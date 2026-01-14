Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 18): Введение в теорию четвертей (III) — Quarters Board"
Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 18): Введение в теорию четвертей (III) — Quarters Board:
Как упоминалось во введении, этот инструмент позволяет переключать отображаемые на графике уровни без необходимости возвращаться к коду для редактирования логического флага. Quarter Board - советник с четырьмя кнопками: Large Quarters (большие четверти), Small Quarters (маленькие четверти), Overshoot/Undershoot (превышение/понижение) и Trend Direction (направление тренда). Нажатие любой кнопки переключает соответствующий уровень: текст кнопки становится зеленым, когда уровень активен, и красным, когда он выключен.
Кнопка Trend Direction — это дополнительная функция, предоставляющая информацию о рынке в реальном времени. Всего одним щелчком мыши программа вычисляет простую скользящую среднюю за 50 периодов и сравнивает ее с текущей рыночной ценой, помогая быстро определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде. Кнопка меняет цвет, чтобы показать свой активный статус, предоставляя понятный и удобный способ отслеживания трендов непосредственно на графике.
Автор: Christian Benjamin