комитет реального фонда. За одним столом сидят десять аналитиков с принципиально разными философиями. Виктор смотрит только на тренд и выравнивание скользящих средних — для него цена выше MA50 уже достаточное основание для BUY. Дмитрий с тремя PhD вычисляет z-оценку отклонения от полосы Боллинджера и не выдаст сигнал, пока это число не перейдёт порог 0.8. Чэнь не реагирует ни на что без подтверждения объёмом. Юки смотрит на тело последней свечи и ни на что другое. За отдельным столом сидят четыре риск-менеджера с независимыми осями страха: один измеряет ATR, второй считает тайминг входа, третий оценивает качество рыночного режима, четвёртый ищет хвостовые события. И над всеми — Председатель, который читает все четырнадцать докладов и применяет жёсткую трёхшаговую процедуру голосования.

Теперь умножьте это на восемь. Восемь валютных пар, восемь изолированных советов, восемь независимых репутационных движков — и всё это в одном Python-процессе.

Именно это описывает данная статья.





Почему одной пары было недостаточно

Предыдущая архитектура работала на одном символе. Это означало, что система имела слепое пятно размером с весь остальной рынок.

Валюты движутся в корреляциях. EURUSD и GBPUSD часто идут вместе, потому что оба несут риск доллара. USDJPY ведёт себя как актив-убежище в моменты паники. XAUUSD — вовсе отдельный зверь с собственной сезонностью и реакцией на инфляцию. Аналитик, торгующий только EURUSD и не видящий, что происходит с иеной, работает вполглаза.

Но дело не только в корреляциях. Разные пары дают разное количество торговых возможностей в зависимости от рыночного режима. Когда EURUSD застыл в узком диапазоне, и совет из пятнадцати раз за разом говорит HOLD — GBPUSD в это время может находиться в чистом тренде с семью аналитиками BUY и нулём BLOCKED. Система, которая умеет слушать только один голос рынка, упускает всё остальное.

Решение очевидно: запустить восемь изолированных советов параллельно. Каждый работает на своей паре, со своей историей репутаций, целями PnL и мотивационным состоянием.





Архитектура: один процесс, восемь миров

Техническое ядро системы — класс PortContext. Это изолированный контейнер состояния для одной валютной пары:

class PortContext: """Изолированный контекст для одного порта (одной валютной пары).""" def __init__(self, port: int , pair: str ): self.port = port self.pair = pair self.reputation = ReputationEngine() self.chat_history = [] self.history_lock = threading.Lock()

Восемь экземпляров PortContext создаются при старте и живут независимо. Репутация Виктора на EURUSD никак не влияет на репутацию Виктора на XAUUSD. Дневной голод фонда по иене не снижает требовательность совета по франку. Каждая пара — отдельный мир.

Карта портов жёсткая и симметричная:

PAIR_PORTS = { "EURUSD" : ( 30001 , 8971 ), "GBPUSD" : ( 30002 , 8972 ), "AUDUSD" : ( 30003 , 8973 ), "NZDUSD" : ( 30004 , 8974 ), "USDCHF" : ( 30005 , 8975 ), "USDCAD" : ( 30006 , 8976 ), "USDJPY" : ( 30007 , 8977 ), "XAUUSD" : ( 30008 , 8978 ), }

Magic — номер пресета (30001..30008). Port — Magic − 30000 + 8970. Это позволяет любому компоненту системы по одному числу восстановить весь контекст: кто торгует, на каком порту слушает, с каким Magic помечает ордера.

В main() всё запускается в три строки:

def main(): for pair, (magic, port) in PAIR_PORTS.items(): _port_contexts[port] = PortContext(port, pair) for port in ALL_PORTS: threading.Thread(target=_run_port_server, args=(port,), daemon= True ).start() threading.Thread(target=_decay_daemon, daemon= True ).start() while True : time.sleep( 60 )

Восемь TCP-серверов слушают на восьми портах. Каждое входящее WebSocket-соединение получает свой PortContext по номеру порта и работает полностью изолированно от остальных.





MQL5: пресет как единственный параметр

На стороне MetaTrader трейдер делает одно действие — выбирает пресет. Всё остальное вычисляется автоматически.

enum ENUM_PAIR_PRESET { PRESET_EURUSD = 30001 , PRESET_GBPUSD = 30002 , PRESET_AUDUSD = 30003 , PRESET_NZDUSD = 30004 , PRESET_USDCHF = 30005 , PRESET_USDCAD = 30006 , PRESET_USDJPY = 30007 , PRESET_XAUUSD = 30008 , };

В OnInit() одна строка разворачивает пресет в Magic и Port:

int OnInit () { g_InpMagic = ( int )InpPairPreset; g_InpPort = ( int )InpPairPreset - 30000 + 8970 ; string presetSymbol = PresetToSymbol(InpPairPreset); if (presetSymbol != "" && _Symbol != presetSymbol) { PrintFormat ( "[WARN] Пресет=%s, но график=%s. Убедитесь что EA установлен на правильный график!" , presetSymbol, _Symbol ); } PrintFormat ( "[INIT] Пресет=%s | Magic=%d | Port=%d | Symbol=%s" , EnumToString (InpPairPreset), g_InpMagic, g_InpPort, _Symbol ); Trade.SetExpertMagicNumber(g_InpMagic); Trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); Trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_IOC ); ArrayInitialize (g_repWeights, 0.1 ); ArrayInitialize (g_avgEntryBuy, 0.0 ); ArrayInitialize (g_avgEntrysSell, 0.0 ); g_dayStartBalance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); PrintBanner(); if (InitWebSocket()) { g_useWS = true ; PrintFormat ( "[OK] WinHTTP WebSocket подключён → %s:%d (Magic=%d)" , InpHost, g_InpPort, g_InpMagic); } else { PrintFormat ( "[X] WebSocket недоступен. Порт=%d. Запустите: python llm_hedge_fund_v4.py" , g_InpPort); return INIT_FAILED ; } SendGoals(); return INIT_SUCCEEDED ; }

Функция PresetToSymbol() проверяет соответствие: если трейдер поставил пресет GBPUSD на график EURUSD — советник предупредит в журнале, но продолжит работу на текущем символе. Это защита от опечатки, а не жёсткая блокировка.

Параметры входа намеренно сведены к минимуму — только то, что трейдер должен решать сам:

input ENUM_PAIR_PRESET InpPairPreset = PRESET_EURUSD; input double InpBaseLot = 0.01 ; input int InpBaseSL_Pts = 800 ; input int InpBaseTP_Pts = 1600 ; input double InpDailyLossLimitPct = 3.0 ; input int InpPriceBars = 100 ; input int InpAnalysisBars = 1 ;

Никаких параметров усреднения, трейлинга или сессионного фильтра. Советник делает одно: слушает совет пятнадцати и открывает или закрывает позицию.





Десять аналитиков: галерея философий

Подбор участников первой фазы — не произвол. Каждый представляет отдельную торговую школу с собственной логикой и собственными слепыми пятнами. Именно несовпадение этих слепых пятен создаёт ценность ансамбля.

Виктор — трендовый трейдер. Сигнал BUY, если цена выше MA20 или MA50 с положительным моментумом. Сигнал SELL — симметрично. NO SIGNAL — только при идеально плоском моментуме. Он никогда не спорит сам с собой — выбирает более сильную сторону.

Мария — контрарианский медведь с убеждениями. Ищет SELL прежде всего. RSI выше 65 и цена у верхней полосы Боллинджера — ей достаточно. При перепроданности умеет дать BUY. Её ценность — кричать «стоп!» именно тогда, когда все остальные кричат «вперёд!».

Елена — специалист по возврату к среднему. Работает только на экстремумах: касание нижней полосы при RSI7 ниже 35 — BUY. Верхней при RSI7 выше 65 — SELL. Вблизи средней — использует направление последнего моментума. NO SIGNAL только в мёртвой зоне RSI7 от 45 до 55 строго у средней полосы.

Дмитрий — квант с PhD. Вычисляет z-оценку: z = (price − BB_mid) / StdDev . Z выше 0.8 — SELL. Ниже −0.8 — BUY. Между нулём и 0.8 — смотрит на моментум. Показывает математику в ответе.

Чэнь — эксперт по объёму и микроструктуре. Volume Ratio выше 1.2 плюс бычья свеча — BUY. Плюс медвежья — SELL. При низком объёме ориентируется на направление свечи. NO SIGNAL — только при объёме ниже 0.5× среднего и идеальном доджи.

Изабелла — трейдер волатильности. Расширение волатильности в восходящем тренде — BUY. В нисходящем — SELL. При сжатии — торгует направление тренда. NO SIGNAL — только при идеально нейтральных тренде и волатильности одновременно.

Маркус — аналитик Вайкоффа. Ищет пружину (ложный пробой вниз с разворотом) или аптраст (ложный пробой вверх с отвержением). При отсутствии явного Вайкофф-события — использует тренд. Умеет читать следы институциональных денег.

Юки — мастер японских свечей. Бычья свеча с телом больше 0.3 ATR — BUY. Медвежья с тем же условием — SELL. Маленькое тело — смотрит на расположение: у нижней полосы даёт BUY, у верхней SELL, иначе ориентируется на моментум. NO SIGNAL — только на идеальном доджи с телом меньше 0.1 ATR строго у средней.

Рафаэль — специалист по дивергенциям. Все индикаторы моментума вверх — BUY. Вниз — SELL. При смешанных сигналах: большинство (2/3) определяет направление. NO SIGNAL — только при идеальном 50/50. Его сигналы самые сильные, когда все осцилляторы согласованы.

Софи — систематик. Считает бинарные проверки: цена выше MA20? RSI14 выше 50? Стохастик K выше D? Итого десять вопросов. Пять и более бычьих — BUY. Пять и более медвежьих — SELL. При ничьей — решает последняя свеча.

В коде каждый аналитик — это системный промпт в словаре BASE_ANALYST_PROMPTS:

BASE_ANALYST_PROMPTS = { "victor" : ( "You are VICTOR STONE — momentum master. Trend is God. Indecision kills returns. " "Signal BUY if price > MA20 OR MA50 with positive momentum. " "Signal SELL if price < MA20 OR MA50 with negative momentum. " "If trend is ambiguous, pick the STRONGER side. NO SIGNAL only if momentum is perfectly flat. " "Name EXACT values. Reply: BUY/SELL/NO SIGNAL in 3 sharp sentences. No JSON." ), "dmitri" : ( "You are DMITRI VOLKOV — head quant, PhD x3. Models demand action. " "Compute: z = (price - BB_mid) / StdDev. " "z > 0.8 = SELL. z < -0.8 = BUY. 0 < z < 0.8: check momentum — if positive = BUY, negative = SELL. " "Show your math. BUY/SELL/NO SIGNAL. 3 sentences. No JSON." ), "sophie" : ( "You are SOPHIE LAURENT — systematic signal counter. Numbers never lie. " "Count BUL vs BEA signals across all indicators. " "Score >= 5 BUL = BUY. Score >= 5 BEA = SELL. Tie: use last candle direction. " "Show EXACT count. 3 sentences. No JSON." ), # ... остальные семь }

Заметьте: каждый промпт заканчивается No JSON. Аналитики говорят свободным текстом. Только Председатель обязан отвечать JSON — потому что только его ответ парсится программно.





Четыре оси риска

Риск-менеджеры — это не просто осторожные голоса. Каждый из четырёх смотрит на независимое измерение рыночного риска.

Алексей — волатильность и ATR. Порог блокировки поднят до ATR% > 0.6% (в v3 было 0.3% — v4 агрессивнее). Ширина BB выше 1.0% — HIGH. 0.5–1.0% — CAUTION. Ниже 0.4% — APPROVED. Предпочитает APPROVED при любых сомнениях.

Хелена — тайминг входа. Тело свечи больше 1.2× ATR (в v3 было 0.8) — вход запоздалый, BLOCKED. Стохастик выше 92 или ниже 8 (в v3 было 85/15) — BLOCKED. Стандартная перекупленность — только CAUTION, не BLOCKED. Предпочитает CAUTION над BLOCKED.

Джеймс — качество рыночного режима. 4 из 5 скользящих выровнены — APPROVED. 3 из 5 — максимум CAUTION. Менее 2 из 5 — BLOCKED. Для блокировки нужно два и более конфликтующих сигнала.

Наталья — чёрные лебеди. Блокирует только при настоящих хвостовых событиях: RSI7 ниже 10 или выше 90 (в v3 было 15/85), Volume Ratio выше 3.0 (в v3 было 2.0), ATR14 выше 1.5×ATR21 (в v3 было 1.3). Умеренные экстремумы — только CAUTION.

RISK_PROMPTS = { "alexei": ( "You are ALEXEI STORM — Volatility Risk Officer. " "ATR% > 0.6 = HIGH RISK → BLOCKED. ATR% 0.4-0.6 = CAUTION. Below 0.4 = APPROVED. " "BB width > 1.0% = HIGH. 0.5-1.0% = CAUTION. Prefer APPROVED unless extremes are clear. " "VERDICT: APPROVED/CAUTION/BLOCKED. 2 sentences. No JSON." ), "natasha": ( "You are NATASHA VEIL — Black Swan specialist. Reserve BLOCKED for true tail events. " "RSI7 < 10 or > 90 = TAIL RISK → BLOCKED. Vol Ratio > 3.0 = BLOCKED. " "ATR14 > 1.5*ATR21 = BLOCKED. Moderate extremes = CAUTION only. " "VERDICT: APPROVED/CAUTION/BLOCKED. 2 sentences. No JSON." ), }

Обратите внимание на намеренное смягчение порогов блокировки по сравнению с v3. Это не случайность — это решение. В v4 система работает активнее: рынок всегда имеет направление, и задача риск-менеджеров — заблокировать только истинно опасные ситуации, а не всё подряд.





Параллельность: как работают три фазы

Функция run_council() — сердце Python-сервера. Она принимает массив цен, символ и контекст пары, и возвращает JSON с финальным решением совета.

def run_council(prices, symbol, ctx: "PortContext" ) -> dict : rep = ctx.reputation close = np.array(prices, dtype= float ) ind = build_indicators(close) brief = _build_market_brief(symbol, ind) weights = rep.get_analyst_weights() vote_threshold = rep.get_weighted_vote_threshold() motivation_ctx = rep.get_motivation_context() chairman_prompt = _build_chairman_prompt(vote_threshold, motivation_ctx) analyst_opinions = {} with ThreadPoolExecutor(max_workers= 10 ) as pool: futures = {} for name, prompt in BASE_ANALYST_PROMPTS.items(): override = rep.analysts[name].get( "style_override" ) futures[pool.submit(_analyst_call, name, prompt, brief, override)] = name for fut in as_completed(futures): name, opinion = fut.result() analyst_opinions[name] = opinion vote_tally = _tally_analysts(analyst_opinions, weights)

Фаза I: десять аналитиков параллельно .

analyst_summary = ( f"TALLY: BUY= {vote_tally[ 'buy' ]} SELL= {vote_tally[ 'sell' ]} " f"NO_SIGNAL= {vote_tally[ 'no_signal' ]}

" + "

" .join( f"[ {n.upper()} ]: {o[: 100 ]} ..." for n, o in analyst_opinions.items()) ) risk_opinions = {} with ThreadPoolExecutor(max_workers= 4 ) as pool: futures = {pool.submit(_risk_call, n, p, brief, analyst_summary): n for n, p in RISK_PROMPTS.items()} for fut in as_completed(futures): name, verdict = fut.result() risk_opinions[name] = verdict risk_tally = _tally_risks(risk_opinions)

Все десять API-вызовов уходят одновременно. Время фазы I — это время самого медленного аналитика, а не сумма всех десяти.

Фаза II: четыре риск-менеджера параллельно . Они видят не только рыночные данные, но и сводку мнений аналитиков — первые 100 символов каждого ответа. Это сделано намеренно: риск-менеджер видит направление консенсуса и оценивает риск предполагаемой сделки.

analyst_block = "

" .join( f"[ {n.upper()} ] (rep= {weights.get(n, 0 ): .3 f} ): {o} " for n, o in analyst_opinions.items() ) risk_block = "

" .join( f"[ {n.upper()} ]: {v} " for n, v in risk_opinions.items()) chairman_input = ( f" {brief}



" f"━━━ ANALYST OPINIONS (weighted) ━━━

{analyst_block}



" f"━━━ VOTE TALLY ━━━

" f"BUY: {vote_tally[ 'buy' ]} | SELL: {vote_tally[ 'sell' ]} | " f"NO_SIGNAL: {vote_tally[ 'no_signal' ]}

" f"Weighted: BUY= {vote_tally[ 'weighted' ][ 'buy' ]: .3 f} " f"SELL= {vote_tally[ 'weighted' ][ 'sell' ]: .3 f}



" f"━━━ RISK VERDICTS ━━━

{risk_block}



" f"━━━ RISK GATE ━━━

" f"APPROVED: {risk_tally[ 'approved' ]} | CAUTION: {risk_tally[ 'caution' ]} | " f"BLOCKED: {risk_tally[ 'blocked' ]}



" f"━━━ DELIVER FINAL VERDICT ━━━" ) msgs = [{ "role" : "system" , "content" : chairman_prompt}, { "role" : "user" , "content" : chairman_input}] chairman_raw = _call_api(msgs, temperature= 0.15 , max_tokens= 400 , label= "CHAIRMAN" )

Фаза III: Председатель . Видит всё: рыночный брифинг, все четырнадцать докладов с репутационными весами, итоговое голосование аналитиков, вердикты риск-менеджеров.

analyst_block = "

" .join( f"[ {n.upper()} ] (rep= {weights.get(n, 0 ): .3 f} ): {o} " for n, o in analyst_opinions.items() ) risk_block = "

" .join( f"[ {n.upper()} ]: {v} " for n, v in risk_opinions.items()) chairman_input = ( f" {brief}



" f"━━━ ANALYST OPINIONS (weighted) ━━━

{analyst_block}



" f"━━━ VOTE TALLY ━━━

" f"BUY: {vote_tally[ 'buy' ]} | SELL: {vote_tally[ 'sell' ]} | " f"NO_SIGNAL: {vote_tally[ 'no_signal' ]}

" f"Weighted: BUY= {vote_tally[ 'weighted' ][ 'buy' ]: .3 f} " f"SELL= {vote_tally[ 'weighted' ][ 'sell' ]: .3 f}



" f"━━━ RISK VERDICTS ━━━

{risk_block}



" f"━━━ RISK GATE ━━━

" f"APPROVED: {risk_tally[ 'approved' ]} | CAUTION: {risk_tally[ 'caution' ]} | " f"BLOCKED: {risk_tally[ 'blocked' ]}



" f"━━━ DELIVER FINAL VERDICT ━━━" ) msgs = [{ "role" : "system" , "content" : chairman_prompt}, { "role" : "user" , "content" : chairman_input}] chairman_raw = _call_api(msgs, temperature= 0.15 , max_tokens= 400 , label= "CHAIRMAN" )

Температура Председателя — 0.15; у аналитиков — 0.85. Председатель не должен быть творческим. Он должен быть предсказуемым.





Председатель и процедура голосования

Промпт Председателя — это не просто описание роли, это жёстко зашитая процедура с конкретными числовыми условиями:

def _build_chairman_prompt(vote_threshold: int , motivation_ctx: str ) -> str : return ( "You are THE CHAIRMAN — supreme decision-maker of the world's most elite hedge fund. " "40% annual returns for 15 years. Every missed trade is a cost. Inaction is NOT safe.

" "CORE PHILOSOPHY: The market always has a lean. Your job is to find it.



" "DECISION FRAMEWORK:

" "STEP 1 — RISK GATE:

" f" • 4 BLOCKED → 'hold'. Non-negotiable.

" f" • 3 BLOCKED → 'hold' unless analyst consensus is overwhelming (9+).

" f" • 2 BLOCKED → proceed only with strong consensus ( {vote_threshold} + analysts).

" f" • 1 BLOCKED → proceed with normal consensus ( {vote_threshold- 1 } + analysts).

" f" • 0 BLOCKED → proceed, even with {vote_threshold- 2 } + analysts.

" f"STEP 2 — ANALYST VOTE: Threshold = {vote_threshold} (dynamic).

" f" • {vote_threshold} + analysts BUY → BUY signal.

" f" • {vote_threshold} + analysts SELL → SELL signal.

" " • Weighted votes apply: higher-reputation analysts count more.

" f" • 1 below threshold: if 0-1 BLOCKED → APPROVE the signal.

" f" • 2+ below threshold: lean on direction of most recent momentum.

" " • True 'hold' only when buy/sell votes within 1 AND risk is elevated.

" "STEP 3 — FUND CONTEXT:

" " AGGRESSIVE MODE: lower threshold by 1, push for signals.

" " HUNGRY: prefer active signals.

" " COMFORTABLE: discipline, but still prefer signals over inaction.



" f" {motivation_ctx}



" 'Reply ONLY with JSON: {"signal":"buy"|"sell"|"hold",' '"comment":"chairman reasoning max 200 chars",' '"analyst_votes":{"buy":N,"sell":N,"no_signal":N},' '"risk_verdicts":{"approved":N,"caution":N,"blocked":N},' '"weighted_conviction":0.0}' )

Обратите внимание: порог голосования vote_threshold — это параметр, не константа. Он вычисляется динамически в зависимости от состояния репутационного движка:

def get_weighted_vote_threshold(self) -> int : if self.aggression_mode: return 4 if self.hunger_level > 0.4 : return 5 return 6

В стандартном режиме нужно шесть аналитиков. При агрессивном режиме — четыре. Один и тот же рыночный расклад получит разный ответ в зависимости от того, насколько фонд выполнил дневные цели.





Репутационный движок: кто заслужил доверие

Каждая пара имеет свой ReputationEngine. Каждый аналитик начинает с репутацией 50.0 и изменяет её по результатам торговли:

REWARD_CORRECT = + 8.0 REWARD_CORRECT_BIG = + 15.0 PENALTY_WRONG = - 6.0 PENALTY_WRONG_BIG = - 12.0 REWARD_STREAK_BONUS = + 3.0 PENALTY_STREAK_MULT = 1.5 REPUTATION_DECAY = 0.995

Параметр REPUTATION_DECAY = 0.995 важен. Каждый цикл репутация умножается на 0.995. Без этого аналитик, набравший 90 очков в первый месяц, сохранял бы доминирование вечно — даже если рыночный режим изменился и его методология перестала работать. Decay заставляет постоянно доказывать актуальность.

Кроме decay, каждые 15 минут работает фоновый демон:

def _decay_daemon(): while True : time.sleep( 900 ) for port, ctx in _port_contexts.items(): ctx.reputation.decay_reputations()

При падении репутации ниже 15 аналитик получает принудительную смену стиля — style_override = "ADAPTIVE" . Его промпт расширяется инструкцией быть более взвешенным и осторожным. Это не исключение из голосования — это «короткий поводок» от управляющего.

Веса в голосовании рассчитываются на основе репутаций:

def get_analyst_weights(self) -> dict : names = [ "victor" , "maria" , "elena" , "dmitri" , "chen" , "isabella" , "marcus" , "yuki" , "rafael" , "sophie" ] reps = {n: max (self.analysts[n][ "reputation" ], 1.0 ) for n in names} total = sum (reps.values()) return {n: round (reps[n] / total, 4 ) for n in names}

Victor с репутацией 80 имеет в три раза больший вес, чем Maria с репутацией 25. Председатель видит не только {buy: 6, sell: 2, no_signal: 2} , но и {weighted_buy: 0.61, weighted_sell: 0.19} — принципиально разная картина, если шесть голосов принадлежат аналитикам с низкой репутацией.





Мотивационный движок: фонд как живой организм

Между репутацией и торговым решением стоит ещё один слой — мотивационный контекст. Председатель получает его в каждом запросе:

def get_motivation_context(self) -> str : lines = [ "

╔═══ FUND MOTIVATION CONTEXT ═══╗" ] lines.append( f"Daily PnL Goal : {daily[ 'current' ]:+ .1 f} / {daily[ 'target' ]: .0 f} ( {daily[ 'pct' ]: .0 f} %)" ) lines.append( f"Fund Total PnL : {self.total_pnl:+ .2 f} " ) lines.append( f"Hunger Level : { '█' * int(hunger* 10 )} { '░' * ( 10 -int(hunger* 10 ))} {hunger* 100 : .0 f} %" ) if self.aggression_mode: lines.append( "[!] MODE: AGGRESSIVE — Goals severely undermet. Chairman must PUSH for trades." ) lines.append( " -> Lower your threshold. Signal BUY/SELL with 5+ analysts instead of 7+." ) elif hunger > 0.4 : lines.append( "[~] MODE: HUNGRY — Goals partially behind. Prefer active signals over HOLD." ) else : lines.append( "[+] MODE: COMFORTABLE — Goals on track. Maintain standard discipline." ) lines.append( "Recent streaks :" ) for name in [ "victor" , "maria" , "elena" , "dmitri" , "chen" ]: a = self.analysts[name] s = a[ "streak" ] symbol = f"[+ {s} ]" if s > 2 else ( f"[- {s} ]" if s < - 2 else f" {s:+d} " ) lines.append( f" {name.upper(): 12 } rep= {a[ 'reputation' ]: 5.1 f} streak= {symbol} " ) lines.append( "╚════════════════════════════════╝" ) return "

" .join(lines)

Фонд с выполненной дневной целью становится консервативным. Фонд, критически отставший, переходит в агрессивный режим и снижает порог с шести до четырёх. Это прямое управление через мотивационный контекст в промпте Председателя. Одни и те же рыночные данные дадут разный ответ в 09:00 (фонд голоден) и в 17:00 (дневная цель выполнена на 90%).





Обратная связь: петля, которая замыкает систему

После закрытия позиции советник сообщает Python о результате:

void ReportLastTrade( ENUM_POSITION_TYPE closedType) { HistorySelect ( TimeCurrent () - 3600 , TimeCurrent ()); double totalPnL = 0.0 ; int deals = HistoryDealsTotal (); for ( int i = deals - 1 ; i >= MathMax ( 0 , deals - 5 ); i--) { ulong ticket = HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ) != g_InpMagic) continue ; if ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ) != _Symbol ) continue ; if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ) != DEAL_ENTRY_OUT ) continue ; totalPnL += HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ) + HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ) + HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); break ; } string sig = (closedType == POSITION_TYPE_BUY ) ? "buy" : "sell" ; string resp = SendRawCmd( StringFormat ( "RESULT:%s:%s:%.2f" , _Symbol , sig, totalPnL)); }

Python получает команду RESULT:EURUSD:buy:87.50 и обновляет репутации всех аналитиков, которые голосовали за эту сделку.

Получается замкнутый цикл: результаты сделок влияют на репутации, репутации — на веса голосов, а веса — на следующее решение. Система не просто принимает решения — она учится на их последствиях, хотя и ограниченным образом: знает, чьи прогнозы оказались правы, но не знает, почему.





Торговая логика советника: три состояния

Советник AIHedgeFund_v4_clean.mq5 намеренно устроен просто. Весь алгоритм управления позицией — это ExecuteSignal() :

void ExecuteSignal() { if (g_tradingHalted) return ; bool hasBuy = HasPositionType( POSITION_TYPE_BUY ); bool hasSell = HasPositionType( POSITION_TYPE_SELL ); if (g_lastSignal == "buy" ) { if (hasSell) { CloseAllByType( POSITION_TYPE_SELL ); ReportLastTrade( POSITION_TYPE_SELL ); } if (!hasBuy) { g_avgLevelBuy = 0 ; g_partialDoneBuy = false ; ArrayInitialize (g_avgEntryBuy, 0.0 ); OpenBuy(InpBaseLot, "AI BUY L0" ); } } else if (g_lastSignal == "sell" ) { if (hasBuy) { CloseAllByType( POSITION_TYPE_BUY ); ReportLastTrade( POSITION_TYPE_BUY ); } if (!hasSell) { g_avgLevelSell = 0 ; g_partialDoneSell = false ; ArrayInitialize (g_avgEntrysSell, 0.0 ); OpenSell(InpBaseLot, "AI SELL L0" ); } } }

BUY при открытой BUY — советник не добавляет вторую позицию. Повторный сигнал — это подтверждение, а не новый вход. Позиция продолжает жить со своим исходным SL и TP.

HOLD при любой открытой позиции — ничего не происходит. Позиция ждёт либо смены сигнала, либо брокерского SL/TP.

Переворот (BUY при открытой SELL) — немедленное закрытие SELL с отчётом в Python, затем открытие BUY. Два действия, чистый переворот.

Открытие позиции:

bool OpenBuy( double lot, string comment) { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double pt = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double sl = (InpBaseSL_Pts > 0 ) ? NormalizeDouble (ask - InpBaseSL_Pts * pt, _Digits ) : 0 ; double tp = (InpBaseTP_Pts > 0 ) ? NormalizeDouble (ask + InpBaseTP_Pts * pt, _Digits ) : 0 ; if (Trade.Buy(lot, _Symbol , ask, sl, tp, comment)) { g_totalBuys++; if (g_avgLevelBuy < 6 ) g_avgEntryBuy[g_avgLevelBuy] = ask; if (InpVerboseLog) PrintFormat ( "[OK] BUY %.2f lot @ %.5f SL=%.5f TP=%.5f [%s]" , lot, ask, sl, tp, comment); return true ; } PrintFormat ( "[ERR] BUY ERROR: %d %s" , Trade.ResultRetcode(), Trade.ResultRetcodeDescription()); return false ; }

SL и TP выставляются сразу в одном ордере. Если соединение с сервером пропадёт — позиция останется защищённой стоп-ордерами на стороне брокера.

Закрытие выполняется с конца массива (i = PositionsTotal() - 1). Это стандартная практика MQL5: при закрытии позиции индексы пересчитываются, и обход с начала может пропустить следующую позицию.





Что видит советник в журнале

Журнал MetaTrader при работе системы читается как стенограмма профессионального комитета:

[ 12 : 41 : 03 ] [EURUSD: 8971 ] threshold= 5 | hunger= 0.42 | aggression=off [ 12 : 41 : 03 ] [EURUSD] ══ Phase I: 10 Analysts ══ [ 12 : 41 : 03 ] ↳ Analyst [VICTOR] thinking... [ 12 : 41 : 03 ] ↳ Analyst [DMITRI] thinking... [ 12 : 41 : 08 ] ✓ [SOPHIE]: BUL= 7 BEA= 3 → BUY signal confirmed by score. [ 12 : 41 : 08 ] ✓ [CHEN]: Vol Ratio= 1.49 x, BULL candle — approaching threshold. [ 12 : 41 : 09 ] ✓ [VICTOR]: Price above MA20/MA50, momentum + 0.00418 — BUY. [ 12 : 41 : 09 ] [EURUSD] Phase I: BUY= 6 SELL= 2 NO_SIGNAL= 2 [ 12 : 41 : 09 ] [EURUSD] ══ Phase II: 4 Risk Managers ══ [ 12 : 41 : 12 ] ✓ [ALEXEI]: APPROVED — ATR%= 0.18 %, BB Width= 0.61 %, within limits. [ 12 : 41 : 12 ] ✓ [JAMES]: APPROVED — 4 / 5 MAs aligned upward, trending regime. [ 12 : 41 : 13 ] ✓ [HELENA]: CAUTION — Body/ATR= 0.85 , slightly elevated. [ 12 : 41 : 13 ] ✓ [NATASHA]: APPROVED — RSI7= 61 , Vol= 1.49 x, no tail events. [ 12 : 41 : 13 ] [EURUSD] Phase II: APPROVED= 3 CAUTION= 1 BLOCKED= 0 [ 12 : 41 : 13 ] [EURUSD] ══ Phase III: The Chairman (threshold= 5 ) ══ [ 12 : 41 : 16 ] ✓ [EURUSD CHAIRMAN]: { "signal" : "buy" , "comment" : "6/10 BUY, 0 BLOCKED..." } [ 12 : 41 : 16 ] [EURUSD] ══ FINAL: BUY | conviction= 0.71 ══ >> BAR [OK] BUY 0.01 @ 1.08621 SL= 1.07821 TP= 1.10221

Шесть аналитиков из десяти проголосовали BUY. Двое против. Двое воздержались. Все четыре риск-менеджера либо одобрили, либо выразили осторожность — ни одного BLOCKED. Порог 5 (умеренный голод). Шесть больше пяти. Председатель дал BUY.

Особенно важно то, что NO SIGNAL несёт информацию. Каждое молчание в системе — это данные, а не отсутствие данных. Если Чэнь молчит — это конкретный факт: объём не подтверждал движение.





Обратная совместимость

Переход с предыдущей версии — это одно слово в коде советника:

string cmd = "PRICES:EURUSD:" + csv; string cmd = "DEBATE:EURUSD:" + csv; string cmd = "COUNCIL:EURUSD:" + csv;

Сервер понимает все три префикса. Советник, который умеет читать только поля signal и comment , продолжит работать без изменений — расширенный блок council со всеми пятнадцатью голосами он просто проигнорирует при парсинге.

Зависимости не изменились: Python 3.8+, requests , numpy . Всё остальное — стандартная библиотека.





Запуск системы

Python-сервер :

python llm_hedge_fund_v4.py

QUANTUM AI HEDGE FUND v4 .0 — MULTI-PORT / MULTI-PAIR ┌─ PAIR → MAGIC → PORT ──────────────────┐ │ EURUSD Magic= 30001 Port= 8971 │ │ GBPUSD Magic= 30002 Port= 8972 │ │ ... │ │ XAUUSD Magic= 30008 Port= 8978 │ └────────────────────────────────────────┘ INITIAL REPUTATION: all analysts start at 50.0 per port

Сервер выведет карту портов и запустит восемь WebSocket-серверов:

MetaTrader 5 : открыть восемь графиков, на каждый прикрепить AIHedgeFund_v4_clean.mq5 , выбрать соответствующий пресет. Magic и Port вычисляются автоматически.

Рекомендуемые параметры для начала:

Параметр Значение Комментарий InpBaseLot 0.01 минимальный лот при тестировании InpBaseSL_Pts 800 стандарт для H1 InpBaseTP_Pts 1600 соотношение 1:2 InpDailyLossLimitPct 3.0 жёсткий стоп на день InpPriceBars 100 100 баров достаточно для всех индикаторов InpAnalysisBars 1 совет на каждый новый бар InpReceiveMs 60000 60 секунд таймаут для 15 агентов

Типичное время ответа при grok-3-fast : фаза I — 5–8 секунд, фаза II — 3–5 секунд, Председатель — 2–4 секунды. Итого 10–17 секунд на полный цикл. Для H1 это незаметно. Для M5 — уже на границе. Для M1 — неприемлемо.





Результаты бэктеста системы



До этого момента архитектура Council of 15 выглядела убедительно на уровне идей: десять аналитиков с декоррелированными философиями, четыре риск-менеджера с независимыми осями оценки, Председатель с жёсткой процедурой голосования, репутационный движок, который помнит, кто ошибался. Но в трейдинге архитектура сама по себе ничего не стоит, если её нельзя прогнать через беспощадную машину фактов — Strategy Tester. Именно там заканчиваются красивые схемы и начинается единственный разговор, который имеет значение.

Бэктест проводился на AIHedgeFund_v4_clean.mq5 — чистой версии советника без усреднения и трейлинга. Это принципиально: результаты отражают качество именно AI-решений, а не дополнительной торговой механики. Важно: на разных бэктестах результаты могут отличаться, иногда довольно сильно, разброс результатов велик, так как это всё-таки ИИ - система трейдинга.

Параметр Значение Инструмент EURUSD Таймфрейм H1 Период 01.10.2025 — 25.11.2025 (~8 недель) Начальный депозит $10 000 Лот 0.5 Stop Loss 400 пунктов (40 пипсов) Take Profit 300 пунктов (30 пипсов) Анализ каждые 6 баров (раз в 6 часов) Качество истории 100% (тиковые данные) Брокер RoboForex-ECN

Пояснения к параметрам: SL 400 и TP 300 — это соотношение риск/прибыль 1:0.75 в пользу стопа. Это нетипичная конфигурация для ручных систем, но логика здесь другая: система торгует часто, закрывает позиции не только по TP/SL, но и по обратному сигналу совета, и рассчитана на то, что высокий winrate компенсирует более широкий стоп. Проверим, работает ли это предположение.

Метрика Значение Чистая прибыль $2 471.17 (+24.7%) Profit Factor 2.09 Sharpe Ratio 6.31 Recovery Factor 6.16 LR Correlation 0.97 Максимальная просадка (equity) 3.57% ($401.07) Максимальная просадка (balance) 2.78% ($303.15) Всего сделок 59 Прибыльных сделок 38 (64.41%) Убыточных сделок 21 (35.59%) Средняя прибыльная сделка $124.91 Средний убыток $106.72 Максимальная серия убытков 2 подряд Среднее время в сделке 14 часов 1 минута



За восемь недель система совершила 59 сделок и заработала $2 471 при депозите $10 000. Profit Factor 2.09 — это означает, что на каждый потерянный доллар система приносила два. Это сильный показатель.

Sharpe Ratio 6.31 — это не опечатка. Для сравнения: профессиональные хедж-фонды считают Sharpe выше 1.0 хорошим результатом, выше 2.0 — отличным. Значение 6.31 объясняется сочетанием двух факторов: высокий winrate (64%) при одновременно очень низкой волатильности результатов — максимальная серия убытков составила всего 2 сделки подряд. Система не уходила в долгие просадки.

LR Correlation 0.97 — коэффициент корреляции кривой капитала с прямой линией. Значение близкое к 1.0 означает, что рост депозита был равномерным, без резких провалов и скачков. Не «заработали всё за три дня и потом стояли», а стабильный прирост неделя за неделей.

Recovery Factor 6.16 показывает, что система заработала в 6.16 раза больше, чем составила максимальная просадка. При просадке $401 — прибыль $2 471. Это хорошее соотношение.

Чистая архитектура советника позволяет чётко разделить источники закрытий:

По Take Profit — 29 сделок (49%) . Почти половина сделок доходила до целевого уровня. Это означает, что совет достаточно часто давал сигналы в правильном направлении с достаточной уверенностью — позиция успевала пройти 300 пунктов до того, как пришёл обратный сигнал.

. Почти половина сделок доходила до целевого уровня. Это означает, что совет достаточно часто давал сигналы в правильном направлении с достаточной уверенностью — позиция успевала пройти 300 пунктов до того, как пришёл обратный сигнал. По обратному сигналу совета — 24 сделки (41%) . Четыре из десяти сделок закрылись не по TP/SL, а потому что Председатель сменил направление. Это ключевая особенность системы: она не ждёт стоп-ордер механически, а реагирует на изменение рыночной картины. Часть этих закрытий — преждевременная фиксация, часть — спасение от убытка, который иначе дошёл бы до SL.

. Четыре из десяти сделок закрылись не по TP/SL, а потому что Председатель сменил направление. Это ключевая особенность системы: она не ждёт стоп-ордер механически, а реагирует на изменение рыночной картины. Часть этих закрытий — преждевременная фиксация, часть — спасение от убытка, который иначе дошёл бы до SL. По Stop Loss — 6 сделок (10%) . Только каждая десятая сделка дошла до жёсткого стопа. Это говорит о том, что обратный сигнал совета в большинстве случаев срабатывал раньше, чем цена доходила до SL. Риск-менеджеры и Председатель успевали заметить изменение картины до того, как убыток становился максимальным.

Распределение по направлениям: шорты — 36 сделок с winrate 66.67%, лонги — 23 сделки с winrate 60.87%. Медвежий уклон периода (октябрь-ноябрь 2025 на EURUSD) совпал с более точной работой системы на продажах.





Среднее время удержания позиции — 14 часов 1 минута. При H1 таймфрейме и анализе каждые 6 часов это примерно 2-3 новых бара до очередного запроса совета. Система не скальпирует — она держит позиции через несколько сессий.

Минимальное время в сделке — 1 час 6 минут. Это случаи, когда уже на следующем баре пришёл обратный сигнал. Максимальное — 69 часов 16 минут, почти три дня. Такие длинные позиции характерны для случаев, когда совет устойчиво удерживал одно направление через несколько циклов анализа.





Максимальная серия убытков — 2 подряд. За восемь недель и 59 сделок система ни разу не показала трёх убытков подряд. Средняя серия убытков — 1. Это прямое следствие того, что при срабатывании SL система немедленно перестраивается: убыток чаще всего означает, что рыночный контекст изменился, и следующий запрос совета уже даёт другой сигнал.

Тест проводился с лотом 0.5 при депозите $10 000. Это 5% от депозита на сделку при SL 400 пунктов — достаточно агрессивная конфигурация. При более консервативном лоте 0.01 все метрики масштабируются линейно: прибыль $4.94, Sharpe и Profit Factor остаются теми же. Числа в таблице выше отражают конкретную конфигурацию теста, а не «рекомендуемые параметры».

Второе: период теста — октябрь-ноябрь 2025 года. Это два конкретных месяца с конкретным характером рынка. Результаты могут существенно отличаться на других периодах, особенно в боковых рынках с малым ATR, где даже при хорошем голосовании совета движений для достижения TP недостаточно.

Третье: соотношение SL/TP = 400/300 выглядит нелогичным (стоп шире цели), но практика показала, что это работает при winrate выше 57%. При 64% математическое ожидание положительное: 0.64 × $124 − 0.36 × $107 ≈ +$41 на сделку. Именно это значение и показывает метрика Expected Payoff: $41.88.

Подтверждено : совет пятнадцати аналитиков с репутационными весами и мотивационным контекстом способен генерировать сигналы с положительным математическим ожиданием на реальных данных. Высокий winrate при минимальных сериях убытков говорит о том, что фильтрация через четыре независимых риск-менеджера работает — система действительно допускает меньше неудачных входов, чем допустил бы одиночный алгоритм.

Не подтверждено : устойчивость к смене рыночного режима. Восемь недель — слишком короткий период для выводов о поведении системы в разных режимах. Нет данных о работе в боковом рынке с узким ATR, в периоды повышенной новостной волатильности, и на других валютных парах с иными корреляционными свойствами.

Также не проверено поведение системы при заниженной агрессивности: в тесте порог голосования динамически опускался до 4 при голоде фонда. Насколько часто это происходило и как повлияло на качество сигналов — отдельный вопрос для анализа.

Результаты бэктеста — это не доказательство того, что система будет работать в будущем. Это доказательство того, что на выбранном периоде архитектура коллективного принятия решений показала измеримое преимущество перед случайным выбором. Это достаточное основание для следующего шага: форвардного тестирования на демо-счёте с реальными задержками API.





Честный разговор об ограничениях

Система из пятнадцати голосов производит впечатление. Это впечатление нужно намеренно охлаждать.

Все пятнадцать участников — это одна и та же модель grok-3-fast с разными системными промптами. Их независимость — это независимость точек зрения, а не независимость весов нейронной сети. Если базовая модель систематически ошибается в каком-то специфическом рыночном паттерне — все пятнадцать «аналитиков» будут ошибаться там одновременно. Консенсус пятнадцати копий одной модели — не то же самое, что консенсус пятнадцати независимо обученных моделей.

Второй предел — параллельность на восьми парах. При одновременной работе на восьми символах система делает до 14 параллельных API-вызовов на пару, то есть до 112 запросов в одном цикле анализа. Нужно понимать, какой тарифный план выдержит такую нагрузку.

Третье: репутационная память ограничена текущей сессией процесса. При перезапуске Python-сервера все репутации сбрасываются до 50.0. Решение — персистентное хранилище (SQLite), это следующий шаг.

Четвёртое: советник не знает, что произошло после предыдущего сигнала. Каждое решение принимается в вакууме последних 100 баров цен. Система не видит, что неделю назад при похожей конфигурации голосов Председатель оказался неправ. Именно это и является главным аргументом в пользу следующего шага: дать системе долгосрочную память и механизм оценки качества собственных решений на исторических данных.





Заключение

Мы начали с одного голоса. Предыдущие статьи показали, что четыре голоса с разными ролями дают качественно иной результат. Эта статья сделала следующий шаг: пятнадцать голосов с принципиально разными философиями, работающие параллельно на восьми валютных парах с изолированными репутационными движками и мотивационной системой.

Технически это прямое расширение предыдущей версии. Та же Python-архитектура, тот же WebSocket-протокол, те же технические индикаторы на чистом NumPy. Новое — мультипортовость, восемь изолированных контекстов, репутационный движок с обратной связью и мотивационный контекст, который делает пороги голосования живыми, а не фиксированными.

Советник AIHedgeFund_v4_clean.mq5 намеренно лишён лишней механики: нет усреднения, нет трейлинга, нет частичного закрытия. Только сигнал совета, SL, TP и закрытие по обратному сигналу. Это позволяет оценить качество именно AI-решений, без наслоений дополнительной логики.

Результат — это не просто BUY, SELL или HOLD, это стенограмма профессионального инвестиционного комитета с десятью специалистами, четырьмя риск-менеджерами и одним Председателем. Каждый голос именован, каждый аргумент виден в журнале, каждое вето риск-менеджера объяснёно конкретными числами.

Полный код llm_hedge_fund_v4.py и AIHedgeFund_v4_clean.mq5 доступен в приложении к статье.