Осциллятор Parafrac: Комбинация индикаторов Parabolic SAR и Fractals

Введение

Технические индикаторы служат незаменимыми инструментами для участников рынка, преобразуя сложные математические формулы в наглядные графические представления. Такой визуальный формат упрощает анализ рынка, стратегическое планирование и разработку методик входа в позицию. Что особенно важно, эти автоматизированные инструменты избавляют трейдеров от трудоёмкого ручного пересчёта при появлении новых рыночных данных, благодаря чему анализ остаётся актуальным и своевременным.

Спектр индикаторов охватывает самые разные аналитические задачи. Одни индикаторы хорошо выявляют преобладающие рыночные тренды, обозначают зоны консолидации или измеряют волатильность рынка. Другие специально разработаны для оценки динамики торгового объёма. В совокупности эти инструменты позволяют трейдерам принимать решения на основе структурированных и количественно измеримых данных, а не только интуиции.





К новому осциллятору: объединение Parabolic SAR и Fractals

В этой статье предлагается стратегический синтез двух индикаторов — Parabolic SAR и Fractals. Наша цель — использовать их сильные стороны: направление тренда и потенциальные точки разворота, которые показывает Parabolic SAR, а также определение значимых ценовых экстремумов с помощью Fractals. На этой основе мы создадим новый осцилляторный индикатор. В дальнейшем этот инструмент станет базой для разработки более точной торговой стратегии, позволяющей использовать синергетический потенциал этих известных аналитических компонентов.





Обзор индикаторов Parabolic SAR и Fractals

В этом разделе мы рассмотрим два ключевых индикатора — Parabolic SAR и Fractals, — которые лежат в основе создаваемого осциллятора. Мы не будем подробно разбирать математические формулы этих инструментов, а сосредоточимся на том, как получить к ним доступ и эффективно использовать их в торговой платформе.

Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) — это трендовый индикатор, предназначенный для определения направления тренда и потенциальных точек разворота. Как следует из названия, индикатор сигнализирует трейдерам, когда следует "остановить" и "развернуть" позицию с учётом изменения рыночного импульса. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером — младшим в 1978 году.

Обычно Parabolic SAR отображается на графике в виде последовательности точек, расположенных выше или ниже ценовых свечей. Когда точки формируются выше максимума свечи, это указывает на потенциальный сигнал продажи. И наоборот, когда точки появляются ниже минимума свечи, это говорит о потенциальной возможности для покупки. Такая визуальная подсказка делает индикатор особенно полезным для выбора моментов входа и выхода на трендовых рынках.

Рисунок 1

Чтобы добавить Parabolic SAR в MetaTrader 4 или 5:

Нажмите меню «Вставка» или значок «Индикаторы». Перейдите в категорию «Трендовые». Выберите «Parabolic SAR» из списка.

Рисунок 2

После выбора вам будет предложено настроить два основных входных параметра:

Step (pstep): определяет чувствительность индикатора. Меньший шаг делает SAR более отзывчивым к изменениям цены.

определяет чувствительность индикатора. Меньший шаг делает SAR более отзывчивым к изменениям цены. Maximum (pMax): задаёт максимальное значение шага и влияет на то, насколько быстро индикатор ускоряется в направлении цены.

Эти настройки влияют на то, насколько близко SAR следует за ценой; трейдеры могут подбирать их с учётом своего торгового стиля или волатильности инструмента.

Рисунок 3

Индикатор Fractals

Индикатор Fractals — это инструмент технического анализа, используемый для определения потенциальных точек разворота рынка через выделение краткосрочных уровней поддержки и сопротивления. Он также был разработан Биллом Вильямсом, известным трейдером и автором, внесшим вклад в применение теории хаоса к поведению рынков.

Фракталы отображаются на графике в виде серии стрелок, направленных вверх или вниз:

Фрактал, направленный вверх, появляется над группой свечей и сигнализирует о возможном развороте вниз.

Фрактал, направленный вниз, формируется под группой свечей и указывает на возможный разворот вверх.

Корректная фрактальная модель состоит из пяти последовательных баров или свечей. Для бычьего фрактала средний бар должен иметь самый низкий минимум, а по обе стороны от него должны находиться по два более высоких минимума. Для медвежьего фрактала средний бар должен иметь самый высокий максимум, а по обе стороны от него — по два более низких максимума.

Рисунок 4

Чтобы добавить индикатор Fractals в MetaTrader 4 или 5:

Откройте меню «Вставка» или нажмите значок «Индикаторы». Перейдите в категорию «Билл Вильямс». Выберите «Fractals» из списка.

Рисунок 5

В отличие от некоторых других индикаторов, Fractals не имеет настраиваемых входных параметров. После добавления на график он автоматически определяет и отмечает соответствующие фрактальные модели стрелками над или под ценовыми барами, как показано на рисунке 4.

В этой статье индикатор Fractals будет использоваться не просто как сигнал разворота, а прежде всего для измерения диапазона ценового движения между недавними значимыми максимумами и минимумами. Определяя последний верхний фрактал и последний нижний фрактал, трейдеры могут сформировать динамический ценовой диапазон, отражающий текущее поведение рынка.

Этот диапазон становится особенно полезным в сочетании с Parabolic SAR, поскольку позволяет построить новый индикатор осцилляторного типа.





Представляем осциллятор Parafrac

Осциллятор Parafrac — это пользовательский технический индикатор, созданный путём объединения двух мощных инструментов: Parabolic SAR и индикатора Fractals. Как следует из названия, Parafrac сопоставляет расстояние между Parabolic SAR и ценой с диапазоном, заданным недавними фрактальными максимумами и минимумами. Такой гибридный подход даёт динамический способ оценивать силу тренда и рыночный импульс.

Хотя математическая основа многих индикаторов часто скрыта за пользовательскими интерфейсами, понимание идеи, лежащей в основе осциллятора Parafrac, крайне важно для интерпретации его сигналов и настройки его поведения.

Математическая идея осциллятора Parafrac

В основе осциллятора Parafrac лежит простая, но эффективная идея: нормализовать разрыв между ценой и Parabolic SAR по ценовому диапазону, определённому последними фрактальными точками.

Осциллятор задаётся следующими уравнениями:

1. Фрактальный диапазон (FracDiff):

Это значение представляет собой абсолютную разницу между последним верхним фракталом и нижним фракталом, задавая динамический диапазон текущей рыночной активности.

При визуальном рассмотрении:

Рисунок 6

2. Условие восходящего тренда:

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Когда рынок потенциально находится в восходящем тренде, осциллятор измеряет, насколько нижняя граница тела свечи (open или close) удалена от значения PSAR, и нормализует это расстояние по фрактальному диапазону.

3. Условие нисходящего тренда:

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Для нисходящего тренда осциллятор оценивает разрыв между верхней границей тела свечи и PSAR, снова масштабируя его по фрактальному диапазону.

Визуально это выглядит так:

Рисунок 7

Примечание: Значение PSAR, используемое в расчёте, соответствует значению Parabolic SAR на той же свече, для которой оценивается цена open или close.

Вычисляя осциллятор таким образом, мы фиксируем импульс ценового движения относительно направления тренда (через Parabolic SAR) и недавних ценовых экстремумов (через Fractals). Полученные значения затем можно вывести в виде осциллятора для удобной визуальной интерпретации — с выводами о силе тренда, волатильности и потенциальных разворотах.





Наблюдения: интерпретация и поведение осциллятора Parafrac

Одно из ключевых преимуществ осциллятора Parafrac — его нормализация. Поскольку значения осциллятора получаются путём деления разрыва между ценой и Parabolic SAR на диапазон, определённый фракталами (FracDiff), итоговые значения не имеют единиц измерения и не зависят от масштаба. Это означает, что осциллятор можно применять к разным рыночным инструментам — будь то золото, GBP/JPY или любой другой актив — сохраняя сопоставимые и единообразные показания.

Например, значение +2.5 или -2.5 на осцилляторе Parafrac для золота будет иметь тот же смысл, что и аналогичное значение для GBP/JPY. Это даёт трейдерам единый подход к разработке и применению стратегий на разных рынках и таймфреймах.

Информация о волатильности и импульсе

Оба компонента осциллятора — FracDiff и разрыв до Parabolic SAR — влияют на его чувствительность и поведение:

FracDiff служит мерой волатильности. Большой FracDiff указывает на волатильный рынок, а малый FracDiff — на относительное спокойствие.

Разрыв до Parabolic SAR отражает импульс тренда. Широкий разрыв говорит о сильном направленном движении, а узкий — об ослаблении импульса или консолидации.

Эти взаимосвязи позволяют глубже интерпретировать движения осциллятора:

Когда FracDiff значительно больше разрыва до PSAR (FracDiff >>> PSAR gap), нормализованное значение становится меньше, из-за чего гистограмма осциллятора уменьшается. Это признак высокой волатильности при слабом импульсе.

Когда FracDiff значительно меньше разрыва до PSAR (FracDiff <<< PSAR gap), нормализованное значение становится существенно больше, что приводит к всплеску на гистограмме осциллятора. Это признак сильного направленного движения в относительно узком диапазоне.



Нормальный рабочий диапазон и настройки по умолчанию

Эмпирические наблюдения показывают, что в обычных рыночных условиях осциллятор Parafrac, как правило, колеблется в диапазоне примерно ±2.5. Однако в периоды сильного импульса или резких разворотов осциллятор может формировать экстремальные всплески, которые визуально доминируют на гистограмме и затрудняют восприятие последующих сигналов.

Чтобы сохранить наглядность и удобство использования, в осцилляторе предусмотрены уровни максимума и минимума по умолчанию, равные ±10. Эти границы помогают:

сохранять визуальный баланс гистограммы,

предотвращать искажение графика экстремальными выбросами,

помогать трейдерам быстро выявлять значимые отклонения от нормального поведения.

Пользователь может настроить эти пороговые уровни под конкретные инструменты, торговые стили или личные предпочтения.

Осциллятор Parafrac наследует свои основные входные параметры от Parabolic SAR, поскольку использует значения PSAR для определения силы и направления рыночного импульса. Эти параметры влияют на то, насколько близко PSAR отслеживает цену, а значит, насколько большим или малым будет разрыв до PSAR в каждый момент времени. Поскольку осциллятор Parafrac использует этот разрыв как часть своей основной формулы, тонкая настройка этих параметров может заметно влиять на отзывчивость осциллятора и размер столбцов его гистограммы.

Рисунок 8: Осциллятор Parafrac

Структура кода

Во вложении приведён исходный код для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Оба варианта имеют следующую структуру инициализации.

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Lime #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "UpLevel" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_width2 2 #property indicator_label2 "DownLevel" #property indicator_level1 2.5 #property indicator_level2 - 2.5 #property indicator_level3 5.0 #property indicator_level4 - 5.0 #property indicator_level5 7.5 #property indicator_level6 - 7.5 #property indicator_maximum 10 #property indicator_minimum - 10







Визуальные свойства и уровни индикатора



Этот раздел кода задаёт визуальные свойства и параметры отображения осциллятора Parafrac, чтобы повысить читаемость и упростить быстрое принятие решений при торговле в реальном времени.

По умолчанию осциллятор использует цветные столбцы для различения направлений тренда:

Столбцы Lime (зелёные) обозначают условия восходящего тренда, когда цена демонстрирует бычью силу.

Красные столбцы указывают на условия нисходящего тренда и сигнализируют о медвежьем импульсе.

Такие цветовые обозначения помогают трейдерам сразу определить рыночное настроение, снижая когнитивную нагрузку при мониторинге нескольких графиков.





Предустановленные уровни осциллятора

Для дополнительной наглядности и помощи в интерпретации сигналов осциллятор содержит следующие горизонтальные ориентиры: ±2.5, ±5, ±7.5

Эти промежуточные уровни служат ориентирами, позволяя трейдерам классифицировать силу тренда или импульсного всплеска. Например:

Показания около ±2.5 могут указывать на слабый или умеренный импульс.

Значения выше ±5 могут свидетельствовать о сильном направленном движении.

Достижение или превышение ±7.5 часто сигнализирует о чрезмерно растянутом движении или пике сильного тренда.

Чтобы контролировать масштаб гистограммы и сохранять визуальный баланс, индикатор также задаёт границы максимума и минимума по умолчанию: +10 (верхняя граница), −10 (нижняя граница).

Эти ограничения гарантируют, что исключительно высокие или низкие значения, вызванные резкими рыночными всплесками, не будут доминировать на гистограмме и скрывать последующие сигналы. При этом пороги полностью настраиваются, что даёт трейдерам возможность адаптировать их к своему торговому стилю, рыночному инструменту или таймфрейму.

input double pstep = 0.02 ; input double pMax = 0.2 ;





Входные параметры

Осциллятор Parafrac содержит настраиваемые входные параметры, унаследованные от Parabolic SAR. Они позволяют трейдерам изменять чувствительность осциллятора под разные рыночные условия и торговые стили. Эти входы задаются в начале кода индикатора и могут быть изменены пользователем непосредственно в платформе MetaTrader.

1. Step (pstep = 0.02)

Параметр pstep определяет коэффициент ускорения Parabolic SAR. Меньший шаг приводит к более плавному движению PSAR, делая индикатор менее чувствительным к краткосрочным колебаниям. Значение по умолчанию 0.02 обеспечивает сбалансированную реакцию, подходящую для большинства рынков.

2. Maximum (pMax = 0.2)

Параметр pMax задаёт максимальное значение, которого может достичь коэффициент ускорения. Более высокое значение позволяет Parabolic SAR быстрее ускоряться в направлении цены, что, в свою очередь, делает осциллятор более отзывчивым к резким трендам. Значение по умолчанию 0.2 позволяет учитывать сильные тренды без чрезмерного шума.

Эти два параметра напрямую влияют на разрыв до PSAR в формуле осциллятора Parafrac и, следовательно, воздействуют на:

размер столбцов гистограммы,

частоту всплесков,

общую чувствительность осциллятора к движению цены.

Настраивая pstep и pMax, трейдеры могут адаптировать поведение осциллятора к быстро движущимся рынкам (например, криптовалютам или скальпингу на Forex) либо к более медленным условиям (например, сырьевым товарам или свинг-трейдингу).





Заключение

Осциллятор Parafrac предлагает трейдерам мощный адаптивный инструмент для построения торговых стратегий в различных рыночных условиях. Его сила заключается в способности объединять направление тренда (через Parabolic SAR) с рыночной волатильностью (через фрактальный диапазон) в один нормализованный осциллятор, что делает его подходящим для широкого спектра инструментов и таймфреймов.

Трейдеры могут использовать осциллятор несколькими способами:

Применять предустановленные уровни (±2.5, ±5, ±7.5) для классификации силы тренда. Анализировать паттерны гистограммы, такие как всплески, затухания или кластеризация. Использовать дивергенции или модели продолжения, когда поведение осциллятора противоречит ценовому движению или подтверждает его.

Одно из ключевых преимуществ индикатора состоит в том, что каждый столбец гистограммы отражает поведение отдельной свечи, а не сглаженное среднее значение. Это обеспечивает более быструю реакцию сигналов и более точный анализ свеча за свечой.

Пересечения нулевой линии

Пересечение нулевого уровня вверх сигнализирует, что Parabolic SAR переместился ниже цены, указывая на потенциальный бычий разворот или продолжение движения.

Пересечение нулевого уровня вниз отражает медвежий сдвиг, поскольку PSAR перемещается выше цены, аналогично работе классического PSAR.

Итак, осциллятор Parafrac связывает анализ волатильности и тренда, предоставляя трейдерам понятный, гибкий и визуально интуитивный инструмент для поиска возможностей и управления риском. Используемый как самостоятельный индикатор или как часть более широкой стратегии, он помогает трейдерам читать рынок с большей точностью и уверенностью.