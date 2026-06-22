Разработка торговой стратегии с использованием подхода Volume Boundary

Введение: недооцененная сила объема

Движение цены на финансовых рынках не происходит само по себе. За каждым изменением — будь оно резким или едва заметным — стоит сила, которая его вызывает: объем. Однако в мире технического анализа цена часто оказывается в центре внимания. Трейдеры тщательно размечают поддержку, сопротивление и графические паттерны, но часто упускают из виду ключевую силу, которая на самом деле движет этими ценовыми изменениями. Объем — это двигатель рынка, и понимание его «языка» является ключом к переходу от пассивного наблюдения за графиком к осознанной, стратегической торговле.

В этой статье мы представляем математический подход, позволяющий преобразовать исходные, неограниченные данные объема в форму с ограниченным диапазоном значений — то, что мы называем индикатором Volume Boundary. Затем мы рассмотрим, как такой обработанный объем может стать основой торговой стратегии. Цель — сделать объем более понятным для интерпретации, более устойчивым и единообразным в разных рыночных условиях и пригодным для прямого использования как в алгоритмической, так и в ручной торговле.





Понимание объема: пульс рынка



По своей сути объем — это просто количество сделок или контрактов, заключенных за определенный период: будь то 5 минут, 1 час или полный торговый день. Он служит мерой активности и уверенности рынка, помогая понять, почему происходит ценовое движение.

Высокий объем: движение цены, сопровождаемое высоким объемом, считается сильным и, вероятно, продолжится. Оно указывает на участие широкого круга участников рынка, придавая движению убедительность и силу. Например, пробой акцией зоны консолидации на высоком объеме является гораздо более сильным сигналом, чем такой же пробой на низком объеме.

Низкий объем: наоборот, движение цены на низком объеме рассматривается как слабое и потенциально ненадежное. Оно указывает на отсутствие консенсуса и может быстро развернуться, поскольку не имеет широкой поддержки со стороны участников рынка.

Хотя многие индикаторы, такие как Market Facilitation Index (MFI), On-Balance Volume (OBV) и Accumulation/Distribution, пытаются учитывать объем, они часто представляют расчетные или накопительные значения, которые трудно стандартизировать. Наша цель — работать с объемом более напрямую, сначала приведя его к предсказуемому ограниченному диапазону.

Интегрируя объем в анализ, трейдеры переходят от простого наблюдения за тем, что делает цена, к пониманию того, почему это происходит и насколько сильным является движение.





Важное различие: реальный объем и тиковый объем

Важно понимать, что данные «объема», доступные трейдерам, неодинаковы на разных рынках.

Фондовый рынок (реальный объем): на централизованных биржах, таких как NYSE или NASDAQ, объем фиксируется точно и однозначно. Он отражает фактическое количество проторгованных акций. Если за день было проторговано 5 миллионов акций Microsoft, дневной объем составляет 5 миллионов. Эти данные публикуются в реальном времени и отличаются высокой точностью.

Рынок Forex (тиковый объем): валютный рынок децентрализован, и на нем нет единой организации, которая сообщала бы общий объем. Вместо этого Forex-брокеры предоставляют тиковый объем, который используется как приближенный показатель фактической торговой активности. Тиковый объем измеряет количество изменений цены (или «тиков») за заданный период. Логика здесь достаточно надежна: большое число изменений цены обычно подразумевает высокий уровень торговой активности и реального объема.

Несмотря на это различие, было показано, что тиковый объем сильно коррелирует с фактически проторгованным объемом на децентрализованных рынках, и он широко принят для анализа объема на Forex. В рамках этой статьи мы будем использовать тиковый объем в качестве базовых входных данных для нашего индикатора Volume Boundary.





Математическая основа: построение Volume Boundary

Чтобы построить индикатор Volume Boundary, мы используем тиковый объем и математически преобразуем его в новую шкалу с ограниченным диапазоном значений. Исходный объем (или тиковый объем) не ограничен — он может расти неопределенно долго, — поэтому его трудно напрямую использовать для порогов или осцилляторов. Чтобы сделать поведение объема более удобным для интерпретации, мы выполняем две ключевые операции:

Преобразуем исходный объем с помощью масштабирующей функции (нормализации или логарифмического преобразования). Пропускаем масштабированный объем через нелинейную функцию сглаживания, чтобы ограничить его фиксированным диапазоном.

Нормализованное преобразование: этот метод масштабирует объем на основе его недавних статистических характеристик, делая его тяготеющим к среднему значению.

Логарифмическое преобразование: этот метод уменьшает влияние чрезвычайно больших значений объема, сжимая их, и при этом слегка расширяет меньшие значения. Он особенно полезен на рынках, где объем часто демонстрирует нерегулярные всплески, помогая создать более сбалансированную и читаемую шкалу.

Где:

t = масштабированное значение объема

m = коэффициент масштабирования для настройки чувствительности

AvgVol = простая скользящая средняя объема за заданный период

StdVol = стандартное отклонение объема за тот же период

Volume = текущий объем

Хотя эти преобразования стандартизируют данные, однако даже после этого выходное значение t все еще не имеет жестких границ. Следующий, решающий шаг — пропустить это масштабированное значение через функцию сглаживания, которая приводит его к фиксированному, предсказуемому диапазону.





Функция сглаживания: создание границы

После преобразования масштабированный объем передается в функцию сглаживания, чтобы привести его к фиксированному диапазону. Это делает значение осциллирующим, плавным и подходящим для порогов в индикаторе.

Функция кривой «бабочка»

Используетсякривой «бабочка». Эта нелинейная циклическая функция применяется к преобразованному объему t и ограничивает его диапазоном примерно от. Ее сложная волнообразная природа позволяет улавливать нюансы объемной активности. Функция выражается следующим образом:

f(t) = sin(t) × expr

Где: expr = e^(cos(t)) − 2cos(4t) − ( sin(t/12) )^5

Повторяющийся и ограниченный паттерн кривой «бабочка» идеально подходит для выявления циклических экстремумов объемного импульса.

Визуализацию кривой «бабочка» и подробности смотрите здесь-->: https://www.mql5.com/ru/articles/20113



2. Функция тройной синусоиды

Более простая, но эффективная альтернатива — функция тройной синусоиды, ограничивающая масштабированный объем строгим диапазоном от +1 до -1. Это придает индикатору привычный вид классического осциллятора, знакомый пользователям RSI или Stochastics. Функция имеет вид:

f(t) = ( sin(t) )^3

Эта функция дает нормализованный выход с четко различимыми экстремумами по мере приближения индикатора к границам +1 или -1.

График функции тройной синусоиды и подробности приведены здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/20220





Построение индикатора Volume Boundary

Чтобы вычислить нормализованный объем, нам нужны среднее значение и стандартное отклонение объема за выбранный период. Торговая платформа должна рассчитывать эти два ключевых статистических компонента для каждого нового бара.

Стандартное отклонение объема задается так:

Упрощая, получаем вычислительную форму, обычно используемую в индикаторах:

Где:

σ = стандартное отклонение

= стандартное отклонение N = количество выборок объема

= количество выборок объема μ = простое среднее значение объема

= простое среднее значение объема v = отдельное значение объема

Итоговая схема работы:

Вычислить AvgVol и StdVol. Преобразовать объем с помощью нормализации или логарифмического масштабирования. Передать преобразованное значение в функцию сглаживания - Кривая «бабочка»

- Кривая тройной синусоиды Вывести результат как индикатор Volume Boundary.

Для нормализации:

объем → масштабированное значение → функция сглаживания → выходное значение в ограниченном диапазоне

Для логарифмического масштабирования:

объем → log(volume) → функция сглаживания → выходное значение в ограниченном диапазоне





Структура кода индикатора

После описания математической основы мы переходим к реализации индикатора Volume Boundary на платформе MetaTrader 5. В этом разделе объясняются основные компоненты индикатора, ключевые параметры, доступные пользователю, а также то, как индикатор вычисляет статистику объема и масштабированные значения.

input int VolumePeriod = 20 ; input double ScaleFactor = 1.0 ; input ifcn InputMethod = 1 ; input sfcn SmoothingMethod = 1 ;

Индикатор разработан с учетом гибкости, позволяя трейдерам адаптировать его поведение под свою конкретную стратегию и рынок. Это достигается за счет внешних входных параметров:

VolumePeriod определяет, сколько баров используется для расчета среднего значения и стандартного отклонения объема.

определяет, сколько баров используется для расчета среднего значения и стандартного отклонения объема. ScaleFactor (m) применяет множитель к преобразованным значениям объема.

применяет множитель к преобразованным значениям объема. InputMethod позволяет выбрать между нормализованным и логарифмическим преобразованием.

позволяет выбрать между нормализованным и логарифмическим преобразованием. SmoothingMethod позволяет пользователю выбрать между кривой «бабочка» и функцией тройной синусоиды.

if (SmoothingMethod == ButterflyCurve) { IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MINIMUM , - 3.2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MAXIMUM , 3.2 ); } else { IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MINIMUM , - 1.2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MAXIMUM , 1.2 ); }

Критически важный шаг при инициализации — установка визуальных границ окна индикатора. Они динамически настраиваются в зависимости от выбранной пользователем функции сглаживания, чтобы гистограмма отображалась корректно, без визуального обрезания значений по краям диапазона.

Кривая «бабочка»: границы устанавливаются на -3.2 и +3.2, что учитывает более широкий естественный диапазон выходных значений этой функции.

Тройная синусоида: границы устанавливаются на -1.2 и +1.2, идеально обрамляя типичный диапазон осциллятора от -1 до +1 с небольшим запасом.

Такая динамическая настройка гарантирует, что отображаемые значения оптимально укладываются в окно осциллятора, повышая визуальную ясность и удобство интерпретации.

void CalculateVolumeStats( int pos, int rates_total, const long &tick_volume[]) { double sum = 0.0 ; double sumSq = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int i = pos; i < pos + VolumePeriod && i < rates_total; i++) { double volume_val = ( double )tick_volume[i]; sum += volume_val; sumSq += volume_val * volume_val; count++; } if (count > 0 ) { AvgVolBuffer[pos] = sum / count; double variance = (sumSq / count) - (AvgVolBuffer[pos] * AvgVolBuffer[pos]); StdVolBuffer[pos] = MathSqrt ( MathMax (variance, 0 )); } else { AvgVolBuffer[pos] = 0 ; StdVolBuffer[pos] = 1 ; } }

Функция CalculateVolumeStats() является вычислительным ядром, которое формирует важнейшую статистическую базу на основе исходных данных тикового объема.

Ключевые шаги:

Функция проходит по заданному периоду VolumePeriod и вычисляет сумму объемов, а также сумму их квадратов. Затем она рассчитывает простое среднее значение ( AvgVolBuffer ). Используя вычисленное среднее, она получает дисперсию, а затем стандартное отклонение ( StdVolBuffer ). Конструкция MathMax(variance, 0) гарантирует, что дисперсия никогда не станет отрицательной, что важно для численной устойчивости. Эти значения сохраняются в буферах индикатора для использования на последующем этапе преобразования.

double CalculateInputT( int pos, const long &tick_volume[]) { double currentVolume = ( double )tick_volume[pos]; double t = 0 ; if (InputMethod == scaledMethod) { if (StdVolBuffer[pos] != 0 ) t = ScaleFactor * (currentVolume - AvgVolBuffer[pos]) / StdVolBuffer[pos]; else t = 0 ; } else { if (currentVolume > 0 ) t = ScaleFactor * MathLog (currentVolume); else t = 0 ; } return t; }

Функция CalculateInputT() — это место, где исходный объем масштабируется в стандартизованное значение t , готовое к финальной операции ограничения.

Логика работы:

Сначала функция получает тиковый объем текущего бара.

Если выбран нормализованный (масштабированный) метод, она рассчитывает t по формуле:

t = m * (Volume - AvgVol) / StdVol . Это показывает, на сколько стандартных отклонений текущий объем отличается от своего недавнего среднего значения.

Если выбран логарифмический метод, она вычисляет t как:

t = m * log(Volume) , что сжимает шкалу объема и эффективнее работает с большими диапазонами значений.

Полученное значение t возвращается и позже передается в выбранную функцию сглаживания (Butterfly или Triple Sine), чтобы сформировать итоговое значение индикатора в ограниченном диапазоне.

for ( int i = limit; i >= 0 ; i--) { CalculateVolumeStats(i, rates_total, tick_volume); double t = CalculateInputT(i, tick_volume); if (SmoothingMethod == ButterflyCurve) { OscillatorBuffer[i] = ButterflyMethod(t); } else { OscillatorBuffer[i] = TripleSineMethod(t); } }

Этот фрагмент индикатора выполняет основное вычисление для осциллятора Volume Boundary. Цикл обрабатывает бары в обратном порядке — от самых новых баров к более старым, обеспечивая эффективное и точное обновление индикатора.

Сначала вычисляется статистика объема

Функция CalculateVolumeStats() определяет среднее значение и стандартное отклонение за выбранный период анализа. Эти значения необходимы для нормализованного преобразования. Вычисляется масштабированное входное значение t

С помощью CalculateInputT() код преобразует исходный объем в масштабированную форму — либо через нормализацию, либо через логарифмическое преобразование, в зависимости от выбора пользователя. Применяется функция сглаживания Если выбрана кривая «бабочка», масштабированное значение t передается в ButterflyMethod(t).

Если выбрана тройная синусоида, вместо нее используется TripleSineMethod(t). Результат сохраняется в буфере осциллятора

Вычисленный результат помещается в OscillatorBuffer[i] , который затем отображается на графике как итоговый объемный осциллятор с ограниченным диапазоном значений.

По сути, этот цикл является вычислительным ядром индикатора: он преобразует исходный объем в математически ограниченный диапазоном осциллятор с помощью выбранного метода сглаживания.





Демонстрация работы осциллятора Volume Boundary (VBO)



В этом разделе мы рассмотрим, как осциллятор Volume Boundary (VBO) визуально ведет себя на графике при двух доступных методах входного преобразования: нормализованном и логарифмическом. Эти примеры помогают показать, как индикатор реагирует на изменения рыночной активности и как функции сглаживания влияют на его выход.

Использование нормализованного преобразования:

Когда применяется нормализованный метод (рисунок 1), осциллятор свободно колеблется как в положительной, так и в отрицательной области. Поскольку этот метод корректирует объем относительно его среднего значения и стандартного отклонения, VBO становится очень чувствительным к изменениям волатильности и торговой активности. Такое поведение сохраняется на всех таймфреймах и для обеих функций сглаживания — кривой «бабочка» и тройной синусоиды.

Рисунок 1: нормализованное преобразование VBO

Использование логарифмического преобразования:

Когда выбрано логарифмическое преобразование (рисунок 2), индикатор также колеблется между положительными и отрицательными уровнями. Однако его поведение отличается от нормализованного метода. Осциллятор может продолжительное время оставаться по одну сторону нулевой линии. Это происходит, когда исходные значения объема меняются лишь незначительно, из-за чего логарифмически масштабированный выход изменяется медленно, поскольку логарифмическая функция сжимает шкалу исходных данных объема.

Рисунок 2: логарифмическое преобразование VBO





Разработка торгового робота Volume Bound Expert Advisor (VBO-EA)

После завершения разработки осциллятора Volume Boundary (VBO) мы расширяем его применение, создавая торговую стратегию и советник VBO-EA, который использует индикатор для формирования торговых сигналов на покупку и продажу. VBO может генерировать сигналы несколькими способами, например:

Метод порогов — реакция на заранее заданные верхний и нижний граничные уровни

Метод наклона гистограммы — анализ растущих или уменьшающихся столбцов осциллятора

Метод пересечения нулевой линии — обнаружение изменений рыночного импульса

В этой статье мы демонстрируем подход на основе порогов, дополненный базовым подтверждением движением цены (price action).

Торговая стратегия: порог и подтверждение движением цены

Этот подход требует, чтобы VBO пробил заранее заданный пороговый уровень, а направление самой ценовой свечи подтвердило сигнал. Такой двухуровневый фильтр помогает убедиться, что объемный сигнал сопровождается соответствующим движением цены, повышая надежность сигнала.

Критерии входа

Сигнал на покупку:

Сделка на покупку открывается при выполнении обоих условий ниже:

Последняя закрытая свеча является бычьей (Close > Open) Сигнал VBO пересекает заданный пороговый уровень

Пороговый уровень может быть положительным или отрицательным в зависимости от используемого метода сглаживания и настроек трейдера.

Сигнал на продажу:

Сделка на продажу открывается, когда:

Последняя закрытая свеча является медвежьей (Close < Open) Сигнал VBO пересекает выбранный пороговый уровень

Это объединяет подтверждение на основе объема с направлением движения цены.

Правила выхода

Каждая сделка будет управляться с помощью заранее заданных уровней Take Profit (TP) и Stop Loss (SL). Их можно задавать как фиксированное число пунктов или как процент от капитала счета. Для выхода из позиций мы используем фиксированное значение в пунктах.

Логика нескольких входов

Стратегия допускает два входа в одном направлении, но с чередованием порога, чтобы избежать скопления сделок на одном и том же сигнале.

Правила следующие:

Если первый вход происходит на положительном пороге,

то второй вход должен происходить на отрицательном пороге (и наоборот).

Для второго входа требуется только условие порога — подтверждение движением цены не нужно.

Такой подход с чередованием порогов помогает диверсифицировать входы и избежать чрезмерной концентрации на одном импульсном всплеске.

Первый вход в покупку: срабатывает на отрицательном пороге при поддержке подтверждения движением цены

Второй вход в покупку: срабатывает на положительном пороге без необходимости подтверждения движением цены

Пример:

Эта структура гарантирует, что последующие входы происходят при разных объемных условиях, что помогает лучше сбалансировать входы и сократить число дублирующих сигналов.





Демонстрация торгового советника VBO Expert Advisor

VBO-EA предоставляет гибкий набор пользовательских параметров, позволяющих трейдерам адаптировать стратегию под предпочитаемые рыночные условия и профиль риска. Эти параметры также можно оптимизировать в MetaTrader 5, чтобы повысить результативность и определить наиболее эффективные комбинации параметров.

EA предоставляет ряд настраиваемых параметров, включая:

Параметры индикатора (метод преобразования, метод сглаживания, коэффициент масштабирования, период объема)

Торговые параметры, такие как размер лота

Пороговые уровни, используемые для сигналов Buy и Sell

Значения Take Profit и Stop Loss для управления риском

Эти настройки, показанные на рисунке 3, дают трейдерам полный контроль над тем, как VBO-EA интерпретирует поведение объема и выполняет сделки.

Рисунок 3: параметры VBO-EA

Рисунок 4: демонстрация VBO EA





Заключение

В этой статье был представлен осциллятор Volume Boundary (VBO) — новый подход, который преобразует исходный рыночный объем в интерпретируемый сигнал в ограниченном диапазоне с помощью математических функций, таких как кривая «бабочка» и тройная синусоида. Преобразуя неограниченный объем в управляемую осциллирующую форму с ограниченным диапазоном значений, VBO дает более ясное представление об участии рынка, импульсе и изменениях активности на разных таймфреймах.

Мы также показали, как VBO-EA превращает этот индикатор в полноценную торговую систему. От преобразования и сглаживания объема до входов по порогам, подтверждения движением цены и структурированной логики нескольких входов — EA демонстрирует, как математическая обработка объема может поддерживать автоматическое исполнение сделок и системное принятие решений.

Это исследование подчеркивает ценность переосмысления традиционных рыночных элементов — таких как объем — через математические структуры для получения новых перспектив и повышения ясности торговых решений.

В следующей работе мы протестируем другие стратегии, а также их сочетания с разными индикаторами, чтобы определить наиболее эффективные сочетания для различных финансовых инструментов. А пока — успешной торговли.