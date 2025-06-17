Генеративно-состязательные сети (GAN) для синтетических данных в сфере финансового моделирования (Часть 1): Введение в GAN и синтетические данные в сфере финансового моделирования

Алгоритмическая торговля опирается на качественные финансовые данные, но такие проблемы, как небольшие или несбалансированные выборки, могут снизить надежность модели. Генеративно-состязательные сети (GAN) предлагают решение путем генерирования синтетических данных, повышения разнообразия наборов данных и надежности моделей.



GAN, представленные Иэном Гудфеллоу (Ian Goodfellow) в 2014 году, представляют собой модели машинного обучения, которые имитируют распределение данных для создания реалистичных копий, широко используемые в финансовой сфере для устранения дефицита данных и помех. Например, GAN могут генерировать синтетические последовательности биржевых цен, обогащая ограниченные наборы данных для лучшего обобщения в моделях. Однако обучение GAN требует больших вычислительных затрат, а синтетические данные необходимо тщательно проверять на релевантность во избежание несоответствия реальным рыночным условиям.





Структура GAN



GAN - это просто две нейронные сети - генератор и дискриминатор, которые играют в состязательную игру: Разбивка этих компонентов ниже.

Генератор: Под словом Генератор здесь понимается цель обучить алгоритм имитации реальных данных. Он работает со случайным шумом в качестве входных данных и со временем приводит к получению более реалистичных выборок данных. С точки зрения трейдинга, генератор выдавал бы фальшивые движения цены или последовательности торговых объемов, которые напоминают реальные последовательности.

Дискриминатор: Роль дискриминатора заключается в том, чтобы решить, какие данные из структурированных и синтезированных являются подлинными. Затем каждая выборка данных оценивается с точки зрения вероятности того, что она является исходными или синтезированными данными. В результате в процессе обучения у дискриминатора повышается способность классифицировать входные данные как реальные, тем самым стимулируя генератор продвигаться вперед в генерировании данных.

Теперь рассмотрим состязательный процесс, поскольку именно состязательный аспект GAN делает их такими мощными. Вот как эти две сети взаимодействуют в процессе обучения:

Шаг 1: Генератор создает пакет выборок синтетических данных с помощью шума.

Шаг 2: Дискриминатор принимает как реальные, так и синтетические данные от генератора. Он определяет возможности, или, другими словами, "выносит суждение" о подлинности каждого образца.

Шаг 3: В следующих взаимодействиях, основанных на обратной связи дискриминатора, вес генератора корректируется для получения более реалистичных данных.

Шаг 4: Дискриминатор также изменяет свой вес, чтобы лучше отличать реальные данные от ложных.

Этот непрерывный цикл продолжается до тех пор, пока синтетические данные генератора не станут высокоточными и дискриминатор больше не сможет отличить их от реальных данных. На этом этапе GAN считается обученным, поскольку генератор генерирует синтетические данные отличного качества.

Потери генератора уменьшаются по мере приближения к генерированию более реалистичных данных, а потери дискриминатора изменяются по мере того, как дискриминатор пытается адаптироваться к улучшенным результатам работы генератора.

Вот упрощенная структура для GAN на Python с использованием TensorFlow, чтобы проиллюстрировать, как взаимодействуют генератор и дискриминатор:

import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers def build_generator(): model = tf.keras.Sequential([ layers.Dense( 128 , activation= 'relu' , input_shape=( 100 ,)), layers.Dense( 256 , activation= 'relu' ), layers.Dense( 512 , activation= 'relu' ), layers.Dense( 1 , activation= 'tanh' ) ]) return model def build_discriminator(): model = tf.keras.Sequential([ layers.Dense( 512 , activation= 'relu' , input_shape=( 1 ,)), layers.Dense( 256 , activation= 'relu' ), layers.Dense( 128 , activation= 'relu' ), layers.Dense( 1 , activation= 'sigmoid' ) ]) return model generator = build_generator() discriminator = build_discriminator() discriminator. compile (optimizer= 'adam' , loss= 'binary_crossentropy' , metrics=[ 'accuracy' ]) gan = tf.keras.Sequential([generator, discriminator]) gan. compile (optimizer= 'adam' , loss= 'binary_crossentropy' )

В данной структуре:

Генератор преобразует случайный шум в реалистичные синтетические данные, затем дискриминатор классифицирует входные данные как реальные или ложные, а GAN объединяет обе модели, позволяя им итеративно обучаться друг у друга.





Обучение GAN



До сих пор мы знали структуру GAN, теперь мы можем перейти к обучению GAN, которое представляет собой интерактивный процесс, в котором сети генератора и дискриминатора обучаются одновременно, по очереди, для улучшения эффективности. Процесс обучения представляет собой серию этапов, на которых каждая из сетей выполняет свою работу таким образом, чтобы другая могла учиться у нее, что позволяет им предлагать улучшенные результаты. Теперь мы обсудим основные составляющие процесса обучения эффективной GAN. Основой обучения GAN является альтернативный двухэтапный процесс, где каждая сеть обновляется независимо в каждом цикле :

Шаг 1: Обучаем дискриминатор.

Сначала дискриминатор получает реальные образцы данных и оценивает вероятность того, что каждая из них является реальной, затем он получает синтетические данные, сгенерированные генератором. Далее, потери дискриминатора определяются его способностью классифицировать реальные и синтетические образцы. Его веса скорректированы таким образом, чтобы свести к минимуму эти потери, улучшая его способность отличать реальные данные от ложных.

Шаг 2: Обучаем генератор.

Генератор генерирует синтетические образцы из случайного шума и затем передает их в дискриминатор. Затем прогнозы дискриминатора используются для вычисления потерь генератора, поскольку генератор "хочет", чтобы дискриминатор сказал, что он генерирует реалистичные данные. Веса генератора регулируются таким образом, чтобы уменьшить его потери и он мог генерировать более реалистичные данные, которые могли бы обмануть дискриминатор.

Этот процесс чередования прогнозов друг друга повторяется снова и снова, и сети постепенно адаптируются к изменениям друг друга.

Следующий код демонстрирует ядро обучающего цикла GAN на Python с использованием TensorFlow:

import numpy as np import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers, Model from tensorflow.keras.optimizers import Adam tf.get_logger().setLevel( 'ERROR' ) def create_generator(): input_layer = layers.Input(shape=( 100 ,)) x = layers.Dense( 128 , activation= "relu" )(input_layer) x = layers.Dense( 256 , activation= "relu" )(x) x = layers.Dense( 512 , activation= "relu" )(x) output_layer = layers.Dense( 784 , activation= "tanh" )(x) model = Model(inputs=input_layer, outputs=output_layer) return model def create_discriminator(): input_layer = layers.Input(shape=( 784 ,)) x = layers.Dense( 512 , activation= "relu" )(input_layer) x = layers.Dense( 256 , activation= "relu" )(x) output_layer = layers.Dense( 1 , activation= "sigmoid" )(x) model = Model(inputs=input_layer, outputs=output_layer) return model def create_gan(generator, discriminator): discriminator.trainable = False gan_input = layers.Input(shape=( 100 ,)) x = generator(gan_input) gan_output = discriminator(x) gan_model = Model(inputs=gan_input, outputs=gan_output) return gan_model def train_gan(generator, discriminator, gan, data, epochs= 10000 , batch_size= 64 ): half_batch = batch_size // 2 for epoch in range (epochs): noise = np.random.normal( 0 , 1 , (half_batch, 100 )) generated_data = generator.predict(noise, verbose= 0 ) real_data = data[np.random.randint( 0 , data.shape[ 0 ], half_batch)] d_loss_real = discriminator.train_on_batch(real_data, np.ones((half_batch, 1 ))) d_loss_fake = discriminator.train_on_batch(generated_data, np.zeros((half_batch, 1 ))) d_loss = 0.5 * np.add(d_loss_real, d_loss_fake) noise = np.random.normal( 0 , 1 , (batch_size, 100 )) g_loss = gan.train_on_batch(noise, np.ones((batch_size, 1 ))) if epoch % 100 == 0 : print ( f"Epoch {epoch} | D Loss: {d_loss[ 0 ]: .4 f} | G Loss: {g_loss[ 0 ]: .4 f} " ) data = np.random.normal( 0 , 1 , ( 1000 , 784 )) generator = create_generator() discriminator = create_discriminator() discriminator. compile (optimizer=Adam(), loss= "binary_crossentropy" , metrics=[ "accuracy" ]) gan = create_gan(generator, discriminator) gan. compile (optimizer=Adam(), loss= "binary_crossentropy" ) train_gan(generator, discriminator, gan, data, epochs= 10000 , batch_size= 64 )

Этот код обучает дискриминатор в основном фактическим данным из представленного набора данных, а также ложным/воссозданным данным, созданным фактическим генератором. Реальные данные классифицируются как "1 ", в то время как сгенерированные данные классифицируются как "0 " при обучении дискриминатора. Затем генератор обучается от дискриминатора через систему обратной связи таким образом, что генератор будет создавать данные, похожие на реальные.

Основываясь на реакции дискриминатора, генератор может еще больше отточить свою способность создавать реалистичные данные. Код также выводит данные о потерях для дискриминатора и генератора каждые сто эпох, о чем будет рассказано позже. Это является средством, с помощью которого можно оценить прогресс в обучении GAN и сделать вывод о том, насколько хорошо каждая часть GAN выполняет назначенную функцию в любой конкретный момент времени.





GAN в сфере финансового моделирования



GAN стали весьма полезными для финансового моделирования, особенно при генерировании новых данных. На финансовых рынках нехватка данных или проблемы с их конфиденциальностью означают нехватку высококачественных данных для обучения и тестирования прогностических моделей. GAN помогают решить эту проблему, поскольку создают синтетические данные, которые содержат статистику, аналогичную фактическим финансовым наборам данных.

Одной из областей применения, которую мы можем выделить, является оценка рисков, где GAN могут моделировать экстремальные рыночные условия и помогать в стресс-тестировании портфелей без использования исторических данных. Кроме того, GAN полезны для повышения надежности модели за счет создания разнообразных наборов обучающих данных, что позволяет избежать переобучения модели. Они также используются для генерации выбросов, когда разрабатываются сложные модели для создания синтетических наборов данных, указывающих на такие выбросы, как мошеннические операции или рыночные аномалии.

В целом, использование GAN в финансовом моделировании позволяет учреждениям решать проблемы низкого качества данных, моделировать возникновение событий, которые нечасто наблюдаются, и повышать прогностическую силу моделей, что делает GAN важными инструментами для современного финансового анализа и принятия решений.





Реализация простых GAN на MQL5



Теперь, когда мы познакомились с GAN, перейдем к генерации синтетических данных в результате обучения генеративно-состязательной сети (GAN) на MQL5, которая предлагает инновационный подход к концепции синтетических данных в контексте торговли. Базовая GAN состоит из двух компонентов: генератора, генерирующего ложные данные (например, ценовые тренды), и дискриминатора, определяющего, являются ли данные подлинными или ложными. Вот как мы можем применить простую GAN на MQL5 для моделирования искусственных цен закрытия, которые имитируют реальную динамику рынка.

Определение генератора и дискриминатора

Генератор генерирует ложные уровни цен, в то время как дискриминатор определяет, насколько данные близки к фактическим историческим ценам. Вот базовая структура на MQL5:

double GenerateSyntheticPrice() { return NormalizeDouble ( MathRand () / 1000.0 , 5 ); } double Discriminator( double price, double threshold) { if ( MathAbs (price - threshold) < 0.001 ) return 1 ; return 0 ; }

Представленный пример использования GAN в MQL5 показывает, как с их помощью можно создавать синтетические данные для финансового моделирования и тестирования и, тем самым, расширять горизонты совершенствования торговых алгоритмов.

Ниже приведен тест для одного советника как на реальных, так и на синтетических данных:

Согласно этим результатам, реальные данные привели к получению более реалистичной, но потенциально более низкой прибыли из-за непредсказуемости реальных рыночных условий.





Согласно этим результатам, синтетические данные показали более высокую прибыль, если данные будут получены благодаря идеальным условиям для вашего советника.

Однако реальные данные дадут вам гораздо более четкое представление о том, как советник будет работать в реальных торговых условиях. Использование синтетических данных часто может привести к ошибочным результатам бэк-тестирования, которые могут оказаться невоспроизводимыми на реальном рынке.

Восприятие процесса обучения GAN имеет решающее значение, поскольку дает ценную информацию о процессе обучения и стабильности модели. В финансовом моделировании визуализация используется для того, чтобы помочь разработчикам моделей понять, есть ли у синтетических данных верный паттерн, например, реальные данные, полученные с помощью GAN. Сгенерированные выходные данные на различных этапах обучения могут быть показаны разработчикам для выявления возможных проблем, таких как сбой режима или низкое качество синтетических данных. Такая оценка является непрерывной, что позволяет обучать надлежащему установлению параметров, одновременно повышая эффективность GAN для генерирования данных, отражающих целевые финансовые паттерны.

Ниже приведен код создания синтетического инструмента на основе данных по паре EURUSD за 3 года:

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import os api_key = "your-api-key" symbol = "EURUSD" output_csv = "EURUSD_3_years.csv" command = f"curl -o {output_csv} 'https://www.alphavantage.co/query?function=FX_DAILY&from_symbol=EUR&to_symbol=USD&outputsize=full&apikey= {api_key} &datatype=csv'" os.system(command) data = pd.read_csv(output_csv) data.rename(columns={ "close" : "Close" }, inplace= True ) print (data.head()) prices = data[ 'Close' ].values min_price = prices. min () max_price = prices. max () normalized_prices = (prices - min_price) / (max_price - min_price) def generate_real_data(samples= 100 ): time = np.linspace( 0 , 4 * np.pi, samples) data = np.sin(time) + np.random.normal( 0 , 0.1 , samples) return time, data def generate_fake_data(generator, samples= 100 ): noise = np.random.normal( 0 , 1 , (samples, 1 )) generated_data = generator.predict(noise).flatten() return generated_data class MockGenerator: def predict(self, noise): return np.cos(np.linspace( 0 , 4 * np.pi, len (noise))).reshape(- 1 , 1 ) generator = MockGenerator() np.random.seed( 42 ) synthetic_prices_normalized = normalized_prices[ 0 ] + np.cumsum(np.random.normal( 0 , 0.01 , len (prices))) synthetic_prices = synthetic_prices_normalized * (max_price - min_price) + min_price plt.rcParams.update({ 'font.size' : 12 , 'axes.titlesize' : 16 , 'axes.labelsize' : 14 , 'legend.fontsize' : 12 , 'xtick.labelsize' : 10 , 'ytick.labelsize' : 10 }) plt.figure(figsize=( 14 , 7 )) plt.plot(prices, label= "Historical EURUSD" , color= 'blue' ) plt.plot(synthetic_prices, label= "Synthetic EURUSD" , linestyle= "--" , color= 'red' ) plt.xlabel( "Time Steps" , fontsize= 14 ) plt.ylabel( "Price" , fontsize= 14 ) plt.title( "Comparison of Historical and Synthetic EURUSD Data" , fontsize= 16 ) plt.legend() plt.show()





Эта визуализация помогает отслеживать, насколько точно синтетические данные соответствуют реальным, позволяя получить представление о прогрессе GAN и выявляя области для потенциального улучшения во время обучения.

Ниже приведен код, который создает синтетическую валютную пару на основе EURUSD и отображает график ее свечей на графике EURUSD

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 1 double openBuffer[]; double highBuffer[]; double lowBuffer[]; double closeBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , openBuffer); SetIndexBuffer ( 1 , highBuffer); SetIndexBuffer ( 2 , lowBuffer); SetIndexBuffer ( 3 , closeBuffer); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Synthetic Candlestick" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_CANDLES ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , clrGreen ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_COLOR_INDEXES , clrRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH , 2 ); ArraySetAsSeries (openBuffer, true ); ArraySetAsSeries (highBuffer, true ); ArraySetAsSeries (lowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (closeBuffer, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start = MathMax (prev_calculated- 1 , 0 ); double price =close[rates_total- 1 ]; MathSrand ( GetTickCount ()); for ( int i = start; i < rates_total; i++) { double change = ( MathRand ()/ 32768.0 )* 0.0002 - 0.0002 ; price += change ; openBuffer[i]= price; highBuffer[i]= price + 0.0002 ; lowBuffer[i]= price - 0.0002 ; closeBuffer[i]= price; } return (rates_total); }





Анализ популярных показателей для оценки GAN в сфере финансового моделирования

Оценка генеративно-состязательных сетей (GAN) имеет решающее значение для определения того, точно ли их синтетические данные воспроизводят реальные финансовые данные. Вот ключевые показатели, используемые для оценки:

1. Среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error, MSE)





MSE измеряет среднюю квадратичную разницу между реальными и синтетическими точками данных. Более низкий MSE указывает на то, что синтетические данные очень похожи на реальный набор данных, что делает их подходящими для таких задач, как прогнозирование цен или управление портфелем. Трейдеры могут использовать MSE для проверки того, отражают ли данные, сгенерированные GAN, фактические движения на рынке. Например, трейдер, использующий генеративно-состязательную сеть (GAN) для генерации ложных данных о биржевых ценах, может измерить энтропию по сравнению с использованием фактических цен, зафиксированных в истории, для вычисления среднеквадратичной ошибки (MSE). Низкая MSE доказывает достоверность синтезированных данных, поскольку они соответствуют реальным рыночным движениям, что позволяет использовать их для обучения моделей ИИ для прогнозирования будущих ценовых взаимодействий.

2. Начальное расстояние Фреше (FID)





Несмотря на то, что FID обычно используется для создания изображений, оно также может применяться к финансовым данным. Оно сравнивает распределение реальных и синтетических данных в пространстве признаков. Более низкий показатель FID означает лучшее соответствие между синтетическими и реальными данными, поддерживая такие типы применения, как стресс-тестирование портфеля и оценка рисков. Например, оно управляет портфелем, помогая сравнивать синтетическое распределение доходности с фактической рыночной доходностью. Гипотеза 3 указывает на то, что, поскольку более низкий показатель FID означает, что доходность, генерируемая GAN, более точно соответствует фактическому распределению доходности, это показывает, что модель GAN хорошо подходит для проведения стресс-тестов портфеля и оценки рисков.

3. Дивергенция Кульбака—Лейблера (КЛ) (Kullback-Leibler (KL) Divergence)





Дивергенция КЛ оценивает, насколько близко распределение вероятностей синтетических данных соответствует распределению реальных данных. В финансовой сфере низкая дивергенция КЛ предполагает, что данные, сгенерированные GAN, отражают такие важные свойства, как кластеризация волатильности, что делает их эффективными для моделирования рисков и алгоритмической торговли. Например, модели оценивают генеративную модель или способность GAN распознавать фактическое распределение доходности активов с точки зрения побочных рисков и кластеризации волатильности. Низкая дивергенция КЛ означает, что синтетические данные обладают важными характеристиками реалистичных рисков доходности, поэтому эффективно применять модели риска, основанные на данных GAN.

4. Точность дискриминатора





Дискриминатор измеряет, насколько хорошо он может различать реальные и синтетические данные. В идеале, по мере обучения точность дискриминатора должна приближаться к 50%, указывая на то, что синтетические данные неотличимы от реальных. Это подтверждает качество выходных данных GAN для бэк-тестирования и моделирования будущих сценариев. Например, при использовании в алгоритмической торговле стратегия помогает в процессе проверки потока. Соблюдая эту точность, трейдеры смогут лучше понять, создает ли GAN реалистичные синтетические фьючерсы или нет. Высококачественный и неразличимый сценарий соответствует результатам данных, прошедших бэк-тестирование, с точностью около 50%.

Эти показатели обеспечивают комплексную основу для оценки GAN в сфере финансового моделирования Они помогают разработчикам повысить качество синтетических данных и обеспечить их применимость в таких задачах, как управление портфелем, оценка рисков и проверка торговой стратегии.





Заключение

Генеративно-состязательные сети (GAN) позволяют трейдерам и финансовым аналитикам генерировать синтетические данные, что полезно в тех случаях, когда реальные данные ограничены, являются дорогостоящими или конфиденциальными. GAN предоставляют надежные данные для финансового моделирования, улучшая анализ денежных потоков в торговых моделях. Обладая базовыми знаниями о GAN, трейдеры могут самостоятельно освоить генерирование синтетических данных для укрепления своих аналитических возможностей.



В будущих темах будут рассмотрены такие передовые методы, как GAN Вассерштейна (Wasserstein GANs) и Прогрессивный рост (Progressive Growing) для повышения стабильности GAN и их применения в финансовой сфере.

Весь код, на который мы ссылаемся в настоящей статье, прилагается ниже. В следующей таблице описаны все файлы исходного кода, которые прилагаются к статье.